Il calendario Champions del Napoli: subito il City, chiusura col Chelsea | Tutte le date e gli orari

L'attesa è finita. La UEFA ha ufficializzato il calendario della nuova Champions League 2025/26, disegnando il cammino che attende il Napoli di Antonio Conte. Sarà un percorso durissimo, un vero e proprio girone di ferro con otto finali da giocare tra settembre e gennaio, con un esordio da incubo e un gran finale contro una big d'Europa.

I tifosi azzurri possono ora cerchiare in rosso le date delle grandi notti europee. Un'avventura che metterà subito alla prova le ambizioni di una squadra costruita per competere ai massimi livelli.

Subito City, chiusura col Chelsea: un calendario infernale

Il "battesimo di fuoco" per il Napoli arriverà subito, il 18 settembre, con la trasferta più difficile possibile: quella in casa dei campioni d'Inghilterra del Manchester City. L'esordio casalingo al Maradona sarà il 1° ottobre contro lo Sporting Lisbona. Il cammino proseguirà con sfide di altissimo livello contro PSV, Eintracht e Benfica.

Il finale sarà altrettanto impegnativo, con l'ultima, decisiva partita che si giocherà tra le mura amiche il 28 gennaio 2026 contro il Chelsea, in una sfida che potrebbe decidere il destino della qualificazione.

Calendario Ufficiale Napoli Champions League 2025/26

Ecco nel dettaglio tutte le date e gli orari delle otto partite del Napoli nel nuovo format della Champions League:

Prima giornata: 18 settembre 2025, ore 21:00 - Manchester City vs Napoli

18 settembre 2025, ore 21:00 - Manchester City vs Seconda giornata: 1 ottobre 2025, ore 21:00 - Napoli vs Sporting Lisbona

1 ottobre 2025, ore 21:00 - vs Sporting Lisbona Terza giornata: 21 ottobre 2025, ore 21:00 - PSV Eindhoven vs Napoli

21 ottobre 2025, ore 21:00 - PSV Eindhoven vs Quarta giornata: 4 novembre 2025, ore 18:45 - Napoli vs Eintracht Francoforte

4 novembre 2025, ore 18:45 - vs Eintracht Francoforte Quinta giornata: 25 novembre 2025, ore 21:00 - Napoli vs Qarabag

25 novembre 2025, ore 21:00 - vs Qarabag Sesta giornata: 10 dicembre 2025, ore 21:00 - Benfica vs Napoli

10 dicembre 2025, ore 21:00 - Benfica vs Settima giornata: 20 gennaio 2026, ore 21:00 - Copenaghen vs Napoli

20 gennaio 2026, ore 21:00 - Copenaghen vs Ottava giornata: 28 gennaio 2026, ore 21:00 - Napoli vs Chelsea

L'obiettivo: superare la prima fase a classifica unica

Nel nuovo format, l'obiettivo per la squadra di Conte sarà quello di posizionarsi più in alto possibile nella classifica unica per accedere alla fase a eliminazione diretta.

Un percorso difficile, contro avversari di altissimo blasone. Ma questo Napoli ha dimostrato di non avere paura di nessuno e si prepara a vivere otto notti da protagonista nel palcoscenico più prestigioso d'Europa.