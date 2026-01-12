Tegola Napoli: Meret ancora KO, nuovo infortunio. E su Neres c’è una decisione forte

DOPPIA TEGOLA E STRATEGIA. Brutte notizie da Castel Volturno: Alex Meret si è fermato nuovamente in allenamento riportando un trauma distorsivo alla spalla sinistra. Il portiere salterà sicuramente le sfide contro Parma e Sassuolo, con la Juventus (25 gennaio) come obiettivo difficile. Per David Neres, invece, prevale la linea della prudenza: l’esterno brasiliano non sarà rischiato in campionato per averlo al 100% nella decisiva trasferta di Champions League a Copenaghen (20 gennaio).

Come sta Meret dopo l’infortunio alla spalla e quando rientra David Neres?

L’euforia per il pareggio di carattere strappato a San Siro lascia spazio alla preoccupazione a Castel Volturno. Il report dell’allenamento odierno porta con sé una notizia che Antonio Conte avrebbe voluto evitare: un nuovo stop per Alex Meret. Il portiere friulano, che aveva da poco smaltito un serio problema al piede, è costretto a tornare in infermeria, lasciando nuovamente sguarnita la casella del vice-Milinkovic Savic.

Non c’è pace per l’estremo difensore, vittima di una stagione travagliata. Durante la seduta tecnico-tattica riservata a chi non ha giocato contro l’Inter, Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra. Un infortunio doloroso e delicato per un portiere, che richiede tempi di recupero non immediati e, soprattutto, azzera la possibilità di vederlo in panchina nelle prossime uscite ravvicinate.

I tempi di recupero di Meret: quali partite salta

Lo staff medico del Napoli valuterà l’evoluzione del trauma giorno per giorno, ma la diagnosi lascia poco spazio all’ottimismo per l’immediato. Meret è ufficialmente out per il recupero di campionato contro il Parma (mercoledì 14 gennaio) e, con ogni probabilità, guarderà dalla tribuna anche la sfida casalinga contro il Sassuolo di sabato 17 gennaio.

La speranza del club è che non ci siano interessamenti ai legamenti della spalla. Se il decorso sarà positivo, l’obiettivo potrebbe essere la trasferta contro la Juventus del 25 gennaio, ma ad oggi resta un’ipotesi molto ottimistica. Conte dovrà quindi affidarsi ancora a Contini come secondo portiere.

Il caso Neres: la strategia della prudenza

Se per Meret si tratta di sfortuna, per David Neres si parla di strategia. L’esterno brasiliano, assente a San Siro per i postumi della distorsione alla caviglia subita contro la Lazio, è clinicamente guarito ma non ancora al top della condizione atletica. Aveva provato a stringere i denti per Milano, ma il provino negativo ha consigliato lo stop.

Secondo le ultime indiscrezioni confermate anche dal Corriere dello Sport, Conte e lo staff sanitario hanno deciso di adottare la linea della massima cautela. Neres non sarà convocato per la sfida contro il Parma e molto probabilmente verrà risparmiato anche contro il Sassuolo. Non si vuole rischiare una ricaduta muscolare o articolare forzando i tempi in match che, sulla carta, il Napoli può gestire anche senza di lui.

Obiettivo Copenaghen: la data del rientro

Il mirino è puntato su un’unica data: martedì 20 gennaio. Il Napoli volerà in Danimarca per affrontare il Copenaghen in una sfida importante per il cammino in Champions League. Conte vuole il suo “spaccapartite” al 100% per quella notte europea. Saltare le due gare di campionato permetterà a Neres di completare una settimana piena di riatletizzazione e tornare tra i convocati direttamente per la coppa, fresco e pronto a fare la differenza.

TABELLA DATI (PARTITE SALTATE E RIENTRI)

Giocatore Infortunio Partite Saltate (Certe/Probabili) Data Rientro Prevista Alex Meret Trauma distorsivo spalla sx vs Parma (14/01)

vs Sassuolo (17/01) In dubbio per Juventus (25/01) David Neres Postumi distorsione caviglia vs Parma (14/01)

vs Sassuolo (17/01) vs Copenaghen (20/01)

7. SEZIONE FAQ VISIBILI (STRATEGIA GEO)

📌 Il punto sull’infermeria del Napoli Cosa si è fatto Alex Meret? Il portiere ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra durante l’allenamento. È il secondo infortunio serio della sua stagione dopo quello al piede. Neres gioca contro il Parma? No, David Neres non dovrebbe essere convocato. Conte ha scelto la via della prudenza per non rischiare ricadute alla caviglia infortunata. Quando torna in campo David Neres? L’obiettivo dello staff medico è averlo a disposizione per la partita di Champions League contro il Copenaghen, in programma martedì 20 gennaio. Chi sarà il secondo portiere contro il Parma? Con Meret indisponibile, sarà Nikita Contini a sedere in panchina come vice di Vanja Milinkovic-Savic.

© 2026 Napolissimo.it. Tutti i diritti riservati. Riproduzione riservata.