McTominay al TG1: «In 10 col City era troppo difficile». E su Conte: «Manager incredibile»

McTominay, parla da leader, da MVP, da uomo che ha capito l’anima di una città intera. L’intervista di Scott McTominay ai microfoni del TG1 non è una semplice chiacchierata post-partita, ma un messaggio d’amore e d’ambizione lanciato a tutto il popolo del Napoli.

“Qui sono tutti pazzi per il calcio”

Il primo pensiero dello scozzese è per la gente e per le emozioni vissute. Rivedendo le immagini del film sul quarto scudetto, l’emozione è ancora viva. “È bellissimo, incredibile. Ricordo l’ultima partita, ho ancora la pelle d’oca. Ho vissuto emozioni mai provate prima”. Poi la dichiarazione che cementa il suo legame con la città: “La mia vita è sempre la stessa, anche se Napoli è diversa: qui sono tutti pazzi per il calcio“.

L’Investitura per Conte e la Lucida Analisi

McTominay non perde occasione per ribadire la centralità del suo allenatore. “Conte è un manager incredibile, ci aiuta a dare sempre il massimo“. Parole che pesano, e che fanno da preludio a un’analisi matura della sconfitta di Manchester: “La nostra squadra è forte, ma in 10 uomini contro il Manchester City è stato troppo difficile”. Nessun dramma, solo la consapevolezza della forza dell’avversario e delle circostanze.

La Frase che fa Sognare i Tifosi

Infine, la domanda sul futuro. Ed è qui che McTominay lancia l’amo, con un sorriso furbo che vale più di mille promesse. Qual è il suo prossimo sogno? “Non voglio dirlo ancora”, risponde. Poi, però, aggiunge la frase che ha già fatto il giro del web e infiammato i cuori dei tifosi: “Ma sarebbe bello parlare di un altro film“.

Un riferimento chiarissimo, una promessa velata. Il film è quello dello scudetto. E parlarne di nuovo può significare solo una cosa: vincerlo ancora. Il leader del Napoli ha parlato. E ha già indicato la strada.