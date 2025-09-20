Napoli oggi

McTominay al TG1: «In 10 col City era troppo difficile». E su Conte: «Manager incredibile»

Il centrocampista del Napoli ripercorre lo scudetto, la passione della città e fissa le rivalità: «Juve, Milan e Inter sono forti, ma è presto».

Valentina Romano Valentina RomanoSettembre 20, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 20, 2025
Intervista McTominay TG1

McTominay, parla da leader, da MVP, da uomo che ha capito l’anima di una città intera. L’intervista di Scott McTominay ai microfoni del TG1 non è una semplice chiacchierata post-partita, ma un messaggio d’amore e d’ambizione lanciato a tutto il popolo del Napoli.

“Qui sono tutti pazzi per il calcio”

Il primo pensiero dello scozzese è per la gente e per le emozioni vissute. Rivedendo le immagini del film sul quarto scudetto, l’emozione è ancora viva. “È bellissimo, incredibile. Ricordo l’ultima partita, ho ancora la pelle d’oca. Ho vissuto emozioni mai provate prima”. Poi la dichiarazione che cementa il suo legame con la città: “La mia vita è sempre la stessa, anche se Napoli è diversa: qui sono tutti pazzi per il calcio“.

Intervista McTominay TG1
Scott McTominay

L’Investitura per Conte e la Lucida Analisi

McTominay non perde occasione per ribadire la centralità del suo allenatore. “Conte è un manager incredibile, ci aiuta a dare sempre il massimo“. Parole che pesano, e che fanno da preludio a un’analisi matura della sconfitta di Manchester: “La nostra squadra è forte, ma in 10 uomini contro il Manchester City è stato troppo difficile”. Nessun dramma, solo la consapevolezza della forza dell’avversario e delle circostanze.

La Frase che fa Sognare i Tifosi

Infine, la domanda sul futuro. Ed è qui che McTominay lancia l’amo, con un sorriso furbo che vale più di mille promesse. Qual è il suo prossimo sogno? “Non voglio dirlo ancora”, risponde. Poi, però, aggiunge la frase che ha già fatto il giro del web e infiammato i cuori dei tifosi: “Ma sarebbe bello parlare di un altro film“.

Un riferimento chiarissimo, una promessa velata. Il film è quello dello scudetto. E parlarne di nuovo può significare solo una cosa: vincerlo ancora. Il leader del Napoli ha parlato. E ha già indicato la strada.

Tag
Valentina Romano Valentina RomanoSettembre 20, 2025Ultimo aggiornamento: Settembre 20, 2025
Valentina Romano

Valentina Romano

Scrive di calcio come se raccontasse un romanzo. Laureata in Lettere e tifosa azzurra dalla nascita, Valentina unisce sensibilità giornalistica e attenzione per i temi sociali che ruotano attorno al mondo del Napoli. I suoi editoriali sono tra i più letti e condivisi, soprattutto tra i giovani tifosi.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it