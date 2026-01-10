Napoli, colpo Joao Gomes: chi è il “Pitbull” brasiliano che ha stregato Conte

IL PROFILO DEL GUERRIERO. Il Napoli ha bloccato Joao Gomes per la prossima stagione. Brasiliano, classe 2001, è un mediano “recupera-palloni” attualmente al Wolverhampton. C’è già un’intesa di massima per un ingaggio da 3,5 milioni, mentre il cartellino (valutato 40 milioni) potrebbe costare molto meno a causa della probabile retrocessione del club inglese. Conte lo vuole per la sua aggressività: è il giocatore con più contrasti vinti in Premier League. Oltre al campo, colpisce la sua storia: ha recentemente vinto la sua battaglia contro la balbuzie.

Chi è Joao Gomes, caratteristiche tecniche e come giocherebbe nel Napoli di Conte?

Il nome nuovo che infiamma il mercato del Napoli arriva direttamente dalla Premier League, il campionato più fisico del mondo. Giovanni Manna ha messo gli occhi, e forse già le mani, su Joao Gomes. Non è un’operazione tampone per gennaio, ma un investimento pesante programmato per giugno 2026. Ma perché il Napoli vuole spendere una cifra importante per un giocatore che il grande pubblico italiano conosce poco? La risposta sta tutta nelle caratteristiche uniche di questo ragazzo.

Nella stagione 2025-26, Joao Gomes ha una media di 4,2 tackle riusciti a partita, il dato più alto della Premier League tra i centrocampisti (fonte: WhoScored).

Joao Gomes: dal Flamengo alla Premier

Nato a Rio de Janeiro nel 2001, Joao Gomes non è il classico brasiliano tutto “Joga Bonito” e doppi passi. È cresciuto nel Flamengo, la squadra più popolare del Brasile, dove si è forgiato come un “volante” (mediano) di sostanza e carattere. Nonostante la giovane età, ha un palmares da veterano: ha vinto da protagonista la Copa Libertadores 2022, il trofeo più importante del Sudamerica, dominando il centrocampo contro avversari molto più esperti.

Nel gennaio 2023 il Wolverhampton lo ha portato in Europa per circa 19 milioni di euro. L’impatto con il calcio inglese non lo ha spaventato, anzi: la Premier League si è rivelata il suo habitat naturale. In poche settimane è diventato l’idolo dei tifosi dei Wolves, che lo hanno soprannominato “The Pitbull” per la ferocia con cui aggredisce le caviglie avversarie.

Caratteristiche tecniche: perché Conte lo vuole

Per capire perché Antonio Conte ha dato il via libera all’operazione, basta guardare le statistiche. Joao Gomes è una macchina da pressing. Non è un regista alla Lobotka che detta i tempi con calma, e non è nemmeno una mezzala puramente offensiva. È un interdittore dinamico.

Le sue doti principali sono:

1. Recupero palla: È costantemente tra i migliori in Premier per tackle riusciti e palloni recuperati. Ha un tempismo eccezionale nell’intervento in scivolata.

2. Intensità: Copre porzioni di campo enormi. Nel sistema di Conte, che richiede un dispendio energetico mostruoso, Gomes è il motore perfetto.

3. Transizione: Una volta recuperata palla, non la butta via. Ha una buona tecnica di base (è pur sempre brasiliano) e sa far ripartire l’azione velocemente, portando palla in avanti con strappi fisici.

Come giocherebbe nel Napoli?

Nel 3-4-2-1 o nel 3-5-2 disegnato da Conte, Joao Gomes si integrerebbe alla perfezione. Immaginatelo in coppia con Lobotka: mentre lo slovacco gestisce il possesso e la geometria, il brasiliano si occuperebbe di “mordere” gli avversari, proteggere la difesa e inserirsi negli spazi. Sarebbe l’alternativa di lusso (o il partner) di Anguissa, garantendo quella “garra” che a volte è mancata in trasferta. Rispetto ad Anguissa è meno fisico nel gioco aereo, ma più rapido e aggressivo nel breve.

La strategia di Manna: perché arriva in estate

Il direttore sportivo azzurro ha scelto la via della pazienza per un motivo puramente economico. Oggi il Wolverhampton chiede 40 milioni di euro, una cifra alta per il mercato italiano. Tuttavia, la classifica della Premier League è il miglior alleato di De Laurentiis: i Wolves sono ultimi e la retrocessione in Championship appare quasi inevitabile.

Se il club inglese dovesse scendere in “Serie B”, non avrebbe la forza economica per trattenere un nazionale brasiliano, né Joao Gomes accetterebbe di giocare in una categoria inferiore. Questo scenario costringerà gli inglesi a svendere. Manna ha già incassato il “sì” del giocatore per un contratto da 3,5 milioni a stagione e attende solo il momento giusto per presentare un’offerta al ribasso (intorno ai 25-30 milioni) e chiudere l’affare.

Il lato umano: la vittoria contro la balbuzie

C’è un aspetto di Joao Gomes che va oltre il rettangolo verde e che racconta molto del suo spessore umano. Il ragazzo ha recentemente commosso il Brasile raccontando la sua battaglia personale contro la balbuzie. Per anni, questo disturbo lo ha portato a chiudersi in se stesso, evitando le interviste post-partita per la vergogna e il timore di essere deriso.

Nel 2025, con grande coraggio, ha deciso di uscire allo scoperto. Non solo ha affrontato pubblicamente il problema, ma ha finanziato l’apertura di un centro specializzato in logopedia a Rio de Janeiro per aiutare i bambini che soffrono dello stesso disturbo. Una dimostrazione di maturità e sensibilità che ha colpito la dirigenza del Napoli: Conte non cerca solo atleti forti, ma uomini con le spalle larghe. E Joao Gomes ha dimostrato di esserlo.

Dettaglio Profilo Giocatore Nome Completo João Victor Gomes da Silva Età e Nazionalità 24 anni (Classe 2001), Brasiliano Ruolo Mediano difensivo / Centrocampista centrale Punto di Forza Tackle e recupero palla (Top 5 in Premier League) Valore di Mercato 40 Milioni € (In calo per rischio retrocessione) Stipendio Previsto 3,5 Milioni € netti a stagione

