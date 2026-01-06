Lucca, addio a un passo: Mourinho lo porta al Benfica! L’affare da 30 milioni che sblocca il mercato

L’effetto Domino. Il mercato del Napoli si accende grazie a José Mourinho. Il tecnico del Benfica ha chiesto espressamente Lorenzo Lucca: il club portoghese è pronto a coprire l’investimento da 30 milioni (riscatto dall’Udinese) che bloccava gli azzurri. Questa cessione è la chiave di volta che permette a Giovanni Manna di lanciare l’assalto ai due grandi obiettivi in entrata: Leon Goretzka (Bayern Monaco) e Federico Chiesa.

Lucca-Benfica: le mail, le cifre e il nodo ingaggio

Quello che sembrava un “prigioniero” del mercato, ora ha la valigia in mano. L’edizione odierna de Il Mattino conferma che la trattativa è entrata nel vivo: ci sono stati lunghi scambi di email tra Napoli e Lisbona per definire l’operazione. Il presidente Rui Costa ha recepito la valutazione: serve coprire l’obbligo di riscatto pattuito con l’Udinese, una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Le formule sul tavolo sono tre:

Prestito secco.

Prestito con diritto di riscatto.

Prestito con obbligo di riscatto (la soluzione che il Napoli predilige per liberarsi definitivamente del costo).

La cautela di Fabrizio Romano L’esperto di mercato Fabrizio Romano conferma l’interesse forte di Mourinho, ma pone l’accento sull’ostacolo principale: lo stipendio. L’ingaggio di Lucca è considerato “fuori budget” per i parametri attuali del Benfica. Si lavora per far quadrare i numeri, ma la volontà del club portoghese è reale.

Il sogno Goretzka: l’offerta di Manna e il piano stipendio

Con i soldi (o lo spazio a bilancio) liberati da Lucca, Manna punta al bersaglio grosso per il centrocampo. Il nome in cima alla lista non è una scommessa, ma una certezza internazionale: Leon Goretzka.

Il tedesco (30 anni, 285 presenze e 46 gol nel Bayern) è in scadenza al 30 giugno. Il Napoli ha studiato un piano finanziario preciso per aggirare il tetto ingaggi:

Contratto: Offerta per un triennale.

Offerta per un triennale. Struttura stipendio: A salire. Cifre più basse nei primi mesi (per rientrare nei parametri attuali) e ritocco verso l’alto a partire dall’estate.

La trattativa è definita “ben avviata”. Se il Bayern confermerà di non voler puntare su di lui, il Napoli è pronto a formalizzare.

Ritorno di fiamma Mainoo: l’assist di Amorim

Goretzka non è l’unico nome. L’esonero di Amorim dal Manchester United ha riaperto clamorosamente il fronte Kobbie Mainoo. L’inglese, che aveva frenato, ora potrebbe spingere per l’addio. Manna tiene calde entrambe le piste, forte anche del gradimento del giocatore che si è già sentito con gli ex compagni Hojlund e McTominay. Sullo sfondo resta anche Quinten Timber del Feyenoord.

Attacco: Chiesa in pole, Lang resta, Lukaku non si muove

Sistemato il centrocampo, serve una punta. Con Lukaku ancora alle prese con i dubbi fisici (ma che ha rifiutato l’Arabia per restare), l’addio di Lucca lascia un vuoto. Il prescelto è Federico Chiesa: arriverebbe in prestito secco, formula gradita al Napoli.

E gli altri?

Noa Lang: Nonostante le offerte, difficilmente partirà. Trovare un sostituto all’altezza a gennaio è complicato.

Artem Dovbyk: Lo scambio con la Roma è tramontato proprio perché Lucca è destinato al Benfica.

Marianucci: Il giovane difensore andrà via (Torino o Cremonese) per liberare slot e permettere a Vergara e Ambrosino di trovare spazio.

📌 Tutto sul mercato del Napoli 1. Lucca va al Benfica? Sì, la trattativa è in dirittura d’arrivo. Mourinho lo vuole fortemente e il Benfica è pronto a coprire i 30 milioni del riscatto. Resta da limare solo l’ingaggio. 2. Chi arriva a centrocampo? Il Napoli ha due piste calde: Leon Goretzka (Bayern, offerto triennale) e Kobbie Mainoo (United, favorito dall’esonero di Amorim). Piace anche Timber. 3. Lukaku può essere ceduto? No. Nonostante i problemi fisici, Lukaku ha rifiutato le offerte dall’Arabia Saudita. Vuole restare a Napoli almeno fino al termine della stagione. 4. Arriva Chiesa? È l’obiettivo per l’attacco. Il Napoli punta al prestito secco, una formula che permetterebbe di avere subito un’alternativa di lusso senza costi di cartellino. 5. Chi è Marianucci e dove va? È un giovane difensore in uscita. Il Napoli lo cederà (Torino o Cremonese) per liberare uno slot in lista e dare spazio ai giovani Vergara e Ambrosino. 6. Si farà lo scambio Dovbyk-Lucca? No, è tramontato. Con Lucca destinato al Benfica, l’ipotesi di scambio con la Roma per l’ucraino Dovbyk è decaduta.

