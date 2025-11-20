Napoli su Goretzka, il piano di ADL: pronti 20 milioni per beffare la Juventus

Il Napoli ha messo nel mirino Leon Goretzka del Bayern Monaco per gennaio. Con Anguissa infortunato, Conte cerca un rinforzo di esperienza. L’operazione è valutata tra i 15 e i 20 milioni di euro. Nonostante l’interesse confermato dall’esperto Ekrem Konur, l’affare resta complesso: il Bayern per ora non apre alla cessione e la concorrenza della Juventus è forte.

Il piano Scudetto: 60 milioni per il centrocampo

Nonostante gli alti e bassi, il Napoli è lì a giocarsi il titolo, ma l’infortunio di Anguissa (e il mancato arrivo di De Bruyne in estate) ha lasciato una voragine in mediana. Aurelio De Laurentiis, secondo CaughtOffside, ha deciso di rompere gli indugi: il budget stanziato per gennaio si aggira sui 50-60 milioni di euro per portare a Castel Volturno due pedine di livello assoluto.

L’identikit tracciato da Giovanni Manna e Antonio Conte è chiaro: serve un giocatore fisico, esperto in Champions League e pronto subito. Leon Goretzka, classe ’95, risponde perfettamente a queste caratteristiche. L’idea è investire 15-20 milioni del budget per il tedesco, lasciando spazio economico anche per un altro sogno (resta viva la pista Kobbie Mainoo dalla Premier League).

La valutazione 15–20 è una stima editoriale/di mercato, perché le letture su Goretzka a gennaio oscillano da “difficile ora, possibile in estate” a “resta fino a fine stagione”.

L’ostacolo: la “Doccia Tiepida” dalla Germania

Se le voci di CaughtOffside parlano di un addio probabile per inseguire la convocazione al Mondiale 2026, altre fonti invitano alla prudenza. Il giornalista turco ed esperto di mercato internazionale Ekrem Konur ha chiarito la situazione su X:

“Leon Goretzka è nel mirino di Juventus e Napoli. Il Bayern Monaco non ha intenzione di cederlo a gennaio e il giocatore non ha chiesto di andarsene”.

È una doccia fredda? Più “tiepida”. Nel calcio tedesco le cose cambiano in fretta e un giocatore del calibro di Goretzka difficilmente accetterà di restare comprimario con l’avvicinarsi del Mondiale. Il Napoli resta alla finestra, pronto a sfruttare ogni malumore.

I Numeri: Analisi Statistica 2025/26

Al di là delle voci, come sta andando davvero la stagione di Goretzka? Abbiamo analizzato i dati aggiornati al 20 novembre 2025. Ecco la scheda tecnica che sta studiando Conte:

Competizione Presenze Minuti Precisione Passaggi Bundesliga 9 592 95% Champions League 3 49 96%

Il dato che salta all’occhio è la precisione nei passaggi (95-96%). Goretzka, pur avendo perso il vizio del gol (0 reti finora), è diventato un gestore di palloni eccezionale, perfetto per dare ordine al centrocampo di Conte in assenza di Anguissa.