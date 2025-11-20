CalciomercatoNapoli oggi

Napoli su Goretzka, il piano di ADL: pronti 20 milioni per beffare la Juventus

Conte cerca muscoli e qualità per rimpiazzare Anguissa e puntare al titolo. Spunta la pista bavarese: obiettivo anticipare la concorrenza (Juve) per il tedesco che cerca visibilità Mondiale. I dati della stagione 2025.

Ludovica De Santis Ludovica De SantisNovembre 21, 2025Ultimo aggiornamento: Novembre 21, 2025
Goretzka Napoli gennaio

Il Napoli ha messo nel mirino Leon Goretzka del Bayern Monaco per gennaio. Con Anguissa infortunato, Conte cerca un rinforzo di esperienza. L’operazione è valutata tra i 15 e i 20 milioni di euro. Nonostante l’interesse confermato dall’esperto Ekrem Konur, l’affare resta complesso: il Bayern per ora non apre alla cessione e la concorrenza della Juventus è forte.

Il piano Scudetto: 60 milioni per il centrocampo

Nonostante gli alti e bassi, il Napoli è lì a giocarsi il titolo, ma l’infortunio di Anguissa (e il mancato arrivo di De Bruyne in estate) ha lasciato una voragine in mediana. Aurelio De Laurentiis, secondo CaughtOffside,  ha deciso di rompere gli indugi: il budget stanziato per gennaio si aggira sui 50-60 milioni di euro per portare a Castel Volturno due pedine di livello assoluto.

L’identikit tracciato da Giovanni Manna e Antonio Conte è chiaro: serve un giocatore fisico, esperto in Champions League e pronto subito. Leon Goretzka, classe ’95, risponde perfettamente a queste caratteristiche. L’idea è investire 15-20 milioni del budget per il tedesco, lasciando spazio economico anche per un altro sogno (resta viva la pista Kobbie Mainoo dalla Premier League).

La valutazione 15–20 è una stima editoriale/di mercato, perché le letture su Goretzka a gennaio oscillano da “difficile ora, possibile in estate” a “resta fino a fine stagione”.

Goretzka-Napoli, rimbalza la notizia dalla Germania: spunta la verità sulla trattativa a gennaio
Goretzka-Napoli, rimbalza la notizia dalla Germania

L’ostacolo: la “Doccia Tiepida” dalla Germania

Se le voci di CaughtOffside parlano di un addio probabile per inseguire la convocazione al Mondiale 2026, altre fonti invitano alla prudenza. Il giornalista turco ed esperto di mercato internazionale Ekrem Konur ha chiarito la situazione su X:

“Leon Goretzka è nel mirino di Juventus e Napoli. Il Bayern Monaco non ha intenzione di cederlo a gennaio e il giocatore non ha chiesto di andarsene”.

È una doccia fredda? Più “tiepida”. Nel calcio tedesco le cose cambiano in fretta e un giocatore del calibro di Goretzka difficilmente accetterà di restare comprimario con l’avvicinarsi del Mondiale. Il Napoli resta alla finestra, pronto a sfruttare ogni malumore.

I Numeri: Analisi Statistica 2025/26

Al di là delle voci, come sta andando davvero la stagione di Goretzka? Abbiamo analizzato i dati aggiornati al 20 novembre 2025. Ecco la scheda tecnica che sta studiando Conte:

Competizione Presenze Minuti Precisione Passaggi
Bundesliga 9 592 95%
Champions League 3 49 96%

Il dato che salta all’occhio è la precisione nei passaggi (95-96%). Goretzka, pur avendo perso il vizio del gol (0 reti finora), è diventato un gestore di palloni eccezionale, perfetto per dare ordine al centrocampo di Conte in assenza di Anguissa.

📌 Focus Mercato: Goretzka

Perché Goretzka dovrebbe venire a Napoli?

Per trovare titolarità in vista del Mondiale 2026. Al Bayern sta trovando meno spazio (solo 592 minuti in Bundesliga) e Napoli gli garantirebbe un ruolo centrale.

Qual è la concorrenza?

Oltre al “muro” del Bayern, c’è il forte interesse della Juventus, che cerca un profilo simile per il suo centrocampo. Sarà sfida a due.

Tag
Ludovica De Santis Ludovica De SantisNovembre 21, 2025Ultimo aggiornamento: Novembre 21, 2025
Ludovica De Santis

Ludovica De Santis

Classe 1998, è la più giovane della redazione. Cura le tendenze social legate al Napoli e alla Serie A, intercettando umori, meme, tormentoni e dinamiche virali. Con lei, Napolissimo parla anche su TikTok, Instagram e nelle community Telegram. Il calcio è racconto, ma anche immagine. Ludovica lo sa bene.

Napolissimo.it è la rivista digitale dedicata al Calcio Napoli e alla Serie A, ispirata alla storica pubblicazione distribuita allo stadio Maradona. Un punto di contatto diretto tra squadra e

Su Napolissimo.it trovi analisi delle partite, interviste, statistiche, formazioni, quote, risultati e tutto ciò che riguarda la SSC Napoli, raccontato con passione, metodo e uno sguardo editoriale autentico. Ogni giorno, con l’approccio di una rivista, al passo con l’evoluzione del calcio e delle competizioni europee come la Champions League.

© Copyright 1995, Tutti i diritti riservati  |  Napolissimo.it