Salta l'affare Juanlu, il Napoli cambia strategia: Conte ha già deciso chi sarà il vice Di Lorenzo

Una porta che si chiude e un'altra, forse inaspettata, che si consolida. La caccia del Napoli al vice Di Lorenzo sembra essere arrivata a una svolta definitiva, ma non con un nuovo acquisto. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa per portare Juanlu Sánchez in azzurro si è definitivamente arenata.

Un colpo di scena che ridefinisce le gerarchie sulla corsia di destra e che apre a una grande opportunità per un ragazzo di Napoli, tifoso da sempre della maglia azzurra.

La trattativa è saltata: "Lampadina spenta"

Non ci sono più margini. La pista che portava al talentuoso terzino del Siviglia, seguita per settimane dal DS Manna, si è esaurita. Il quotidiano sportivo usa una metafora chiara per descrivere la situazione.

"Sembra ormai spenta del tutto, invece, la lampadina Juanlu Sanchez con il Siviglia: l'affare non decollerà più", si legge sul Corriere, "a meno di clamorose e improbabili inversioni di tendenza". Nel frattempo, questa decisione non blocca altre operazioni in uscita: l'Udinese, infatti, resta in attesa di chiudere l'affare per Alessandro Zanoli.

La grande chance per Pasquale Mazzocchi

L'addio alla pista Juanlu ha una conseguenza diretta e immediata sulla rosa a disposizione di Antonio Conte. A beneficiare di questa situazione sarà Pasquale Mazzocchi. Sarà lui, infatti, a ricoprire il ruolo di alternativa al capitano Giovanni Di Lorenzo per la prossima stagione.

Una notizia che, come sottolinea il quotidiano, il giocatore nativo di Barra accoglierebbe con grande entusiasmo. Tifosissimo del Napoli, Mazzocchi "sarebbe ben lieto di restare" e ha una grande voglia di dimostrare di essere un giocatore da Napoli, pronto a giocarsi le sue carte anche sul prestigioso palcoscenico della Champions League.

Una scelta di continuità per la difesa di Conte

Un finale a sorpresa, ma che definisce con chiarezza le gerarchie sulla corsia destra. Niente nuovo acquisto dall'estero, ma la conferma di un giocatore che incarna l'appartenenza e il desiderio di lottare per la maglia.

Antonio Conte avrà il suo vice Di Lorenzo: sarà ancora un ragazzo di Napoli.