Kean al Napoli, maxi-scambio con la Fiorentina | la bomba da Firenze

Una stagione da protagonista assoluto con 19 gol in Serie A ha riacceso i riflettori su Moise Kean, ma il suo futuro potrebbe tingersi d'azzurro attraverso una delle operazioni più clamorose e complesse di questa sessione di mercato. Mentre la clausola dell'attaccante scade il 15 luglio, e club come Milan e Manchester United restano alla finestra, è il Napoli a poter sbloccare la situazione. Come? Con un'idea tanto audace quanto affascinante, lanciata dal noto talent scout Michele Fratini: un maxi-scambio che coinvolgerebbe ben tre giocatori.

La "bomba" del talent scout: Raspadori e Zanoli per arrivare a Kean

La rivelazione che potrebbe cambiare gli scenari è arrivata oggi ai microfoni di Radio Marte. Secondo l'esperto Michele Fratini, il Napoli non si è limitato a chiedere informazioni per Kean, ma potrebbe avere la chiave per convincere la Fiorentina. "Il Napoli ha chiesto informazioni per Kean, che ha fatto bene ed è conosciuto da Conte", ha spiegato Fratini. "Alla Fiorentina, dal canto suo, piacciono Zanoli e Raspadori, elementi non centralissimi nel progetto partenopeo. Potrebbe andare in scena magari un maxi scambio tra Napoli e Fiorentina con Kean in Campania e Raspadori e Zanoli a Firenze". Un'operazione che risolverebbe le esigenze di entrambi i club: il Napoli avrebbe il centravanti fisico da affiancare a Lukaku, mentre la Fiorentina si assicurerebbe due giocatori di talento come contropartite tecniche.

Lo scenario di mercato: la clausola e la concorrenza "leggera"

Questa idea si inserisce in un contesto di mercato molto particolare. Come riporta La Nazione, su Kean vige una clausola valida fino al 15 luglio. Dopo quella data, sarà la Fiorentina a stabilire il prezzo, avendo "il coltello dalla parte del manico". Al momento, le altre pretendenti non spaventano. Il Napoli è bloccato dal caso Osimhen, il Milan sembra usare il suo nome in funzione anti-Juve per Vlahovic e il Manchester United non è ancora pronto a sferrare l'attacco. Questo stallo potrebbe favorire proprio una trattativa creativa come uno scambio, che permetterebbe di aggirare i problemi di liquidità e le tempistiche strette.

Il senso tattico: perché Conte vuole Kean (e può sacrificare Raspadori)

L'operazione avrebbe anche una logica tecnica ben precisa. Antonio Conte cerca un attaccante con caratteristiche diverse, capace di garantire fisicità e attacco alla profondità, un profilo che Kean incarna perfettamente. Dall'altra parte, Giacomo Raspadori, pur essendo un talento cristallino, rischia di trovare poco spazio nel 3-4-3 di Conte. Sacrificarlo, insieme a Zanoli (già destinato a partire), per arrivare a un giocatore più funzionale al progetto potrebbe essere considerata una mossa strategicamente dolorosa ma intelligente. La palla passa ora ai due club, ma la "bomba" è stata lanciata: il futuro di tre giocatori potrebbe intrecciarsi in uno degli scambi più importanti dell'estate.