Osimhen ultimatum di Conte prima di Dimaro | il Napoli pronto ad attivare il rinnovo al 2027

Il calciomercato del Napoli vive ore caldissime per il futuro di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano si trova al centro di una telenovela che potrebbe riservare colpi di scena clamorosi, compresa la permanenza in azzurro sotto la guida di Antonio Conte. La situazione attorno al bomber africano resta in bilico, con il Napoli che ha fissato un ultimatum chiaro: entro il 15 luglio, data del raduno a Castel Volturno prima del ritiro di Dimaro, la questione deve trovare una soluzione definitiva.

La strategia del Napoli non ammette sconti

La dirigenza partenopea ha imparato dagli errori del passato. Dodici mesi fa, i lunghi tentennamenti avevano compromesso la preparazione estiva e l'inizio di stagione. Quest'anno, De Laurentiis e Manna, su precisa indicazione di un Antonio Conte che non ammette ritardi, non intendono ripetere lo stesso errore. L'Al Hilal aveva messo sul piatto un'offerta monstre da 160 milioni di euro spalmati su quattro anni, ma Osimhen ha declinato la proposta saudita. Il nigeriano preferisce restare in Europa, alimentando le speranze di club prestigiosi che però devono fare i conti con la clausola rescissoria da 75 milioni di euro.

Galatasaray in pressing, ma il Napoli non fa sconti: Cessione o rinnovo fino al 2027

Il club turco rappresenta l'unica pista concreta al momento. I dirigenti del Galatasaray stanno spingendo per l'acquisto a titolo definitivo, forti del gradimento espresso dallo stesso Osimhen per la destinazione turca. Tuttavia, la distanza tra domanda e offerta rimane significativa. Il Napoli non ha intenzione di svendere quello che considera "un principe del gol". La valutazione di 75 milioni non ammette sconti, soprattutto considerando i prezzi praticati nel mercato europeo per attaccanti di questo calibro.

Ed ecco la svolta che nessuno si aspettava. Se nessun club dovesse presentare un'offerta congrua entro la deadline del 15 luglio, il Napoli è pronto a un gesto clamoroso: convocare Osimhen per il ritiro di Dimaro e attivare l'opzione unilaterale per il rinnovo contrattuale fino al 2027. Una mossa che dimostrerebbe la forza contrattuale del club azzurro e che metterebbe Antonio Conte nelle condizioni di lavorare con un attaccante straordinario. Il tecnico salentino, d'altronde, non ha mai nascosto di apprezzare le qualità del nigeriano.

Conte e la carta Osimhen: Il countdown è cominciato

Il matrimonio tra Conte e Osimhen potrebbe rivelarsi esplosivo. Il tecnico pugliese ha sempre valorizzato al meglio i suoi centravanti, da Lukaku ai tempi dell'Inter fino a Diego Costa al Chelsea. Il nigeriano possiede tutte le caratteristiche per diventare l'arma in più del Napoli che punta a confermarsi ai vertici. La permanenza di Osimhen cambierebbe completamente i piani di mercato azzurri. Il club potrebbe concentrarsi su altri reparti, forte di avere in rosa uno dei bomber più prolifici d'Europa.

Il countdown è iniziato. Tra oggi e il 15 luglio si deciderà il futuro di Victor Osimhen, con tre scenari possibili: la cessione al Galatasaray, il trasferimento a una big europea disposta a pagare la clausola, o la permanenza al Napoli con rinnovo fino al 2027.

Ad oggi Osimhen potrebbe vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione, una prospettiva che fino a poche settimane fa sembrava impensabile, ma che ora appare concreta. Il calciomercato del Napoli si prepara a vivere giorni di fuoco, con Osimhen al centro di tutto. La sensazione è che il finale di questa telenovela riserverà sorprese clamorose.