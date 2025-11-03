Napoli decimato, la decisione finale di Conte: Lobotka si sacrifica per la Champions

C’è un momento in cui la sfortuna smette di essere una coincidenza e diventa un assedio. Il Napoli di Antonio Conte sta vivendo quel momento. L’emergenza infortuni non è più una difficoltà, è una maledizione che, dopo aver colpito attacco e difesa, ora ha sferrato un colpo quasi mortale al cuore della squadra: il centrocampo.

E lo ha fatto a poche ore dalla notte che vale una stagione, la sfida da dentro o fuori in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. In questo scenario da battaglia, a Conte resta una sola, disperata mossa: chiedere al suo generale, Stanislav Lobotka, di tornare a combattere prima del previsto.

Lobotka gioca in Champions League?

Il retroscena che definisce l’emergenza si è materializzato contro il Como. Quando Gilmour si è arreso, gli occhi di Conte sono corsi verso la panchina, cercando il suo regista. Ma Lobotka, al rientro dopo un mese di stop, non si sentiva pronto per una lunga battaglia, e il tecnico, saggiamente, ha evitato il rischio.

Ora, però, il tempo della saggezza è finito. Con Gilmour sicuramente fuori e Spinazzola in forte dubbio, la morsa si è stretta a tal punto che l’emergenza impone una scelta estrema. Al regista slovacco, come un eroe richiamato dal riposo, verrà chiesto di sacrificarsi: forzare i tempi e provare a guidare la squadra dal primo minuto. Un azzardo enorme, un rischio calcolato che solo la necessità può giustificare.

Tutti gli infortunati del Napoli

La questione Lobotka si inserisce in un quadro clinico che ha del surreale. La stagione del Napoli è stata una via crucis continua. Tutto è iniziato ad agosto con il grave infortunio di Lukaku. E mentre Romelu inizia a vedere la luce, a crollare è stata l’altra colonna portante, De Bruyne. A questi si aggiungono i nuovi stop di Gilmour e Spinazzola. In attacco Lucca (squalificato).

Nel mezzo, i problemi che hanno fermato a turno Buongiorno e Hojlund, e persino una maledizione che ha colpito i portieri, con le fratture quasi in sequenza di Contini, Meret e persino un giovane della Primavera. Un’ecatombe che ha costretto Conte a reinventare costantemente la squadra, ma la sfida di domani contro l’Eintracht richiederà più di un’invenzione: servirà un miracolo.