Lukaku, umore nero dopo l’infortunio: dubbio intervento. Ai tifosi manda un messaggio

Rabbia, determinazione e un messaggio per tranquillizzare tutti. Sono giorni difficili per Romelu Lukaku, costretto a fare i conti con un infortunio grave che lo terrà lontano dai campi per mesi. Come riporta il Corriere dello Sport, il suo umore "non è dei migliori", ma il gigante belga non ha perso tempo e ha già iniziato la sua battaglia per tornare il prima possibile.

Mentre a Castel Volturno si sottopone alle prime terapie, all'orizzonte si profila un dilemma cruciale: operazione sì o operazione no? Intanto, l'attaccante del Napoli ha voluto parlare direttamente ai suoi tifosi.

La rabbia e la dedizione: già 3 ore al centro medico

Lukaku è "tanto arrabbiato", consapevole di quanto questo stop pesi sulla sua stagione e su quella del Napoli. Ma alla frustrazione ha subito sostituito il lavoro. Martedì mattina, come racconta il quotidiano, si è presentato al centro medico di Castel Volturno alle 10 ed è rimasto per circa tre ore, iniziando con grande professionalità l'iter riabilitativo. Un segnale chiaro: la sua ossessione è accorciare i tempi, per quanto possibile.

Il grande dilemma: intervento sì o no?

La questione più delicata, al momento, è la scelta del percorso terapeutico. Secondo La Gazzetta dello Sport, "Big Rom" sta spingendo per evitare l'intervento chirurgico. Non impazzisce all'idea di finire sotto i ferri e spera con tutto se stesso che la terapia conservativa possa essere sufficiente a risolvere la lesione.

La decisione, però, non è ancora definitiva. Richiederà una riflessione profonda, un dialogo con lo staff medico del Napoli e probabilmente anche con i dottori della sua Nazionale. Le prossime ore saranno decisive per stabilire il percorso da seguire.

Il messaggio ai tifosi: "Ci vediamo presto"

In mezzo a questa incertezza, Lukaku ha trovato il tempo per rompere il silenzio e parlare direttamente al cuore dei napoletani. Con un post su Instagram, ha voluto ringraziare tutti per l'affetto ricevuto in questi giorni difficili.

"Grazie a tutti per i messaggi", ha scritto. "Le sfortune fanno parte del gioco. Ma mi sento bene e sono sempre positivo. Ci vediamo presto, Rom". Una promessa e una dichiarazione d'intenti: la battaglia di Lukaku è appena iniziata.