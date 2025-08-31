Mainoo, ultimo affondo del Napoli: Manna prova il colpo finale

Meno di 36 ore alla chiusura del mercato, ma il Napoli non è ancora sazio. Dopo aver definito il ritorno di Elmas e aver messo a segno il colpo da novanta con Rasmus Højlund, il DS Giovanni Manna vuole provare a chiudere con un ultimo botto, un nome che avrebbe del clamoroso: Kobbie Mainoo. A svelare il retroscena è l'edizione odierna de Il Mattino.

Il tempo stringe, le difficoltà sono enormi, ma il Napoli sogna un ultimo regalo per Conte. Un talento purissimo che completerebbe un centrocampo già di livello stellare.

Mainoo-Napoli: L'ultimo tentativo

Secondo il quotidiano, in queste ultime ore di mercato potrebbe partire un ultimo, disperato tentativo per strappare il centrocampista al Manchester United. La priorità del club è sempre stata definire l'acquisto del centravanti, e l'operazione Højlund ha inevitabilmente "distratto la società da altre piste".

Ora, con il bomber in pugno, potrebbe scattare l'assalto. L'idea è quella di provare a sbloccare l'operazione sulla base di un prestito, una formula che però ha bisogno di un elemento fondamentale per concretizzarsi.

Un'operazione legata alla volontà del giocatore

L'ostacolo principale non è tanto l'accordo con il club inglese, quanto la posizione dello stesso Mainoo. Il Napoli sa che un'operazione di questa portata, a poche ore dal gong, sarebbe possibile solo con la "volontà forte e la spinta del calciatore nel voler lasciare la Premier per la Serie A".

Senza una presa di posizione netta del giocatore, la trattativa è destinata a rimanere solo un sogno di fine estate. Ma Manna, come riporta Il Mattino, "non esclude un altro coniglio dal cilindro", tenendo viva la speranza dei tifosi.

Mercato chiuso? La porta resta socchiusa

Con l'ufficialità di Elmas ormai imminente e l'arrivo di Højlund che ha monopolizzato le ultime settimane, il mercato del Napoli sembrava ai titoli di coda. Ma queste ultime ore regalano una nuova suggestione.

Probabilmente resterà tale, ma l'ambizione di Manna e del club di provarci fino all'ultimo secondo è il segnale più forte di un Napoli che non vuole porsi limiti. La caccia al coniglio dal cilindro è ufficialmente aperta.