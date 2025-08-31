Hojlund-Napoli, visite in corso a Villa Stuart: accordo con lo United, attesa la firma

L'attesa è finita, l'avventura può finalmente cominciare. Mentre il Napoli sudava per battere il Cagliari, Rasmus Hojlund atterrava a Roma. Stamattina, puntuale alle 9, l'attaccante danese si è presentato alla clinica Villa Stuart per iniziare il lungo iter delle visite mediche che lo porterà a diventare ufficialmente il nuovo centravanti di Antonio Conte.

Ad attenderlo non c'erano solo i medici, ma il primo, caloroso abbraccio del popolo azzurro. Un'accoglienza che ha già fatto capire al bomber cosa significhi essere un giocatore del Napoli.

"Hojlund, Hojlund!": l'accoglienza dei tifosi a Villa Stuart

La notizia del suo arrivo si era sparsa velocemente e decine di tifosi del Napoli non hanno voluto mancare all'appuntamento. Appostati fuori dalla clinica romana, hanno accolto il danese con cori e applausi, facendogli sentire subito l'enorme aspettativa che lo circonda.

Come testimoniano le immagini di Sky Sport, la reazione di Hojlund è stata esemplare: un grande sorriso, un saluto con la mano e uno sguardo divertito. Nessuna tensione, ma la felicità di chi ha capito di essere arrivato in una piazza dove la passione è travolgente.

Hojlund-Napoli, visite a Villa Stuart, ora solo la burocrazia

Le visite mediche sono l'ultimo vero step prima della firma. L'operazione con il Manchester United è chiusa in ogni dettaglio, come confermato da Fabrizio Romano nei giorni scorsi. L'accordo verbale tra tutte le parti è stato raggiunto, e ora si attende solo il completamento della burocrazia.

Superati i test fisici, Hojlund metterà nero su bianco il contratto che lo legherà al Napoli, diventando a tutti gli effetti il grande colpo chiamato a sostituire l'infortunato Lukaku.

La nuova stella dell'attacco di Conte

L'infortunio del gigante belga aveva creato un vuoto importante, che il Napoli ha deciso di colmare con un investimento di caratura internazionale. Hojlund, dopo l'esperienza all'Atalanta, torna in Serie A da protagonista, con la maglia dei Campioni d'Italia.

I tifosi si attendono tanto da lui, e dal suo primo giorno a Roma ha già dimostrato di avere le spalle larghe per reggere la pressione. L'era di Rasmus Hojlund a Napoli è ufficialmente iniziata.