McTominay: "De Bruyne? Colpo incredibile" | Poi la rivelazione che fa sognare Napoli

Scott McTominay non ha dubbi: l'arrivo di Kevin De Bruyne cambierà le sorti del Napoli. Il centrocampista scozzese, diventato un pilastro inamovibile nello scacchiere di Antonio Conte, ha rilasciato dichiarazioni che fanno tremare i tifosi azzurri di gioia. Dalle colonne di BBC Sport, l'ex Manchester United ha confermato quello che tutti speravano: il colpo De Bruyne è realtà. E le sue parole lasciano trasparire tutto l'entusiasmo per una stagione che si preannuncia stellare.

La conferma che tutti aspettavano

"Cosa dire di Kevin De Bruyne? È un giocatore incredibile", ha esordito McTominay senza giri di parole. La dichiarazione del centrocampista scozzese arriva come una bomba nel panorama calcistico italiano, confermando definitivamente l'operazione che sembrava impossibile fino a poche settimane fa. Il numero 8 azzurro non nasconde la sua soddisfazione: "Ovviamente porterà tanta qualità al gruppo e per noi averlo è fantastico". Parole che testimoniano quanto l'arrivo del fuoriclasse belga sia sentito all'interno del gruppo squadra.

"Il Napoli ha chiuso una grande operazione di mercato ingaggiando un calciatore di qualità come il belga", ha aggiunto McTominay, sottolineando l'importanza strategica dell'acquisto per le ambizioni del club partenopeo.

L'obiettivo è chiaro: ripartire alla grande

Con De Bruyne in rosa, le ambizioni del Napoli crescono esponenzialmente. McTominay lo sa bene e non nasconde gli obiettivi: "Noi vogliamo ripartire con l'intenzione di fare bene anche nella prossima stagione e sono certo che Kevin De Bruyne ci darà una grossa mano". Il centrocampista scozzese, protagonista di una stagione eccezionale in maglia azzurra, si conferma un elemento fondamentale nel progetto di Antonio Conte. La sua esperienza internazionale e la sua leadership saranno cruciali per integrare al meglio il talento cristallino del belga.

Napoli, una città che ispira

Ma McTominay non si è limitato a parlare di calcio. Il centrocampista ha voluto raccontare il suo rapporto speciale con la città partenopea, rivelando dettagli inediti sulla sua esperienza napoletana. "La gente di Napoli è incredibile, ha una passione incredibile", ha confessato lo scozzese, visibilmente emozionato nel descrivere l'accoglienza ricevuta. "Ovunque tu vada c'è gente che ti dice 'Forza Napoli' e vuole parlarti e fare una conversazione, e questo ti ispira ogni volta che scendi in campo perché ci tengono".

La trasformazione di un campione

L'adattamento alla realtà napoletana ha rappresentato per McTominay una vera e propria rinascita. "Napoli è diversa dalle altre città, c'è uno stile di vita completamente differente: il modo in cui mangi e tutto il resto", ha spiegato il centrocampista, evidenziando come il cambiamento sia andato ben oltre l'aspetto puramente calcistico. "Ti dà più forza mentale", ha aggiunto, rivelando quanto l'ambiente partenopeo abbia influito positivamente sulle sue prestazioni. Una crescita che non è passata inosservata agli occhi di Conte, che lo ha reso un elemento imprescindibile del suo sistema di gioco.

Il coraggio di cambiare

McTominay ha anche voluto condividere una riflessione più personale sul suo trasferimento a Napoli: "Ho sempre vissuto molto vicino a mia madre, ora vivo a 2400 chilometri di distanza, ma nella vita a volte bisogna uscire dalla propria zona di comfort". Parole che testimoniano la maturità di un giocatore che ha saputo reinventarsi completamente, diventando uno dei protagonisti assoluti della rinascita azzurra.

Un futuro da protagonisti

Con De Bruyne in arrivo e McTominay sempre più leader, il Napoli si prepara a una stagione che potrebbe segnare la storia. La combinazione tra l'esperienza internazionale del belga e la grinta dello scozzese promette scintille, con Antonio Conte pronto a plasmare una squadra da sogno. I tifosi azzurri possono sognare in grande: le dichiarazioni di McTominay confermano che il progetto Napoli è più ambizioso che mai. E con De Bruyne pronto a vestire l'azzurro, il quarto scudetto potrebbe essere solo l'inizio di un'era dorata.