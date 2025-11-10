“Conte, prendilo”: McTominay suggerisce il nuovo colpo al Napoli

Quando a sponsorizzare un acquisto è il leader tecnico della squadra e l’MVP in carica della Serie A, un’indiscrezione di mercato diventa quasi un piano strategico. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese SunSport, Scott McTominay avrebbe incoraggiato in modo diretto Antonio Conte a prendere in considerazione l’acquisto di un suo ex compagno di squadra: il giovane e talentuoso Kobbie Mainoo del Manchester United. Un suggerimento pesante, che conferma come gli ex “Red Devils” come lui, Lukaku e Hojlund si sentano ormai a casa e attori protagonisti del progetto Napoli.

Chi è Kobbie Mainoo? Il profilo del talento inglese

Kobbie Mainoo, classe 2005, è un centrocampista centrale moderno e versatile, considerato uno dei migliori prodotti del vivaio del Manchester United. Dotato di grande visione di gioco, abile nel proteggere il pallone sotto pressione e con un’ottima capacità di inserimento, può agire sia da mediano davanti alla difesa che da mezzala dinamica. È un giocatore che, per caratteristiche, si sposerebbe alla perfezione con il calcio intenso e verticale di Antonio Conte.

Perché Mainoo potrebbe davvero lasciare il Manchester United?

La ragione è semplice: la rottura è nei fatti. Nonostante le grandi aspettative, Mainoo sta trovando uno spazio quasi nullo in squadra, come certificano i suoi soli 138 minuti giocati in campionato e un’unica presenza da titolare in una partita secondaria. Con l’anno del Mondiale alle porte, il giocatore ha urgenza di trovare continuità e avrebbe chiesto una cessione. A questo si aggiunge la strategia dello United, che sembrerebbe intenzionato a investire su un altro centrocampista a gennaio, aprendo di fatto alla partenza del suo giovane talento per fare cassa e finanziare il mercato in entrata.

Il ruolo di McTominay e la possibile strategia del Napoli

Il “consiglio” di McTominay, analizzato da Napolissimo.it, non è casuale. Avendo giocato con Mainoo, conosce perfettamente il suo potenziale inespresso e lo considera un innesto ideale per aumentare la qualità del centrocampo azzurro. Il Napoli potrebbe sfruttare questa situazione per assicurarsi un prospetto europeo a condizioni favorevoli. Se il Manchester United aprirà alla cessione, l’ipotesi più probabile è che De Laurentiis intavoli una trattativa per un **prestito con diritto o obbligo di riscatto**, una formula che ha già dato ottimi frutti con Hojlund e che permetterebbe di valutare il giocatore senza un esborso immediato.