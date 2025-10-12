Napoli, Norton-Cuffy e Mainoo per gennaio. La strategia di Manna

Il futuro si costruisce adesso. Con questo mantra, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, in costante contatto con Antonio Conte, stanno già pianificando le mosse per rinforzare il Napoli nel mercato di gennaio. Le priorità sono chiare e i nomi sul tavolo sono pesanti: un esterno destro di altissimo livello e un centrocampista di prospettiva da strappare a un top club europeo.

La Priorità a Destra: Duello con la Juve per Norton-Cuffy

La prima necessità, quella più evidente, è trovare un’alternativa di ruolo a capitan Di Lorenzo. Il nome in cima alla lista di Conte è sempre quello di Brooke Norton-Cuffy, talentuoso esterno del Genoa. Non è un sogno irrealizzabile, anzi. Il Napoli si sente in pole position, anche sulla Juventus che segue da tempo il giocatore. Il club partenopeo è più avanti dei bianconeri, ma sa di dover accelerare per evitare aste e brutte sorprese.

Il Colpo a Centrocampo: si Lavora per Mainoo

Ma il vero colpo a sorpresa potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Per il ruolo di vice-Anguissa, il Napoli ha messo nel mirino Kobbie Mainoo, gioiello del centrocampo del Manchester United. E la pista è tutt’altro che impossibile. Il giocatore, infatti, non è soddisfatto né del suo minutaggio né del suo ruolo attuale con i Red Devils e avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento, anche con la formula del prestito pur di trovare più spazio.

Strategia Manna: Rinforzi Mirati per un Napoli da Scudetto

De Laurentiis e Manna puntano a prestiti e affari mirati, evitando aste per non ripetere errori passati, con Conte che detta le priorità per una rosa camaleontica.Conte ha detto: “Servono innesti mirati per competere ovunque”. Norton-Cuffy rafforzerebbe la catena destra, mentre Mainoo aggiungerebbe freschezza a un centrocampo solido con De Bruyne e McTominay. Queste mosse, se concretizzate, proietterebbero il Napoli verso un ciclo vincente, confermando la filosofia di investimenti intelligenti. Il Napoli è in pista, e gennaio promette scintille. Restate con noi: il mercato azzurro non delude.