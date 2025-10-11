Hojlund segna a raffica con il Napoli, la rivelazione di Romano sul Manchester united.​​

Segna a raffica, incanta il Maradona, si è preso il Napoli in poche settimane. L’impatto di Rasmus Hojlund in Serie A e in Champions League ha inevitabilmente riacceso un dibattito: il Manchester United ha agito troppo in fretta a cederlo? Mentre i tifosi si interrogano, a mettere un punto definitivo sulla questione arriva l’esperto di mercato più autorevole, Fabrizio Romano, con una rivelazione che suona come una sentenza.

La Sentenza dello United: “Per Rasmus è Finita”

I gol non bastano a riscrivere il passato. Nonostante una media realizzativa impressionante, con sette reti nelle ultime otto apparizioni tra club e nazionale, il Manchester United non ha alcun rimpianto. Anzi, ha già archiviato la pratica. A confermarlo è proprio Fabrizio Romano. “Pensano che per Rasmus allo United sia finita”, ha svelato l’insider di mercato. Una frase che non lascia spazio a interpretazioni. “È felice al Napoli, quindi ora è tutto tranquillo. Lo United ha decisamente voltato pagina“.

Un Addio Voluto

L’addio di Hojlund non è stato un fulmine a ciel sereno, ma una decisione ponderata del management dei Red Devils, in particolare del tecnico Ruben Amorim, che ha insistito per la sua cessione dopo prestazioni ritenute incerte. La società ha preferito puntare su Benjamin Sesko, avallando la formula del prestito con obbligo di riscatto che porterà nelle casse del club 50 milioni di euro dal Napoli.

Il Presente è Azzurro, il Futuro pure

Mentre a Manchester si dicono “fiduciosi” della loro scelta, a Napoli si godono un centravanti in stato di grazia, capace di segnare gol pesantissimi in campionato e in Europa. Hojlund ha trovato l’ambiente ideale per esprimere tutto il suo potenziale, sotto la guida di un allenatore che ha creduto in lui fin dal primo giorno. La porta per un ritorno in Inghilterra è chiusa, ma per l’attaccante danese si è appena spalancato il portone di un futuro da protagonista con la maglia del Napoli.