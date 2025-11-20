Napoli-Atalanta: dove vederla in tv (Sky o Dazn?), orario e formazioni

Napoli-Atalanta si gioca sabato 22 novembre 2025 alle ore 20:45 allo stadio Maradona. Il match, valido per la 12ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in co-esclusiva su DAZN (app e streaming) e su Sky Sport (canali Sky Sport Uno, Calcio, 4K e 251). In streaming disponibile anche su NOW e Sky Go.
Scontro totale al Maradona: Conte deve cancellare il ko di Bologna, Palladino debutta sulla panchina della Dea per uscire dalla crisi. Out Anguissa, spazio a Neres ed Elmas.
La partita: Conte vs Palladino, vietato sbagliare
È la sfida del riscatto. I Campioni d’Italia, reduci dalla pesante sconfitta di Bologna pre-sosta, devono invertire il trend: nel mese di novembre la squadra di Antonio Conte (appena rientrato da un permesso) non ha ancora vinto e deve difendere il gap di soli 2 punti dalla vetta occupata da Inter e Roma.
Dall’altra parte, il grande debutto: l’Atalanta, crollata al 13° posto dopo lo 0-3 col Sassuolo, si affida al nuovo tecnico Raffaele Palladino (subentrato a Juric) per dare la scossa immediata.
Probabili formazioni: le scelte (Novità Hojlund e Krstovic)
La sosta nazionali e l’infermeria hanno ridisegnato le strategie. Conte perde un pilastro come Anguissa (lesione alla coscia) ma ritrova Spinazzola e Gilmour per la panchina. Ecco le decisioni emerse dalla rifinitura:
🔵 QUI NAPOLI (4-1-4-1)
La novità: Modulo fluido. Neres vince il ballottaggio con Lang sulla fascia, Elmas e Politano a supporto di Hojlund.
- Portiere: Milinkovic-Savic
- Difesa: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez
- Regia: Lobotka
- Trequarti: Politano, Elmas, McTominay, Neres
- Attacco: Hojlund
- Indisponibili: Anguissa
⚫🔵 QUI ATALANTA (3-4-2-1)
La novità: Palladino debutta col tridente fantasia. Samardzic titolare.
- Portiere: Carnesecchi
- Difesa: Kossonuou, Hien, Ahanor
- Centrocampo: Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta
- Trequarti: Samardzic, Lookman
- Attacco: Krstovic
La Guida TV: tutti i canali per vedere Napoli-Atalanta
Non vuoi perdere nemmeno un minuto del match? Ecco il recap definitivo delle opzioni di visione:
📺 In Diretta TV
- DAZN: Tramite app su Smart TV, PlayStation, Xbox, TIMVISION Box, Amazon Firestick.
- SKY: Canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251.
📱 In Streaming (Mobile/PC)
- DAZN: App su smartphone/tablet o sito web da PC.
- SKY GO: Per gli abbonati Sky (senza costi aggiuntivi).
- NOW: Necessario il Pass Sport attivo.
🎙️ Telecronisti
Su DAZN la voce della partita sarà Riccardo Mancini, affiancato dal commento tecnico di Dario Marcolin. La squadra di Sky Sport è ancora da annunciare.
📌 Domande rapide
Chi arbitra Napoli-Atalanta?
La designazione arbitrale completa sarà disponibile nella nostra sezione “Arbitri”.
Dove vedere gli highlights?
Subito dopo il match su Napolissimo.it e sul canale YouTube della Serie A.