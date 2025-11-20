Napoli-Atalanta: dove vederla in tv (Sky o Dazn?), orario e formazioni

Calcio NapoliNapoli oggi

Napoli-Atalanta si gioca sabato 22 novembre 2025 alle ore 20:45 allo stadio Maradona. Il match, valido per la 12ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in co-esclusiva su DAZN (app e streaming) e su Sky Sport (canali Sky Sport Uno, Calcio, 4K e 251). In streaming disponibile anche su NOW e Sky Go.

Scontro totale al Maradona: Conte deve cancellare il ko di Bologna, Palladino debutta sulla panchina della Dea per uscire dalla crisi. Out Anguissa, spazio a Neres ed Elmas.

 

La partita: Conte vs Palladino, vietato sbagliare

È la sfida del riscatto. I Campioni d’Italia, reduci dalla pesante sconfitta di Bologna pre-sosta, devono invertire il trend: nel mese di novembre la squadra di Antonio Conte (appena rientrato da un permesso) non ha ancora vinto e deve difendere il gap di soli 2 punti dalla vetta occupata da Inter e Roma.

Dall’altra parte, il grande debutto: l’Atalanta, crollata al 13° posto dopo lo 0-3 col Sassuolo, si affida al nuovo tecnico Raffaele Palladino (subentrato a Juric) per dare la scossa immediata.

Probabili formazioni: le scelte (Novità Hojlund e Krstovic)

La sosta nazionali e l’infermeria hanno ridisegnato le strategie. Conte perde un pilastro come Anguissa (lesione alla coscia) ma ritrova Spinazzola e Gilmour per la panchina. Ecco le decisioni emerse dalla rifinitura:

🔵 QUI NAPOLI (4-1-4-1)

La novità: Modulo fluido. Neres vince il ballottaggio con Lang sulla fascia, Elmas e Politano a supporto di Hojlund.

  • Portiere: Milinkovic-Savic
  • Difesa: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez
  • Regia: Lobotka
  • Trequarti: Politano, Elmas, McTominay, Neres
  • Attacco: Hojlund
  • Indisponibili: Anguissa

⚫🔵 QUI ATALANTA (3-4-2-1)

La novità: Palladino debutta col tridente fantasia. Samardzic titolare.

  • Portiere: Carnesecchi
  • Difesa: Kossonuou, Hien, Ahanor
  • Centrocampo: Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta
  • Trequarti: Samardzic, Lookman
  • Attacco: Krstovic
Rasmus Hojlund attaccante Napoli titolare probabili formazioni Atalanta
La Guida TV: tutti i canali per vedere Napoli-Atalanta

Non vuoi perdere nemmeno un minuto del match? Ecco il recap definitivo delle opzioni di visione:

📺 In Diretta TV

  • DAZN: Tramite app su Smart TV, PlayStation, Xbox, TIMVISION Box, Amazon Firestick.
  • SKY: Canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251.

📱 In Streaming (Mobile/PC)

  • DAZN: App su smartphone/tablet o sito web da PC.
  • SKY GO: Per gli abbonati Sky (senza costi aggiuntivi).
  • NOW: Necessario il Pass Sport attivo.

🎙️ Telecronisti

Su DAZN la voce della partita sarà Riccardo Mancini, affiancato dal commento tecnico di Dario Marcolin. La squadra di Sky Sport è ancora da annunciare.

📌 Domande rapide

Chi arbitra Napoli-Atalanta?
La designazione arbitrale completa sarà disponibile nella nostra sezione “Arbitri”.

Dove vedere gli highlights?
Subito dopo il match su Napolissimo.it e sul canale YouTube della Serie A.

