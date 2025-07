Beukema al Napoli, si chiude| Annuncio da Torino: accordo totale per un giocatore del Napoli

Il mercato del Napoli viaggia a velocità sostenuta su un doppio binario: da un lato la chiusura imminente per il grande rinforzo difensivo richiesto da Antonio Conte, dall'altro la definizione di una cessione strategica che porta liquidità nelle casse del club. Giovanni Manna sta tessendo la sua tela su più fronti, e le notizie riportate oggi da Il Mattino e La Repubblica confermano che il club è a un passo da due importanti annunci, uno in entrata e uno in uscita.

Fumata bianca a un passo per Beukema: il Napoli vede il traguardo

Dopo un lungo e complesso tira e molla, Sam Beukema è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Secondo quanto riferisce Il Mattino, la trattativa con il Bologna è giunta alla sua fase finale. Allo stato attuale, la distanza tra l'offerta del Napoli e la richiesta del club emiliano è minima: "ballano soltanto 2 milioni di euro". Un gap che, data la volontà di tutte le parti, verrà sicuramente colmato a stretto giro.

A essere decisiva è stata, ancora una volta, la ferma volontà del calciatore, che da tempo si era promesso al Napoli e ha spinto con il suo entourage per abbassare le pretese iniziali del Bologna, che partiva da una richiesta di 35 milioni. Con il rilancio del Napoli, che si è spinto oltre i 25 milioni iniziali, si è arrivati al punto d'incontro. Conte avrà così il suo secondo rinforzo per la retroguardia dopo il giovane Marianucci: un profilo esperto e subito pronto per le grandi sfide di campionato e Champions League.

"Annuncio da Torino": accordo totale per la cessione di Ngonge

Mentre si lavora per limare gli ultimi dettagli per Beukema, Manna ha già definito un'altra operazione. Come annuncia l'edizione torinese de La Repubblica, è stato trovato l'accordo totale per il trasferimento di Cyril Ngonge al Torino. L'attaccante belga, considerato un esubero dopo non aver trovato spazio con Conte, ritroverà in granata l'allenatore Marco Baroni, con cui aveva vissuto la sua migliore stagione ai tempi del Verona.

È stata proprio la volontà del giocatore di tornare a lavorare con Baroni a sbloccare la trattativa. Al Napoli, che nel gennaio 2024 lo aveva pagato 18 milioni più bonus, andrà una cifra di circa 8 milioni di euro. Il Torino ora ha fretta di chiudere, con l'obiettivo di avere Ngonge a disposizione per il raduno di martedì, mentre la trattativa parallela per il portiere Milinkovic-Savic al Napoli pare essersi arenata.