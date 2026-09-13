Napoli-Bologna, Lang pronto: Allegri al bivio

Quando la tattica si scontra con l’emergenza, a fare la differenza è la tenuta mentale. Il tecnico livornese chiede ai suoi giocatori di trasformare la pressione in lucidità per interrompere una striscia negativa che rischia di condizionare l’intero autunno azzurro.

📌 In sintesi La SSC Napoli affronta il Bologna FC (domenica 13 settembre, ore 18:00) con l’obbligo di interrompere una serie di tre sconfitte consecutive. Massimiliano Allegri deve gestire un’infermeria affollata: fuori Meret, Alisson Santos e Anguissa (nuovo stop muscolare). In porta ci sarà l’esordio di Vanja Milinkovic-Savic. In attacco torna titolare Noa Lang, reintegrato dopo le scuse per il caso disciplinare. A centrocampo, Billy Gilmour è confermato al fianco di Lobotka, con Kevin De Bruyne favorito su Vergara. Il Bologna di Domenico Tedesco cerca punti dopo un avvio difficile (due ko e un pari).

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Napoli-Bologna, Allegri al bivio: il ritorno di Lang, l’emergenza infortuni e le probabili formazioni

Il calcio non concede sconti, tantomeno tempo per metabolizzare le delusioni. A pochi giorni dalla sconfitta europea contro l’Arsenal, la SSC Napoli torna in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Bologna FC. La sfida, valida per il campionato di Serie A, assume i contorni di un crocevia fondamentale per la stagione azzurra. La squadra guidata da Massimiliano Allegri è chiamata a dare una svolta immediata a un inizio di annata complicato, segnato da tre sconfitte consecutive in quattro partite ufficiali. Di fronte ci sarà un Bologna altrettanto affamato di punti: la formazione allenata da Domenico Tedesco ha evitato la terza sconfitta di fila raggiungendo il Sassuolo in extremis nell’ultimo turno, dopo aver ceduto il passo a Lazio e Atalanta. Per entrambe le compagini, l’obiettivo è uno solo: vincere per non affondare nella crisi.

Perché Napoli-Bologna rappresenta un bivio per Massimiliano Allegri?

Un ulteriore passo falso complicherebbe la classifica e l’ambiente. Per un tecnico “risultatista” come Allegri, tornare alla vittoria è l’unica via per restituire fiducia al progetto.

Massimiliano Allegri ha costruito la propria carriera e il proprio palmarès sulla solidità dei risultati. L’impatto sulla panchina azzurra, complice il difficile passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3, non è stato probabilmente quello che il tecnico livornese immaginava. Dopo i 90 minuti di mercoledì contro l’Arsenal, l’allenatore è rimasto a lungo a colloquio con la squadra, a testimonianza di un momento che richiede massima attenzione.

Oggi non c’è spazio per i rimpianti. Come sottolineato da un’analisi de La Gazzetta dello Sport, Allegri è chiamato a varare un vero e proprio piano anti-crisi. La parola d’ordine è pragmatismo: testa bassa e pedalare. Le prestazioni offerte contro Inter e Arsenal hanno mostrato sprazzi di organizzazione, ma sono mancate di continuità nell’arco dei novanta minuti. Per allontanare le nubi e restituire serenità a un ambiente sfiduciato, servono concretezza e attenzione nei dettagli, trasformando il possesso palla in occasioni reali e limitando le disattenzioni difensive.

Quali sono gli infortunati del Napoli e chi gioca in porta?

L’infermeria conta Meret, Alisson, McTominay, Beukema e il nuovo stop di Anguissa. Tra i pali ci sarà l’esordio dal primo minuto di Vanja Milinkovic-Savic.

L’emergenza in classifica si intreccia pericolosamente con quella medica. Le assenze in casa Napoli aumentano di partita in partita, riducendo drasticamente le rotazioni a disposizione dello staff tecnico. Oltre ai lungodegenti Scott McTominay e Sam Beukema, la gara di Champions League ha lasciato in dote gli infortuni di Alex Meret e Alisson Santos. A questo quadro già complesso si aggiunge la ricaduta di Frank Anguissa: il centrocampista camerunense si è fermato nuovamente durante gli allenamenti e non sarà della partita.

L’assenza di Meret impone un cambio obbligato tra i pali. A difendere la porta azzurra contro il Bologna ci sarà Vanja Milinkovic-Savic. Per il portiere serbo si tratta di un’occasione importante per dimostrare affidabilità e guidare un reparto difensivo (composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola) che ha urgente bisogno di ritrovare certezze dopo i 6 gol subiti nelle ultime tre uscite.

Scheda Dati: L’emergenza infortuni della SSC Napoli (Aggiornamento 13 Settembre) Calciatore Natura del Problema Status per il Bologna Alex Meret Infortunio muscolare Indisponibile Alisson Santos Infortunio muscolare Indisponibile Frank Anguissa Ricaduta fisica Indisponibile Scott McTominay Ablazione cardiaca Indisponibile

Come cambia il centrocampo e perché torna titolare Noa Lang?

Lang ha chiesto scusa per il caso disciplinare e sostituisce l’infortunato Alisson. A centrocampo, Gilmour è confermato con Lobotka, mentre De Bruyne è favorito su Vergara.

Le assenze ridisegnano obbligatoriamente il volto del Napoli dalla cintola in su. La novità principale riguarda il rientro di Noa Lang. L’esterno olandese, finito in tribuna contro l’Arsenal per un comportamento non idoneo in allenamento, ha presentato le proprie scuse alla società e all’allenatore. L’incidente diplomatico è chiuso e, complice il ko di Alisson Santos, Lang si riprende la maglia da titolare nel tridente offensivo completato da Rasmus Hojlund e Matteo Politano.

A centrocampo, l’esperimento del doppio regista ha convinto Allegri. Billy Gilmour è confermato dal primo minuto e agirà in tandem con Stanislav Lobotka. Il dubbio principale riguarda il ruolo di mezzala offensiva/trequartista: Kevin De Bruyne è in netto vantaggio nel ballottaggio con il giovane Antonio Vergara. La qualità del belga sarà fondamentale per garantire lucidità negli ultimi metri e innescare la profondità degli attaccanti.

Quali sono le probabili formazioni di Napoli-Bologna?

Il Napoli si affida al 4-3-3 con Milinkovic-Savic in porta e il tridente Politano-Hojlund-Lang. Il Bologna di Tedesco risponde con Piccoli supportato da Bernardeschi e Cambiaghi.

Scheda Dati: Le probabili formazioni di Napoli-Bologna (Serie A) SSC Napoli (4-3-3) – All. M. Allegri Bologna FC (4-3-3) – All. D. Tedesco Milinkovic-Savic Skorupski Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola Holm, Heggem, Theate, Miranda Gilmour, Lobotka, De Bruyne Odgaard, Ferguson, Pobega Politano, Hojlund, Lang Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi Ballottaggi: De Bruyne 60% – Vergara 40% Indisponibili: Ndoye, El Azzouzi

Dove vedere Napoli-Bologna in TV e streaming?

La partita sarà trasmessa domenica 13 settembre alle ore 18:00 in co-esclusiva su DAZN e sui canali Sky Sport, oltre che in streaming su NOW e SkyGo.

Il match tra SSC Napoli e Bologna FC, valido per il campionato di Serie A, andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona domenica 13 settembre con fischio d’inizio fissato alle ore 18:00. La copertura televisiva dell’evento sarà garantita in co-esclusiva. Gli abbonati potranno seguire la gara sulla piattaforma streaming DAZN (accessibile tramite app su smart TV, console, tablet e smartphone) oppure sui canali satellitari di Sky Sport (nello specifico Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e il canale 251). Per la visione in mobilità, il match sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming NOW e SkyGo.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’emergenza infortuni è un dato di fatto oggettivo, ma non può diventare un alibi. Il Napoli ha il dovere tecnico e morale di superare l’ostacolo Bologna per non trasformare un avvio difficile in una crisi irreversibile. La scelta di Allegri di reintegrare immediatamente Noa Lang dimostra intelligenza gestionale: in momenti di difficoltà, il talento va recuperato, non mortificato. Tuttavia, la vera chiave del match risiede a centrocampo. La convivenza tra Gilmour e Lobotka deve garantire quella diga davanti alla difesa che è clamorosamente mancata contro Como e Inter. Se il Napoli ritroverà compattezza e distanze tra i reparti, la qualità offensiva di De Bruyne e Hojlund farà il resto. È il momento della responsabilità.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Il Napoli affronta il Bologna reduce da tre sconfitte consecutive (Como, Inter, Arsenal).

Alex Meret, Alisson Santos e Frank Anguissa sono infortunati e salteranno la partita.

Noa Lang ha chiesto scusa per il comportamento non idoneo ed è a disposizione di Allegri. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): Il ballottaggio a centrocampo tra Kevin De Bruyne e Antonio Vergara per completare il reparto con Gilmour e Lobotka.

La tenuta difensiva della squadra con l’esordio dal primo minuto di Vanja Milinkovic-Savic in porta.

📊 Nota metodologica e fonti:

Le probabili formazioni e i ballottaggi tattici di Napoli-Bologna sono stati elaborati incrociando le indiscrezioni pubblicate da La Gazzetta dello Sport e dai report degli inviati di Sky Sport. Le informazioni relative all’emergenza infortuni (inclusi i nuovi stop di Meret, Alisson e Anguissa) riflettono gli aggiornamenti medici diramati a ridosso del match. I dettagli sulla copertura televisiva sono confermati dai palinsesti ufficiali di DAZN e Sky. In ottemperanza alle linee guida editoriali, non sono state consultate né citate testate verticali concorrenti.Analisi della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 13 settembre 2026.

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