IN SINTESI Scott McTominay spaventa la SSC Napoli: “Non so se rinnovo. Se chiamasse il Real Madrid ci penserei”. Il contratto dello scozzese scade nel 2028, ma Aurelio De Laurentiis deve agire in fretta per evitare un nuovo caso Kvaratskhelia (venduto al PSG per 70 milioni). La situazione aggrava un momento critico per Massimiliano Allegri: il mercato ha lasciato un buco di 16 milioni a bilancio e l’acquisto da 20 milioni Giovane è stato appena operato di ernia inguinale.

Il gelo di Scott McTominay sul rinnovo con il Napoli: l’ombra del Real Madrid, il bilancio in rosso e l’operazione di Giovane

Ci sono silenzi che fanno rumore e parole sussurrate che provocano terremoti. Quelle pronunciate da Scott McTominay a Milano, durante l’esclusivo gala dell’Assocalciatori, appartengono decisamente alla seconda categoria. «Non so se rinnovo». Quattro parole, pronunciate con l’eleganza di chi indossa uno smoking di sartoria, ma affilate come lame. Per i tifosi della SSC Napoli, che negli ultimi due anni hanno eletto lo scozzese a idolo indiscusso (ribattezzandolo affettuosamente “McFratm” e riempiendo le gradinate dello Stadio Maradona di kilt e bandiere di Sant’Andrea), è stato un risveglio traumatico. In un avvio di stagione già reso amaro dalla brutta sconfitta interna contro il Como e da un atteggiamento tattico rinunciatario, le dichiarazioni del leader del centrocampo aprono un fronte di crisi societaria che Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna non possono permettersi di ignorare.

Scheda Dati: La mappa delle criticità contrattuali e finanziarie del Napoli Dossier / Calciatore Scadenza Status e Impatto a Bilancio Scott McTominay Giugno 2028 Trattativa in stallo. Rischio svalutazione del cartellino a partire dall’estate 2027. Alex Meret Giugno 2027 Ultimo anno di contratto. Necessità urgente di rinnovo per evitare l’addio a parametro zero. Samuel Giovane Lungo termine Pagato 20 Milioni €. Operato di ernia inguinale, investimento attualmente bloccato in infermeria. Saldo Mercato Estivo ’26 Chiuso – 16 Milioni di Euro (15 cessioni, di cui solo il 50% a titolo definitivo).

*Elaborazione dati a cura di Napolissimo.it

Cosa ha detto Scott McTominay sul Real Madrid e su José Mourinho?

Il centrocampista ha ammesso che valuterebbe un’offerta del Real Madrid, club in cui ritroverebbe l’eco di José Mourinho, il tecnico che lo lanciò al Manchester United.

Le dichiarazioni rilasciate da Scott McTominay al Corriere della Sera non lasciano spazio a interpretazioni rassicuranti. Oltre al gelo sul prolungamento del contratto (attualmente in scadenza nel 2028), lo scozzese ha aggiunto un carico da novanta: «Se mi chiamasse il Real Madrid ci penserei».

Non è una frase buttata a caso. Come tutti i calciatori di caratura internazionale, McTominay non è insensibile al fascino, alla storia e ai milioni dei top club europei. La citazione del Real Madrid porta con sé un sottotesto psicologico potente: l’ombra di José Mourinho. Lo Special One, che ha scritto pagine indelebili a Madrid, è l’uomo che ha lanciato e forgiato McTominay ai tempi del Manchester United. Sapere che il proprio leader tecnico guarda con ammirazione a certi palcoscenici è un segnale d’allarme che Massimiliano Allegri, bisognoso di certezze assolute in mezzo al campo, avvertirà in modo pesantissimo.

Perché il caso McTominay ricorda la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG?

I tifosi temono che i ritardi nel rinnovo portino a una rottura, esattamente come accadde con Kvaratskhelia, venduto al Paris Saint-Germain per 70 milioni di euro.

A Napoli, la memoria storica sui contratti è un nervo scoperto. Il momento per sedersi a un tavolo con Aurelio De Laurentiis è adesso. Aspettare l’estate del 2027 significherebbe entrare nell’ultimo anno di contratto, perdendo ogni potere contrattuale e svalutando il cartellino del giocatore.

Il precedente è dolorosamente recente e porta il nome di Khvicha Kvaratskhelia. Anche in quel caso, la trattativa per il rinnovo (con annesso e sostanzioso adeguamento di stipendio) andò per le lunghe, avvelenando il clima. L’epilogo è noto: a metà del campionato del quarto scudetto, De Laurentiis chiuse l’accordo con il Paris Saint-Germain per 70 milioni di euro. C’è però una differenza anagrafica sostanziale che gioca a sfavore del Napoli: Kvaratskhelia aveva 23 anni, sei in meno rispetto agli attuali 29 di McTominay. Questa differenza di età incide pesantemente sulle eventuali trattative per una cessione futura: nessun club pagherà 70 milioni per un trentenne in scadenza. O si rinnova ora, o il capitale è a rischio.

Come avevamo raccontato a giugno, il rinnovo di McTominay era già sul tavolo ma è slittato al post-Mondiale. Oggi, tre mesi dopo, le dichiarazioni dello scozzese hanno trasformato quel ritardo in un rischio concreto: leggi l’articolo completo di giugno.

⚡ L’impatto sul gruppo di Allegri: Le trattative di McTominay e di Alex Meret (in scadenza già nel 2027) sono mine vaganti nello spogliatoio. Un portiere ha bisogno di avvertire la fiducia totale della società per rendere al meglio, mentre un centrocampista leader come lo scozzese deve essere il faro emotivo della squadra. In un momento in cui il Napoli ha mostrato un atteggiamento arrendevole (vedi il primo tempo contro il Como), Allegri non può permettersi di avere i suoi “senatori” distratti dalle vicende contrattuali.

Qual è il reale bilancio del mercato del Napoli e il peso dei prestiti?

Il mercato si è chiuso con un passivo di 16 milioni. Su 15 cessioni, la metà sono prestiti: un boomerang finanziario che riporterà gli esuberi a Napoli tra un anno.

A rendere ancora più acre il sapore delle parole di McTominay è il contesto finanziario in cui sono state pronunciate. Come evidenziato dalle analisi dei portali specializzati in economia sportiva come Calcio e Finanza, il mercato estivo della SSC Napoli si è chiuso con un saldo negativo di 16 milioni di euro. Un “non mercato” in entrata, che non ha portato i rinforzi sperati, ma che ha comunque generato un passivo.

Il dato più allarmante riguarda le uscite. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha effettuato ben 15 cessioni, ma soltanto la metà di queste si è concretizzata a titolo definitivo. Questo significa che il Napoli ha semplicemente “nascosto la polvere sotto il tappeto”: tra dodici mesi, una marea di esuberi rientrerà alla base, appesantendo nuovamente il monte ingaggi e bloccando le future operazioni. In uno scenario di incertezza economica simile, non blindare i propri top player diventa un azzardo ingiustificabile.

Quale infortunio ha subito Giovane e quanto è costato al Napoli?

Pagato 20 milioni di euro, il centrocampista Samuel Giovane è stato operato di ernia inguinale, trasformandosi finora in un “oggetto misterioso” per Allegri.

Se i titolari vacillano, le alternative crollano. La notizia arrivata ieri mattina dall’infermeria di Castel Volturno ha i contorni della beffa: Samuel Giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la risoluzione di un’ernia inguinale.

Il centrocampista, prelevato a peso d’oro per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, si è finora rivelato un autentico oggetto misterioso. L’operazione allunga a dismisura l’elenco dei giocatori indisponibili o in grave ritardo di condizione a disposizione di Massimiliano Allegri. Aver investito una fetta così consistente del budget su un giocatore fisicamente non integro, in un’estate in cui si lesinava sui milioni per arrivare a Gabriel Jesus, è una macchia evidente sulla gestione tecnica della dirigenza.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo Se il Napoli vuole contare sul supporto incondizionato della sua gente, deve mandare segnali di forza dall’interno. Le parole di Scott McTominay non sono un fulmine a ciel sereno, ma la logica conseguenza di un club che sembra aver perso la bussola della programmazione. Quando un leader tecnico e carismatico manifesta dubbi sul proprio futuro, significa che non percepisce più l’ambizione attorno a sé. E come dargli torto? Un mercato chiuso in rosso senza aver colmato le lacune, 20 milioni spesi per un giocatore (Giovane) finito subito sotto i ferri, e una squadra che in campo si consegna passivamente al Como. Aurelio De Laurentiis deve intervenire subito: rinnovare McTominay e Meret non è solo una questione contabile, è l’unico modo per dimostrare che il progetto Napoli non è stato smantellato dopo i fasti degli scudetti.

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🧭 La Mappa della Notizia ✅ Cosa sappiamo (Fatti certi): Scott McTominay ha dichiarato pubblicamente di non essere certo del rinnovo e di valutare il Real Madrid.

Il mercato estivo della SSC Napoli si è chiuso con un saldo negativo di 16 milioni di euro.

Samuel Giovane, acquistato per 20 milioni, è stato operato di ernia inguinale. ⏳ Cosa resta da confermare (Scenari futuri): L’apertura ufficiale delle trattative tra Aurelio De Laurentiis e l’entourage di McTominay per il prolungamento.

I tempi di recupero esatti di Giovane e il suo effettivo inserimento negli schemi di Massimiliano Allegri.

📌 Le domande più frequenti Cosa ha detto Scott McTominay sul rinnovo con il Napoli? Durante il Gala dell’Assocalciatori, il centrocampista scozzese ha dichiarato: “Non so se rinnovo”, aggiungendo che valuterebbe un’eventuale chiamata del Real Madrid. Il suo attuale contratto con la SSC Napoli scade nel 2028. Qual è la situazione finanziaria del mercato del Napoli? Il mercato estivo 2026 si è chiuso con un saldo negativo di 16 milioni di euro. Su 15 cessioni effettuate dal DS Giovanni Manna, solo la metà sono a titolo definitivo, lasciando molti esuberi in prestito. Quale infortunio ha subito il centrocampista Giovane? Il centrocampista, pagato 20 milioni di euro, è stato operato per un’ernia inguinale. Questo stop allunga la lista degli indisponibili per l’allenatore Massimiliano Allegri in un avvio di stagione complicato. Perché il caso McTominay viene paragonato a quello di Kvaratskhelia? I tifosi temono che i ritardi nel rinnovo portino a una cessione illustre, esattamente come accaduto con Khvicha Kvaratskhelia, venduto al Paris Saint-Germain per 70 milioni di euro dopo una lunga trattativa fallita.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni di Scott McTominay in merito al mancato rinnovo e all’interesse del Real Madrid sono state rilasciate in esclusiva al Corriere della Sera a margine del Gala dell’Assocalciatori a Milano. I dati finanziari relativi al saldo negativo del mercato estivo (-16 milioni di euro) e alla percentuale di prestiti sulle cessioni totali sono stati elaborati incrociando i report di Calcio e Finanza con i bilanci ufficiali della SSC Napoli. La notizia dell’intervento chirurgico per ernia inguinale a carico di Samuel Giovane è confermata dai bollettini medici diramati dal club.Analisi a cura della Redazione Sportiva di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 4 Settembre 2026.

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