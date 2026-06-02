McTominay al Mondiale senza rinnovo col Napoli: il rischio Real Madrid e il precedente Kvaratskhelia

📋 In Sintesi Scott McTominay è stato il trascinatore assoluto del Napoli nella conquista del quarto Scudetto, eppure percepisce un ingaggio di soli 3 milioni di euro, quasi la metà rispetto a Kevin De Bruyne. Aurelio De Laurentiis ha pronto un rinnovo a 5 milioni netti fino al 2029, ma la firma è slittata a dopo il Mondiale. Un ritardo pericoloso che rischia di ripetere l’errore commesso con Khvicha Kvaratskhelia (ceduto al Liverpool per 70 milioni). Sullo scozzese ci sono gli occhi della Premier League e, soprattutto, del Real Madrid: se Florentino Perez vincerà le elezioni del 7 giugno e riporterà José Mourinho in panchina, McTominay sarà il primo obiettivo dei Blancos.

Quali sono le cifre del rinnovo di McTominay con il Napoli e quali squadre lo cercano sul mercato?

C’è un Mondiale americano da giocare da protagonista assoluto, ma c’è soprattutto un futuro societario da blindare. Scott McTominay si appresta a vivere l’estate più importante della sua carriera. Messa alle spalle l’amarezza per l’assenza dell’amico Billy Gilmour, lo scozzese vola negli Stati Uniti con i gradi di leader tecnico e morale. Tuttavia, la valigia per l’America nasconde una questione irrisolta che tiene in ansia la piazza partenopea: il rinnovo del contratto.

Quanto guadagna McTominay al Napoli e quali sono le cifre del rinnovo?

Attualmente percepisce 3 milioni netti. Il Napoli ha pronto un rinnovo a 5 milioni fino al 2029, ma la firma arriverà solo dopo il Mondiale.

Il peso specifico di McTominay all’interno dello spogliatoio azzurro non è minimamente rispecchiato dalla sua busta paga. Attualmente, lo scozzese guadagna 3 milioni di euro netti a stagione. Una cifra irrisoria se paragonata al suo rendimento e, soprattutto, se messa a confronto con i quasi 6 milioni percepiti da Kevin De Bruyne, il cui apporto alla causa nell’ultimo anno è stato nettamente inferiore.

Vuoi Napolissimo.it sempre con te? Seguici su Google, tutto il Napoli in un solo click ★

Secondo le indiscrezioni pubblicate oggi da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza azzurra ha finalmente preparato l’offerta per blindarlo: un prolungamento fino al 2029 (l’attuale accordo scade nel 2028) con un ingaggio alzato a 5 milioni di euro netti. Tuttavia, il giocatore e il suo entourage hanno deciso di prendere tempo. All’alba dei 30 anni, questo sarà l’ultimo grande contratto della sua carriera. La firma, se arriverà, sarà apposta solo al termine della rassegna iridata.

Perché il ritardo sul contratto rischia di ripetere il “caso Kvaratskhelia”?

De Laurentiis ha atteso troppo, arrivando al Mondiale senza firma. Un errore già commesso con Kvara, poi ceduto al Liverpool per 70 milioni.

Arrivare a una vetrina globale come il Mondiale senza aver prima blindato il proprio miglior giocatore è un rischio calcolato male. Il Napoli avrebbe dovuto ratificare un adeguamento salariale già lo scorso anno, per poi chiudere il rinnovo definitivo in questa stagione. Invece, la società si ritrova nuovamente a rincorrere.

È la cronaca di un errore già visto. La gestione delle tempistiche ricorda pericolosamente quanto accaduto con Khvicha Kvaratskhelia. Anche in quel caso, i ritardi nei rinnovi portarono il Napoli ad avere il coltello alla gola, costringendo il club a cedere il georgiano al Liverpool per 70 milioni di euro (una cifra ben al di sotto del reale valore di mercato, considerando i prezzi pagati per giocatori come Wirtz o Isak). Perdere anche McTominay per una questione di tempistiche sarebbe imperdonabile.

Quali squadre vogliono McTominay e cosa c’entra José Mourinho?

In caso di grande Mondiale, le big si faranno avanti. Attenzione al Real Madrid: se Florentino Perez riporterà Mourinho, lo scozzese sarà il primo obiettivo.

Se le prestazioni in America dovessero confermare i livelli visti in Serie A, il telefono di Giovanni Manna squillerà ininterrottamente. La Premier League osserva, anche se il giocatore ha fatto sapere di non voler indossare altre maglie inglesi per rispetto del Manchester United. Il vero pericolo, però, arriva dalla Spagna.

Il 7 giugno si terranno le elezioni presidenziali del Real Madrid. Se Florentino Perez dovesse vincere e decidere di riportare José Mourinho sulla panchina del Bernabeu, lo scenario cambierebbe drasticamente. Lo Special One è un grandissimo estimatore di McTominay, e il nome dello scozzese finirebbe in cima alla lista della spesa dei Blancos. Per evitare imboscate, il Napoli deve far sentire il giocatore al centro del nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Cosa ha detto McTominay su Conte, Hojlund e la vita a Napoli?

A GQ ha elogiato Conte per averlo trasformato, ha svelato gli scherzi nello spogliatoio a Hojlund e il suo amore per la sartoria napoletana.

Nonostante le sirene di mercato, il legame tra McTominay e la città è fortissimo. In una recente e lunga intervista rilasciata all’edizione scozzese di GQ, il centrocampista ha giurato amore a Napoli, svelando retroscena affascinanti. Ha raccontato di farsi assistere dalla Sartoria Pelliccia di Casalnuovo, presentatagli da un dirigente azzurro, innamorandosi dello stile locale.

Non sono mancati i retroscena di spogliatoio: ha svelato di aver preso in giro Rasmus Hojlund (fresco di riscatto) attaccando sul suo armadietto la foto della rovesciata con cui la Scozia ha battuto la Danimarca. Ma le parole più importanti sono state per Antonio Conte: McTominay ha riconosciuto pubblicamente i meriti dell’ex tecnico, dichiarando che lo ha trasformato come calciatore. Un attestato di stima da vero leader.

Il Paradosso degli Ingaggi nel Napoli Giocatore Ingaggio Netto Attuale Impatto sul 4° Scudetto Scott McTominay 3.000.000 € Protagonista Assoluto (N°1) Romelu Lukaku 6.000.000 € Fondamentale (N°2) Kevin De Bruyne ~ 6.000.000 € Marginale / Deludente

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo I VERI LEADER VANNO PAGATI. Il Napoli commette ciclicamente lo stesso peccato di presunzione. I giocatori che danno l’anima per la maglia vanno coccolati e blindati prima che il mercato li tenti. Scott McTominay è un uomo vero, un professionista esemplare che ha trascinato la squadra al quarto Scudetto, dimostrandosi infinitamente più utile di stelle strapagate e capricciose arrivate per fare la differenza. Lasciarlo a 3 milioni di euro mentre altri guadagnano il doppio è un’offesa calcistica. De Laurentiis deve capire la differenza tra chi suda per la maglia e chi la indossa. McTominay deve diventare il giocatore più pagato della rosa. È semplicemente giusto.

🔗 Correlato — I Retroscena Le parole di De Bruyne su Conte e il piano di Allegri: come cambia il Napoli del centenario

📌 Tutta la verità sul rinnovo di McTominay Quanto guadagna McTominay al Napoli e quali sono le cifre del rinnovo? Attualmente percepisce 3 milioni netti. Il Napoli ha pronto un rinnovo a 5 milioni fino al 2029, ma la firma arriverà solo dopo il Mondiale. Perché il ritardo sul contratto rischia di ripetere il “caso Kvaratskhelia”? De Laurentiis ha atteso troppo, arrivando al Mondiale senza firma. Un errore già commesso con Kvara, poi ceduto al Liverpool per 70 milioni. Quali squadre vogliono McTominay e cosa c’entra José Mourinho? In caso di grande Mondiale, le big si faranno avanti. Attenzione al Real Madrid: se Florentino Perez riporterà Mourinho, lo scozzese sarà il primo obiettivo. Cosa ha detto McTominay su Conte, Hojlund e la vita a Napoli? A GQ ha elogiato Conte per averlo trasformato, ha svelato gli scherzi nello spogliatoio a Hojlund e il suo amore per la sartoria napoletana.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le cifre relative all’ingaggio attuale e alla proposta di rinnovo per Scott McTominay sono state verificate tramite le indiscrezioni pubblicate da La Gazzetta dello Sport. Le dichiarazioni del giocatore sono tratte dall’intervista ufficiale rilasciata all’edizione scozzese del magazine GQ. I retroscena di mercato legati alle elezioni del Real Madrid riflettono gli scenari della stampa sportiva spagnola. Ultimo aggiornamento: 2 Giugno 2026.





