Il miglior McTominay di sempre: i numeri del biennio Napoli che nessuno si aspettava

📋 In Sintesi Domenica 25 maggio, nel match contro l’Udinese, Scott McTominay toccherà quota 80 presenze con la maglia del Napoli. Il centrocampista scozzese chiude una stagione straordinaria: con 14 gol totali (10 in Serie A e 4 in Champions League) ha eguagliato il record storico di Marek Hamsik. La dirigenza azzurra è pronta a blindarlo: mercoledì 20 maggio il ds Giovanni Manna ha incontrato gli agenti del giocatore per definire un rinnovo di contratto fino al 2030, con un adeguamento salariale a 5 milioni di euro netti a stagione. Dopo l’ultima gara di campionato, McTominay volerà negli Stati Uniti insieme al compagno Billy Gilmour per disputare i Mondiali 2026 con la Scozia, dove affronterà Haiti, Marocco e il Brasile di Carlo Ancelotti.

Quali sono i numeri di McTominay al Napoli, quando rinnova il contratto e quando giocherà i Mondiali?

Mentre il Napoli si interroga su chi raccoglierà la pesante eredità di Antonio Conte in panchina, in campo c’è una certezza assoluta che non ammette discussioni. Domenica 25 maggio, sul prato dello Stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena l’ultimo atto della stagione azzurra contro l’Udinese. Per Scott McTominay non sarà una partita banale: il gigante scozzese taglierà il traguardo delle 80 presenze complessive con la maglia partenopea. Un “giro del mondo in 80 giorni”, metaforicamente parlando, che ha trasformato l’ex Manchester United nel leader tecnico ed emotivo indiscusso della squadra.

I record di McTominay: l’aggancio ad Hamsik e il primato europeo

Con 14 reti stagionali ha superato il suo record personale dell’anno dello Scudetto. Insieme a Jens Stage del Werder Brema, domina le statistiche dei centrocampisti in Europa.

I numeri certificano la grandezza della stagione disputata dallo scozzese. Come evidenziato dai dati statistici ufficiali elaborati da Opta e dalla Lega Serie A, McTominay ha raggiunto quota 14 gol stagionali (10 in campionato e 4 in Champions League). La rete decisiva siglata a Pisa, un colpo da biliardo che ha regalato al Napoli la qualificazione matematica nell’Europa dei grandi, gli ha permesso di alzare l’asticella rispetto ai 13 gol realizzati nella passata stagione (quella dello Scudetto).

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Ma c’è di più. Questo traguardo lo proietta nella leggenda del club: negli ultimi 90 anni di storia del Napoli, solo Marek Hamsik era riuscito a chiudere in doppia cifra realizzativa per due stagioni diverse giocando da centrocampista. Inoltre, allargando lo sguardo ai cinque top campionati europei, McTominay condivide un primato assoluto con Jens Stage del Werder Brema: sono gli unici due centrocampisti centrali ad aver segnato almeno 10 gol in campionato nelle ultime due annate. Con la Bundesliga già conclusa, Stage non potrà migliorare il suo bottino, mentre Scott avrà a disposizione gli ultimi 90 minuti contro l’Udinese per staccare il rivale.

Il rinnovo di contratto: le cifre dell’accordo fino al 2030

Il ds Giovanni Manna ha incontrato gli agenti mercoledì a cena: pronto un prolungamento con ingaggio adeguato a 5 milioni netti, in linea con Rasmus Hojlund.

Le prestazioni mostruose del numero 8 azzurro hanno spinto Aurelio De Laurentiis ad accelerare le pratiche per blindare il suo gioiello. L’attuale contratto è in scadenza nel 2028, ma il club vuole spegnere sul nascere qualsiasi tentazione proveniente dalla Premier League.

Secondo le indiscrezioni filtrate dagli ambienti finanziari vicini alla trattativa, mercoledì 20 maggio si è tenuta una cena decisiva tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l’entourage del calciatore. I segnali sono inequivocabili: c’è la totale e reciproca volontà di proseguire insieme. Il nuovo accordo prevede un prolungamento fino al 30 giugno 2030 (con opzione per un’ulteriore stagione) e un sensibile adeguamento dell’ingaggio, che toccherà i 5 milioni di euro netti annui, pareggiando così lo stipendio del centravanti Rasmus Hojlund. McTominay, del resto, non ha mai nascosto di essersi letteralmente innamorato della città di Napoli e della passione viscerale della sua tifoseria.

L’evoluzione tattica con Conte e l’infortunio superato

Impiegato come mezzala box-to-box, è stato il motore offensivo del 3-4-2-1. A febbraio ha superato brillantemente una fastidiosa tendinopatia alla coscia.

Se Antonio Conte è stato il simbolo del biennio azzurro in panchina, McTominay lo è stato in mezzo al campo. Il tecnico salentino lo ha trasformato in una mezzala box-to-box totale, capace di dominare entrambe le fasi di gioco. Inserimenti in area, strapotere nel gioco aereo, pressing alto e recupero palla: lo scozzese è stato il vero motore tattico del 3-4-2-1 partenopeo.

Un rendimento ancora più impressionante se si considera l’ostacolo fisico affrontato a metà stagione. A febbraio, infatti, McTominay è stato costretto a uno stop di circa cinque partite a causa di una fastidiosa tendinopatia alla coscia che si trascinava dalla scorsa estate. Rientrato a pieno regime a marzo, ha spazzato via ogni dubbio sulla sua tenuta atletica, trascinando la squadra verso il secondo posto in classifica (dietro l’Inter) e la conquista della Supercoppa Italiana.

Verso i Mondiali 2026: il girone della Scozia negli Stati Uniti

Dal 13 giugno sarà protagonista in America con la Tartan Army insieme a Billy Gilmour. Sfiderà Haiti, Marocco e il Brasile di Carlo Ancelotti.

Il fischio finale di Napoli-Udinese non segnerà l’inizio delle vacanze per McTominay. Il bello, per lui, deve ancora cominciare. Dopo qualche giorno di meritato riposo, il centrocampista volerà negli Stati Uniti per coronare il sogno di disputare il primo Mondiale della sua carriera.

Al suo fianco, a difendere i colori della Tartan Army scozzese, ci sarà il compagno di club Billy Gilmour, a testimonianza del forte asse tra Napoli e Glasgow. Il calendario iridato prevede l’esordio il 13 giugno a Boston contro Haiti. Successivamente, il girone metterà la Scozia di fronte alla solidità del Marocco e, soprattutto, al fascino del Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Una vetrina mondiale in cui McTominay si presenterà con lo status di top player internazionale, forte di un rinnovo azzurro ormai in tasca.

I Numeri di Scott McTominay (Aggiornati a Maggio 2026) Presenze totali con il Napoli 79 (66 Serie A, 8 UCL, 2 Supercoppa, 3 Coppa Italia) Gol Stagione 2025-26 14 (10 in Serie A, 4 in Champions League) Gol Stagione 2024-25 (Scudetto) 13 Gol totali in carriera (Club) 41 in 244 presenze (Premier League + Serie A) Dettagli Rinnovo di Contratto Scadenza 2030 (con opzione), Ingaggio 5 milioni netti

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’ANCORA DI SALVEZZA NELLA TRANSIZIONE. In un momento storico in cui il Napoli si appresta a cambiare pelle, salutando Antonio Conte e sfogliando la margherita tra le filosofie opposte di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, blindare Scott McTominay è la mossa più intelligente che Aurelio De Laurentiis potesse fare. Lo scozzese non è solo un centrocampista da 14 gol a stagione (numeri irreali per il ruolo), ma è il leader emotivo dello spogliatoio. Adeguare il suo stipendio ai parametri dei top player della rosa (come Hojlund) significa lanciare un messaggio chiaro a tutta l’Europa: il Napoli del Centenario non smobilita, ma riparte dalle sue certezze assolute. Chiunque siederà sulla panchina azzurra a luglio, saprà di avere nel motore un fuoriclasse totale.

📌 Tutto sui record e il rinnovo di McTominay Quando scade il contratto di McTominay e quali sono le cifre del rinnovo? L’attuale contratto scade nel 2028. Il ds Manna sta definendo un prolungamento fino al 2030 (con opzione per un altro anno) e un adeguamento dell’ingaggio a 5 milioni di euro netti a stagione. Quanti gol ha segnato McTominay in questa stagione? Lo scozzese ha realizzato 14 reti totali (10 in Serie A e 4 in Champions League), battendo il suo precedente record personale di 13 gol fissato nell’anno dello Scudetto. Quale record storico del Napoli ha eguagliato lo scozzese? Andando in doppia cifra per due stagioni consecutive, McTominay ha eguagliato Marek Hamsik: sono gli unici due centrocampisti negli ultimi 90 anni di storia azzurra a riuscire in questa impresa. Quando giocherà la Scozia ai Mondiali 2026 e contro chi? La Scozia di McTominay e Gilmour esordirà il 13 giugno a Boston contro Haiti. Nel girone affronterà anche il Marocco e il Brasile allenato da Carlo Ancelotti.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le statistiche relative alle presenze e ai gol di Scott McTominay sono state verificate incrociando i database ufficiali della Lega Serie A e i report di Opta Sports. I dettagli sull’incontro per il rinnovo contrattuale (avvenuto mercoledì 20 maggio 2026) provengono da fonti vicine all’entourage del calciatore. Il calendario del girone della Scozia ai Mondiali 2026 è conforme ai tabelloni ufficiali FIFA. Ultimo aggiornamento: 22 Maggio 2026.



