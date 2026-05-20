Nuovo allenatore Napoli: Sarri frena, spunta Allegri. Le mosse di De Laurentiis

📋 In Sintesi Il Napoli stringe i tempi per annunciare il successore di Antonio Conte. Maurizio Sarri, che ha ricevuto un’offerta per un biennale da 2,5 milioni di euro, sta prendendo 48 ore di tempo per decidere, frenato dal pressing dell’Atalanta (guidata dall’ex ds azzurro Cristiano Giuntoli) e dall’assenza di un contatto diretto con Aurelio De Laurentiis. Di fronte a queste esitazioni, il presidente del Napoli ha avviato un assalto concreto a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, legato al Milan da un contratto da 9 milioni lordi, ha dato apertura totale, ma attende di risolvere la sua situazione con il club rossonero. Sullo sfondo restano le opzioni legate a Vincenzo Italiano, Stefano Pioli e Raffaele Palladino.

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri?

La clessidra sta finendo la sabbia. Con Antonio Conte ormai orientato ai saluti dopo aver centrato la qualificazione in Champions League, Aurelio De Laurentiis vuole chiudere in tempi brevissimi la questione legata al nuovo allenatore del Napoli. Quella che fino a poche ore fa sembrava una corsa in solitaria di Maurizio Sarri, si è improvvisamente trasformata in un intreccio di mercato complesso, ricco di ostacoli psicologici e inserimenti a sorpresa. La poltrona del Maradona scotta, e i candidati principali sono chiamati a una scelta di vita prima ancora che professionale.

Perché Maurizio Sarri ha chiesto tempo al Napoli? Il nodo Atalanta

Il tecnico toscano è tentato dall’offerta di Giuntoli all’Atalanta e resta perplesso per la mancanza di una telefonata diretta da parte di De Laurentiis.

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Come riportato in esclusiva dalle colonne del quotidiano Il Mattino, queste sono le ore della verità per Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline, atteso oggi al centro sportivo di Formello per salutare il suo ex staff tecnico della Lazio, ne sta discutendo intensamente con la moglie Marina. C’è un’offerta concreta formulata dal ds azzurro Giovanni Manna: un contratto biennale da 2,5 milioni di euro più ricchi premi. Sulla carta, nessun nodo economico o di durata impedisce la fumata bianca.

Eppure, Sarri tententa. Il motivo principale porta dritto a Bergamo: Cristiano Giuntoli, ds in pectore dell’Atalanta, ha formalizzato una proposta economica e progettuale del tutto simile a quella partenopea. Il pressing dei bergamaschi (che già lo avevano cercato la scorsa estate) fa riflettere un allenatore uscito stremato da un’annata ad altissima tensione con Claudio Lotito.

Ma c’è un dettaglio umano, quasi grottesco, che indispettisce Sarri: la totale assenza di un contatto diretto con Aurelio De Laurentiis. L’abitazione romana dell’allenatore e la sede della Filmauro a Piazza Venezia distano appena venti minuti di automobile, eppure il patron non ha ancora alzato il telefono. Questo silenzio presidenziale rievoca antiche tensioni del triennio azzurro e lascia il “Comandante” sulla graticola.

Il ribaltone di De Laurentiis: assalto frontale a Massimiliano Allegri

Infastidito dalle esitazioni di Sarri, il presidente ha puntato forte su Allegri. L’operazione dipende dalla separazione tra il tecnico livornese e il Milan.

La pazienza di Aurelio De Laurentiis non è mai stata infinita. Il corteggiamento a Sarri è iniziato subito dopo l’ultimo incrocio in campionato, ma la richiesta di una “pausa di riflessione” da parte del tecnico toscano ha innescato l’immediata reazione del patron. In queste ore, il Napoli è andato prepotentemente alla carica di Massimiliano Allegri, da sempre uno dei pupilli storici del presidente.

L’operazione è complessa, ma l’apertura di Allegri è stata totale. L’ostacolo principale risiede a Milano: l’allenatore è sotto contratto con il Milan, dove percepisce un ingaggio da circa 9 milioni di euro lordi a stagione. Il suo approdo a Napoli parte dal presupposto di una separazione a fine anno con il club rossonero, un’eventualità altamente probabile ma legata a incastri societari ancora in via di definizione.

Il paradosso storico: Allegri e la pesante eredità di Antonio Conte

Allegri ha già sostituito Conte alla Juventus nel 2014, riuscendo a vincere lo Scudetto e a raggiungere la finale di Champions League al primo tentativo.

Scegliere Allegri non significa ripiegare su un “Piano B”, tutt’altro. Sotto il profilo storico, c’è un parallelismo clamoroso che stuzzica la dirigenza partenopea. Massimiliano Allegri sa perfettamente come si raccoglie e si gestisce la pesante eredità di Antonio Conte.

Accadde esattamente nell’estate del 2014 alla Juventus, all’indomani del furioso addio del tecnico salentino (quello del famoso ristorante da 100 euro). Accolto tra lo scetticismo generale, Allegri non solo vinse lo Scudetto al primo anno, ma portò la squadra fino alla finale di Champions League. Per il Napoli, diviso tra la voglia di proseguire sulla scia dei “risultatisti” o di tornare ai “giochisti” come Sarri, Allegri rappresenta la garanzia assoluta di chi sposa la teoria del “vincere è l’unica cosa che conta”.

Le alternative sullo sfondo: Italiano, Pioli e Palladino

Se la trattativa a due dovesse arenarsi, il club tiene calde le piste che portano a Vincenzo Italiano (in uscita dal Bologna), Stefano Pioli e Raffaele Palladino.

Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Se Sarri dovesse scegliere Bergamo e la risoluzione di Allegri col Milan dovesse complicarsi, Giovanni Manna tiene calde tre alternative. La più forte è Vincenzo Italiano: in uscita dal Bologna dopo una stagione eccellente, è da sempre un “pallino” presidenziale per la sua proposta offensiva. Per completezza del casting, vanno inseriti anche i profili di Stefano Pioli (fresco di addio alla Fiorentina) e del giovane Raffaele Palladino, outsider di lusso.

Il Bivio per la Panchina: Sarri vs Allegri Parametro Maurizio Sarri Massimiliano Allegri Offerta del Napoli Biennale da 2,5 milioni netti + bonus Da definire (al Milan percepisce 9 mln lordi) Filosofia Tattica “Giochista”, 4-3-3, possesso e schemi rigidi “Risultatista”, pragmatismo e solidità difensiva Ostacolo Principale Concorrenza dell’Atalanta di Giuntoli Contratto in essere con il Milan Status Attuale Prende tempo, decisione entro 48 ore Apertura totale al progetto Napoli

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’IDENTITÀ CERCASI. Mettere in competizione Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri significa una cosa sola: il Napoli non ha ancora deciso che identità darsi dopo il biennio di Antonio Conte. Si tratta di due filosofie calcistiche agli antipodi. Se scegli Sarri, accetti un calcio estetico, di posizione, ma che richiede mesi di assimilazione e grande pazienza ambientale. Se scegli Allegri, vai sull’usato sicuro della Serie A: pragmatismo estremo, gestione dei campioni e continuità mentale con la solidità di Conte. L’esitazione di Sarri, unita all’incredibile silenzio diretto di De Laurentiis (a 20 minuti di distanza!), dimostra che in questa trattativa manca quel calore umano che fu alla base del trionfo del 2018. Il Napoli ha fretta, e Allegri fiuta l’occasione per la grande rivincita.

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📌 Tutto sul nuovo allenatore del Napoli Perché Maurizio Sarri non ha ancora firmato con il Napoli? Il tecnico tentenna a causa dell’inserimento dell’Atalanta (guidata da Cristiano Giuntoli) e per il fastidio di non aver ancora ricevuto una telefonata diretta dal presidente Aurelio De Laurentiis. Qual è l’offerta economica del Napoli per Sarri? Il ds Giovanni Manna ha messo sul tavolo un contratto biennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus legati al raggiungimento degli obiettivi europei. Massimiliano Allegri può diventare l’allenatore del Napoli? Sì, De Laurentiis ha intensificato i contatti. Allegri ha dato apertura totale, ma deve prima risolvere la sua complessa situazione contrattuale con il Milan, dove percepisce 9 milioni lordi. Chi sono le alternative se saltano Sarri e Allegri? Nella lista della dirigenza partenopea figurano Vincenzo Italiano (che si sta separando dal Bologna), Stefano Pioli e il giovane emergente Raffaele Palladino.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le indiscrezioni relative alle tempistiche di decisione di Maurizio Sarri e ai contatti del Napoli con Massimiliano Allegri sono state verificate incrociando i report esclusivi pubblicati dal quotidiano Il Mattino. I dati contrattuali degli allenatori riflettono gli accordi in essere alla data odierna. Ultimo aggiornamento: 20 Maggio 2026.



