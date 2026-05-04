Calciomercato Napoli: sei calciatori in scadenza 2027, Manna studia le cessioni tra plusvalenze e ingaggi pesanti

📋 In Sintesi Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro per sfoltire la rosa in vista della stagione 2026/2027. L’obiettivo principale è la cessione di sei calciatori con il contratto in scadenza nel 2027 (escluso Amir Rrahmani, fresco di rinnovo fino al 2029). La lista dei partenti comprende Alex Meret, Pasquale Mazzocchi, Stanislav Lobotka, Frank Anguissa, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Le situazioni più spinose riguardano il centravanti e il trequartista belga, i cui ingaggi lordi (rispettivamente 8 e 14 milioni di euro) pesano enormemente sulle casse del club. La strategia societaria punta a generare plusvalenze sfruttando l’ammortamento quasi totale dei cartellini, liberando così spazio salariale vitale per finanziare il nuovo ciclo tecnico, a prescindere dalla permanenza in panchina di Antonio Conte.

Quali sono i giocatori del Napoli in scadenza nel 2027 che Giovanni Manna deve cedere e quanto valgono a bilancio?

Il calciomercato moderno non si fa solo acquistando nuovi talenti, ma soprattutto gestendo con intelligenza chirurgica le uscite. Il Napoli si appresta a vivere un’estate rovente sul fronte delle cessioni. La necessità di abbassare l’età media della rosa e di rientrare nei rigidi parametri di sostenibilità finanziaria imposti dal presidente Aurelio De Laurentiis costringerà il direttore sportivo Giovanni Manna a un lavoro diplomatico e contabile di altissimo livello.

A partire dal 1° luglio 2026, il club azzurro si ritroverà con sei calciatori di prima fascia a un solo anno dalla scadenza del contratto (fissata per giugno 2027). In questa lista non figura Amir Rrahmani, che ha recentemente prolungato il proprio accordo fino al 2029, ma sono presenti nomi pesantissimi che hanno fatto la storia recente della società. Trattenere giocatori in scadenza significa rischiare di perderli a parametro zero l’anno successivo, un’ipotesi che la politica aziendale del Napoli esclude categoricamente. Di conseguenza, la parola d’ordine a Castel Volturno è una sola: monetizzare.

Qual è la situazione contrattuale di Alex Meret e Pasquale Mazzocchi?

Alex Meret e Pasquale Mazzocchi lasceranno il Napoli al termine della stagione. Il portiere, chiuso da Milinkovic-Savic, pesa a bilancio per 4,6 milioni lordi di ingaggio. Il terzino, acquistato per 3 milioni, ha un valore residuo di circa 600mila euro. Entrambi garantiranno una plusvalenza netta in caso di cessione.

La parabola di Alex Meret in maglia azzurra sembra essere giunta al capolinea. Nel corso di questa stagione, il portiere friulano ha trovato pochissimo spazio, scavalcato nelle gerarchie di Antonio Conte dall’affidabilità di Vanja Milinkovic-Savic. Dopo aver accettato rinnovi “ponte” nelle passate stagioni per evitare lo svincolo, oggi Meret cerca un progetto che gli garantisca la titolarità. Dal punto di vista contabile, il suo cartellino è stato interamente ammortizzato negli anni: questo significa che qualsiasi cifra Manna riuscirà a incassare dalla sua cessione si trasformerà in una plusvalenza pura a bilancio. L’unico ostacolo per le pretendenti è rappresentato dal suo stipendio, pari a 4,6 milioni di euro lordi annui.

Discorso simile per Pasquale Mazzocchi. L’esterno campano, ormai entrato nella fascia degli “over 30”, ha esaurito il suo ciclo tecnico. Acquistato nel gennaio 2024 per 3 milioni di euro con un contratto triennale, il suo cartellino è già stato ammortizzato per l’80%. Attualmente, il suo peso a bilancio si aggira intorno ai 600mila euro. Una cessione anche a cifre contenute (intorno a 1,5 o 2 milioni di euro) permetterebbe al Napoli di registrare un utile e liberare uno slot prezioso sulle corsie laterali.

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Quanto valgono a bilancio Stanislav Lobotka e Frank Anguissa?

I cartellini di Stanislav Lobotka e Frank Anguissa sono quasi totalmente ammortizzati, garantendo plusvalenze certe. Lo slovacco percepisce 4,2 milioni lordi e possiede una clausola rescissoria da 25 milioni valida per l’estero. Il camerunense guadagna 3,8 milioni lordi e attende offerte per lasciare la Serie A.

Il centrocampo che ha dominato l’Italia nell’anno del terzo Scudetto è pronto a essere smantellato. Stanislav Lobotka e Frank Anguissa, per anni intoccabili, sono finiti sulla lista dei partenti a causa di un evidente calo fisico e della necessità di rinnovare il reparto. Il valore residuo dei loro cartellini a bilancio è ormai minimo, il che pone il Napoli in una posizione di assoluto vantaggio in sede di trattativa: ogni milione incassato sarà ossigeno puro per le casse societarie.

La situazione di Lobotka è particolarmente interessante. Il suo contratto prevede una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro, esercitabile esclusivamente da club esteri. Se una squadra di Premier League o della Liga dovesse pagare l’intera clausola, il Napoli registrerebbe una maxi-plusvalenza, liberandosi contemporaneamente di un ingaggio da 4,2 milioni lordi. Per Anguissa (3,8 milioni lordi di stipendio), Manna dovrà sondare il mercato internazionale, sperando in un interessamento da parte di club arabi o turchi disposti a investire sull’esperienza del camerunense.

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Perché le cessioni di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne bloccano il mercato?

Le cessioni di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne sono le più complesse a causa degli stipendi faraonici. Il centravanti guadagna 8 milioni lordi (con Decreto Crescita) e vale 6 milioni a bilancio. Il trequartista pesa per 14 milioni lordi. Il Napoli valuta anche la rescissione consensuale.

Se le uscite di Meret, Mazzocchi, Lobotka e Anguissa appaiono gestibili, i veri nodi gordiani del mercato azzurro portano i nomi di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. I due fuoriclasse belgi rappresentano un fardello economico insostenibile per il nuovo corso del club. Lukaku, acquistato per 30 milioni di euro, ha oggi un valore residuo a bilancio di circa 6 milioni. Il vero problema è il suo ingaggio: 8 milioni di euro lordi, cifra mitigata solo in parte dai benefici fiscali del Decreto Crescita (ancora attivi al momento della sua firma).

Ancora più gravosa è la posizione di Kevin De Bruyne. Il trequartista percepisce un ingaggio monstre da 14 milioni di euro lordi annui. La sua scarsa funzionalità nel progetto tattico di Antonio Conte lo ha trasformato in un lusso che il Napoli non può più permettersi. La dirigenza spera che l’imminente vetrina dei Mondiali 2026 possa riaccendere l’interesse internazionale attorno al giocatore, facilitandone la cessione. Tuttavia, se non dovessero arrivare offerte congrue, Manna potrebbe essere costretto a esplorare strade molto più dolorose dal punto di vista contabile.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL VERO TEST PER MANNA NON SONO LE PLUSVALENZE, MA EVITARE IL BAGNO DI SANGUE DELLE BUONUSCITE. Tutti parlano di plusvalenze facili per giocatori ormai ammortizzati, ma la realtà finanziaria che attende il Napoli è molto più crudele. Il vero pericolo si nasconde dietro le parole “rescissione consensuale”. Se Lukaku e De Bruyne rifiuteranno le destinazioni estere (come la MLS o la Saudi Pro League), il Napoli si troverà con le spalle al muro. Per liberare spazio salariale e non tenere due separati in casa, la società potrebbe essere costretta a pagare milioni di euro di buonuscita. Questo significherebbe trasformare un potenziale incasso in una perdita netta a bilancio. Il mercato estivo del Napoli non si giudicherà da chi comprerà, ma da quanti soldi riuscirà a non regalare ai giocatori in uscita. Se Giovanni Manna riuscirà a piazzare i due belgi senza concedere un solo euro di buonuscita, avrà compiuto un autentico capolavoro manageriale.

Giocatore in Scadenza 2027 Valore a Bilancio (Stima) Ingaggio Lordo Annuo Strategia di Cessione Alex Meret Totalmente ammortizzato 4,6 milioni € Cessione in Serie A per plusvalenza netta. Pasquale Mazzocchi ~ 600.000 € Non specificato Cessione a cifre contenute (1,5 – 2 mln). Stanislav Lobotka Valore residuo minimo 4,2 milioni € Clausola estero da 25 milioni €. Frank Anguissa Valore residuo minimo 3,8 milioni € Cessione all’estero per fare cassa. Romelu Lukaku ~ 6 milioni € 8 milioni € (Decreto Crescita) Cessione o rischio rescissione consensuale. Kevin De Bruyne Non specificato 14 milioni € Vetrina Mondiali 2026 o rescissione.

📌 Tutto sulle cessioni del Napoli nel 2026 Qual è la situazione contrattuale di Alex Meret e Pasquale Mazzocchi? Alex Meret e Pasquale Mazzocchi lasceranno il Napoli al termine della stagione. Il portiere, chiuso da Milinkovic-Savic, pesa a bilancio per 4,6 milioni lordi di ingaggio. Il terzino, acquistato per 3 milioni, ha un valore residuo di circa 600mila euro. Entrambi garantiranno una plusvalenza netta in caso di cessione. Quanto valgono a bilancio Stanislav Lobotka e Frank Anguissa? I cartellini di Stanislav Lobotka e Frank Anguissa sono quasi totalmente ammortizzati, garantendo plusvalenze certe. Lo slovacco percepisce 4,2 milioni lordi e possiede una clausola rescissoria da 25 milioni valida per l’estero. Il camerunense guadagna 3,8 milioni lordi e attende offerte per lasciare la Serie A. Perché le cessioni di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne bloccano il mercato? Le cessioni di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne sono le più complesse a causa degli stipendi faraonici. Il centravanti guadagna 8 milioni lordi (con Decreto Crescita) e vale 6 milioni a bilancio. Il trequartista pesa per 14 milioni lordi. Il Napoli valuta anche la rescissione consensuale. Quali sono i giocatori del Napoli in scadenza nel 2027? I sei giocatori principali con il contratto in scadenza al 30 giugno 2027 sono Alex Meret, Pasquale Mazzocchi, Stanislav Lobotka, Frank Anguissa, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Amir Rrahmani non fa parte di questa lista avendo prolungato il suo accordo fino al 2029.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I dati relativi agli ingaggi lordi, alle scadenze contrattuali e alle clausole rescissorie (es. Lobotka) sono estratti dai database finanziari sportivi e dai bilanci ufficiali depositati dalla SSC Napoli. I valori residui a bilancio (ammortamenti) di giocatori come Mazzocchi e Lukaku sono stime elaborate dalla redazione di Napolissimo.it applicando i principi contabili standard di ammortamento a quote costanti sulla durata dei rispettivi contratti. Ultimo aggiornamento: Maggio 2026.