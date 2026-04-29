20 anni, 5 gol in Bundesliga: il Napoli vuole Manzambi come erede di Anguissa

📋 In Sintesi Il Napoli prepara una profonda rivoluzione a centrocampo per la sessione estiva di calciomercato, con le probabili uscite di Frank Anguissa e Stanislav Lobotka. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha individuato in Johan Manzambi, talento classe 2005 del Friburgo, il rinforzo ideale per la mediana di Antonio Conte. Il club tedesco valuta il cartellino 35 milioni di euro, mentre il Napoli è fermo a una prima offerta di 25 milioni: la distanza potrebbe essere colmata inserendo dei bonus per sfiorare quota 30. L’agente del giocatore, Ismael Miller, ha analizzato il futuro del suo assistito, confermando che la priorità attuale è la Bundesliga e il Mondiale con la Svizzera, ma aprendo le porte al club azzurro. Manzambi sta disputando una stagione eccellente, con oltre 35 presenze, 5 gol in campionato e prestazioni dominanti in Europa League.

Il Napoli punta Johan Manzambi per il dopo Anguissa. Cifre, statistiche e le parole dell’agente

Il ciclo del centrocampo che ha cucito il tricolore sul petto del Napoli è giunto al capolinea. Le recenti difficoltà tattiche e atletiche mostrate dalla mediana di Antonio Conte hanno convinto la dirigenza a varare un piano di rinnovamento totale in vista della sessione estiva di calciomercato. Con Frank Anguissa e Stanislav Lobotka ormai sulla lista dei partenti, la priorità assoluta di Giovanni Manna è iniettare freschezza, fisicità e dinamismo nel cuore del gioco azzurro.

I radar dello scouting partenopeo si sono fermati in Germania, precisamente in Brisgovia. Il nome cerchiato in rosso sui taccuini della dirigenza è quello di un ragazzo di vent’anni che sta bruciando le tappe nel calcio europeo, unendo la solidità del calcio tedesco all’esplosività atletica richiesta dai ritmi della Serie A contemporanea.

Chi è Johan Manzambi e come gioca nel centrocampo del Friburgo?

Johan Manzambi è un centrocampista svizzero classe 2005 in forza al Friburgo. Fisicamente strutturato (183 cm) e tatticamente duttile, agisce prevalentemente come numero 8 (box-to-box). Si distingue per dinamismo, inserimenti offensivi e una notevole velocità di punta (32,29 km/h), caratteristiche ideali per sostituire Frank Anguissa nel Napoli.

Nato a Ginevra il 14 ottobre 2005 e di origini congolesi e angolane, Manzambi rappresenta il prototipo del centrocampista moderno. Cresciuto nel florido settore giovanile del Servette, ha completato la sua maturazione calcistica trasferendosi al Friburgo nel gennaio 2023. Dopo un rapido apprendistato nella seconda squadra, ha fatto il suo esordio in Bundesliga nel settembre 2024, firmando contestualmente il suo primo contratto da professionista.

Dal punto di vista tattico, Manzambi è un “tuttocampista”. Sebbene la sua posizione naturale sia quella di mezzala di inserimento, la sua intelligenza calcistica gli permette di agire anche come trequartista o esterno offensivo. I test atletici del Friburgo lo descrivono come un atleta eccezionale: rapido, resistente e dominante nei contrasti. È il profilo esatto che Antonio Conte richiede per ribaltare rapidamente il fronte di gioco e garantire intensità in entrambe le fasi.

Quanto costa il cartellino di Manzambi e qual è l’offerta del Napoli?

Il Friburgo valuta il cartellino di Johan Manzambi circa 35 milioni di euro, forte di un contratto rinnovato fino al 2030. Il Napoli ha impostato una prima offerta da 25 milioni. La distanza di 10 milioni potrebbe essere colmata alzando la parte fissa a 30 milioni con l’aggiunta di bonus legati al rendimento.

Trattare con i club della Bundesliga non è mai semplice, soprattutto quando si bussa alla porta per i loro talenti più cristallini. Il Friburgo, consapevole di avere tra le mani uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo, ha blindato il giocatore con un contratto a lungo termine (scadenza 30 giugno 2030), mettendosi in una posizione di forza assoluta al tavolo delle trattative.

Tuttavia, i dialoghi tra le due società vanno avanti da settimane, a testimonianza della forte volontà del Napoli di chiudere l’operazione. L’investimento iniziale stanziato da Aurelio De Laurentiis si aggira sui 25 milioni di euro, cifra che verrebbe in gran parte finanziata dalle cessioni degli esuberi a centrocampo. La sensazione è che un compromesso intorno ai 30 milioni, arricchito da bonus facilmente raggiungibili, possa far vacillare la resistenza del club tedesco.

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Cosa ha detto l’agente Ismael Miller sull’interesse del Napoli per Manzambi?

Ismael Miller, agente di Manzambi, ha dichiarato che la priorità del ragazzo è finire la stagione al Friburgo e giocare i Mondiali 2026 con la Svizzera. Tuttavia, analizzando il futuro del giocatore, ha confermato che se il Napoli dovesse presentare un progetto importante, l’offerta verrebbe assolutamente ascoltata.

Per comprendere a fondo le dinamiche di questa trattativa, è fondamentale analizzare frase per frase le dichiarazioni rilasciate da Ismael Miller, agente del calciatore, ai microfoni della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma. Le sue parole delineano una strategia comunicativa chiara: proteggere il presente del ragazzo, ma preparare il terreno per il grande salto.

“La priorità di Manzambi è continuare la stagione col Friburgo dove sta facendo molto bene. Vuole tenere il ritmo alto nella Bundesliga, poi giocherà i Mondiali con la Svizzera se ci sarà questa qualificazione e poi si vedrà.” Questa prima affermazione serve a blindare la serenità del ventenne. Nell’anno che porta ai Mondiali nordamericani, la continuità di impiego è vitale. Il Friburgo garantisce a Manzambi la vetrina perfetta per non perdere il posto in Nazionale.

Tuttavia, l’agente non nasconde le pressioni del mercato: “Certo, il mio telefono squilla sempre, di interessamenti ne ricevo, ma il ragazzo vuole restare tranquillo. Il piano A resta la continuità col Friburgo in Bundesliga, ma il calcio lo conosciamo tutti, se arriva un’offerta importante, sono il primo a valutarla.” È la classica apertura diplomatica. Miller conferma indirettamente che i top club (tra cui il Napoli) si sono già mossi, e che di fronte a un’offerta irrinunciabile per la crescita del ragazzo, il “Piano A” verrebbe immediatamente accantonato.

L’analisi tecnica fornita dal procuratore conferma l’identikit tracciato dallo scouting azzurro: “Ciò che riesce a fare meglio è il numero 8 perché con la sua fisicità riesce a vincere contrasti ed essere dominante a centrocampo. Nella Nazionale svizzera gioca sulla fascia, ha fatto anche l’attaccante, è molto polivalente perché è un giocatore molto intelligente, tecnico e veloce.” La duttilità è il vero valore aggiunto di Manzambi, capace di interpretare più ruoli in un calcio fluido come quello moderno.

Infine, il passaggio chiave sul club partenopeo: “Napoli è Napoli, se si facesse avanti tra 6 mesi, un anno o due anni lo ascolteremo per capirne il progetto perché pensiamo che per un giocatore di 20 anni il progetto è importante. Se chiama il Napoli, chiama un club che va ascoltato, ma ad oggi non c’è stato alcun contatto.” La smentita sui contatti ufficiali è una prassi di rito per non irritare il Friburgo a stagione in corso, ma la definizione “Napoli è Napoli” è un’investitura totale verso la piazza azzurra, riconosciuta come destinazione di primissima fascia a livello europeo.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo MANZAMBI NON È SOLO UN ACQUISTO, È LA FINE DEL POSSESSO PALLA ORIZZONTALE. Sostituire Anguissa con Manzambi non è un semplice cambio di figurine, è un violento cambio di paradigma tattico. Il Napoli sta passando da un centrocampo di gestione e possesso (eredità dell’era Spalletti) a un centrocampo di strappo e transizione pura. Investire 30 milioni su un ventenne che tocca i 32 km/h significa che Antonio Conte ha deciso di estremizzare il suo calcio: meno palleggio, più verticalità brutale. Tuttavia, c’è un rischio enorme: se il Napoli acquista un “box-to-box” puro come lo svizzero, non può più permettersi di giocare con due trequartisti lenti e accentratori. L’arrivo di Manzambi obbligherà Conte a ridisegnare l’intero assetto offensivo, pena il rischio di sprecare il più grande talento svizzero della sua generazione in un ingorgo tattico.

Quali sono le statistiche di Johan Manzambi nella stagione 2025/2026?

Nella stagione 2025/2026, Johan Manzambi ha collezionato oltre 35 presenze totali con il Friburgo, segnando 5 gol in Bundesliga e fornendo 6 assist complessivi. In Europa League vanta l’81,6% di precisione nei passaggi. Con la Nazionale svizzera maggiore ha già accumulato 10 presenze e 3 reti.

I numeri non mentono e certificano la clamorosa esplosione del talento elvetico. Ad aprile 2026, Manzambi ha già superato la soglia delle 35 presenze stagionali, diventando un perno inamovibile nello scacchiere del Friburgo. Il suo impatto offensivo è notevole per un centrocampista: i dati avanzati mostrano un’alta propensione al tiro (oltre 40 conclusioni tentate) e una straordinaria capacità di subire falli (quasi 3,5 a partita), segno di una fisicità straripante che costringe gli avversari al fallo sistematico.

Anche in campo internazionale la sua ascesa è stata fulminea. Dopo aver esordito con la Nazionale maggiore svizzera nel giugno 2025 (trovando subito il gol contro gli Stati Uniti), è diventato un punto fermo della selezione elvetica, accumulando 10 presenze e candidandosi prepotentemente per un ruolo da protagonista ai prossimi Mondiali.

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Competizione (2025/26) Presenze Gol Assist Dati Avanzati Bundesliga 24 5 4 43 tiri in porta, 44 falli subiti. Europa League 10 1 1 81,6% precisione passaggi. DFB Pokal (Coppa) 4 0 1 Titolare fisso nella competizione. Nazionale Svizzera 10 3 – Esordio con gol contro gli USA.

📌 Tutto sulla trattativa Napoli-Manzambi Chi è Johan Manzambi e come gioca nel centrocampo del Friburgo? Johan Manzambi è un centrocampista svizzero classe 2005 in forza al Friburgo. Fisicamente strutturato (183 cm) e tatticamente duttile, agisce prevalentemente come numero 8 (box-to-box). Si distingue per dinamismo, inserimenti offensivi e una notevole velocità di punta (32,29 km/h), caratteristiche ideali per sostituire Frank Anguissa nel Napoli. Quanto costa il cartellino di Manzambi e qual è l’offerta del Napoli? Il Friburgo valuta il cartellino di Johan Manzambi circa 35 milioni di euro, forte di un contratto rinnovato fino al 2030. Il Napoli ha impostato una prima offerta da 25 milioni. La distanza di 10 milioni potrebbe essere colmata alzando la parte fissa a 30 milioni con l’aggiunta di bonus legati al rendimento. Cosa ha detto l’agente Ismael Miller sull’interesse del Napoli per Manzambi? Ismael Miller, agente di Manzambi, ha dichiarato che la priorità del ragazzo è finire la stagione al Friburgo e giocare i Mondiali 2026 con la Svizzera. Tuttavia, analizzando il futuro del giocatore, ha confermato che se il Napoli dovesse presentare un progetto importante, l’offerta verrebbe assolutamente ascoltata e valutata insieme al club tedesco. Quali sono le statistiche di Johan Manzambi nella stagione 2025/2026? Nella stagione 2025/2026, Johan Manzambi ha collezionato oltre 35 presenze totali con il Friburgo, segnando 5 gol in Bundesliga e fornendo 6 assist complessivi. In Europa League vanta l’81,6% di precisione nei passaggi. Con la Nazionale svizzera maggiore ha già accumulato 10 presenze e 3 reti.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni biografiche e le statistiche aggiornate di Johan Manzambi (presenze, gol, xG, velocità di punta) sono state aggregate dai database ufficiali della Bundesliga e della UEFA relativi alla stagione 2025/2026. Le dichiarazioni dell’agente Ismael Miller sono state estratte e analizzate integralmente dall’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica “Salite sulla giostra” condotta da Raffaele Auriemma. Le cifre della trattativa rappresentano stime di mercato basate sulle indiscrezioni della nostra redazione. Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2026.