Napoli, Allegri verso la firma: perché la prossima settimana può cambiare tutto tra Gila, Anguissa e mercato

📋 In Sintesi Settimana di svolta. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la prossima settimana può essere quella decisiva per sbloccare il nodo Massimiliano Allegri: il tecnico deve prima chiudere la risoluzione con il Milan, poi potrà ufficializzare il contratto con il Napoli. Sul mercato, il nome più caldo in difesa resta Mario Gila: la Lazio ha il vincolo del mercato a saldo zero e una valutazione stimata tra 25 e 30 milioni di euro, con il 50% dell’eventuale incasso da girare al Real Madrid. A centrocampo il club riflette su Anguissa, mentre Lobotka viene considerato imprescindibile nonostante l’interesse della Juventus; in porta, invece, Meret sarebbe avanti su Milinkovic-Savic nelle preferenze di Allegri. Restano aperti anche i dossier sui 10 rientri dai prestiti, con Lang e Rafa Marin che, secondo questa ricostruzione, hanno più chance di permanenza rispetto agli altri.

Quali sono le ultime notizie sul mercato del Napoli, quando firma Allegri e chi sono i giocatori in entrata e in uscita?

Il calciomercato Napoli è entrato nella fase in cui le indiscrezioni non bastano più e servono decisioni concrete. Il tema centrale, oggi, è uno solo: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore azzurro soltanto in modo virtuale, perché prima di sedersi davvero sulla panchina del Napoli deve chiudere il contenzioso contrattuale con il Milan. Ed è proprio da questo snodo che dipendono anche le scelte più delicate della rosa, dalla difesa al centrocampo, passando per la porta e per la gestione dei tanti rientri dai prestiti.

Quando si sblocca davvero Allegri-Napoli e perché la prossima settimana può essere decisiva

Secondo la ricostruzione emersa nelle ultime ore, tra lunedì e mercoledì della prossima settimana potrebbe arrivare la svolta per Allegri: prima deve definire la buonuscita con il Milan, poi potrà firmare e ufficializzare il nuovo contratto con il Napoli. Non è ancora una formalità, perché in casa rossonera la situazione dirigenziale viene descritta come ancora fluida.

Il primo livello della notizia è questo: il Napoli ha bisogno di uscire dal limbo. Da settimane si parla di Allegri come dell’erede designato di Antonio Conte, ma la realtà è che l’allenatore livornese non può ancora agire da tecnico azzurro a tutti gli effetti. La causa è nota: il suo rapporto con il Milan non è ancora formalmente chiuso.

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Analizzando nel dettaglio il quadro, il problema non è solo economico ma anche organizzativo. La dirigenza rossonera, secondo questa ricostruzione, starebbe attraversando una fase di assestamento: c’è chi è fuori, chi è in vacanza, chi non ha ancora piena operatività. In un contesto del genere, chiudere una risoluzione contrattuale non è semplice come sembra dall’esterno. Tuttavia, proprio il passaggio legato all’ultimo stipendio e alla chiusura amministrativa dell’accordo potrebbe aprire la finestra decisiva tra l’inizio e la metà della prossima settimana.

Per il Napoli la questione è tutt’altro che burocratica. Senza Allegri pienamente operativo, Giovanni Manna può impostare, sondare, aprire tavoli, ma non può ancora muoversi con il conforto definitivo del nuovo allenatore su ogni singolo profilo. Ecco perché la prossima settimana viene raccontata come quella della verità: perché da quel momento il mercato azzurro dovrebbe smettere di essere una costruzione teorica e iniziare a prendere una forma concreta.

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Gila, Lazio e mercato a saldo zero: perché il Napoli può stringere davvero

Mario Gila resta uno dei nomi più concreti per la difesa del Napoli. La Lazio, secondo le indiscrezioni, deve operare con vincoli economici molto rigidi e potrebbe essere costretta a cedere. La richiesta si muoverebbe tra 25 e 30 milioni, ma il 50% della rivendita andrebbe al Real Madrid.

Il dossier più interessante in difesa è quello che porta a Mario Gila. Il motivo è semplice: qui il Napoli non si trova davanti soltanto a una trattativa tecnica, ma a una situazione di sistema che potrebbe agevolarlo. La Lazio, infatti, viene descritta in una fase di forte pressione economica, con la necessità di fare mercato a saldo zero e quindi di liberare risorse attraverso le uscite.

In questa chiave, Gila diventa un nome centrale. La valutazione attuale, secondo le stime circolate, si aggira fra 25 e 30 milioni di euro. Non una cifra bassa, soprattutto per un difensore centrale. Tuttavia c’è un dettaglio che pesa enormemente sulla posizione del club biancoceleste: il 50% dell’incasso dovrebbe essere destinato al Real Madrid, che mantiene una quota sulla futura rivendita. Di conseguenza, la Lazio è spinta a chiedere molto, ma allo stesso tempo non può tirare troppo la corda, perché il rischio di perdere il giocatore più avanti a condizioni peggiori esiste.

Questo significa che il Napoli, se davvero considera Gila prioritario, si trova in una finestra favorevole. Non perché l’operazione sia facile, ma perché l’interlocutore non ha una libertà totale di attendere all’infinito. Non bisogna sottovalutare, inoltre, un altro passaggio emerso in questa analisi: se in casa Napoli dovessero maturare riflessioni più profonde su Buongiorno, Gila diventerebbe ancora più strategico. Il centrale ex Torino, sempre secondo questa ricostruzione, non sarebbe considerato intoccabile dopo due stagioni giudicate al di sotto delle aspettative per rendimento e continuità fisica.

Sul fondo del quadro c’è poi un altro nome: Federico Gatti. Non è un’alternativa perfettamente sovrapponibile a Gila, ma è un profilo che Allegri conosce molto bene dai tempi della Juventus. In un mercato che potrebbe cambiare rapidamente forma, è un nome da tenere vivo.

Anguissa, Lobotka e De Bruyne: il centrocampo resta il vero nodo politico del mercato

A centrocampo il Napoli deve prendere decisioni pesanti. Anguissa, secondo questa ricostruzione, non sarebbe vicino al rinnovo. Lobotka invece resta considerato imprescindibile, nonostante la Juventus continui a monitorarlo. De Bruyne è il grande nome che Allegri vorrebbe trattenere, mentre Vergara viene indicato come un giocatore su cui costruire il futuro.

Se la difesa è il reparto dove il Napoli può intervenire con maggiore immediatezza, il centrocampo è il settore in cui si gioca il futuro della squadra. Perché qui le scelte non sono soltanto tecniche: sono identitarie.

Il primo caso è quello di Frank Anguissa. Le informazioni che filtrano raccontano di un giocatore sul quale non ci sarebbe, al momento, una volontà forte di rinnovo. Non è un dettaglio da poco, perché significa che il club starebbe ragionando su un possibile futuro senza uno dei centrocampisti che hanno segnato il ciclo recente. Di conseguenza, ogni offerta importante potrebbe diventare oggetto di riflessione concreta.

Discorso diverso per Stanislav Lobotka. Qui il punto è quasi filosofico prima ancora che tattico. Lo slovacco viene considerato da molti, e in questa ricostruzione in maniera molto netta, un giocatore imprescindibile. Lo è stato con più allenatori, lo è stato con Spalletti, e lo sarebbe anche oggi nel Napoli che vuole nascere dopo Conte. Proprio per questo l’idea di cederlo alla Juventus appare estremamente delicata. Anche perché il club bianconero non è una destinazione neutra, ma una concorrente diretta. Privarsi di uno come Lobotka, e per di più consegnarlo a una rivale, significherebbe indebolire il Napoli due volte.

Poi c’è il capitolo Kevin De Bruyne. Qui il ragionamento è più sottile. Da una parte esiste il tema delle offerte e della sostenibilità complessiva della rosa. Dall’altra, però, Allegri vedrebbe nel belga un leader tecnico e carismatico da cui non privarsi. Per il nuovo allenatore, perdere De Bruyne significherebbe rinunciare al giocatore che più di ogni altro può dare ordine, peso specifico e personalità alle partite che contano.

Infine Vergara. In mezzo a tanti dossier aperti, è forse il caso che più divide tra visione aziendale e visione sportiva. Le richieste non mancano, dal Como alla Premier League, ma l’idea che filtra è forte: se il Napoli vuole davvero costruire il suo domani, non può permettersi di trattare Vergara come una semplice plusvalenza.

Meret in vantaggio su Milinkovic-Savic e il piano per il vice Di Lorenzo

In porta Alex Meret sarebbe oggi avanti su Milinkovic-Savic nelle preferenze di Allegri. Sulla fascia destra, invece, il Napoli cerca un’alternativa a Di Lorenzo: i nomi seguiti sono Anan Khalaili, Dodò e Brooke Norton-Cuffy, vecchio pallino di Manna.

Un altro passaggio importante riguarda la porta. Nel Napoli di Allegri, almeno secondo i segnali raccolti fin qui, Alex Meret partirebbe in vantaggio su Vanja Milinkovic-Savic. È una notizia rilevante, perché chiude idealmente un dibattito che negli ultimi mesi è rimasto aperto più del previsto.

Il tema, tuttavia, non si esaurisce nella scelta del titolare. Perché se Meret viene davvero considerato il numero uno da cui ripartire, allora il Napoli deve decidere anche che cosa fare dell’altro portiere. Tenere un profilo come Milinkovic-Savic da alternativa può avere senso solo se il giocatore accetta fino in fondo questa gerarchia. In caso contrario, il mercato potrebbe aprire anche uno scenario di uscita.

Parallelamente si lavora sulla corsia destra difensiva, dove il club cerca il vice Di Lorenzo. Il capitano resta il riferimento assoluto, ma il Napoli sa di non poter affrontare un’altra stagione senza una vera rotazione affidabile in quel ruolo. Il primo nome è Anan Khalaili, terzino israeliano classe 2004 seguito da tempo. La richiesta del club proprietario del cartellino viene considerata alta, anche se l’intesa di massima con il giocatore sarebbe più semplice da trovare.

Piace poi Dodò, profilo più esperto e immediatamente pronto, mentre resta viva la pista Brooke Norton-Cuffy del Genoa, calciatore che Manna apprezza da tempo. Qui si apre anche un possibile intreccio con Lorenzo Lucca, che il Napoli deve piazzare e che potrebbe entrare in qualche formula di trattativa.

Lukaku, Olivera e i 10 rientri: chi può restare e chi invece sembra destinato a partire

Lukaku appare sempre più sacrificabile, soprattutto se il Mondiale dovesse riaccendere il mercato attorno al suo nome. Olivera viene considerato in uscita. Tra i rientri dai prestiti, Lang e Rafa Marin sono quelli che hanno oggi le chance migliori di permanenza, mentre Lucca, Marianucci, Hasa, Cajuste, Ngonge, Folorunsho, Lindstrom e Rao sembrano più esposti a una nuova partenza.

Il capitolo attacco e rientri è forse il più affollato di tutta la sessione estiva. Romelu Lukaku, in questa ricostruzione, viene letto come uno dei nomi più sacrificabili: se farà un buon Mondiale, il Napoli potrebbe provare a monetizzare, recuperando parte dell’investimento e soprattutto alleggerendo il monte ingaggi. Non è ancora una certezza, ma il segnale è chiaro: trattenerlo non sembra oggi la soluzione più probabile.

Diverso il caso di Mathías Olivera, considerato da tempo un giocatore in uscita. Già nelle scorse finestre il suo nome era stato inserito in ragionamenti di mercato e la sensazione è che, davanti all’offerta giusta, il club sia pronto a discuterne seriamente.

Poi c’è l’enorme capitolo dei 10 calciatori di ritorno dai prestiti o comunque da rivalutare in modo strutturale. La lista, secondo quanto emerso, comprende Lucca, Marianucci, Hasa, Cajuste, Ngonge, Folorunsho, Lindstrom, Rao, oltre a Noa Lang e Rafa Marin.

Di questo gruppo, i due che sembrano avere le carte migliori per restare sono proprio Lang e Rafa Marin. L’olandese, nonostante una parentesi poco brillante, viene ancora considerato un talento da capire fino in fondo nel nuovo contesto tattico. Rafa Marin, invece, potrebbe occupare quello spazio lasciato libero da Juan Jesus, che non ha rinnovato.

Per gli altri la situazione appare più fluida. Lucca non viene ritenuto oggi un’alternativa da Champions League per il Napoli, almeno secondo questa lettura, e dunque il club lavorerà per trovargli una sistemazione. Marianucci, Hasa, Cajuste, Ngonge, Folorunsho, Lindstrom e Rao restano tutti sotto osservazione, ma la sensazione è che il ritiro servirà soprattutto a definire la loro prossima destinazione, più che a riaprirne davvero la permanenza.

Dossier Situazione attuale Cifre/Note Allegri Firma legata alla chiusura col Milan Settimana prossima indicata come decisiva Mario Gila Obiettivo concreto per la difesa Valutazione stimata 25-30 milioni, 50% al Real Madrid Lobotka Considerato imprescindibile Interesse Juventus da monitorare Meret In vantaggio su Milinkovic-Savic Preferenza attribuita ad Allegri Lukaku Più vicino all’uscita che alla conferma Il Mondiale può incidere sulla cessione Rientri dai prestiti Dieci casi da definire Lang e Rafa Marin con più chance di restare

Giocatore Scenario oggi Noa Lang Ha buone chance di restare e giocarsi lo spazio in ritiro Rafa Marin Può restare come tassello difensivo dopo l’addio di Juan Jesus Lorenzo Lucca Più probabile una nuova uscita che una conferma strutturale Marianucci, Hasa, Cajuste, Ngonge, Folorunsho, Lindstrom, Rao Da valutare ma al momento più esposti a una cessione o a un nuovo prestito

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL NAPOLI È NEL MOMENTO IN CUI DEVE SCEGLIERE CHI È. Questo non è un mercato di rifinitura, ma di identità. Se il Napoli tiene Lobotka, prova a blindare De Bruyne, difende Vergara e aggiunge un centrale come Gila, allora sta costruendo una squadra pensata per restare al vertice. Se invece apre troppe porte in uscita insieme, rischia di consegnare ad Allegri una rosa da ricostruire più che da evolvere. La sensazione è che la prossima settimana non serva soltanto a liberare l’allenatore dal Milan: servirà soprattutto a capire se il club vuole davvero continuità tecnica o se sta preparando una correzione profonda di rotta. E questa, per il Napoli, è la decisione che pesa più di tutte.

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📌 Tutto su Allegri e il mercato del Napoli Quando firma Allegri con il Napoli? Secondo le indiscrezioni riportate, la prossima settimana può essere quella decisiva. Prima però Allegri deve chiudere la risoluzione del contratto ancora in essere con il Milan. Perché il Napoli insiste su Mario Gila? Perché viene considerato un profilo forte, già pronto e utile per rinforzare subito la difesa. Inoltre la Lazio, secondo questa ricostruzione, è costretta a valutare cessioni per i propri vincoli di mercato. Lobotka può davvero andare alla Juventus? L’interesse viene considerato reale, ma il Napoli non sembra orientato a privarsene con facilità. La posizione interna resta chiara: Lobotka è ritenuto un giocatore imprescindibile. Chi è favorito tra Meret e Milinkovic-Savic? Al momento Meret viene indicato come il portiere preferito da Allegri. Questo non chiude automaticamente il discorso, ma lo mette in vantaggio nelle gerarchie iniziali. Quanti sono i rientri dai prestiti del Napoli? La ricostruzione parla di 10 giocatori complessivi da rivalutare o ricollocare. Tra questi, Lang e Rafa Marin sembrano oggi quelli con le chance migliori di permanenza. Lukaku e De Bruyne hanno lo stesso destino di mercato? No. Lukaku appare molto più esposto a una cessione, anche per ragioni economiche. De Bruyne invece è il giocatore che Allegri vorrebbe trattenere per leadership e qualità tecnica.

📊 Nota Metodologica & Fonti: Le informazioni riportate su Allegri, Gila, Lobotka, Meret e sui rientri dai prestiti derivano dalla ricostruzione giornalistica e dalle indiscrezioni contenute nel testo fornito. Le cifre sulla valutazione di Gila (25-30 milioni), la quota del 50% destinata al Real Madrid e gli scenari su Lukaku, De Bruyne, Buongiorno e Olivera non sono stati ufficializzati dai club e vanno letti come stime o ipotesi di mercato. Ultimo aggiornamento: 13 giugno 2026.