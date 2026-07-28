📌 SINTESI ESECUTIVA (TL;DR) Il Napoli riprenderà gli allenamenti a Castel di Sangro venerdì 30 luglio. Massimiliano Allegri deve gestire un’emergenza medica con 12 giocatori indisponibili, tra cui Beukema, Gilmour e Neres. Sul mercato, il DS Manna cerca un difensore (Gatti, Tiago Gabriel o Lucumì) e promuove il giovane Marianucci. Resta il nodo Romelu Lukaku: il belga non vuole spalmare l’ingaggio da 8 milioni netti, ma mancano offerte ufficiali.

Quando inizia il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, chi sono i giocatori infortunati e quali sono le ultime notizie di mercato su Lukaku e la difesa?

Il sipario cala su Dimaro e si alza su Castel di Sangro. La prima fase della preparazione estiva della SSC Napoli è andata in archivio con l’amichevole contro la Carrarese, lasciando a Massimiliano Allegri indicazioni tattiche preziose ma anche un bollettino medico preoccupante. Il trasferimento in Abruzzo segnerà l’inizio della “Fase 2”, quella in cui i carichi di lavoro si alleggeriranno per lasciare spazio alla brillantezza e in cui il Direttore Sportivo Giovanni Manna dovrà necessariamente accelerare le operazioni di mercato.

Scheda Dati: Dettagli logistici e medici del ritiro a Castel di Sangro (Luglio/Agosto 2026) Inizio Ritiro (Fase 2) Venerdì 30 Luglio 2026 Sede degli Allenamenti Stadio Teofilo Patini (Castel di Sangro) Gestione Sedute (Allegri) Molte sedute pomeridiane a porte chiuse. Giocatori Indisponibili 12 assenti (tra infortuni e rientri ritardati). Rientro Nazionali (Lukaku/De Bruyne) Previsto per il 5 Agosto.

Quando riprendono gli allenamenti a Castel di Sangro e come li gestirà Allegri?

La squadra arriverà in Abruzzo la sera del 30 luglio dopo tre giorni di riposo. Allegri cambierà metodo: molte sedute pomeridiane allo Stadio Patini saranno a porte chiuse.

La prima vera sorpresa della gestione Allegri riguarda la gestione del riposo. Contrariamente alle abitudini massacranti dei ritiri passati, il tecnico livornese ha deciso di concedere alla truppa azzurra ben tre giorni di relax totale. La squadra non si allenerà giovedì pomeriggio, ma arriverà a Castel di Sangro solo nella serata di venerdì 30 luglio.

È il classico metodo Allegri: più carota che bastone. Dopo 19 anni di carriera passati a gestire campioni in giro per il mondo, l’allenatore sa che il recupero mentale è fondamentale quanto quello fisico. Tuttavia, il clima di festa perenne vissuto in Val di Sole è destinato a cambiare. Se a Dimaro tutti gli allenamenti sono stati aperti al pubblico, allo Stadio Patini di Castel di Sangro le porte si chiuderanno spesso. Allegri ha preteso maggiore privacy, specialmente per le sedute pomeridiane, per poter provare gli schemi tattici e le palle inattive lontano da occhi (e smartphone) indiscreti.

Chi sono i giocatori infortunati e assenti nel ritiro del Napoli?

L’infermeria conta 12 assenti, tra cui Beukema, Gilmour, Neres e Lucca. Vergara ha recuperato da una contusione, mentre Lukaku e De Bruyne si aggregheranno il 5 agosto.

Il vero campanello d’allarme per Allegri è l’infermeria. Durante l’amichevole contro la Carrarese, il tecnico si è ritrovato letteralmente senza cambi a disposizione. L’elenco degli assenti fa impressione: Alisson, Lucca, Gutierrez, Milinkovic-Savic, Neres, Gilmour, Beukema, Lang, Olivera, McTominay, a cui si aggiungono i nazionali Lukaku e De Bruyne (attesi in gruppo solo il 5 agosto).

Molti di questi giocatori sono stati dei veri e propri “fantasmi” a Dimaro. Billy Gilmour e David Neres hanno svolto esclusivamente lavoro differenziato per smaltire vecchi problemi fisici (lo scozzese è reduce dal ko che gli ha fatto saltare il Mondiale). A preoccupare maggiormente è Sam Beukema: il difensore olandese si trascina un fastidio che ne mette a forte rischio la presenza per l’esordio in campionato a Genova. L’unica buona notizia riguarda Antonio Vergara: l’uscita dal campo con il ghiaccio al ginocchio si è rivelata solo una contusione, e il talento di Frattaminore sarà regolarmente in gruppo venerdì. Questo scenario rappresenta il primo, durissimo banco di prova per il nuovo capo dello staff medico, il Dottor Gennaro De Luca.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: Avere 12 giocatori fuori uso a un mese dall’inizio del campionato è un’emergenza che condiziona pesantemente il lavoro tattico. Allegri non può provare l’undici titolare, ed è costretto ad adattare i giocatori fuori ruolo. Questa situazione obbliga il DS Manna ad accelerare sul mercato: non si può più aspettare la fine di agosto per chiudere i colpi in difesa, perché la squadra ha bisogno di innesti sani e pronti subito per non fallire la partenza in Serie A.

Quali sono gli obiettivi di mercato del Napoli per la difesa?

Manna cerca un rinforzo di spessore: nel mirino ci sono Gatti (Juve), Tiago Gabriel (Lecce), Lucumì (Bologna) e Badiashile (Chelsea). Promosso il giovane Marianucci.

La lunga convalescenza di Alessandro Buongiorno (operato al menisco) e i problemi di Beukema hanno fatto scattare il piano d’emergenza. Giovanni Manna, in totale sintonia con De Laurentiis, ha definito la strategia: arriverà un difensore centrale di spessore.

Il listone del DS è ricco di opzioni. Oltre ai nomi già noti di Federico Gatti (valutato 20 milioni dalla Juventus) e del giovane Tiago Gabriel del Lecce, spuntano due nuove piste. La prima porta a Jhon Lucumì: il colombiano è in scadenza con il Bologna ed è stato offerto al club azzurro. La seconda è un’idea internazionale: Benoit Badiashile, 25enne francese inserito nella lista degli esuberi del Chelsea, che il Napoli vorrebbe prelevare con la formula del prestito.

Nel frattempo, Allegri ha promosso a pieni voti Luca Marianucci. L’ex difensore dell’Empoli ha convinto il tecnico durante le amichevoli ed è stato ufficialmente tolto dal mercato: resterà in rosa come preziosa alternativa, affiancando Rafa Marin.

Qual è la situazione di Romelu Lukaku e degli altri esuberi in attacco?

Lukaku non intende spalmare l’ingaggio da 8 milioni netti e attende offerte. Lindstrom è fuori dal progetto, mentre la Fiorentina ha chiesto informazioni su Lucca.

Il mercato in uscita è il vero nodo gordiano dell’estate partenopea. Il caso più spinoso riguarda Romelu Lukaku. Il centravanti belga tornerà in Italia accompagnato dal suo agente Federico Pastorello per un vertice decisivo con la società. La posizione del giocatore è ferma: non intende spalmare o ridursi l’ingaggio da 8 milioni netti a stagione garantito dal suo attuale contratto. Il problema è che, al momento, non sono arrivate offerte ufficiali in grado di soddisfare le richieste del Napoli, lasciando la situazione in un pericoloso stallo.

Il giro degli attaccanti potrebbe sbloccarsi grazie a Lorenzo Lucca. L’ex centravanti dell’Udinese, attualmente fermo per un problema alla caviglia rimediato contro l’Arezzo, è finito nel mirino della Fiorentina: il DS viola Paratici ha già chiesto informazioni a Manna. Chi invece ha le valigie pronte è Jesper Lindstrom, ormai definitivamente inserito nella lista degli esuberi.

Infine, sul fronte centrocampo, si attendono sviluppi per Zambo Anguissa. Il camerunense ha un solo anno di contratto residuo: se dovesse arrivare una buona offerta, il Napoli lo lascerà partire, altrimenti resterà a disposizione di Allegri fino alla naturale scadenza.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL BRACCIO DI FERRO SU LUKAKU BLOCCA IL MERCATO. La transizione verso Castel di Sangro ci consegna un Napoli a due facce. Da un lato c’è l’ottimo lavoro di Allegri, che sta gestendo con intelligenza un’emergenza infortuni devastante, promuovendo giovani come Marianucci. Dall’altro c’è l’immobilismo del mercato in uscita. La questione Lukaku è l’elefante nella stanza. Il belga ha tutto il diritto di non volersi decurtare uno stipendio firmato regolarmente, ma il suo ingaggio da 8 milioni netti è un macigno che impedisce a Manna di chiudere i colpi in difesa (Gatti o Lucumì). Il Napoli si trova in un vicolo cieco: se non arrivano offerte dall’Arabia o dalla Turchia, De Laurentiis dovrà decidere se tenere in rosa un esubero di lusso scontento, o se fare un sacrificio economico (magari contribuendo al pagamento dell’ingaggio in caso di prestito) pur di liberare spazio salariale. Il tempo stringe, e il campionato non aspetta.

🔗 Correlato — L’Emergenza Difensiva Chi è Tiago Gabriel: statistiche e ruolo del gigante del Lecce nel mirino del Napoli

📌 Tutto sul ritiro a Castel di Sangro e il mercato Quando riprendono gli allenamenti a Castel di Sangro e come li gestirà Allegri? La squadra arriverà in Abruzzo la sera del 30 luglio dopo tre giorni di riposo. Allegri cambierà metodo: molte sedute pomeridiane allo Stadio Patini saranno a porte chiuse. Chi sono i giocatori infortunati e assenti nel ritiro del Napoli? L’infermeria conta 12 assenti, tra cui Beukema, Gilmour, Neres e Lucca. Vergara ha recuperato da una contusione, mentre Lukaku e De Bruyne si aggregheranno il 5 agosto. Quali sono gli obiettivi di mercato del Napoli per la difesa? Manna cerca un rinforzo di spessore: nel mirino ci sono Gatti (Juve), Tiago Gabriel (Lecce), Lucumì (Bologna) e Badiashile (Chelsea). Promosso il giovane Marianucci. Qual è la situazione di Romelu Lukaku e degli altri esuberi in attacco? Lukaku non intende spalmare l’ingaggio da 8 milioni netti e attende offerte. Lindstrom è fuori dal progetto, mentre la Fiorentina ha chiesto informazioni su Lucca.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che le informazioni logistiche sul ritiro di Castel di Sangro e il bollettino medico degli infortunati sono dati accertati dal campo. Le indiscrezioni di mercato relative agli obiettivi in difesa (Lucumì, Badiashile, Gatti, Tiago Gabriel) e alla situazione contrattuale di Romelu Lukaku (ingaggio da 8 milioni netti) e Zambo Anguissa sono ricostruzioni giornalistiche basate sui movimenti del DS Giovanni Manna. Ultimo aggiornamento: 27 Luglio 2026.







