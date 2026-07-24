Tegola Buongiorno, Manna riapre il mercato: la svolta su Gatti

L’OPERAZIONE E L’EMERGENZA IN DIFESA. L’incubo si è materializzato per la SSC Napoli: Alessandro Buongiorno è stato operato con successo a Lione per la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero stimati si aggirano tra i due e i tre mesi, costringendo il difensore a saltare l’inizio del campionato e big match cruciali come quelli contro Inter e Juventus. A rendere la situazione ancora più critica è stata la rivelazione del Direttore Sportivo Giovanni Manna, che ha confermato un’ulteriore assenza pesante dovuta a una “patologia” che ha colpito Sam Beukema. Di fronte a questa doppia tegola, il club è obbligato a tornare sul calciomercato. Manna ha svelato che i contatti per Federico Gatti (in uscita dalla Juventus per circa 20 milioni) erano già avanzati, e ha confermato l’interesse per il giovane Tiago Gabriel del Lecce. Sul fronte offensivo, il DS ha ribadito la necessità di cedere prima di comprare per rientrare nei parametri economici, confermando la fiducia in Lorenzo Lucca e Rasmus Hojlund, mentre per Romelu Lukaku si valuteranno le offerte. Infine, Manna ha blindato Zambo Anguissa e ha ribadito che Kevin De Bruyne resta nel progetto di Massimiliano Allegri, pur non nascondendo il fastidio per le recenti polemiche del belga.

Quali sono i tempi di recupero di Alessandro Buongiorno dopo l’operazione e chi comprerà il Napoli in difesa?

La stagione del Napoli inizia in salita, con una doppia doccia fredda che stravolge i piani tattici di Massimiliano Allegri e le strategie finanziarie di Aurelio De Laurentiis. Quello che doveva essere un ritiro estivo dedicato all’assimilazione dei nuovi schemi si è trasformato in un vertice d’emergenza per tappare le falle di una difesa improvvisamente decimata. Il bollettino medico e le parole del DS Giovanni Manna tracciano un quadro complesso, dove la sfortuna clinica si intreccia con la necessità di far quadrare i bilanci.

Come è andata l’operazione di Buongiorno e quali sono i tempi di recupero?

L’intervento al menisco eseguito a Lione è perfettamente riuscito: il difensore starà fuori 2-3 mesi, saltando i big match contro Inter e Juventus.

Dopo il consulto specialistico a Barcellona, la decisione è stata inevitabile. Giovedì 23 luglio, Alessandro Buongiorno è finito sotto i ferri presso la clinica Jean Mermoz Private Hospital di Lione. Il comunicato ufficiale diramato dalla SSC Napoli ha confermato la natura dell’intervento: “Riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita”.

La riparazione della radice meniscale è un intervento delicato che richiede un periodo iniziale di assoluta immobilizzazione prima di poter avviare la riabilitazione. Sfortunatamente per il Napoli, i tempi di recupero non sono brevi. Buongiorno rimarrà lontano dai campi per almeno due o tre mesi. Calendario alla mano, il rientro è previsto per il mese di novembre. Questo significa che Allegri dovrà rinunciare al suo leader difensivo per tutta la prima fase della stagione, perdendolo per sfide cruciali come Inter-Napoli (in programma il 5 settembre) e Juventus-Napoli (nel weekend dell’1 novembre).

Perché questa notizia conta per il Napoli: L’assenza prolungata di Buongiorno non è un semplice contrattempo, ma un danno strutturale. Allegri aveva costruito la sua idea di difesa a quattro proprio sulle letture e sulla fisicità dell’ex Torino. Dover affrontare i primi scontri diretti per lo Scudetto (Inter e Juve) con una retroguardia improvvisata rischia di far perdere al Napoli punti vitali già in autunno, compromettendo la corsa al vertice fin dalle prime battute.

Il quadro clinico dettagliato e le tempistiche di recupero per il difensore azzurro:

Tabella 1: Dettagli dell’operazione e tempi di recupero di Alessandro Buongiorno (SSC Napoli) Dettaglio Medico (Alessandro Buongiorno) Diagnosi e Tempistiche Ufficiali Intervento Chirurgico Riparazione della radice del menisco mediale (Ginocchio destro) a Lione. Tempi di Recupero Stimati Tra i 2 e i 3 mesi (Rientro previsto a Novembre 2026). Big Match Saltati Inter-Napoli (5 settembre) e Juventus-Napoli (1 novembre).

Chi comprerà il Napoli in difesa per sostituire Buongiorno e Beukema?

Il DS Manna ha confermato l’emergenza dovuta anche alla patologia di Beukema: i nomi in cima alla lista sono Federico Gatti della Juventus e Tiago Gabriel del Lecce.

Come se non bastasse l’operazione di Buongiorno, il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha sganciato una seconda bomba durante il suo intervento: “Siamo partiti con cinque centrali più Olivera e ora affrontiamo un’assenza pesante oltre alla patologia di Beukema”. L’olandese, che doveva essere il primo rincalzo di lusso, è fermo per un problema medico non ancora del tutto chiarito, aprendo una voragine al centro della difesa.

Il Napoli è costretto a tornare sul mercato, e i nomi sul taccuino di Manna sono di primissimo livello. Il profilo più caldo è quello di Federico Gatti. Il DS ha ammesso che i contatti erano già molto avanzati prima che il club decidesse di bloccare temporaneamente il mercato per valutare le uscite. Gatti è in uscita dalla Juventus e ha una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro: un investimento pesante, ma che garantirebbe ad Allegri un “soldato” già pronto per la Serie A.

L’alternativa, o il possibile complemento, porta il nome di Tiago Gabriel. Il ventunenne di proprietà del Lecce piace moltissimo alla dirigenza azzurra, non solo per le sue doti tecniche, ma perché la sua giovane età risolverebbe i notevoli problemi legati alla compilazione delle liste per il campionato e per la Champions League.

Il quadro riassuntivo degli obiettivi di mercato della SSC Napoli per fronteggiare l’emergenza difensiva:

Tabella 2: Obiettivi di mercato della SSC Napoli in difesa e sulle fasce (Estate 2026) Obiettivo (Calciomercato Napoli) Ruolo e Squadra di Provenienza Stato della Trattativa e Valutazione Federico Gatti Difensore Centrale (Juventus) Contatti avanzati. Valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Tiago Gabriel Difensore Centrale (Lecce) Profilo seguito con interesse, funzionale per le liste Under-22. Exequiel Zeballos / Favasuli Esterni (Boca Juniors / Fiorentina) Confermati gli apprezzamenti di Manna (“Ci piacciono, sono forti”).

Qual è la strategia di Manna per l’attacco e il futuro di Lukaku?

Il Napoli deve prima cedere per rientrare nei parametri economici: fiducia a Lucca e Hojlund, mentre per Lukaku si valuteranno le offerte dopo il buon Mondiale.

Se la difesa piange, l’attacco attende. Manna ha ribadito una regola aurea della gestione De Laurentiis: prima le cessioni, poi gli acquisti. “Siamo chiamati a rientrare in un equilibrio economico un pochino sforato”, ha ammesso il DS, ricordando che nel 2025 il club ha investito quasi 200 milioni per dieci calciatori.

La società ha deciso di dare tempo a chi ha deluso nella passata stagione. Lorenzo Lucca e Noa Lang godono ancora della fiducia del club, ma Manna è stato perentorio: “Sta a loro dimostrare di valere la maglia del Napoli”. Sul fronte Romelu Lukaku, la situazione resta in bilico. Il belga ha disputato un buon Mondiale, riaccendendo l’interesse internazionale. Il Napoli valuterà eventuali offerte, consapevole di aver già investito pesantemente su Rasmus Hojlund come centravanti del futuro. In ogni caso, il reparto offensivo è considerato completo e difficilmente migliorabile senza esborsi faraonici.

Cosa ha detto Manna su De Bruyne, Anguissa e i portieri?

Anguissa non è sul mercato, mentre De Bruyne resta nel progetto nonostante le polemiche non gradite dalla società. In porta deciderà Allegri.

La raffica finale di Manna ha toccato i nervi scoperti del centrocampo. Su Zambo Anguissa, il messaggio è stato rassicurante: nonostante il contratto in scadenza, il camerunese non è in uscita e il club punta su di lui, rimandando i discorsi sul rinnovo a stagione in corso.

Molto più tagliente il passaggio su Kevin De Bruyne. Manna non ha usato mezzi termini: “Ha fatto delle dichiarazioni che io non ho gradito”. Un richiamo all’ordine pubblico, che però non si traduce in una cessione. Il belga è un patrimonio del club, ha un contratto e, parole del DS, “arriva e si mette a disposizione” del progetto di Allegri. Infine, sul dualismo in porta tra Meret e Milinkovic-Savic, la società si lava le mani: sarà l’allenatore a stabilire le gerarchie definitive durante il ritiro.

Il Punto di Vista di Napolissimo L’ONESTÀ DI MANNA E IL FANTASMA DI GATTI. In un mondo del calcio fatto di mezze verità, la conferenza di Giovanni Manna è stata una boccata d’aria fresca. Ammettere di aver “sforato l’equilibrio economico” spendendo 200 milioni nel 2025 è un atto di trasparenza raro. Il Napoli non può più sbagliare un colpo. L’infortunio di Buongiorno e la misteriosa patologia di Beukema costringono il club a un extra-budget non previsto. Ecco perché il nome di Federico Gatti ha perfettamente senso: Allegri lo conosce, è un difensore “cattivo”, abituato alla pressione e pronto subito. Spendere 20 milioni per lui significa rinunciare a un colpo a effetto in attacco, ma è l’unica via per non presentarsi contro l’Inter a settembre con una difesa colabrodo. La palla, ora, passa a De Laurentiis: per salvare la Champions, serve un ultimo, decisivo sforzo finanziario.

📌 Tutto sull’infortunio di Buongiorno e il mercato del Napoli Come è andata l’operazione di Buongiorno e quali sono i tempi di recupero? L’intervento al menisco eseguito a Lione è perfettamente riuscito: il difensore starà fuori 2-3 mesi, saltando i big match contro Inter e Juventus. Chi comprerà il Napoli in difesa per sostituire Buongiorno e Beukema? Il DS Manna ha confermato l’emergenza dovuta anche alla patologia di Beukema: i nomi in cima alla lista sono Federico Gatti della Juventus e Tiago Gabriel del Lecce. Qual è la strategia di Manna per l’attacco e il futuro di Lukaku? Il Napoli deve prima cedere per rientrare nei parametri economici: fiducia a Lucca e Hojlund, mentre per Lukaku si valuteranno le offerte dopo il buon Mondiale. Cosa ha detto Manna su De Bruyne, Anguissa e i portieri? Anguissa non è sul mercato, mentre De Bruyne resta nel progetto nonostante le polemiche non gradite dalla società. In porta deciderà Allegri.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che i dettagli clinici sull’operazione di Alessandro Buongiorno (riparazione radice menisco mediale) e i tempi di recupero sono tratti dal comunicato ufficiale della SSC Napoli. Le informazioni relative alle strategie di mercato (l’interesse per Federico Gatti e Tiago Gabriel, la situazione di Beukema e il caso De Bruyne) sono citazioni dirette estrapolate dalle dichiarazioni pubbliche del Direttore Sportivo Giovanni Manna. Ultimo aggiornamento: 24 Luglio 2026.