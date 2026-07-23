Calciomercato Napoli, le parole di Manna da Dimaro: la scelta su Zeballos e Favasuli, i paletti del bilancio UEFA e la situazione De Bruyne

LA STRATEGIA DI MANNA E IL NODO DE BRUYNE. Il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha tenuto una conferenza stampa dal ritiro di Dimaro per fare chiarezza sulle strategie del club azzurro. Il dirigente ha annunciato ufficialmente che il Napoli non sta cercando un attaccante, confermando la totale fiducia nel reparto offensivo attuale. L’emergenza vera riguarda invece la retroguardia, definita esplicitamente come il reparto più corto a disposizione. Sul fronte dei singoli, ha tenuto banco il caso legato a Kevin De Bruyne: il belga resta saldamente dentro il progetto tecnico avendo firmato un contratto, ma le sue recenti dichiarazioni non hanno convinto Manna, rendendo necessario un chiarimento interno. Il Napoli, tuttavia, non sta semplicemente comprando o vendendo: la società sta rientrando in un equilibrio economico dopo una stagione in cui ha sforato i parametri, e deve dimostrare alla UEFA di stare correggendo la rotta. Una linea di prudenza e sostenibilità pienamente condivisa con Massimiliano Allegri.

Cosa ha detto Giovanni Manna sul calciomercato del Napoli, su De Bruyne e sui nuovi acquisti?

Nel calcio moderno, le conferenze stampa dei direttori sportivi sono spesso un esercizio di diplomazia e frasi fatte. Giovanni Manna, tuttavia, ha scelto una via diversa. Il suo intervento pubblico dal ritiro di Dimaro si è trasformato in un vero e proprio manifesto programmatico. Il DS ha delineato un triangolo indissolubile su cui poggia il futuro della SSC Napoli: mercato oculato, sostenibilità finanziaria e sintonia totale con Massimiliano Allegri.

Perché Manna ha detto che non arriverà un attaccante?

Il Napoli non sta cercando un attaccante per rinnovare la fiducia in Lukaku, Lucca e Hojlund, concentrando le risorse economiche su altri reparti.

La dichiarazione più netta della giornata ha riguardato il reparto avanzato. In un mercato in cui i tifosi sognano costantemente il “colpo a effetto” in attacco, Manna ha tirato il freno a mano con estrema lucidità: “In attacco non abbiamo problemi, ci sono valide alternative e c’è anche Lukaku. Non arriverà un attaccante”.

Questa presa di posizione cambia radicalmente la lettura del reparto offensivo. Rafforza pubblicamente la fiducia negli uomini già a disposizione di Allegri, in particolare su Lorenzo Lucca (chiamato a fare uno “step” mentale nonostante l’infortunio) e su Romelu Lukaku, il cui futuro verrà valutato con calma al rientro dalle vacanze. Aggiungere un ulteriore attaccante significherebbe disperdere risorse economiche vitali.

Cosa ha detto Manna su De Bruyne?

Kevin De Bruyne resta al Napoli perché ha firmato un contratto, ma il DS ha criticato le sue recenti dichiarazioni, imponendo un chiarimento interno.

Il passaggio più delicato e “politico” dell’intervento di Manna ha riguardato Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga, reduce da un infortunio al Mondiale e autore di alcune uscite pubbliche in cui criticava l’atteggiamento tattico della passata stagione, è stato richiamato all’ordine.

“De Bruyne ha sposato questo progetto per due anni più opzione. Io personalmente non ho gradito le sue dichiarazioni, ma ne parleremo. Non deve scegliere niente, deve tornare e mettersi a disposizione”. Il punto non è solo la polemica, ma il significato politico della frase: ha firmato, quindi resta dentro il progetto, ma il rapporto va ricomposto. A Castel Volturno non sono ammessi malumori a mezzo stampa, specialmente dai leader tecnici.

Qual è la situazione di Beukema e Olivera?

La difesa è il reparto più corto: Beukema rientrerà a fine ritiro, mentre Olivera verrà valutato da Allegri come difensore centrale.

Se l’attacco è chiuso, la difesa è un cantiere in piena emergenza. Manna non si è nascosto dietro un dito, ammettendo che la retroguardia è attualmente il reparto più in sofferenza, complice anche la recente operazione al menisco di Alessandro Buongiorno.

“Dietro siamo corti, aspettiamo Olivera e poi valutiamo. Beukema dovremmo riaverlo in gruppo verso la fine del ritiro di Castel di Sangro”, ha spiegato il DS. In questo scenario, Mathias Olivera assume un’importanza capitale: la sua duttilità, che gli ha permesso di agire da difensore centrale anche con la Nazionale uruguaiana, lo rende un jolly inestimabile per Allegri in attesa di recuperare i titolari.

Come sta cambiando il mercato del Napoli?

Il club deve rientrare nei parametri UEFA dopo aver sforato il budget: non si comprerà per “completare” la rosa, ma solo per aggiungere reale valore.

Il nucleo narrativo della conferenza è il triangolo mercato-sostenibilità-Allegri. Manna ha chiarito che il Napoli oggi appare più prudente in entrata, fotografando un mercato italiano sostanzialmente bloccato. “Gli obiettivi non cambiano, ma siamo chiamati a rientrare in un equilibrio economico che abbiamo sforato”.

Il Napoli non sta semplicemente comprando o vendendo, ma sta dimostrando alla UEFA di stare correggendo la rotta finanziaria. Questo significa che la società non prenderà giocatori tanto per fare numero (“completare la rosa non ha senso”), ma interverrà solo se ci saranno occasioni per accrescere concretamente il valore tecnico della squadra.

Perché questa notizia conta per il Napoli: Le parole di Manna segnano la fine dell’era delle “spese folli”. Il Napoli sta comunicando all’Europa intera che non si farà prendere per la gola sul mercato. Ammettere che la difesa è corta ma rifiutarsi di comprare attaccanti inutili è un segnale di grande maturità aziendale. La società sta mettendo in sicurezza i conti per garantire un futuro ad alti livelli, senza fare la fine di club strozzati dai debiti.

Lindstrom, Prisco e Rao nel nuovo Napoli

Prisco è un patrimonio del vivaio, Rao e Obaretin andranno in prestito per crescere, mentre Lindstrom è un caso tattico in fase di valutazione.

La conferenza di Manna si è trasformata in una vera e propria mappa del progetto giovani, delineando percorsi personalizzati per ogni talento. Vincenzo Prisco è considerato un patrimonio del vivaio di cui il club è “orgoglioso”. Emanuele Rao (definito uno dei migliori talenti della scorsa Serie B) e Nosa Obaretin partiranno in prestito per accumulare minutaggio.

Diverso il discorso per Jesper Lindstrom. Il danese rappresenta un “caso tecnico” complesso. Dopo un’annata sfortunata, Allegri lo sta testando in una posizione più funzionale (mezzala): il suo futuro si deciderà nelle prossime settimane, ma l’intenzione è quella di provare a recuperare l’investimento.

La mappa ufficiale del progetto giovani delineata dal DS Giovanni Manna:

Tabella 1: Gestione dei giovani talenti (SSC Napoli, Estate 2026) Profilo (Giocatore) Status Attuale Prospettiva di Mercato Vincenzo Prisco Patrimonio del vivaio In valutazione durante il ritiro con la prima squadra. Emanuele Rao / Nosa Obaretin Giovani in cerca di minutaggio Cessione in prestito confermata ufficialmente dal DS. Jesper Lindstrom Caso tattico in valutazione Testato da Allegri come mezzala. Futuro da definire.

Favasuli può davvero arrivare al Napoli?

Il gioiello del Catanzaro piace molto alla dirigenza, ma un suo eventuale acquisto come vice Di Lorenzo si concretizzerà solo a fine agosto alle giuste condizioni.

Nonostante la prudenza generale, il Napoli non rinuncia a migliorare le fasce. Sul nome di Costantino Favasuli, Manna è stato trasparente: “Favasuli ci piace, ma del vice Di Lorenzo ne sentiamo parlare da anni. Se ci sarà l’opportunità lo faremo a fine agosto”.

Queste dichiarazioni confermano che il club ha individuato il profilo giusto, ma non ha intenzione di partecipare ad aste al rialzo. L’obiettivo è aggiungere valore reale alla rosa, rispettando i parametri finanziari e attendendo le occasioni last-minute che il mercato italiano, attualmente bloccato, potrebbe offrire a ridosso della chiusura.

Qual è la verità sulla trattativa per Zeballos?

Manna ha confermato l’interesse concreto per Exequiel Zeballos, precisando però che l’operazione con il Boca Juniors si farà solo alle giuste condizioni economiche e dopo le cessioni.

Sollecitato dai giornalisti presenti a Dimaro sulle indiscrezioni relative all’esterno argentino del Boca Juniors, Giovanni Manna ha risposto senza filtri, confermando che il giocatore è da tempo nel mirino del Napoli: “Zeballos è un giocatore forte e che mi piace, ci interessa. Ma ci devono essere le giuste condizioni”.

Questa dichiarazione conferma la strategia sottotraccia condotta dal DS azzurro. Il Napoli ha già da settimane un gradimento di massima da parte del calciatore e del club argentino, ma l’affare è temporaneamente congelato per motivi finanziari. Come spiegato da Manna, il club non intende accelerare prima di aver sfoltito la rosa e liberato risorse a bilancio. L’arrivo di Zeballos resta dunque un’opzione concretissima per la seconda metà di agosto, ma solo se le condizioni d’uscita degli esuberi (come Neres o Lang) permetteranno di sbloccare la liquidità necessaria senza infrangere i parametri UEFA.

Che rapporto c’è tra Allegri e Manna?

Il confronto tra il DS e l’allenatore è quotidiano e totale: Allegri è descritto come molto concentrato e perfettamente allineato alle scelte societarie.

A chiudere il cerchio è la sinergia totale tra la scrivania e il campo. Manna ha speso parole al miele per Massimiliano Allegri, spegnendo sul nascere qualsiasi paragone con il passato (“Ogni allenatore ha un metodo diverso, inutile fare paragoni con Conte”).

Il rapporto tra i due è simbiotico: “Il confronto con il mister è quotidiano, viviamo 24 ore su 24 qui in ritiro. Lui è concentrato e mi sembra sul pezzo”. Avere un allenatore perfettamente allineato alle esigenze di bilancio del club è la vera forza del Napoli in questa fase di transizione. Allegri sa di avere una rosa competitiva e sta lavorando per massimizzare il potenziale a disposizione, senza pretendere rivoluzioni insostenibili.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA MATURITÀ DI UN CLUB CHE GUARDA AL FUTURO. La conferenza di Giovanni Manna è una boccata d’ossigeno per chi ama il calcio sostenibile. In un’epoca in cui i tifosi misurano le ambizioni di una società solo in base ai milioni spesi sul mercato, il DS azzurro ha avuto il coraggio di dire la verità: il Napoli ha sforato, ora deve rientrare. Non è un ridimensionamento, è un atto di responsabilità verso la storia del club. Blindare De Bruyne ma bacchettarlo pubblicamente dimostra che a Castel Volturno le regole valgono per tutti. E la scelta di non comprare un attaccante tanto per fare numero è la prova che la dirigenza si fida ciecamente del lavoro tattico di Allegri. Il Napoli sta costruendo una corazzata silenziosa, lontana dai clamori del mercato, ma tremendamente solida.

🔗 Correlato — L’Emergenza in Difesa L’infortunio di Buongiorno stravolge i piani: operazione al menisco e stop di 4 mesi

📌 Tutto sulle dichiarazioni di Giovanni Manna Perché Manna ha detto che non arriverà un attaccante? Il Napoli non sta cercando un attaccante per rinnovare la fiducia in Lukaku, Lucca e Hojlund, concentrando le risorse economiche su altri reparti. Cosa ha detto Manna su De Bruyne? Kevin De Bruyne resta al Napoli perché ha firmato un contratto, ma il DS ha criticato le sue recenti dichiarazioni, imponendo un chiarimento interno. Qual è la situazione di Beukema e Olivera? La difesa è il reparto più corto: Beukema rientrerà a fine ritiro, mentre Olivera verrà valutato da Allegri come difensore centrale. Come sta cambiando il mercato del Napoli? Il club deve rientrare nei parametri UEFA dopo aver sforato il budget: non si comprerà per “completare” la rosa, ma solo per aggiungere reale valore.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che le dichiarazioni analizzate in questo articolo sono state estrapolate integralmente dalla conferenza stampa ufficiale tenuta dal Direttore Sportivo Giovanni Manna nel ritiro di Dimaro in data 23 luglio 2026. I riferimenti ai parametri UEFA e all’equilibrio economico riflettono le linee guida finanziarie comunicate dalla società. Le valutazioni tattiche su Jesper Lindstrom e Mathias Olivera rappresentano le attuali strategie concordate tra la dirigenza e l’allenatore Massimiliano Allegri. Ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2026.