UN CORPO CHE NON REGGE IL RITMO. Alessandro Buongiorno dovrà operarsi al menisco del ginocchio destro e resterà fuori tra 3 e 4 mesi, con il rischio secondo il Corriere dello Sport di arrivare fino a ottobre. È l’ottavo stop fisico in due stagioni al Napoli, dopo una 2025/26 chiusa con 33 presenze in Serie A e un voto medio di 6.7, inferiore ai 7.3 della stagione precedente. Il club, per ora, punta su Rafa Marin e sull’adattamento di Mathias Olivera, ma il vero nodo è capire se questa fragilità cronica debba pesare sulle scelte di mercato di Manna e Allegri.

Quali sono i tempi di recupero di Alessandro Buongiorno dopo l’operazione al ginocchio e chi lo sostituirà nel Napoli?

C’è una domanda che il comunicato ufficiale del Napoli non pone, ma che i numeri impongono: quanto può ancora reggere il corpo di Alessandro Buongiorno al ritmo di una squadra che vuole tornare a competere per tutto? Il nuovo stop al ginocchio destro, con intervento chirurgico ormai annunciato, non è un episodio isolato: è l’ultimo capitolo di una serie che, da quando il difensore è arrivato a Napoli nell’estate 2024, ha già toccato otto fermate diverse.

Quanti infortuni ha avuto Buongiorno da quando è al Napoli?

Il difensore ha collezionato otto stop muscolari e articolari in due stagioni, per un totale che supera i cento giorni di assenza complessiva.

Il calendario clinico di Buongiorno in maglia azzurra racconta una storia di continuità mai davvero trovata. Si parte dalla distorsione alla caviglia del 17 agosto 2024, appena sei giorni di stop, seguita dalla frattura di una vertebra lombare il 16 dicembre 2024, che lo ha tenuto fuori per 44 giorni. Nella primavera 2025 sono arrivati due problemi agli adduttori, uno a inizio aprile e uno a fine aprile, per un totale di oltre 60 giorni di assenza in poche settimane.

L’estate 2025 si è aperta con un nuovo intervento e 21 giorni di recupero, mentre a settembre è arrivata un’altra lesione all’adduttore, 23 giorni ai box. A maggio 2026 una contusione al ginocchio lo aveva già fermato per una settimana, un episodio che oggi, con il senno di poi, assume un significato diverso: probabilmente il primo segnale di un problema strutturale al ginocchio destro che soltanto ora è stato definito con precisione.

Perché il nuovo infortunio al ginocchio è più grave dei precedenti?

Il consulto specialistico a Barcellona con il professor Cugat ha confermato una lesione alla radice del menisco mediale, con necessità di intervento chirurgico e tempi di recupero stimati tra 3 e 4 mesi.

A differenza delle distorsioni e dei problemi muscolari che hanno caratterizzato la sua storia clinica recente, questa volta il problema è articolare e strutturale. Secondo quanto raccolto da fonti vicine al calciatore, il danno alla radice del menisco sarebbe emerso durante una corsa svolta autonomamente nei giorni precedenti al ritiro, dopo che una prima visita alla clinica Pineta Grande aveva già acceso un campanello d’allarme.

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione più cauta, non esclude uno scenario peggiore: nella peggiore delle ipotesi, il rientro potrebbe slittare fino a ottobre. Questo significa che Buongiorno rischia di saltare non solo il precampionato, ma anche una fetta consistente delle prime giornate di Serie A, nel momento più delicato per l’ambientamento tattico di un nuovo allenatore.

Come cambiano i numeri di Buongiorno rispetto alla stagione precedente?

Nel 2025/26 Buongiorno ha giocato 33 partite di campionato con un voto medio di 6.7, in calo rispetto al 7.3 della stagione dello Scudetto, con 2519 minuti totali e appena l’8% di gare perse per infortunio secondo i dati Fantacalcio.

Stagione Presenze Serie A Voto medio Note 2023/24 (Torino) 29 7.2 Ultima stagione al Torino prima del passaggio al Napoli 2024/25 (Napoli) 22 7.3 Stagione dello Scudetto con Antonio Conte 2025/26 (Napoli) 33 6.7 Rendimento in calo, 2519 minuti giocati, 78 palloni intercettati

Lo storico infortuni di Buongiorno al Napoli, stagione per stagione

Data Tipo di infortunio Giorni di stop 17 ago 2024 Distorsione alla caviglia 6 16 dic 2024 Frattura vertebra lombare 44 7 apr 2025 Infortunio adduttori 19 27 apr 2025 Infortunio adduttori 46 14 lug 2025 Intervento chirurgico 21 24 set 2025 Lesione adduttore 23 23 mag 2026 Contusione al ginocchio 7 17 lug 2026 Lesione menisco (intervento) 90-120 (stima)

Fonte: dati storici infortuni riportati da Napolissimo.it, transfermarkt.it, skysport24.

Cosa significa questo infortunio per il nuovo Napoli di Allegri?

Buongiorno era stato annunciato come uno dei pilastri della nuova difesa di Allegri: la sua assenza costringe il tecnico a testare in anticipo, e sotto pressione, le alternative interne prima ancora di aver impostato l’identità tattica della squadra.

Qui si arriva al cuore del problema, quello che la notizia da sola non racconta. Buongiorno non è soltanto un difensore affidabile sul piano dei numeri: era stato scelto da Allegri come uno degli architetti difensivi del nuovo progetto, il classico centrale su cui costruire equilibrio e letture di gioco. Perderlo nella fase di preparazione, quella in cui si definiscono automatismi e intese, è un danno diverso rispetto a perderlo a gennaio.

Il Napoli, secondo le fonti raccolte da Corriere dello Sport e Sky Sport, ha scelto per ora la linea più prudente: testare Rafa Marin, reduce da una stagione positiva al Villarreal, e valutare Olivera come centrale aggiunto, un ruolo che il terzino uruguaiano conosce bene per esperienza in nazionale. Ma la vera domanda di prospettiva è un’altra: un difensore con una storia clinica come questa può essere considerato un pilastro strutturale, o va gestito come una risorsa a rotazione da qui in avanti?

Non bisogna sottovalutare che la gestione fisica di Buongiorno, se il trend recente dovesse confermarsi, potrebbe spingere la dirigenza a rivedere le priorità di mercato già in autunno, indipendentemente dalla linea attendista di queste settimane.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: Perdere il miglior difensore della rosa per un terzo della stagione altera gli equilibri dell’intero campionato. Massimiliano Allegri sta lavorando a Dimaro per costruire una difesa a quattro solida e impenetrabile. Senza le letture preventive e la fisicità di Buongiorno, il tecnico livornese dovrà accelerare l’inserimento dei giovani e chiedere un sacrificio enorme ai veterani rimasti, il tutto mentre la squadra si prepara ad affrontare il logorante girone unico della nuova Champions League.

Il quadro clinico dettagliato e le tempistiche di recupero per il difensore azzurro:

Tabella 1: Dettagli clinici e chirurgici dell’infortunio di Alessandro Buongiorno (SSC Napoli) Dettaglio Medico (Alessandro Buongiorno) Diagnosi e Tempistiche Ufficiali Diagnosi Specialistica Lesione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Intervento Chirurgico Affidato al Prof. Ramon Cugat a Barcellona. Tempi di Recupero Stimati Tra i 3 e i 4 mesi (Rientro previsto tra novembre e dicembre 2026).

Il quadro riassuntivo delle nuove gerarchie difensive del Napoli dopo l’infortunio di Buongiorno:

Tabella 2: Nuove gerarchie e soluzioni tattiche per la difesa della SSC Napoli (Gestione Allegri) Difensore (SSC Napoli) Nuovo Ruolo Tattico con Allegri Prospettive e Valutazioni Rafa Marin Titolare (Centrale di sinistra) Prima scelta per sostituire Buongiorno. Sotto esame durante il ritiro. Amir Rrahmani Titolare (Centrale di destra) Diventa il leader assoluto e la guida d’esperienza del reparto arretrato. Mathias Olivera Jolly Difensivo (Terzino / Centrale) Alternativa tattica di lusso, sfruttabile in caso di emergenza al centro.

Cosa ha scritto Alessandro Buongiorno ai tifosi del Napoli su Instagram?

Attraverso un commovente post su Instagram, Buongiorno ha citato le sue origini campane e la celebre frase “Adda passà a nuttata” per promettere un ritorno da leader.

Il dolore fisico spesso si accompagna a un profondo sconforto psicologico, specialmente quando un infortunio spezza l’entusiasmo dell’inizio di una nuova stagione. Alessandro Buongiorno non ha nascosto la sua amarezza, ma ha scelto di trasformarla in un messaggio di straordinaria leadership rivolto a tutto il popolo partenopeo attraverso il suo profilo Instagram.

“Purtroppo dovrò stare lontano dai campi per un po’ di tempo. In questo momento sono amareggiato, triste e profondamente dispiaciuto”, ha esordito il difensore. Ma è nel passaggio successivo che Buongiorno ha dimostrato di aver già compreso l’anima della città che rappresenta: “La forza dei napoletani, ed io avendo i nonni campani lo so bene, sta nel non abbattersi quando insorgono delle difficoltà; sta nell’alzare la testa e mettersi a lavorare ancora più duramente”.

La chiusura del messaggio è un inno alla resilienza, affidato alle parole immortali di Eduardo De Filippo: “E io non mi arrendo. Come si dice ‘Adda passà a nuttata’ e io lo so: passerà. E quando succederà sarò ancora più forte e motivato a dare tutto per questa maglia”. Parole da capitano senza fascia, che hanno immediatamente inondato i social di messaggi di affetto e solidarietà da parte della tifoseria azzurra.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL RISCHIO CALCOLATO SU RAFA MARIN. La scelta di non tornare sul mercato per sostituire Buongiorno è un azzardo che divide. Da un lato, c’è la logica aziendale: spendere 20 milioni per un “tappabuchi” che a dicembre finirebbe in panchina non ha senso. Dall’altro, c’è il campo. Affidare le chiavi della difesa a Rafa Marin significa caricare di responsabilità enormi un ragazzo che, seppur talentuoso, deve ancora dimostrare di poter reggere la pressione di una piazza come Napoli e i ritmi della Champions League. Il fantasma del post-Kim (quando ci si affidò a Natan e Juan Jesus con risultati disastrosi) aleggia ancora sul Maradona. Tuttavia, Allegri è un maestro nell’organizzare la fase difensiva di squadra, proteggendo i singoli con un blocco basso e compatto. Se c’è un allenatore capace di far rendere al 110% Rafa Marin, quello è proprio il tecnico livornese. Ma se ad agosto le amichevoli dovessero mostrare crepe evidenti, Manna dovrà avere il piano B già pronto nel cassetto.

🔗 Correlato — L’Emergenza Medica La rivoluzione medica al Napoli: il Dottor De Luca promosso a capo dello staff per arginare gli infortuni

📌 Tutto sull’operazione e il recupero di Alessandro Buongiorno Qual è la diagnosi esatta per Buongiorno e quanto durerà lo stop? Il difensore si opererà a Barcellona per la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro, con uno stop stimato tra i tre e i quattro mesi. Come intende sostituirlo il Napoli sul mercato e chi giocherà titolare? Il Napoli ha deciso di non acquistare un sostituto immediato: Massimiliano Allegri valuterà Rafa Marin come titolare accanto a Rrahmani, con Olivera e Marianucci come alternative. Cosa ha scritto Alessandro Buongiorno ai tifosi del Napoli su Instagram? Attraverso un commovente post su Instagram, Buongiorno ha citato le sue origini campane e la celebre frase “Adda passà a nuttata” per promettere un ritorno da leader. Chi opererà Alessandro Buongiorno al ginocchio? L’intervento chirurgico è stato affidato al Professor Ramon Cugat a Barcellona, considerato uno dei massimi esperti mondiali in traumatologia e chirurgia ortopedica sportiva.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che la diagnosi clinica (riparazione della radice del menisco mediale) e la scelta del Prof. Cugat sono tratte dal comunicato ufficiale diramato dalla SSC Napoli. I tempi di recupero (3-4 mesi) e le strategie di mercato interne (la promozione di Rafa Marin) sono indiscrezioni riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Le dichiarazioni del calciatore sono state estratte integralmente dal suo profilo Instagram ufficiale. Ultimo aggiornamento: 21 Luglio 2026.









