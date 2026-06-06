Calendario Napoli Serie A 2026/27: tutte le partite, le date e dove vederle su Sky e DAZN

📋 In Sintesi Il Napoli di Massimiliano Allegri inizierà la Serie A Enilive 2026/2027 il 23 agosto in trasferta contro il Genoa, per chiudere il 30 maggio al Maradona contro l’Atalanta. Il nuovo calendario asimmetrico prevede solo due turni infrasettimanali e tre soste per le Nazionali. I big match sono distribuiti strategicamente: subito l’Inter alla terza giornata, mentre la sfida contro la Juventus arriverà a novembre. Sul fronte dei diritti televisivi, DAZN trasmetterà in streaming tutte le 38 giornate, mentre Sky Sport e NOW avranno la co-esclusiva su 3 partite a weekend. Nessun match sarà trasmesso in chiaro.

Qual è il calendario completo del Napoli per la Serie A 2026/2027 e dove vedere le partite in TV?

Dieci mesi di passione, trentotto battaglie sportive e un solo obiettivo: lottare per il vertice. La stagione 2026/2027 del Napoli è scandita da un calendario che non ammette cali di tensione. Il format asimmetrico della Serie A, in cui l’ordine delle partite del girone di ritorno non rispecchia quello dell’andata, unito alla riduzione delle soste FIFA, rende il percorso degli azzurri un vero e proprio test di resistenza.

Per Massimiliano Allegri, chiamato a raccogliere la pesante eredità di Antonio Conte nell’anno del centenario azzurro, si tratta di un percorso ricco di insidie immediate. Il format asimmetrico (dove l’ordine delle partite del girone di ritorno non rispecchia quello dell’andata) e la riduzione delle soste FIFA imporranno una gestione chirurgica delle energie e della rosa.

Quali sono le date chiave e i big match del girone d’andata del Napoli?

L’avvio è in salita con l’Inter alla 3ª giornata. Tra ottobre e dicembre gli azzurri affronteranno Roma, Juventus e Milan in una sequenza di fuoco.

Vuoi Napolissimo.it sempre con te? Seguici su Google, tutto il Napoli in un solo click ★

Il debutto ufficiale avverrà il 23 agosto 2026 nella bolgia di Marassi contro il Genoa, seguito dall’esordio casalingo contro il Como il 30 agosto. Ma il vero stress test per il nuovo modulo di Allegri arriverà prestissimo: il 6 settembre, alla 3ª giornata, il Napoli volerà a San Siro per sfidare l’Inter campione d’Italia. Un incrocio prematuro che misurerà subito le ambizioni tricolori della squadra.

Dopo la sosta accorpata di fine settembre, l’autunno azzurro si infiammerà. Il 25 ottobre il Maradona ospiterà il derby del Sud contro la Roma (8ª giornata). Novembre si aprirà con la madre di tutte le partite: la trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus il 1° novembre (10ª giornata), seguita a ruota dalla sfida interna con la Lazio. Il rush natalizio regalerà un altro scontro titanico: il 13 dicembre arriverà a Fuorigrotta il Milan, prima di chiudere il 2026 a Bergamo contro l’Atalanta.

Come si sviluppa il girone di ritorno e quando si giocheranno gli scontri diretti?

Il ritorno asimmetrico concentra le sfide scudetto tra gennaio e febbraio (Inter e Juve in casa), chiudendo il campionato contro l’Atalanta al Maradona.

Il girone di ritorno, che prenderà il via il 17 gennaio 2027, presenta una struttura profondamente diversa. Il computer della Lega ha concentrato due degli scontri diretti più pesanti nel cuore dell’inverno, ma con un vantaggio fondamentale per il Napoli: si giocheranno entrambi in casa. Il 31 gennaio (22ª giornata) il Maradona ospiterà l’Inter, mentre il 14 febbraio (24ª giornata) sarà il turno della Juventus.

La volata di primavera vedrà gli azzurri impegnati in trasferte delicate: il 18 aprile a San Siro contro il Milan e il 2 maggio all’Olimpico contro la Roma. Il rettilineo finale di maggio, tuttavia, sorride al Napoli, che giocherà tre delle ultime quattro partite tra le mura amiche. La stagione si concluderà il 30 maggio 2027 con Napoli-Atalanta: una gara che potrebbe avere il sapore del verdetto definitivo per lo Scudetto o per la zona Champions.

Dieci mesi di passione, trentotto battaglie sportive e un solo obiettivo: lottare per il vertice. La stagione 2026/2027 del Napoli è scandita da un calendario che non ammette cali di tensione. Il format asimmetrico della Serie A, in cui l’ordine delle partite del girone di ritorno non rispecchia quello dell’andata, unito alla riduzione delle soste FIFA, rende il percorso degli azzurri un vero e proprio test di resistenza per la rosa guidata da Massimiliano Allegri.

Quando si giocano i big match del girone d’andata del Napoli?

Il calendario prevede l’Inter alla 3ª giornata, seguita da un autunno di fuoco con Roma, Juventus e Milan concentrate tra ottobre e dicembre.

La prima parte della stagione azzurra si apre il 23 agosto 2026 a Marassi contro il Genoa, ma entra subito nel vivo. Il 6 settembre, alla 3ª giornata, il Napoli è chiamato alla supersfida di San Siro contro l’Inter: un incrocio prematuro che testa immediatamente le ambizioni della squadra.

Superata la sosta accorpata di fine settembre, l’autunno regala una sequenza di scontri diretti ad altissima tensione. Il 25 ottobre il Maradona si accende per il derby del Sud contro la Roma (8ª giornata). Novembre si apre con la madre di tutte le partite: la trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus il 1° novembre (10ª giornata). Il rush pre-natalizio culmina il 13 dicembre con l’arrivo del Milan a Fuorigrotta, prima di chiudere l’anno solare a Bergamo contro l’Atalanta il 20 dicembre.

Come si sviluppa il girone di ritorno e quando sono gli scontri diretti in casa?

Il ritorno asimmetrico concentra le sfide contro Inter e Juventus al Maradona tra gennaio e febbraio, chiudendo il campionato in casa contro l’Atalanta.

Il girone di ritorno, al via il 17 gennaio 2027, sfrutta l’asimmetria per ridisegnare gli equilibri. Il computer della Lega ha posizionato due dei match più complessi nel cuore dell’inverno, garantendo però al Napoli il fattore campo: il 31 gennaio (22ª giornata) arriva l’Inter al Maradona, mentre il 14 febbraio (24ª giornata) è il turno della Juventus.

La volata di primavera impone trasferte delicate, come quella del 18 aprile a San Siro contro il Milan e del 2 maggio all’Olimpico contro la Roma. Tuttavia, il rettilineo finale di maggio sorride agli azzurri, che disputano tre delle ultime quattro partite tra le mura amiche. Il sipario sulla stagione cala il 30 maggio 2027 con Napoli-Atalanta, una gara che storicamente pesa come un macigno per i verdetti europei o tricolori.

Il Calendario dei Big Match 2026/2027 Avversario Girone di Andata Girone di Ritorno Difficoltà Inter 6 Settembre (Trasferta) 31 Gennaio (Casa) ⚠️ Massima Roma 25 Ottobre (Casa) 2 Maggio (Trasferta) ⚠️ Alta Juventus 1 Novembre (Trasferta) 14 Febbraio (Casa) ⚠️ Massima Milan 13 Dicembre (Casa) 18 Aprile (Trasferta) ⚠️ Alta Atalanta 20 Dicembre (Trasferta) 30 Maggio (Casa) ⚠️ Alta

Dove vedere le partite del Napoli in TV e streaming nella stagione 2026/2027?

DAZN trasmette tutte le 38 partite in streaming, mentre Sky e NOW detengono la co-esclusiva solo su 3 match a giornata. Nessuna gara in chiaro.

L’assetto dei diritti televisivi per la stagione 2026/2027 conferma il duopolio che i tifosi conoscono bene. DAZN resta la casa principale della Serie A: la piattaforma streaming detiene i diritti per trasmettere tutte e 38 le partite del Napoli (7 in esclusiva assoluta e 3 in co-esclusiva per ogni turno), accessibili da Smart TV, PC, smartphone e console.

L’alternativa è rappresentata da Sky Sport e dalla sua piattaforma on-demand NOW. Il network satellitare trasmette 3 partite a giornata in co-esclusiva. La Lega Serie A comunica di volta in volta, con l’ufficializzazione di anticipi e posticipi, quali match del Napoli rientrano nel pacchetto Sky. Non è prevista alcuna trasmissione gratuita in chiaro su reti generaliste.

Guida TV Serie A: Dove vedere il Napoli Piattaforma Copertura Partite Accessibilità DAZN ✅ 38 su 38 (Totale) App Smart TV, Web, Console Sky Sport ⚠️ 3 a giornata (Co-esclusiva) Satellite / Digitale NOW ⚠️ 3 a giornata (Co-esclusiva) Streaming (Pass Sport) Canali in Chiaro ❌ Nessuna partita –

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’IMPORTANZA DI UNA ROSA PROFONDA. Analizzando la struttura di questo calendario asimmetrico, emerge un dato inequivocabile: la continuità di rendimento farà la differenza. La riduzione delle soste per le Nazionali e la presenza di blocchi di partite ad altissima intensità (come il trittico Roma-Juve-Lazio in autunno o Inter-Juve in pieno inverno) rendono impossibile affrontare la stagione con soli 13 o 14 titolari. Il Napoli dovrà fare affidamento su tutta l’ampiezza della sua rosa. Avere ricambi all’altezza in ogni reparto, specialmente sugli esterni e a centrocampo, non è un lusso, ma una necessità vitale per arrivare al rettilineo finale di maggio con l’energia necessaria per centrare gli obiettivi del centenario.

🔗 Correlato — Le Scelte Tattiche Il Napoli di Allegri tra 3-5-2 e 4-3-3: la verità sul modulo e il destino degli esterni

📌 Tutto sul Calendario del Napoli Quando inizia e quando finisce il campionato del Napoli? Il Napoli debutta in Serie A il 23 agosto 2026 in trasferta contro il Genoa. L’ultima giornata si gioca il 30 maggio 2027 allo Stadio Maradona contro l’Atalanta. Quali sono i turni infrasettimanali della Serie A 2026/2027? Il calendario prevede solo due turni infrasettimanali: il 28 ottobre 2026 (Monza-Napoli, 9ª giornata) e il 6 gennaio 2027 (Napoli-Cagliari, 18ª giornata). Dove posso vedere tutte le partite del Napoli? L’unica piattaforma che garantisce la visione di tutte le 38 partite del Napoli è DAZN. Sky Sport e NOW trasmettono solo 3 partite a giornata in co-esclusiva. Quando si gioca Napoli-Juventus? La gara di andata si gioca a Torino il 1° novembre 2026 (10ª giornata). Il ritorno al Maradona è fissato per il 14 febbraio 2027 (24ª giornata). Il calendario di andata e ritorno è uguale? No, il calendario è asimmetrico. L’ordine delle partite del girone di ritorno non corrisponde a quello del girone di andata, garantendo una distribuzione diversa dei big match.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le date riportate in questa guida fanno riferimento al calendario ufficiale sorteggiato dalla Lega Serie A per la stagione 2026/2027. Si specifica che i giorni esatti e gli orari dei singoli match sono soggetti a variazioni (anticipi e posticipi) che vengono comunicati dalla Lega nel corso della stagione per esigenze televisive o impegni europei. Le informazioni sui diritti TV riflettono gli accordi ufficiali in essere tra la Lega, DAZN e Sky. Pagina in costante aggiornamento.



