Alisson Santos , Neres e torna Lang: il modulo di Allegri al Napoli, troppi esterni per il 3-5-2

📋 In Sintesi Massimiliano Allegri è il prescelto per guidare il Napoli, ma l’annuncio attende la risoluzione burocratica con il Milan. Il grande dilemma che agita l’ambiente è tattico: quale modulo sceglierà il livornese? Nelle ultime stagioni ha utilizzato prevalentemente il 3-5-2, ma la rosa azzurra — ricchissima di esterni offensivi puri come Alisson Santos, David Neres e Noa Lang — è incompatibile con questo sistema. L’unico profilo adatto a fare l’esterno a tutta fascia è Matteo Politano. Per esaltare il centravanti Rasmus Hojlund e liberare il talento di Kevin De Bruyne, le ipotesi più accreditate restano il 3-4-2-1 (in continuità con Conte) o il passaggio definitivo al 4-3-3.

Quale modulo userà Allegri al Napoli e come si adattano Alisson Santos, Neres e Lang al suo sistema di gioco?

L’accordo c’è, i dettagli burocratici no. Massimiliano Allegri è virtualmente il prossimo allenatore del Napoli, ma prima di tuffarsi anima e corpo sulla nuova avventura azzurra dovrà attendere che i legali definiscano l’ultimo miglio della separazione dal Milan. Un ritardo che tiene in sospeso la piazza partenopea, ma che non impedisce di aprire il vero dibattito di questa estate di transizione: quale sarà il vestito tattico del nuovo Napoli?

Quale modulo ha usato Massimiliano Allegri al Milan e alla Juventus?

Sia in rossonero che in bianconero, il tecnico ha adottato prevalentemente il 3-5-2, pur avendo utilizzato in passato anche la difesa a quattro e il tridente.

Per provare a rispondere alla domanda sul futuro, è necessario guardare al passato recente. Al Milan, nella stagione appena conclusa, Allegri ha schierato la squadra quasi sistematicamente con il 3-5-2. Una scelta dettata dall’assenza di un centravanti di ruolo, che lo ha costretto all’invenzione tattica di schierare Pulisic e Leao in coppia d’attacco. Il sistema ha funzionato per diversi mesi, prima del crollo finale che è costato la qualificazione in Champions League.

Vuoi Napolissimo.it sempre con te? Seguici su Google, tutto il Napoli in un solo click ★

Alla Juventus, nel suo secondo ciclo, il copione era stato analogo: 3-5-2 come impostazione di base, con Vlahovic perno centrale. Tuttavia, chi conosce la storia professionale di Allegri sa che è un pragmatico. Nel suo primo ciclo juventino aveva utilizzato con grande efficacia la difesa a quattro, arrivando persino alla celebre invenzione di Mandzukic come esterno sinistro in un 4-2-3-1. Il modulo, per lui, è sempre stato un mezzo e mai un fine.

Perché il 3-5-2 di Allegri rischia di penalizzare gli esterni del Napoli?

La rosa azzurra abbonda di ali offensive pure come Alisson Santos, Neres e Lang, giocatori incompatibili con il faticoso ruolo di esterno a tutta fascia.

Questo è il nodo tattico più intricato che Allegri troverà sul tavolo. La rosa azzurra presenta una ricchezza notevole nel reparto degli esterni offensivi, ma si tratta di giocatori costruiti per giocare in un sistema con il tridente, non per fare i “quinti” in una linea a cinque.

Partiamo da Alisson Santos. Il brasiliano è stato la rivelazione della stagione, tanto che il club lo ha appena riscattato dallo Sporting CP per 19 milioni totali. Immaginarlo costretto a fare il quinto di centrocampo, con compiti difensivi pesanti, rischierebbe di mortificarne le qualità offensive. Il discorso si replica per David Neres, che cerca riscatto dopo gli infortuni, e per Noa Lang, rientrato dal prestito al Galatasaray. A proposito di quest’ultimo, il padre Jeffrey ha rilasciato dichiarazioni chiare al De Telegraaf: «Noa deve aspettare pazientemente il suo turno e dare prova di sé in allenamento, senza tirarsi indietro».

L’unico profilo davvero compatibile con il ruolo di esterno a tutto campo in un sistema a tre difensori è Matteo Politano. Il romano ha dimostrato nel corso degli anni una poliedricità tattica rara, imparando a ricoprire la fascia dall’inizio alla fine con disciplina difensiva, guadagnandosi la stima di Gattuso, Spalletti e Conte.

Quali sono i vantaggi del 3-4-2-1 per il nuovo Napoli di Allegri?

Questo sistema garantirebbe continuità con il lavoro di Conte, esaltando Hojlund come perno centrale e permettendo l’inserimento di due trequartisti.

Analizzando l’ottimizzazione delle risorse, il 3-4-2-1 rappresenta lo scenario che meglio valorizza i profili a disposizione senza stravolgere i meccanismi difensivi acquisiti. Rasmus Hojlund, fresco di riscatto per 44 milioni, sarebbe il perno centrale, con due giocatori tra Alisson Santos, Neres, Vergara ed Elmas a supportarlo dalla trequarti.

Non bisogna sottovalutare, tuttavia, che questo sistema è piuttosto inedito per Allegri: nella sua carriera ha raramente adottato una struttura con due trequartisti puri. Di conseguenza, la sua interpretazione del modulo potrebbe essere sensibilmente diversa rispetto a quella contiana, con meno pressing alto e più attenzione alla gestione degli equilibri.

Come giocherebbe il Napoli di Allegri con il modulo 4-3-3?

Nel 4-3-3, Allegri schiererebbe Alisson Santos e Politano (o Neres) ai lati di Hojlund, riportando De Bruyne nel suo ruolo naturale di mezzala.

L’alternativa concreta è il 4-3-3, modulo che avrebbe il vantaggio di liberare gli esterni offensivi dalle responsabilità difensive. In questo schema, Hojlund rimarrebbe centravanti, con Alisson Santos a sinistra e uno tra Politano e Neres a destra. A centrocampo, la coppia Lobotka-McTominay resterebbe il fulcro, con Kevin De Bruyne a completare il reparto. Il belga, che ha pubblicamente ammesso di aver sofferto le rigidità di Conte, troverebbe finalmente la sua collocazione ideale.

Il punto critico riguarda la retroguardia. Passare a una difesa a quattro richiederebbe un adattamento per i terzini (Spinazzola o Gutierrez a sinistra, Di Lorenzo a destra), abituati a operare come quinti protetti in una linea a tre.

Probabili Formazioni Napoli con Allegri: i due scenari Ruolo Napoli 3-4-2-1 Napoli 4-3-3 Portiere Meret (Milinkovic-Savic) Meret (Milinkovic-Savic) Difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola Centrocampo Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola De Bruyne, Lobotka, McTominay Trequarti / Ali Neres (Vergara), Alisson Santos Politano (Neres), Alisson Santos Prima Punta Hojlund Hojlund

Gli esterni del Napoli: compatibilità con i moduli di Allegri Giocatore Adatto al 3-5-2 / 3-4-2-1 Adatto al 4-3-3 Matteo Politano ✅ Sì (esterno a tutta fascia) ✅ Sì (ala destra) Alisson Santos ⚠️ Difficile (profilo offensivo) ✅ Sì (ala sinistra) David Neres ⚠️ Difficile (profilo offensivo) ✅ Sì (ala destra o sinistra) Noa Lang ❌ Incompatibile ✅ Potenzialmente (da valutare)

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo ALLEGRI DEVE ADATTARSI ALLA ROSA, NON IL CONTRARIO. Il rischio più grande di questa transizione non è il cambio di allenatore in sé: è la tentazione di smontare una rosa costruita per giocare in un certo modo per adattarla ai vecchi schemi del nuovo tecnico. Allegri al Milan ha costruito il 3-5-2 su misura di una squadra che non aveva un centravanti. Al Napoli la situazione è opposta: c’è Hojlund, ci sono quattro esterni offensivi di qualità, c’è McTominay. La rosa parla un linguaggio offensivo. Se Allegri avrà la lucidità di ascoltarla, il 3-4-2-1 o il 4-3-3 saranno soluzioni naturali. Se invece tenterà di imporre il 3-5-2 su giocatori che non sono costruiti per quel sistema, il rischio di sprecare un patrimonio tecnico enorme è concreto.

🔗 Correlato — Panchina Napoli Conte saluta il Napoli e rinuncia a 15 milioni: il gesto che nessuno si aspettava

📌 Tutto sulla tattica di Allegri al Napoli Quale modulo userà Allegri al Napoli? Non è ancora definito. Le ipotesi più accreditate sono il 3-4-2-1 (in continuità con il sistema di Conte) e il 4-3-3. Il 3-5-2 usato al Milan appare meno adatto alla rosa attuale, ricca di esterni offensivi. Dove gioca Alisson Santos nel Napoli di Allegri? Alisson Santos sembra certo di un posto da titolare. Nel 3-4-2-1 agirebbe da trequartista alle spalle di Hojlund; nel 4-3-3 occuperebbe la posizione di ala sinistra nel tridente. Chi è l’unico esterno del Napoli adatto al 3-5-2 di Allegri? Matteo Politano è l’unico profilo naturalmente compatibile con il ruolo di esterno a tutta fascia in una difesa a tre, avendo dimostrato grande disciplina difensiva. Cosa si sa del futuro di Noa Lang al Napoli? Noa Lang rientra dal prestito al Galatasaray. Il padre Jeffrey ha dichiarato al De Telegraaf che il giocatore vuole dimostrare il proprio valore in allenamento per convincere il nuovo tecnico. Come cambia il ruolo di De Bruyne con Allegri? Nel 4-3-3 di Allegri, De Bruyne potrebbe trovare una collocazione più naturale come mezzala, ruolo più congeniale rispetto alla posizione avuta nel sistema di Conte. Hojlund giocherà titolare con Allegri? Sì. Rasmus Hojlund è il centravanti titolare indiscusso in entrambi gli scenari tattici. Il riscatto per 44 milioni conferma che il progetto offensivo è costruito attorno a lui.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le probabili formazioni riportate in questo articolo sono ipotesi analitiche basate sulle caratteristiche della rosa attuale del Napoli e sulla storia tattica documentata di Massimiliano Allegri. Non si tratta di indiscrezioni di mercato né di comunicazioni ufficiali dello staff tecnico. Le dichiarazioni di Jeffrey Lang sono tratte dall’intervista rilasciata al quotidiano olandese De Telegraaf. L’accordo tra Allegri e il Napoli non è ancora ufficializzato a causa delle pendenze con il Milan: l’articolo verrà aggiornato al momento del comunicato ufficiale. Ultimo aggiornamento: 4 Giugno 2026.





