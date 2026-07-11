Napoli, Allegri blinda Politano e Alisson: per Zeballos serve l’uscita di Lang

LE SCELTE DI ALLEGRI SUGLI ESTERNI. A Dimaro, Massimiliano Allegri sta definendo le gerarchie sulle fasce del Napoli per la stagione del Centenario. Due nomi sembrano già blindati: Alisson Santos, arrivato a gennaio e capace di quattro gol in poche partite, e Matteo Politano, storico jolly tattico della rosa azzurra. Restano invece in bilico David Neres, fermo da gennaio per un infortunio alla caviglia, e Noa Lang, di ritorno dal prestito in Turchia dopo il Mondiale: insieme rappresentano un investimento stimato in circa 60 milioni di euro che il club non vuole disperdere. Sullo sfondo resta l’argentino Exequiel Zeballos, bloccato da settimane come possibile rimpiazzo in caso di cessione.

Quali sono le scelte tattiche di Allegri per gli esterni del Napoli e chi rischia la cessione tra Neres e Lang?

Nella storia professionale di Massimiliano Allegri gli esterni offensivi hanno sempre occupato un posto speciale: da Rafael Leão a Stephan Lichtsteiner, il tecnico livornese ha dimostrato in più occasioni di saperli valorizzare, ridisegnare e, quando necessario, reinventare completamente. Con il Napoli la logica non cambierà, perché sulle fasce ci sono equilibri da tutelare, giocatori da rilanciare e, in prospettiva, anche qualche trasformazione tattica da valutare.

Indipendentemente dal modulo che Allegri deciderà di adottare, uno dei suoi compiti principali sarà restituire solidità a una fase offensiva esterna che, storicamente, ha rappresentato uno dei punti di forza del Napoli. Nell’ultima stagione, tuttavia, questo reparto ha vissuto più di un momento di difficoltà, tra letture tattiche imperfette e soluzioni trovate quasi per caso.

Perché Alisson Santos e Matteo Politano sono considerati gli intoccabili di Allegri?

Analizzando le prime gerarchie emerse dal ritiro, due calciatori sembrano già avere un posto sicuro nello scacchiere di Allegri, anche se con caratteristiche molto diverse tra loro. Il primo è Alisson Santos: il brasiliano, arrivato solo nel gennaio scorso, ha impiegato pochissimo tempo per conquistare la maglia da titolare, complici prestazioni convincenti e quattro gol realizzati in appena poche partite in azzurro.

Si tratta di un dato che assume un peso ancora maggiore se contestualizzato nella scarsa produttività offensiva mostrata dal Napoli nella parte finale della stagione precedente. Circolano indiscrezioni, non confermate ufficialmente, secondo cui il rendimento di Alisson Santos abbia attirato l’attenzione anche in ambito Nazionale brasiliana, sebbene si tratti al momento di semplici voci di mercato senza alcuna conferma diretta dallo staff verdeoro.

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Il secondo intoccabile è Matteo Politano, ormai un punto fermo della storia recente del club. Allegri, si sa, ha sempre apprezzato i calciatori duttili e disposti al sacrificio tattico, e Politano incarna perfettamente questo profilo: capace di adattarsi sia in un attacco a tre che in un centrocampo a cinque, l’esterno ha già dimostrato negli anni napoletani di saper cambiare ruolo e compiti senza mai perdere continuità, quando le condizioni fisiche lo hanno permesso. Nonostante l’età che avanza e una concorrenza sempre più agguerrita, resta considerato una risorsa imprescindibile per il nuovo ciclo tecnico.

David Neres e Noa Lang: quale futuro attende i due esterni sotto esame a Dimaro?

Diverso, e più delicato, è il discorso legato a David Neres e Noa Lang, le cui vicende si sono intrecciate nei primi sei mesi da compagni di squadra, tanto da far nascere tra i due un buon rapporto personale. Il brasiliano non scende in campo dallo scorso gennaio, quando un infortunio alla caviglia sinistra ha interrotto anticipatamente la sua stagione. Il suo racconto napoletano, fin qui, è quello di un rapporto mai davvero decollato, fatto di lampi di qualità seguiti da lunghe assenze.

Una situazione per certi versi simile riguarda Noa Lang: l’olandese, dopo le vacanze successive al Mondiale, si presenterà a Dimaro senza ancora conoscere il proprio destino in maglia azzurra. Potrà provare a convincere Allegri, tecnico che ha sempre avuto un occhio di riguardo per il talento puro fin dai tempi di Cagliari, oppure rischiare di ripercorrere lo scenario dello scorso gennaio, quando aveva dovuto accettare un prestito in Turchia per trovare continuità.

Per Allegri la sfida assume quindi un doppio significato: da un lato rilanciare due calciatori che fino a poco tempo fa erano considerati investimenti di prospettiva, dall’altro tutelare un capitale complessivo stimato attorno ai 60 milioni di euro tra i due cartellini, cifra che resta comunque una stima non ufficializzata dal club e che va considerata con la dovuta cautela.

Chi è Exequiel Zeballos e perché il Napoli lo tiene bloccato sul mercato?

Sullo sfondo delle valutazioni tecniche si muove anche il calciomercato. Secondo indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, il Napoli avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con Exequiel Zeballos, esterno argentino che attenderebbe il via libera definitivo da Buenos Aires. Va precisato che si tratta, al momento, di informazioni non confermate ufficialmente dalle parti coinvolte.

Il profilo di Zeballos risponderebbe perfettamente ai criteri storici del mercato azzurro: età contenuta, margini di crescita, costi sostenibili. Il suo eventuale arrivo, tuttavia, resta legato a una condizione precisa, quella della cessione di uno tra Neres e Lang, secondo la consueta filosofia di gestione del mercato adottata dalla proprietà. Prima di sciogliere ogni dubbio, dunque, sarà necessario attendere l’esito del ritiro di Dimaro, dove Allegri avrà tutto il tempo per osservare, valutare e decidere chi meriterà spazio nel Napoli della stagione del Centenario, impegnato su due fronti tra campionato e Champions League.

Il quadro riassuntivo delle gerarchie sugli esterni del Napoli secondo le prime valutazioni di Allegri:

Tabella 1: Status tattico e di mercato degli esterni SSC Napoli (Estate 2026) Esterno Status con Allegri Contesto Alisson Santos ✅ Titolare 4 gol da gennaio, rendimento in crescita Matteo Politano ✅ Titolare / Jolly tattico Duttilità e adattabilità tattica David Neres ⚠️ In valutazione Fermo da gennaio per infortunio alla caviglia Noa Lang ⚠️ In valutazione Rientro da prestito in Turchia e post-Mondiale

📌 Tutto sulle scelte di Allegri per gli esterni del Napoli Perché Alisson Santos e Politano sono considerati intoccabili da Allegri? Alisson Santos ha realizzato quattro gol da gennaio dimostrando affidabilità, mentre Politano viene apprezzato per duttilità e capacità di adattarsi a più moduli. David Neres verrà ceduto dal Napoli? Non ci sono conferme ufficiali. Il brasiliano è fermo per infortunio da gennaio e verrà valutato da Allegri a Dimaro prima di ogni decisione sul suo futuro. Noa Lang resterà al Napoli nella prossima stagione? L’olandese, di ritorno dal prestito in Turchia, dovrà convincere Allegri nel ritiro estivo per evitare una nuova cessione. Chi è Exequiel Zeballos e qual è il suo legame con il Napoli? Zeballos è un esterno argentino secondo alcune indiscrezioni non confermate già vicino al Napoli, in attesa della cessione di Neres o Lang.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL DILEMMA DEI 60 MILIONI. Il vero capolavoro che De Laurentiis chiede ad Allegri non è (solo) vincere, ma proteggere il patrimonio del club. Avere 60 milioni di euro immobilizzati nei cartellini di David Neres e Noa Lang è un lusso che il Napoli non può permettersi. Cederli oggi, dopo infortuni e prestiti opachi, significherebbe registrare minusvalenze sanguinose a bilancio. Ecco perché il ritiro di Dimaro sarà fondamentale: Allegri è chiamato a fare il “restauratore”. Se riuscirà a inquadrare tatticamente Lang e a recuperare mentalmente Neres, il Napoli si ritroverà due top player in casa senza spendere un euro. Se fallirà, Manna dovrà compiere un miracolo diplomatico per venderli senza rimetterci. Zeballos aspetta, ma la priorità è salvare il salvabile.

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📊 Nota Metodologica & Linea Editoriale:

La redazione di Napolissimo.it precisa che l’infortunio di David Neres e il prestito in Turchia di Noa Lang sono fatti accertati. Le informazioni relative a Exequiel Zeballos, alla valutazione economica di 60 milioni di euro e all’interesse della Nazionale brasiliana per Alisson Santos sono indiscrezioni di mercato non ancora ufficializzate. Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2026.