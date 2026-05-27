Zeballos verso il Napoli, ultima con il Boca in Libertadores. Vergara piace a Bournemouth, Atalanta e Lazio

📋 In Sintesi Il Napoli è a un passo dal chiudere il primo colpo del mercato estivo: si tratta di Exequiel Zeballos, talento classe 2002 del Boca Juniors. L’operazione si aggira sui 10-12 milioni di euro, una cifra contenuta grazie al contratto dell’argentino in scadenza a dicembre. Sul fronte uscite, esplode il caso Antonio Vergara: il trequartista di Frattamaggiore è corteggiato dal Bournemouth in Premier League, dalla Lazio e dall’Atalanta (guidata dal nuovo tecnico Maurizio Sarri). Aurelio De Laurentiis è stato chiaro, fissando il prezzo del cartellino ad almeno 30 milioni di euro. Infine, destini opposti per i due belgi: Romelu Lukaku ha dichiarato dal Belgio di non aver chiesto la cessione, ma il club lo considera fuori dal progetto e l’agente Pastorello cerca soluzioni. Kevin De Bruyne, invece, resterà a Napoli per cercare il riscatto dopo il Mondiale negli Stati Uniti.

Quali sono le ultime notizie di calciomercato del Napoli su Exequiel Zeballos? Vergara può essere ceduto?

La stagione sportiva si è appena conclusa con la conquista del secondo posto, ma a Castel Volturno i motori sono già accesi a pieni regimi. Con l’addio di Antonio Conte ormai archiviato e l’attesa per l’annuncio del nuovo allenatore (con Vincenzo Italiano in pole position), il direttore sportivo Giovanni Manna sta stringendo i tempi per consegnare alla nuova guida tecnica una rosa ringiovanita e motivata. Le ultime ore hanno registrato un’accelerazione improvvisa su tre fronti distinti: un talento in entrata dal Sudamerica, un gioiello fatto in casa corteggiato da mezza Europa e la spinosa gestione dei due “grandi vecchi” del Belgio.

Exequiel Zeballos al Napoli: le cifre dell’affare e il contratto col Boca

L’argentino classe 2002 costa solo 10-12 milioni di euro. Il motivo? Il suo contratto scade a dicembre e da luglio potrebbe firmare a parametro zero.

Il primo rinforzo per l’attacco azzurro parlerà spagnolo. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli sta vivendo ore caldissime per chiudere l’acquisto di Exequiel Zeballos. L’esterno offensivo argentino, classe 2002, è da mesi in cima alla lista dei desideri dello scouting partenopeo per ringiovanire le corsie laterali.

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Domani notte, Zeballos potrebbe scendere in campo da titolare con la maglia del Boca Juniors contro l’Universidad Catolica in un match cruciale di Copa Libertadores. In Argentina, tuttavia, sono tutti convinti che si tratterà di una delle sue ultime apparizioni alla Bombonera. La cifra promessa dal Napoli al club Xeneize si aggira sui 10-12 milioni di euro.

Si tratta di una somma nettamente inferiore al reale valore tecnico del calciatore, ma alla base di questo “sconto” c’è una motivazione contrattuale precisa: l’impegno di Zeballos con i gialloblù di Buenos Aires scadrà il prossimo dicembre. Questo significa che, in base alle normative FIFA, dal 1° luglio l’argentino sarebbe libero di accordarsi a parametro zero con qualsiasi squadra. Il Boca è dunque costretto ad accettare l’offerta azzurra per non perdere il suo gioiello senza incassare un solo euro.

Il futuro di Antonio Vergara: sirene dalla Premier e l’Atalanta di Sarri

Il talento di Frattamaggiore ha stregato il Bournemouth e la Lazio. De Laurentiis fissa il prezzo: per sedersi al tavolo servono almeno 30 milioni.

Per un talento che arriva, c’è un talento fatto in casa che rischia di partire. La stagione appena conclusa ha certificato l’esplosione definitiva di Antonio Vergara. Il trequartista napoletano, classe 2003 originario di Frattamaggiore, ha vissuto mesi da assoluto protagonista, dimostrando una straordinaria capacità di incidere e andare in gol in tutte le competizioni: Serie A, Coppa Italia e persino in Champions League.

Prestazioni di questo livello non potevano passare inosservate. Vergara è finito prepotentemente sulla lista della spesa del Bournemouth, club di Premier League che, dopo aver salutato Andoni Iraola, si prepara a disputare l’Europa League. Ma le sirene suonano forti anche in Italia. Sulle tracce del ragazzo ci sono la Lazio e, soprattutto, l’Atalanta. Il club bergamasco, che si appresta a ripartire in Europa sotto la nuova guida tecnica di Maurizio Sarri (che ha preferito la Dea al ritorno a Napoli), vede in Vergara il trequartista ideale per il suo 4-3-3.

Il giocatore, tifosissimo azzurro ma desideroso di trovare sempre maggiore spazio da titolare, ha pubblicato ieri un lungo e commosso post sui social per ringraziare la piazza per la stagione vissuta. Un messaggio che molti hanno letto come un possibile addio. La linea di Aurelio De Laurentiis, però, è inamovibile: Vergara vale almeno 30 milioni di euro. Chiunque vorrà accostarsi al calciatore, in Italia o in Inghilterra, è avvisato.

Romelu Lukaku rompe il silenzio: “Non ho chiesto la cessione”

L’attaccante belga, reduce da una stagione disastrosa con un solo gol all’attivo, è fuori dal progetto. L’agente Pastorello lavora per trovargli una squadra.

Il capitolo più spinoso del mercato in uscita riguarda Romelu Lukaku. La sua stagione a Napoli è stata un disastro sportivo senza precedenti: appena 64 minuti giocati, un solo gol segnato, la fuga in Belgio ad aprile e la rottura totale con Antonio Conte e lo spogliatoio. Ieri, le parole di Big Rom rilasciate alla stampa belga hanno fatto il giro del mondo, aggiungendo ulteriore tensione.

“Ho ancora un anno di contratto con il Napoli e non ho chiesto io la cessione al club”, ha dichiarato la punta. “Un giorno tornerò a casa perché è dove voglio restare con la mia famiglia. Ma non questa estate: l’Anderlecht sa che voglio tornare a giocare dove tutto è cominciato, ma non sarà quest’anno”.

Nonostante le dichiarazioni di facciata, la realtà a Castel Volturno è ben diversa. Il nuovo corso del Napoli non prevede in alcun modo che Lukaku faccia parte della rosa. Il club lo considera un esubero di lusso e l’ultimo anno di contratto non sarà rispettato. Il suo agente, Federico Pastorello, è al lavoro da settimane per esplorare tutte le possibilità sul mercato internazionale e trovare una via d’uscita che accontenti tutti.

La rivincita di Kevin De Bruyne: il Mondiale negli USA e la permanenza

A differenza del connazionale, il centrocampista resterà a Napoli. Dopo 5 mesi di infortunio, vuole dimostrare il suo valore con il nuovo allenatore.

Il futuro di Lukaku e Kevin De Bruyne, ancora una volta, non si incrocerà. Le strade dei due belgi, che in questa stagione hanno giocato insieme la miseria di 6 minuti contro il Torino, stanno per dividersi definitivamente. Se l’attaccante ha le valigie pronte, l’ex stella del Manchester City è sempre più certo di restare all’ombra del Vesuvio.

La stagione di De Bruyne è stata pesantemente condizionata da un grave infortunio che lo ha tenuto ai box per 5 mesi, impedendogli di incidere come avrebbe voluto. Ora, però, il peggio è alle spalle. Il centrocampista è pronto a prendersi la scena al suo ultimo Mondiale negli Stati Uniti con la maglia del Belgio. Al termine della rassegna iridata, tornerà a Napoli con una fame di rivincita enorme: vuole mostrare tutto il suo immenso repertorio, mettendosi a disposizione del nuovo allenatore per trascinare la squadra tra campionato e Champions League.

Il Tabellone del Calciomercato Azzurro Calciatore Status Dettagli / Valutazione Squadre Coinvolte Exequiel Zeballos In Entrata 10-12 milioni di euro (Scadenza a dicembre) Boca Juniors ➔ Napoli Antonio Vergara In Uscita / Valutazione Prezzo fissato a 30 milioni di euro Bournemouth, Atalanta, Lazio Romelu Lukaku Fuori Progetto Cerca squadra, ritorno all’Anderlecht rimandato Napoli ➔ Da definire Kevin De Bruyne Confermato Resta a Napoli per la rivincita post-infortunio Resta al Napoli

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA STRATEGIA PERFETTA DI GIOVANNI MANNA. Le mosse di mercato del Napoli delineano una strategia aziendale lucida e spietata. Acquistare un talento puro come Zeballos a soli 10-12 milioni, sfruttando la debolezza contrattuale del Boca Juniors, è un capolavoro di tempismo. Altrettanto corretta è la gestione di Antonio Vergara: il ragazzo ha fatto benissimo, ma se club di Premier League o l’Atalanta di Sarri si presentassero con 30 milioni di euro, cederlo significherebbe registrare una plusvalenza vitale per finanziare il mercato in entrata. Infine, il capitolo belgi: le parole di Lukaku sono la classica difesa d’ufficio di un giocatore che sa di aver fallito su tutta la linea. Il Napoli fa bene a considerarlo fuori dal progetto, affidando a Pastorello il compito di trovargli una sistemazione. Trattenere De Bruyne, invece, è un atto di fede verso un campione assoluto che, libero dagli infortuni, può ancora illuminare il Maradona.

📌 Tutto sul calciomercato del Napoli Quanto costa Exequiel Zeballos al Napoli? L’esterno argentino classe 2002 costerà tra i 10 e i 12 milioni di euro. Il prezzo è contenuto perché il suo contratto con il Boca Juniors scade a dicembre, permettendogli di firmare a zero da luglio. Quali squadre vogliono comprare Antonio Vergara? Il trequartista di Frattamaggiore è seguito dal Bournemouth in Premier League, dalla Lazio e dall’Atalanta del nuovo tecnico Maurizio Sarri. De Laurentiis chiede 30 milioni di euro. Cosa ha detto Romelu Lukaku sul suo futuro? Dal Belgio, Lukaku ha dichiarato di non aver chiesto la cessione e di avere ancora un anno di contratto. Ha aggiunto che tornerà all’Anderlecht in futuro, ma non in questa sessione estiva. Kevin De Bruyne resterà al Napoli? Sì, a differenza di Lukaku, De Bruyne è confermato. Dopo aver superato un infortunio di 5 mesi e dopo il Mondiale negli USA, resterà in azzurro per cercare il riscatto con il nuovo allenatore.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le indiscrezioni relative all’acquisto di Exequiel Zeballos dal Boca Juniors sono state verificate incrociando i report esclusivi pubblicati dal quotidiano Il Mattino. Le dichiarazioni di Romelu Lukaku sono state riprese dalle recenti interviste rilasciate dall’attaccante alla stampa sportiva belga. Le valutazioni di mercato (30 milioni per Vergara) riflettono le linee guida societarie della SSC Napoli. Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026.



