Italiano allenatore del Napoli: è la scelta giusta dopo Conte?

📋 In Sintesi Il Napoli ha scelto la sua nuova guida tecnica: i contatti con Vincenzo Italiano sono giunti alle battute finali dopo un vertice decisivo tenutosi a Roma con la dirigenza azzurra. L’attuale allenatore del Bologna avrà il difficile compito di raccogliere l’eredità di Antonio Conte, che ha lasciato il club domenica 24 maggio 2026 dopo aver conquistato uno Scudetto, una Supercoppa e un secondo posto. La scelta di Aurelio De Laurentiis segna una profonda discontinuità filosofica: si passerà dal pragmatismo e dal 3-4-2-1 contiano a un 4-3-3 (o 4-2-3-1) basato su possesso palla, pressing alto e transizioni veloci. Il nuovo sistema tattico esalterà le caratteristiche di giocatori come David Neres, Scott McTominay e Alessandro Buongiorno. Per supportare il progetto, la società ha già pianificato investimenti per circa 60 milioni di euro destinati ai riscatti di Rasmus Hojlund e Alisson Santos, a cui si aggiungeranno innesti mirati sulle fasce e in mediana.

Come giocherà il Napoli con Vincenzo Italiano e quali sono le differenze tattiche con Antonio Conte?

Il Napoli ha deciso di cambiare strada, e lo sta facendo puntando su Vincenzo Italiano. Nelle ultime ore i contatti sono diventati molto avanzati: il tecnico del Bologna ha incontrato i dirigenti azzurri a Roma e il discorso, secondo più fonti, è ormai alle ultime curve. Dopo l’addio di Antonio Conte, confermato anche dalle agenzie internazionali, il club vuole ripartire da un allenatore con un’identità chiara e un calcio più offensivo.

La scelta ha una logica precisa. Italiano non è un tecnico da rivoluzione totale, ma uno che costruisce partendo da principi riconoscibili: pressione alta, squadra corta, gioco verticale e forte partecipazione dei centrocampisti. È un profilo che può valorizzare meglio una rosa già abituata a lavorare sull’intensità, senza costringere il Napoli a ripartire da zero come accadrebbe con un allenatore completamente diverso.

Conte lascia un Napoli competitivo, ma anche molto segnato dalla sua impronta: struttura, ordine, pragmatismo, controllo dei momenti chiave. Italiano offre quasi il contrario, cioè un calcio più esposto ma anche più moderno e più vicino all’idea di dominio territoriale. Per questo il confronto non va fatto solo sulla forza dei nomi, ma sulla compatibilità tra allenatore e momento del club.

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Il punto decisivo è proprio questo: il Napoli non cerca soltanto un sostituto di Conte, cerca un allenatore che faccia da ponte tra la stagione appena chiusa e il ciclo nuovo. In questo senso Italiano ha senso, perché è nel pieno della maturità professionale, conosce la Serie A, ha già lavorato ad alto livello con pressioni forti e non arriva come un profilo improvvisato. Il rischio, naturalmente, è quello di chiedergli subito risultati da Conte senza concedergli il tempo di costruire la sua squadra.

Per Napolissimo la domanda è legittima e va posta con chiarezza: è davvero la scelta giusta dopo Conte? È un’opzione di continuità, di discontinuità, di progetto o di compromesso? È un allenatore capace di fare il salto verso il Napoli che vuole vincere la Champions League o è un tecnico da Serie A con ancora qualcosa da dimostrare ad alto livello? Napolissimo analizza tutto, dalla storia alla tattica, dalla rosa al mercato.

Il contesto: dopo Conte, il Napoli riparte

Antonio Conte ha lasciato il Napoli domenica 24 maggio 2026 in conferenza stampa, dopo la vittoria sull’Udinese che ha chiuso la stagione al secondo posto. Il suo bilancio parla chiaro: 1 Scudetto, 1 Supercoppa e 1 secondo posto in due anni. Un ciclo di alto profilo, costruito sulla compattezza, sul controllo e sulla solidità difensiva che ha trasformato un Napoli post-Spalletti in una macchina da punti. Lascia però un vuoto tecnico importante, perché Conte non è un allenatore che si sostituisce facilmente.

De Laurentiis ha avviato il casting nelle ultime settimane, con nomi come Allegri, Sarri, Mancini, Iraola e Motta valutati a vario titolo. Alla fine, il presidente ha scelto di virare su un profilo italiano, relativamente giovane, con una filosofia di gioco offensiva e ben definita. Quella filosofia si chiama Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, già vecchio pallino di De Laurentiis.

Chi è Vincenzo Italiano: da Karlsruhe alla Champions League

Nato in Germania da emigrati italiani, ha costruito la sua carriera attraverso una gavetta feroce, portando lo Spezia in A e il Bologna nell’Europa che conta.

Per comprendere la filosofia del prossimo allenatore del Napoli, bisogna partire dalle sue radici. Vincenzo Italiano nasce il 20 dicembre 1977 a Karlsruhe, in Germania, figlio di genitori italiani emigrati. Cresciuto calcisticamente in Italia, ha vissuto una lunga carriera da centrocampista nei campionati minori, un’esperienza che gli ha permesso di sviluppare una visione di gioco analitica e proattiva.

La sua ascesa in panchina è il manifesto della meritocrazia. Dopo gli inizi, si fa notare alla guida del Trapani, ma è allo Spezia che compie il suo primo capolavoro: prende una squadra di Serie B, conquista una storica promozione in Serie A e la trasforma in una delle realtà più brillanti del campionato. Il salto successivo lo porta alla Fiorentina, dove consolida il suo calcio su un palcoscenico internazionale raggiungendo due volte la finale di Conference League. Infine, il miracolo Bologna: eredita una rosa solida, la guida a una clamorosa qualificazione in Champions League e ne gestisce il consolidamento ad altissimi livelli.

La rivoluzione tattica: dal 3-4-2-1 al 4-3-3 di dominio e aggressione

Il calcio di Italiano si fonda su tre pilastri: possesso alto, pressing coordinato e transizioni veloci. Un netto distacco dal controllo passivo di Conte.

L’arrivo di Italiano a Castel Volturno certificherebbe una rivoluzione copernicana. Il Napoli abbandonerebbe la difesa a tre, marchio di fabbrica del biennio contiano, per tornare stabilmente alla linea a quattro. Il modulo di riferimento è il 4-3-3, capace di mutare fluidamente in un 4-2-3-1 o in un 4-3-1-2 a seconda delle fasi di gioco e degli interpreti.

Come giocherebbe il Napoli di Italiano

Se Italiano arrivasse al Napoli, la prima cosa che cambierebbe sarebbe la struttura di reparto.

Dal 3-4-2-1 di Conte si passerebbe al 4-3-3 o 4-2-3-1 di Italiano.

Questo significa addio alla difesa a tre, ritorno alla linea a quattro, e una squadra più propositiva, più alta e più portata al dominio del gioco.

In possesso

Il Napoli di Italiano costruirebbe da dietro con fluidità.

I terzini spingerebbero molto, le mezzale si inserirebbero tra le linee, il trequartista o il centrocampista più avanzato avrebbe libertà di movimento ampia, e i due attaccanti esterni si accentrerebbero per aprire spazi sulle fasce.

Il ritmo sarebbe più alto rispetto a Conte: meno gestione, più verticalità.

In non possesso

La squadra presserebbe alta, in modo coordinato, cercando il recupero palla nella metà campo avversaria.

Non è il pressing ultra-aggressivo di Iraola, ma è un pressing intelligente, che punta a costringere l’avversario all’errore piuttosto che a “soffocarlo” fisicamente.

In transizione

Le transizioni sarebbero rapide e dirette. Appena recuperato il pallone, la squadra andrebbe subito in verticale cercando gli attaccanti lanciati in profondità.

Come cambia la rosa del Napoli con Italiano: chi sale, chi scende e i profili esaltati dal nuovo sistema

Neres, McTominay e Buongiorno sarebbero i pilastri del nuovo Napoli. Da valutare l’adattamento di Lobotka ai ritmi forsennati richiesti dal tecnico.

La scelta di De Laurentiis non è casuale: l’attuale rosa del Napoli possiede caratteristiche intrinseche che si sposano perfettamente con i principi di Vincenzo Italiano. Analizzando i singoli profili, emergono chiaramente i giocatori destinati a salire di livello:

David Neres: L’esterno brasiliano ama partire largo per poi tagliare verso il centro e cercare la conclusione. È l’identikit perfetto dell’attaccante esterno nel 4-3-3 di Italiano.

L’esterno brasiliano ama partire largo per poi tagliare verso il centro e cercare la conclusione. È l’identikit perfetto dell’attaccante esterno nel 4-3-3 di Italiano. Scott McTominay: In un centrocampo a tre, il dinamismo box-to-box dello scozzese troverebbe praterie immense per gli inserimenti offensivi.

In un centrocampo a tre, il dinamismo box-to-box dello scozzese troverebbe praterie immense per gli inserimenti offensivi. Alessandro Buongiorno: Il ritorno alla difesa a quattro esalterebbe le sue doti di anticipo e la sua eccellente capacità di uscita palla al piede.

Il ritorno alla difesa a quattro esalterebbe le sue doti di anticipo e la sua eccellente capacità di uscita palla al piede. Mathias Olivera: Il sistema richiede terzini di grande spinta, un ruolo cucito su misura per l’uruguaiano.

Il sistema richiede terzini di grande spinta, un ruolo cucito su misura per l’uruguaiano. Alisson Santos e Vergara: Il primo, vera sorpresa della stagione, avrebbe enormi margini di incidenza offensiva. Il secondo, grazie alla sua qualità tra le linee, potrebbe esplodere definitivamente come mezzala di inserimento.

Il primo, vera sorpresa della stagione, avrebbe enormi margini di incidenza offensiva. Il secondo, grazie alla sua qualità tra le linee, potrebbe esplodere definitivamente come mezzala di inserimento. Rasmus Hojlund: Italiano ha sempre valorizzato i centravanti capaci di attaccare la profondità, rendendo il danese il terminale offensivo ideale.

Ci sono, tuttavia, dei profili da monitorare con attenzione. Stanislav Lobotka resterebbe il faro della manovra, ma il sistema gli richiederà di impostare a ritmi molto più elevati e sotto una pressione costante. Giovanni Di Lorenzo tornerà a fare il terzino classico, abbandonando il ruolo di “braccetto”, mentre Kevin De Bruyne (qualora restasse) agirebbe da trequartista o mezzala di pura qualità.

Il mercato: 60 milioni per i riscatti e la caccia a quattro pedine chiave

Il club eserciterà le opzioni per Hojlund e Santos. Servono un mediano di copertura, un esterno di sacrificio, un vice-Hojlund e un terzino di prospettiva.

Vincenzo Italiano non è un allenatore che pretende rivoluzioni totali sul mercato, ma necessita di profili estremamente funzionali. La base di partenza è solida: la dirigenza azzurra ha già pianificato un investimento di circa 60 milioni di euro complessivi per esercitare i riscatti di Rasmus Hojlund e Alisson Santos, blindando l’ossatura offensiva.

Per completare il mosaico del 4-3-3, il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà muoversi su quattro direttrici specifiche. Servirà un mediano di copertura capace di garantire equilibrio quando McTominay si sgancia in avanti; un esterno di qualità che sappia sacrificarsi in ripiegamento sul lato debole; un vice-Hojlund mobile (i profili statici sono incompatibili con il pressing alto) e, infine, un terzino destro di prospettiva per gestire fisiologicamente il ciclo fisico di capitan Di Lorenzo. Le uscite riguarderanno principalmente i difensori strutturati esclusivamente per la linea a tre.

Italiano è la scelta giusta per il Napoli?

Per Napolissimo la risposta non è né un sì netto né un no netto. È una risposta articolata.

Italiano sarebbe la scelta giusta se il Napoli vuole un allenatore con un’identità tattica chiara, già testata ad alto livello in Serie A, capace di valorizzare la rosa attuale e di portare un calcio più propositivo rispetto a quello di Conte.

È un allenatore che migliora le squadre, che sa costruire un’idea di gioco riconoscibile e che, soprattutto, conosce bene la Serie A.

Ma sarebbe una scommessa se il Napoli si aspetta di vincere lo Scudetto o arrivare in fondo alla Champions al primo anno.

Italiano non ha mai vinto un titolo, ha sfiorato la Conference League due volte senza alzare il trofeo, e il salto da Bologna o Fiorentina al Napoli — con le sue pressioni ambientali specifiche — non è mai scontato.

Il paragone più onesto che si può fare è questo: Italiano è un tecnico da ciclo, non da “impatto immediato”.

Se De Laurentiis accetta questa prospettiva, allora la scelta ha senso. Se invece si aspetta risultati subito, il rischio è concreto.

La Probabile Formazione del Napoli di Italiano (4-3-3 / 4-2-3-1) Portiere Meret Difesa a 4 Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera Centrocampo a 3 Lobotka (Regista), McTominay (Mezzala Sx), De Bruyne / Vergara (Mezzala Dx) Tridente Offensivo Politano / Alisson Santos (Esterno Dx), Hojlund (Punta), Neres (Esterno Sx)

Il Bivio Filosofico: Conte vs Italiano Aspetto Tattico Antonio Conte Vincenzo Italiano Modulo Base 3-4-2-1 4-3-3 / 4-2-3-1 Filosofia Controllo, solidità, compattezza Possesso, pressing, verticalità Baricentro Medio-basso Alto Fase Difensiva Blocco squadra basso Pressing coordinato alto Transizioni Gestite e ragionate Veloci e dirette Gestione del Rischio Contenuto Medio-alto

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo UNA SCELTA DI PROGETTO, NON DI IMPATTO IMMEDIATO. Vincenzo Italiano è la scelta giusta per il Napoli? La risposta richiede onestà intellettuale. La vera domanda, non è se Italiano sia bravo. La domanda è se il Napoli vuole un tecnico che continui a vincere subito con la stessa mentalità di Conte, oppure uno che apra un ciclo diverso, magari meno blindato ma più evoluto dal punto di vista del gioco. Oggi tutto fa pensare che De Laurentiis abbia scelto la seconda strada. Italiano è una scelta forte, coerente e meno conservativa di quanto sembri. Non è il nome “più facile”, ma potrebbe essere quello più sensato per un Napoli che vuole cambiare pelle senza perdere competitività

📌 Tutto su Vincenzo Italiano e la tattica del Napoli Chi è Vincenzo Italiano e cosa ha vinto? Nato a Karlsruhe nel 1977, ha portato lo Spezia in Serie A, ha raggiunto due finali di Conference League con la Fiorentina e ha guidato il Bologna a una storica qualificazione in Champions League. Quali sono le differenze tattiche tra Conte e Italiano? Conte basa il suo gioco sul controllo, la prudenza e il blocco basso (3-4-2-1). Italiano propone un calcio aggressivo, verticale e di possesso (4-3-3), basato su pressing alto e transizioni immediate. Quali giocatori del Napoli sarebbero valorizzati da Italiano? Il sistema esalterebbe giocatori dinamici come McTominay (perfetto box-to-box), Buongiorno (ideale per la linea a quattro), Neres, Olivera e i giovani talenti come Vergara e Alisson Santos. Quanto spenderà il Napoli per i riscatti sul mercato? La dirigenza azzurra ha già pianificato un investimento di circa 60 milioni di euro complessivi per esercitare le opzioni di riscatto per il centravanti Rasmus Hojlund e l’esterno Alisson Santos.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

L’analisi tattica di Vincenzo Italiano è stata elaborata dalla redazione di Napolissimo.it studiando i principi di gioco applicati durante le sue gestioni allo Spezia, alla Fiorentina e al Bologna. Le informazioni relative all’incontro di Roma e all’addio di Antonio Conte sono state verificate incrociando i report delle principali agenzie di stampa sportive internazionali. I dati economici sui riscatti di mercato (60 milioni di euro) riflettono gli accordi contrattuali depositati in Lega. Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026.



