Antonio Conte lascia il Napoli: Le dure accuse all’ambiente, il retroscena su Bologna e il futuro in Nazionale

📋 In Sintesi Antonio Conte saluta ufficialmente il Napoli. In conferenza stampa al fianco di Aurelio De Laurentiis, subito dopo la vittoria sull’Udinese, il tecnico ha spiegato i motivi della risoluzione anticipata del contratto. La decisione, maturata un mese fa dopo la profonda crisi post-Bologna, nasce dall’impossibilità di compattare un ambiente inquinato da “veleno e zizzania”, sparsi da quelli che l’allenatore ha duramente definito “falliti”. Conte ha sottolineato come la sua figura alzi a dismisura le aspettative, trasformando la gioia per i successi (uno Scudetto e una Supercoppa) in una mera “sopravvivenza” psicologica. Per il futuro, smentisce accordi con altri club o con la Nazionale Italiana (suggerendo provocatoriamente Pep Guardiola alla FIGC), aprendo a un periodo di riposo. De Laurentiis, intanto, attende l’incastro del valzer delle panchine europee per annunciare il successore.

Perché Antonio Conte ha lasciato il Napoli e cosa ha detto sui falliti e sul suo futuro?

L’ufficialità è arrivata subito dopo il fischio finale dell’ultima giornata di campionato contro l’Udinese, che ha garantito agli azzurri il secondo posto matematico. Antonio Conte lascia la panchina del Napoli. Un addio che era nell’aria, sussurrato dai corridoi del calciomercato e confermato dalle recenti indiscrezioni, ma che ha trovato la sua spiegazione definitiva e viscerale direttamente dalla voce del protagonista. Presentatosi in sala stampa al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico salentino ha sviscerato i motivi di una separazione dolorosa ma inevitabile, muovendo pesanti accuse all’ambiente e assumendosi, al contempo, una colpa precisa.

La genesi dell’addio: dalla crisi di Bologna alla telefonata decisiva

Il tecnico ha svelato le difficoltà di integrazione dei nuovi acquisti e il confronto a muso duro con la squadra prima di ripartire “col vento contro”.

La decisione di interrompere il rapporto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto non è stata un fulmine a ciel sereno. Conte ha confessato che la convinzione di dover chiudere la sua esperienza in azzurro ha radici profonde, risalenti alla pesante sconfitta contro il Bologna.

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“Quello che ho avvertito è delle situazioni che non mi piacevano e anche lì ci vogliono le p**le per dirle le cose”, ha dichiarato l’allenatore senza filtri. “Io di fare campionati anonimi non l’ho mai fatto e mai lo farò. Ero pronto anche a farmi da parte, sicuramente qualche acquisto non è entrato in sintonia col vecchio gruppo e si erano create delle dinamiche molto difficili che era giusto denunciare”.

La crisi fu superata grazie a un confronto diretto nello spogliatoio: “Ho avuto la fortuna di incontrare un gruppo con cui ci siamo parlati in modo chiaro, dicendoci che dovevamo remare sulla stessa barca col vento contro e siamo ripartiti”. Tuttavia, la frattura emotiva era ormai insanabile. Un mese fa, la telefonata definitiva: “Ho chiamato il presidente, ho detto ‘Aurelio in virtù dell’amicizia che abbiamo ho avvertito che qui il mio percorso sta per terminare’. Non avevo voluto sapere niente, né i programmi. Ringrazio il presidente perché mi ha consentito di conoscere e vivere Napoli nel profondo”.

L’attacco all’ambiente: il “veleno”, la zizzania e i “falliti”

Conte ammette di non essere riuscito a compattare la piazza e si scaglia contro le figure negative che hanno inquinato il clima attorno alla squadra.

Ma qual è la vera causa scatenante di questo addio? Antonio Conte ha individuato il problema nell’incapacità cronica dell’ambiente napoletano di fare quadrato nei momenti di difficoltà. Il tecnico si è preso una colpa, per poi lanciare un’accusa durissima: “Non sono riuscito a portare compattezza e se non riesci a farlo diventa difficile combattere. Ho visto tanto veleno, zizzania”.

Le parole successive sono pietre scagliate contro i detrattori: “Quelli che spargono veleno sono dei falliti, Napoli non ha bisogno dei falliti. Queste persone dovrebbero allontanarsi perché sono negative. Io ho capito che l’ambiente, che per me era fondamentale compattare, non era possibile farlo. Quando te ne rendi conto, c’è da parte mia la soddisfazione e l’onore di aver allenato il Napoli”. Un riferimento chiarissimo alle critiche, ritenute eccessive e distruttive, piovute sulla squadra all’inizio di questa stagione, nonostante lo Scudetto conquistato solo pochi mesi prima.

Il peso delle aspettative: “La mia persona sposta le ambizioni”

Il tecnico analizza il paradosso del suo status: essere costretti a “sopravvivere” vincendo sempre, senza potersi godere i traguardi storici raggiunti.

Il bilancio del biennio contiano resta oggettivamente straordinario: uno Scudetto, una Supercoppa, un secondo posto e due qualificazioni in Champions League. Eppure, il tecnico ha ammesso di essere rimasto schiacciato dal peso del suo stesso nome.

“Accettando di venire pensavo di accettare una situazione dove me la sarei potuta godere a livello di risultato e invece mi sono reso conto fin da subito che comunque la mia persona sposta”, ha analizzato lucidamente. “Sposta le ambizioni, sposta i parametri, le aspettative. Io sono arrivato dopo un decimo posto e si è iniziato a dire che dovevamo vincere lo scudetto perché non giocavamo le coppe. Abbiamo vinto lo Scudetto e quest’anno c’era la pressione di vincere la Champions…”.

È la tassa da pagare per essere un vincente seriale: “Pensavo di potermela godere di più, invece in questi casi devi sopravvivere. Solo in un modo sopravvivi, vincendo o portando la squadra a livelli alti. L’ho fatto per due anni, mi ha tolto tante energie. Sono contento di quello fatto tutti insieme, si è fatto qualcosa di importante e storico come ai tempi di Maradona”.

Il futuro: la Nazionale, la provocazione su Guardiola e il valzer delle panchine

Conte smentisce i contatti con la FIGC e annuncia riposo. De Laurentiis attende l’incastro dei top club europei per annunciare il nuovo allenatore.

Cosa riserva il futuro per Antonio Conte? Il tecnico ha smentito categoricamente le voci su un imminente ritorno alla guida della Nazionale Italiana: “Si parla di chiacchiere, punto e basta. Ho detto che se fossi il presidente della FIGC tra i candidati sicuramente ci metterei Conte, anche perché l’ho già fatto quel mestiere. Ancora manca il presidente federale. Ma è pronta la FIGC ad avere un top allenatore? Significa avere onere e onori”.

Poi, la provocazione: “Si è fatto anche il nome di Guardiola. Il mio consiglio è di prendere Guardiola, ma ci sono i fondi per farlo? Sono il primo a dire prendiamo lui. In questo momento non c’è niente. Tutte le panchine sono riempite. Toglietevelo dalla testa, posso stare a riposarmi e vengo a trovare Aurelio a Los Angeles”.

E il Napoli? Aurelio De Laurentiis non ha ancora sciolto le riserve sul successore (con Andoni Iraola, Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri sullo sfondo), spiegando che il mercato degli allenatori è un domino complesso: “Questa sera alle 20.45 scatta il gong di vedere gli altri cosa fanno. A mischiare le carte siamo in parecchi e bisogna avere il rispetto di aspettare”. Il patron ha poi concluso con un’analisi tattica: “Noi abbiamo una squadra forte che per un tipo di gioco contiano aveva dei limiti, forse con un altro allenatore potrebbero andare benissimo”.

Il Biennio di Antonio Conte al Napoli (2024-2026) Situazione di Partenza (2024) Decimo posto in classifica, fuori dalle coppe europee Trofei Conquistati 1 Scudetto (2024/2025), 1 Supercoppa Italiana Piazzamento Finale (2025/2026) Secondo posto in Serie A Qualificazioni Europee 2 accessi consecutivi in Champions League Motivazione dell’Addio Risoluzione consensuale per logoramento ambientale

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA TASSA SULLA GRANDEZZA. Le parole di Antonio Conte sono un trattato di psicologia sportiva. Quando assumi un allenatore del suo calibro, non compri solo un tattico formidabile, ma un catalizzatore di pressioni. Conte ha ragione da vendere: la sua sola presenza ha trasformato una squadra reduce da un decimo posto in una corazzata obbligata a vincere la Champions League. È una distorsione cognitiva tipica delle piazze iper-passionali come Napoli, dove l’equilibrio è un concetto sconosciuto. L’attacco ai “falliti” che spargono veleno è lo sfogo di un uomo che ha dato tutto, prosciugando le proprie energie per proteggere il gruppo. De Laurentiis ora ha un compito arduo: trovare un allenatore che sappia sfruttare il potenziale di questa rosa (che, come ammesso dal patron, ha sofferto i limiti del gioco contiano) senza farsi schiacciare dal fantasma ingombrante del suo predecessore.

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📌 Tutto sui motivi dell’addio di Conte Perché Antonio Conte ha lasciato il Napoli? Il tecnico ha spiegato di non essere riuscito a compattare l’ambiente, logorato dalle pressioni eccessive e dal “veleno” sparso da figure negative che hanno criticato aspramente la squadra. Quando ha deciso di andare via? La convinzione è maturata dopo la crisi post-Bologna, a causa di dinamiche difficili con i nuovi acquisti. La comunicazione ufficiale a De Laurentiis è avvenuta un mese fa tramite una telefonata. Antonio Conte allenerà la Nazionale Italiana? Il tecnico ha smentito, definendo le voci “chiacchiere”. Ha sottolineato l’assenza di un presidente FIGC e ha provocatoriamente suggerito di assumere Pep Guardiola, aprendo a un periodo di riposo. Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? De Laurentiis non ha ancora scelto il successore. Il presidente ha dichiarato di voler aspettare l’incastro delle altre panchine europee, sottolineando che l’attuale rosa potrebbe esaltarsi con un gioco diverso da quello di Conte.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis riportate in questo articolo sono state trascritte integralmente dalla conferenza stampa ufficiale tenutasi allo Stadio Diego Armando Maradona al termine della gara Napoli-Udinese. L’analisi del contesto ambientale e tattico è frutto dell’elaborazione della redazione di Napolissimo.it. Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026.



