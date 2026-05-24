Napoli-Udinese, dubbio De Bruyne e secondo posto in bilico: tutto quello che c’è in gioco

📋 In Sintesi Il Napoli chiude la sua stagione affrontando l’Udinese allo Stadio Maradona nell’ultima giornata della Serie A 2025/2026. Con la qualificazione in Champions League già aritmeticamente in tasca, la squadra di Antonio Conte cerca i punti necessari per blindare il secondo posto in classifica dagli assalti del Milan. Per l’occasione, il tecnico azzurro valuta alcuni cambi di formazione: Matteo Politano rientra dalla squalifica, mentre sulla trequarti è vivo il ballottaggio tra Elmas e Kevin De Bruyne per affiancare Alisson Santos alle spalle di Hojlund. Ancora panchina per Zambo Anguissa. L’Udinese, già salva, arriva a Napoli in piena emergenza infortuni, priva di Nicolò Zaniolo (stagione finita) e dello squalificato Kamara. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN.

Quali sono le probabili formazioni di Napoli-Udinese e cosa serve al Napoli per arrivare secondo in classifica?

Novanta minuti per salutare il proprio pubblico, celebrare il ritorno nell’Europa che conta e, soprattutto, chiudere un ciclo. Napoli-Udinese rappresenta l’ultimo incrocio della Serie A 2025/2026 per due squadre che hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi minimi: gli azzurri sono matematicamente in Champions League dopo il blitz di Pisa, mentre i friulani hanno festeggiato la salvezza con largo anticipo. Tuttavia, definire questa partita una semplice “passerella” sarebbe un errore. Per Antonio Conte, all’ultima apparizione sulla panchina partenopea prima dell’addio preannunciato, c’è in palio un secondo posto fondamentale per il prestigio e per i ricavi legati ai diritti televisivi.

Le scelte di Conte: rientra Politano, dubbio De Bruyne-Elmas

Il tecnico conferma il 3-4-2-1. Di Lorenzo torna a fare il “braccetto” difensivo, mentre in mediana si rinnova la fiducia all’intoccabile coppia Lobotka-McTominay.

Nonostante l’obiettivo principale sia stato raggiunto, Antonio Conte non intende fare sconti. Il tecnico schiererà il miglior undici possibile, mantenendo fede al suo collaudato 3-4-2-1. In difesa, il rientro dalla squalifica di Matteo Politano sulla fascia destra permette a Giovanni Di Lorenzo di scalare nuovamente nel ruolo di “braccetto” difensivo, completando il reparto con Rrahmani e Buongiorno. Tra i pali, il ballottaggio è apertissimo tra Vanja Milinkovic-Savic e Alex Meret.

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A centrocampo, le gerarchie sono ormai cristallizzate. Come analizzato nei giorni scorsi, Zambo Anguissa si accomoderà ancora una volta in panchina, lasciando le chiavi della mediana alla coppia formata da Stanislav Lobotka e dallo scozzese Scott McTominay (fresco di accordo per il rinnovo). Sulla corsia mancina, Gutierrez insidia Spinazzola per una maglia da titolare.

Il vero dubbio della vigilia riguarda la trequarti. Al fianco dell’inamovibile Alisson Santos, Conte deve decidere se affidarsi alle geometrie di Kevin De Bruyne o premiare il dinamismo di Elif Elmas, uno dei protagonisti assoluti della rincorsa Champions. In attacco, confermatissimo Rasmus Hojlund, vista anche l’assenza prolungata dell’infortunato Romelu Lukaku.

Come gioca l’Udinese: emergenza totale per Runjaic

I friulani arrivano al Maradona privi di pedine fondamentali. Stagione finita per Zaniolo, squalificato Kamara. In attacco spazio al tandem Buksa-Davis.

Sull’altro fronte, l’Udinese di mister Runjaic si presenta a Napoli in piena emergenza, svuotata dalle fatiche di una stagione comunque positiva. L’infermeria bianconera è affollata: la stagione è già finita per Nicolò Zaniolo, e mancheranno all’appello anche gli infortunati Arizala, Ekkelenkamp e l’ex azzurro Zanoli. A queste defezioni si aggiunge la squalifica dell’esterno sinistro Kamara.

Nel 3-5-2 dei friulani, il posto di Kamara verrà preso dal recuperato Zemura. In mezzo al campo, le mezzali Atta e Miller agiranno ai lati del mediano Karlstrom. In attacco, Buksa è nettamente favorito su Gueye per affiancare Keinan Davis.

Ruolo Napoli (3-4-2-1) Udinese (3-5-2) Portiere Milinkovic-Savic (o Meret) Okoye Difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno Kristensen, Kabasele, Solet Centrocampo Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola Ehizibue, Miller, Karlstrom, Atta, Zemura Trequarti De Bruyne (o Elmas), Alisson Santos – Attacco Hojlund Buksa, Davis

Situazione Medica e Disciplinare Indisponibili Napoli Lukaku (Infortunato) Indisponibili Udinese Zaniolo, Arizala, Ekkelenkamp, Zanoli (Infortunati) Squalificati Kamara (Udinese)

Corsa al secondo posto: il regolamento in caso di arrivo a pari punti

Il Napoli (73 punti) si gioca la medaglia d’argento con il Milan (70). In caso di arrivo a pari punti, la Roma è fuori dai giochi per gli scontri diretti.

L’interesse principale della sfida è legato alla classifica. Attualmente, il Napoli è secondo con 73 punti, seguito da Milan e Roma a quota 70. La matematica parla chiaro: agli azzurri basta un pareggio o una vittoria contro l’Udinese per blindare definitivamente la seconda piazza.

Ma cosa succede in caso di sconfitta del Napoli e contemporanea vittoria di Milan (contro il Cagliari) e Roma (contro il Verona)? Si verificherebbe un arrivo a tre a quota 73 punti. Come stabilito dal regolamento ufficiale della Lega Serie A, la Roma è già aritmeticamente tagliata fuori dalla corsa al secondo posto a causa degli scontri diretti sfavorevoli sia contro il Napoli (0-1 e 2-2) sia contro il Milan (0-1 e 1-1).

La volata, dunque, è ristretta a Napoli e Milan. I criteri in caso di arrivo a pari punti prevedono: 1) Scontri diretti; 2) Differenza reti generale; 3) Gol segnati; 4) Sorteggio. Poiché gli scontri diretti tra azzurri e rossoneri sono in perfetta parità (2-1 a San Siro, 1-0 al Maradona), il fattore decisivo diventa la differenza reti generale. Alla vigilia dell’ultima giornata, il Napoli vanta un +21, mentre il Milan è fermo a +19. Al Diavolo servirebbe quindi vincere con largo scarto e sperare in un tracollo azzurro per operare il sorpasso sul filo di lana.

Dove vedere Napoli-Udinese in TV e Streaming

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva sull’app di DAZN e sul canale 214 di Sky (Zona DAZN) per gli abbonati al pacchetto dedicato.

La sfida del Maradona sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN. Gli utenti potranno seguire la partita scaricando l’applicazione su smart TV, console di gioco (PlayStation, Xbox), Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, oppure tramite dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Per i clienti Sky che hanno attivato l’opzione dedicata, la partita sarà trasmessa anche in diretta televisiva sul canale Zona DAZN 1 (canale 214 del decoder Sky).

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’ULTIMO REGALO DEL CONDOTTIERO. Chiudere al secondo posto non è un dettaglio statistico. Oltre a garantire introiti maggiori dai diritti televisivi, la medaglia d’argento certifica la bontà del lavoro svolto in una stagione nata tra mille difficoltà e infortuni. Antonio Conte merita di salutare il pubblico del Maradona con una vittoria che blindi questo traguardo. Sarà una giornata di emozioni contrastanti: la gioia per il ritorno in Champions League si mescolerà alla consapevolezza della fine di un ciclo. Il Napoli che scenderà in campo contro l’Udinese è la fotografia perfetta di questo biennio: solido, pragmatico, trascinato da McTominay e Lobotka, ma pronto a cambiare pelle. Vincere oggi significa consegnare al prossimo allenatore (Sarri o Allegri che sia) una base di partenza eccellente.

📌 Tutto su Napoli-Udinese e la corsa al 2° posto Chi gioca titolare nel Napoli contro l’Udinese? Conte conferma il 3-4-2-1 con il rientro di Politano a destra. In mediana confermati Lobotka e McTominay (Anguissa in panchina). Sulla trequarti è vivo il ballottaggio tra De Bruyne ed Elmas. Cosa serve al Napoli per arrivare secondo in classifica? Agli azzurri (attualmente a 73 punti) basta un pareggio o una vittoria contro l’Udinese per blindare matematicamente il secondo posto, rendendo vano l’inseguimento del Milan (70 punti). Cosa succede in caso di arrivo a pari punti tra Napoli e Milan? Poiché gli scontri diretti sono in perfetta parità (2-1 e 0-1), il regolamento prevede che a decidere sia la differenza reti generale. Attualmente il Napoli è a +21, mentre il Milan è a +19. Dove si può vedere Napoli-Udinese in TV? La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva sull’app di DAZN. Gli abbonati Sky con l’opzione attiva potranno vederla in TV sul canale Zona DAZN 1 (canale 214).

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese sono state elaborate dalla redazione di Napolissimo.it incrociando i report ufficiali degli allenamenti diramati dai due club. Le informazioni su infortunati e squalificati sono verificate tramite i comunicati del Giudice Sportivo. L’analisi dei criteri in caso di arrivo a pari punti si basa sul regolamento ufficiale depositato dalla Lega Serie A per la stagione 2025/2026. Le informazioni sulla copertura televisiva sono fornite dai palinsesti ufficiali di DAZN e Sky Italia. Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026.





