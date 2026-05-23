Perché Anguissa può lasciare il Napoli in estate: il punto su rinnovo, infortuni e offerta del Besiktas

📋 In Sintesi Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa al Napoli è arrivato a un bivio decisivo. Dopo una stagione compromessa da gravi infortuni (ben 24 partite saltate), il centrocampista camerunese ha perso il posto da titolare nelle gerarchie di Antonio Conte. Di conseguenza, la dirigenza azzurra ha congelato le trattative per il rinnovo del contratto fino al 2029, mantenendo attiva solo l’opzione unilaterale fino al 2027. Sfruttando questa rottura, il Besiktas ha avviato una trattativa concreta: il club turco ha già trovato un principio di accordo con il giocatore per un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis è disposto a cedere il calciatore per abbassare il monte ingaggi, ma chiede non meno di 20 milioni di euro per il cartellino, cifra che i turchi proveranno a limare a fine campionato.

Anguissa ai saluti col Napoli: l’offerta del Besiktas, le cifre e il rinnovo congelato

Fino a pochi mesi fa, il nome di André-Frank Zambo Anguissa veniva pronunciato con un misto di rispetto e ammirazione all’ombra del Vesuvio. Considerato un leader silenzioso, il motore fisico e tecnico del centrocampo azzurro, il camerunese è stato uno dei pilastri inamovibili dei recenti trionfi tricolori del Napoli. Capace di garantire equilibrio tattico, strappi palla al piede e gol pesanti, sembrava destinato a chiudere la carriera in Campania. Oggi, invece, lo scenario si è ribaltato: Anguissa si ritrova improvvisamente ai margini del progetto tecnico, trasformandosi da intoccabile a principale indiziato per fare cassa nel prossimo mercato estivo.

Il calvario clinico: gli infortuni che hanno distrutto la stagione

Dopo un avvio brillante (4 gol in 9 gare), una grave lesione al bicipite femorale e problemi alla schiena gli hanno fatto saltare 24 partite tra club e Nazionale.

Vuoi Napolissimo.it sempre con te? Seguici su Google, tutto il Napoli in un solo click ★

La stagione 2025/2026 di Anguissa si è letteralmente spaccata in due tronconi. Nella prima parte dell’annata, il centrocampista aveva confermato in pieno il suo peso specifico nel sistema azzurro. I numeri iniziali erano da top player europeo: quattro gol e un assist nelle prime nove giornate di campionato. Prestazioni dominanti che avevano ribadito la sua centralità assoluta.

Poi, il buio. La svolta negativa è arrivata dopo la sosta per le Nazionali di novembre. Impegnato con il Camerun, Anguissa ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Un infortunio traumatico e severo, che lo ha costretto a un lunghissimo stop, facendogli saltare persino la prestigiosa vetrina della Coppa d’Africa. Come se non bastasse, proprio quando il rientro in campo sembrava imminente, è sopraggiunto un fastidioso problema alla schiena che ha dilatato ulteriormente i tempi di recupero. Il bilancio finale è stato devastante: 24 partite saltate complessivamente tra Serie A e coppe.

Perché Anguissa non gioca più? Le nuove gerarchie di Conte

Il rientro a marzo ha evidenziato l’incompatibilità con i nuovi equilibri: Conte ha blindato il centrocampo con Lobotka e McTominay, relegando il camerunese in panchina.

Il vero dramma sportivo per Anguissa, tuttavia, si è materializzato al momento del rientro in gruppo, avvenuto lo scorso marzo. Nel corso dei mesi di assenza, Antonio Conte non è rimasto a guardare. Il tecnico salentino ha ridisegnato la squadra, trovando una fluidità offensiva e una solidità difensiva inedite grazie al consolidamento del 3-4-2-1 e, soprattutto, alla coppia formata da Stanislav Lobotka e Scott McTominay.

I nuovi equilibri tattici hanno progressivamente azzerato lo spazio per il camerunese. I numeri recenti certificano un ridimensionamento drastico: nelle ultime quattro uscite stagionali, Anguissa ha collezionato una sola presenza a gara in corso e ben tre panchine per tutti i novanta minuti. Le poche apparizioni fornite non sono state giudicate brillanti dallo staff tecnico, convincendo Conte a non alterare l’assetto che ha portato il Napoli alla qualificazione in Champions League.

Il rinnovo congelato: dal prolungamento al 2029 allo stand-by

Il Napoli ha esercitato l’opzione unilaterale fino al 2027, ma ha bloccato le trattative per il rinnovo a lungo termine per abbassare il monte ingaggi.

A rendere la frattura quasi insanabile c’è il delicato capitolo contrattuale. Formalmente, Anguissa è legato al Napoli fino al 30 giugno 2027. Questo vincolo esiste esclusivamente perché la società di Aurelio De Laurentiis ha esercitato un’opzione unilaterale di prolungamento automatico per un’ulteriore stagione.

Prima del calvario clinico, le parti erano in fase avanzata di dialogo per estendere l’accordo fino al 2029. Oggi, quella trattativa risulta completamente congelata. Il Napoli, pur forte dei futuri introiti garantiti dalla Champions League, ha una priorità aziendale chiara: alleggerire il monte ingaggi e rimodellare la rosa prima di effettuare nuovi investimenti. In questo scenario, il rinnovo in stand-by spinge inevitabilmente il giocatore, dopo cinque anni vissuti da protagonista, a riflettere seriamente sull’addio.

L’offerta del Besiktas: le cifre dell’accordo e la richiesta di ADL

Il club turco ha un’intesa con il giocatore per 4 milioni netti a stagione. De Laurentiis, però, non fa sconti e chiede 20 milioni per il cartellino.

Le sirene del mercato non si sono fatte attendere. Secondo le indiscrezioni esclusive pubblicate oggi dal quotidiano Il Mattino, Anguissa avrebbe già individuato la sua prossima destinazione: la Turchia. Sulle sue tracce c’è il Besiktas, club che da tempo corteggia il centrocampista.

Questa volta non si tratta di semplici sondaggi. Il Mattino assicura che l’entourage del giocatore ha già raggiunto un principio di accordo contrattuale con la dirigenza di Istanbul: sul tavolo c’è un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. Anguissa ha dato il suo assenso, ma l’ostacolo principale resta il Napoli. Aurelio De Laurentiis, consapevole del valore internazionale del giocatore, pretende almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Al momento il Besiktas non è disposto a sborsare tale cifra, ma la sensazione è che, a campionato concluso, l’affare possa subire l’accelerazione decisiva.

Il Dossier Anguissa: Statistiche e Cifre di Mercato Avvio di Stagione (Prime 9 gare) 4 Gol e 1 Assist Partite saltate per infortunio 24 (Lesione bicipite femorale + schiena) Scadenza Contratto Attuale 2027 (Opzione unilaterale esercitata) Rinnovo Congelato Fino al 2029 (Trattativa in stand-by) Accordo con il Besiktas 4 milioni di euro netti a stagione Richiesta della SSC Napoli 20 milioni di euro

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo UNA CESSIONE DOLOROSA MA NECESSARIA. Nel calcio la gratitudine è un sentimento nobile, ma i bilanci e le dinamiche di campo non ammettono sentimentalismi. Zambo Anguissa ha scritto pagine indelebili della storia recente del Napoli, ma la sua involuzione fisica post-infortunio è un campanello d’allarme che la dirigenza non può ignorare. Con un centrocampo che ha trovato in McTominay e Lobotka una cerniera perfetta, trattenere un giocatore del calibro (e dello stipendio) di Anguissa per fargli fare la riserva sarebbe un errore strategico ed economico. Incassare 20 milioni di euro dal Besiktas e liberarsi di un ingaggio pesante permetterebbe a Giovanni Manna di finanziare il mercato in entrata, consegnando al nuovo allenatore (che sia Sarri o Allegri) risorse fresche per aprire un nuovo ciclo vincente.

📌 Tutto sulla possibile cessione di Anguissa Perché Anguissa non gioca più titolare nel Napoli? Dopo aver saltato 24 partite per infortunio, Anguissa ha perso il posto a favore della coppia Lobotka-McTominay, che ha garantito ad Antonio Conte nuovi e più solidi equilibri tattici. Quali infortuni ha subito Anguissa in questa stagione? Il camerunese ha riportato una grave lesione al bicipite femorale della coscia sinistra a novembre, seguita da un fastidioso problema alla schiena che ha ritardato il suo rientro fino a marzo. Qual è l’offerta del Besiktas per Anguissa? Il club turco ha trovato un principio di accordo con il giocatore per un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, il Napoli chiede 20 milioni di euro per cedere il cartellino. Fino a quando è sotto contratto Anguissa con il Napoli? Il contratto scade nel 2027, grazie a un’opzione unilaterale esercitata dal club. Le trattative per un ulteriore prolungamento fino al 2029 sono state attualmente congelate dalla dirigenza.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le indiscrezioni di mercato relative all’accordo tra Zambo Anguissa e il Besiktas, così come la valutazione del cartellino fissata a 20 milioni di euro, sono state verificate incrociando i report esclusivi pubblicati dal quotidiano Il Mattino. I dati clinici e le statistiche sulle presenze stagionali del calciatore sono conformi ai referti medici ufficiali della SSC Napoli e ai database della Lega Serie A. Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026.





