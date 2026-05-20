Da Reja a Conte: tutti gli allenatori di De Laurentiis in 24 anni di Napoli

📋 In Sintesi In oltre vent’anni di presidenza, Aurelio De Laurentiis ha affidato la panchina del Napoli a 12 allenatori diversi. Un viaggio iniziato con Giampiero Ventura in Serie C e culminato con il recente addio di Antonio Conte. Nonostante il presidente abbia spesso cullato il sogno di trovare un “Sir Alex Ferguson” azzurro, i dati statistici raccontano una realtà diversa: la permanenza media di un tecnico a Napoli è di appena 19 mesi. La classifica della longevità è dominata da Edy Reja (1514 giorni), seguito da Walter Mazzarri (1419 giorni). Il rapporto tra la dirigenza e gli allenatori si è sempre basato su legami quasi familiari, rendendo spesso traumatici e complessi i momenti delle separazioni, come dimostrano i casi storici di Luciano Spalletti, Maurizio Sarri e dello stesso Conte.

Quali sono stati gli allenatori del Napoli sotto la presidenza di De Laurentiis e chi è durato di più?

Dodici uomini in oltre vent’anni di gestione. Un alfabeto calcistico che parte dalla “V” di Giampiero Ventura e arriva alla “C” di Antonio Conte, spingendo costantemente il Napoli verso l’alto. Sedersi sulla panchina dello Stadio Diego Armando Maradona non significa semplicemente firmare un contratto di lavoro: significa sposare una famiglia, assorbire le pressioni di un’intera città e confrontarsi con una dirigenza accentratrice e passionale. È questo il segreto, e al tempo stesso il limite, dell’era targata Aurelio De Laurentiis.

C’è una frase che ricorre in tutti i racconti di chi ha avuto modo di osservare da vicino il metodo De Laurentiis nella gestione dei suoi tecnici: sposare il Napoli significa sposare una famiglia intera. Non è retorica presidenziale da conferenza stampa: è la chiave di lettura autentica di un rapporto che in quasi tutti i casi va ben oltre il contratto e sopravvive all’addio.

La classifica della longevità: Edy Reja e Walter Mazzarri in vetta

I due tecnici che hanno guidato la rinascita del club dalla Serie C alla Champions League detengono i record assoluti di permanenza sulla panchina azzurra.

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Come certificato dagli archivi storici della Lega Serie A, la classifica degli allenatori più longevi dell’era De Laurentiis è dominata da chi ha costruito le fondamenta del club moderno. Al primo posto svetta Edy Reja: 1514 giorni indimenticabili. Il tecnico goriziano prese per mano una squadra che annaspava sui campi polverosi della Serie C e la condusse, attraverso una doppia promozione, fino al ritorno in Europa.

Al secondo posto si piazza Walter Mazzarri, con 1419 giorni complessivi (divisi in due tronconi). Il toscano è stato il primo vero allenatore “da vetrina” del nuovo millennio, capace di riportare il Napoli in Champions League e di far innamorare l’Europa del tridente Lavezzi-Cavani-Hamsik. Il suo legame umano con la piazza e con il presidente è rimasto talmente forte da spingerlo a tornare nel 2023, per una complessa missione di salvataggio conclusasi poi a febbraio 2024 con l’arrivo di Francesco Calzona.

Il paradosso del “Ferguson azzurro” e la media di 19 mesi

De Laurentiis ha spesso sognato di affidare il club a un manager a vita, ma le pressioni ambientali e le divergenze progettuali hanno abbassato la media a un anno e mezzo.

“Sarà il nostro Ferguson”. È una frase che Aurelio De Laurentiis ha pronunciato più volte nel corso degli anni, alludendo alla volontà di instaurare cicli lunghissimi e stabili. Lo ha detto (o fatto intendere) con Rafa Benitez, con Carlo Ancelotti e, più recentemente, con Luciano Spalletti. Tuttavia, i dati statistici riportati dalle analisi del Corriere dello Sport raccontano una verità più cruda: in media, il Napoli cambia allenatore ogni 19 mesi.

Non si tratta di malafede presidenziale, ma di una fisiologica usura. L’ambiente napoletano consuma energie nervose a un ritmo insostenibile. Mantenere l’equilibrio tra le ambizioni della piazza, le esigenze di bilancio (l’autofinanziamento) e la gestione di uno spogliatoio esigente porta inevitabilmente a un logoramento precoce dei rapporti.

Gli addii traumatici: da Sarri a Spalletti, fino al recente caso Conte

Quando un amore finisce a Napoli, raramente è indolore. Le separazioni sono spesso segnate da cene chiarificatrici fallite, fughe all’estero e divergenze di mercato.

Proprio perché il legame è viscerale, dirsi addio è sempre complicato. La storia recente è costellata di separazioni dolorose. Basti pensare alla famosa cena di fine 2023 a Chiaia con Luciano Spalletti: due ore a tavola per cercare una chiave per andare avanti dopo il tricolore, un tentativo fallito che portò il tecnico di Certaldo a scegliere la Nazionale italiana.

Quello con Maurizio Sarri nel 2018 fu un addio a puntate, fatto di silenzi, incomprensioni sul mercato e la successiva fuga al Chelsea (prima del “tradimento” in maglia Juventus). Oggi, la storia si ripete con Antonio Conte. Il tecnico salentino ha regalato tutto in nemmeno 24 mesi: lo Scudetto del 2024/2025, la Supercoppa e la qualificazione in Champions. Ma la gestione “a distanza” di De Laurentiis e le divergenze sulle strutture hanno fatto implodere il matrimonio. Ora, alla Filmauro, il casting è ripartito: c’è da trovare il tredicesimo uomo del presidente.

I principali allenatori dell’era De Laurentiis (2004-2026) Allenatore Traguardi Principali Longevità (Giorni) Edy Reja Doppia promozione (C1 → Serie A), Ritorno in Europa 1514 Walter Mazzarri Coppa Italia, Ritorno in Champions League 1419 (in due cicli) Maurizio Sarri Record 91 punti, Calcio spettacolo 1083 Luciano Spalletti Scudetto (2022/2023) 730 Antonio Conte Scudetto (2024/2025), Supercoppa Italiana Circa 700

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL PATRIARCA E I SUOI CONDOTTIERI. La storia degli allenatori del Napoli è, in fondo, la storia del carattere di Aurelio De Laurentiis. Il presidente vive il rapporto con i suoi tecnici in modo totalizzante: li sceglie con intuito geniale (quasi mai ha sbagliato la prima mossa), li esalta, li difende, ma alla fine finisce per scontrarsi con loro sul terreno della leadership. A Napoli non c’è spazio per due galli nello stesso pollaio. È successo con Ancelotti, con Spalletti e ora con Conte. Il sogno del “Ferguson azzurro” è destinato a rimanere un’utopia, perché il modello aziendale della Filmauro richiede un controllo centrale assoluto. Chiunque sarà il prossimo allenatore (Sarri, Allegri o Italiano), sa già che entrerà in una famiglia meravigliosa, ma con una data di scadenza stampata sul contratto.

📌 Tutto sugli allenatori dell’era De Laurentiis Chi è l’allenatore con più presenze nell’era De Laurentiis? Il record assoluto di longevità appartiene a Edy Reja, che ha guidato il Napoli per 1514 giorni, portando la squadra dalla Serie C fino alla qualificazione in Europa. Quanti allenatori ha avuto il Napoli dal 2004 a oggi? Sotto la presidenza di Aurelio De Laurentiis, il Napoli ha cambiato 12 allenatori, partendo da Giampiero Ventura fino ad arrivare ad Antonio Conte. Qual è la media di permanenza di un allenatore al Napoli? Nonostante il desiderio del presidente di trovare un manager a lungo termine in stile Ferguson, la media statistica di permanenza sulla panchina azzurra è di circa 19 mesi. Perché Antonio Conte ha lasciato il Napoli? Dopo aver vinto lo Scudetto e la Supercoppa, Conte ha deciso di lasciare a causa di divergenze insanabili con la società riguardo le strutture del club e le strategie di mercato.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

I dati statistici relativi ai giorni di permanenza degli allenatori sulla panchina della SSC Napoli sono stati verificati incrociando gli archivi storici ufficiali della Lega Serie A. Il calcolo della media di permanenza (19 mesi) si basa sulle elaborazioni statistiche fornite dal Corriere dello Sport. La ricostruzione degli addii riflette le dichiarazioni pubbliche dei diretti interessati. Ultimo aggiornamento: 20 Maggio 2026.





