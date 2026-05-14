Come giocherebbe il Napoli di Sarri: tattica, rosa, mercato e tutto quello che devi sapere

📋 In Sintesi Con il summit tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis rinviato, il nome di Maurizio Sarri torna prepotentemente al centro del dibattito per la panchina del Napoli. Un suo eventuale ritorno comporterebbe un drastico cambio tattico: dal 3-4-2-1 si passerebbe al collaudato 4-3-3, basato su possesso palla e baricentro alto. Il mercato estivo agevolerebbe questa transizione: le probabili partenze di Romelu Lukaku e Zambo Anguissa sfoltirebbero la rosa, consegnando le chiavi del centrocampo a Stanislav Lobotka. In difesa, Buongiorno guiderebbe la linea a quattro, con il possibile rilancio di Rafa Marín. In attacco, Rasmus Hojlund agirebbe da centravanti, supportato dal nuovo idolo Alisson Santos e da un clamoroso possibile recupero tattico di Noa Lang.

Come giocherebbe il Napoli con Maurizio Sarri e quali giocatori verrebbero ceduti o valorizzati?

Con il futuro di Antonio Conte ancora appeso a un filo e il summit con Aurelio De Laurentiis rinviato dopo la sconfitta contro il Bologna del 12 maggio, il nome di Maurizio Sarri è tornato a circolare non come semplice suggestione romantica, ma come ipotesi concreta. L’ambiente partenopeo sta già metabolizzando l’idea, ma la domanda che tutti si pongono è prettamente tecnica: con questa rosa — profondamente cambiata rispetto a quella che Conte ha trovato nel 2024 — il sarrismo funzionerebbe davvero? E soprattutto, cosa succederebbe ai giocatori titolari, ai bocciati e ai nuovi idoli del Maradona?

Qual è il modulo di Maurizio Sarri e come cambierebbe la tattica del Napoli?

Maurizio Sarri utilizza storicamente il 4-3-3 basato su possesso palla, baricentro alto e pressing offensivo. Il passaggio dal 3-4-2-1 di Conte richiederebbe tempo per assimilare i nuovi movimenti difensivi e le triangolazioni strette.

Per capire il Napoli che potrebbe essere, bisogna prima capire l’allenatore che è. Maurizio Sarri ha costruito la sua carriera su un’identità tattica riconoscibile e quasi inflessibile: difesa a quattro, centrocampo a tre con un regista basso e due mezzali di corsa e inserimento, tridente offensivo con le ali che partono larghe per accentrarsi. Il modulo è il 4-3-3, il suo documento d’identità da oltre un decennio.

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I principi fondanti non cambiano mai: possesso palla con baricentro stabilmente sopra i 55 metri, pressing asfissiante e ricerca ossessiva della superiorità numerica nelle catene laterali. La squadra non butta mai il pallone, producendo un calcio bellissimo ma vulnerabile alle ripartenze se i meccanismi non sono perfetti. Va notato che nella stagione 2025-26 alla Lazio, Sarri ha mostrato una flessibilità inedita, sperimentando il 4-3-1-2 e il 4-2-3-1 per adattarsi alle emergenze. Un segnale importante per chi lo immagina alla guida di una rosa costruita per il 3-4-2-1 di Conte, basato su compattezza ed equilibrio.

Chi lascerà il Napoli in estate per fare spazio al nuovo progetto tecnico?

Romelu Lukaku e Zambo Anguissa sono i principali indiziati a lasciare il Napoli, liberando spazio salariale e tattico. Resta in bilico la posizione di Kevin De Bruyne, la cui permanenza cambierebbe il volto del centrocampo.

Il punto di partenza obbligato è che il Napoli 2026-27 sarà parzialmente ricostruito, aprendo spazi tattici impensabili a gennaio. Romelu Lukaku è in rottura totale con l’ambiente: il suo ingaggio da 8,5 milioni annui è insostenibile e il club punta a cederlo dopo il Mondiale del Belgio. Anche Zambo Anguissa, pur avendo un contratto fino al 2027, è considerato in uscita verso l’estero.

La situazione di Kevin De Bruyne è invece contraddittoria: ha dichiarato amore al Napoli, ma la sua stagione è stata compromessa dagli infortuni e i costi sono altissimi. La decisione è rimandata al post-Mondiale. Con Lukaku e Anguissa fuori, il problema del centrocampo affollato si ridimensiona sensibilmente, permettendo a Sarri di plasmare il reparto a sua immagine.

Come giocherebbe il centrocampo e la difesa del Napoli con Sarri?

Lobotka sarebbe il regista perfetto, affiancato da McTominay e De Bruyne (o Vergara). In difesa si passerebbe a quattro, esaltando le doti di Buongiorno e rilanciando Rafa Marín, il cui riscatto dal Villarreal dipende dal nuovo allenatore.

Senza Anguissa, Stanislav Lobotka tornerebbe a essere il fulcro assoluto: basso, tecnico, capace di smistare sotto pressione, è il regista che Sarri disegnerebbe su misura. Scott McTominay agirebbe da mezzala di inserimento, mentre la terza maglia sarebbe contesa tra De Bruyne e il giovane Antonio Vergara (classe 2003), che nel sistema sarriano potrebbe crescere esponenzialmente.

In difesa, il passaggio a quattro ridisegna le gerarchie. Alessandro Buongiorno è il centrale ideale per Sarri: tecnico e abile nell’uscita palla al piede. Mathias Olivera e Giovanni Di Lorenzo ritroverebbero il ruolo naturale di terzini puri. Il caso più delicato è quello di Rafa Marín. Il centrale spagnolo è in prestito al Villarreal, che vanta un diritto di riscatto a 12 milioni di euro, non unilaterale. Come spiegato dall’esperto di mercato Matteo Moretto: “Dipende da cosa deciderà il calciatore, vedrà chi sarà il nuovo allenatore e i nuovi piani del Napoli”. Con Sarri, Marín (abile nel palleggio corto) sarebbe perfettamente compatibile con la difesa alta.

Chi giocherà in attacco e perché Alisson Santos e Noa Lang sarebbero esaltati?

Rasmus Hojlund agirà da centravanti puro. Sulle fasce, il sistema di Sarri esalterebbe il nuovo idolo Alisson Santos (4 gol al Maradona) e potrebbe clamorosamente rilanciare Noa Lang, esterno tecnico perfetto per il 4-3-3.

Con l’addio di Lukaku, Rasmus Hojlund scala a centravanti titolare: i suoi 10 gol stagionali e la capacità di attaccare la profondità lo rendono perfetto per il sarrismo. Sulle ali, la situazione è intrigante. A sinistra c’è David Neres, ma l’attenzione è tutta per Alisson Santos. Il brasiliano classe 2002, arrivato a gennaio, si è preso il Maradona con 4 reti casalinghe (contro Roma, Torino, Cremonese e Bologna). Il Napoli lo riscatterà per 20 milioni e, nel tridente largo di Sarri, sarebbe un titolare naturale.

La vera scommessa si chiama Noa Lang. Ceduto in prestito al Galatasaray dopo aver segnato 1 solo gol in 36 giornate con Conte, l’olandese torna a Napoli come incompiuto. Tuttavia, le sue caratteristiche di ala tecnica e dribblomane sono esattamente ciò che il 4-3-3 sarriano richiede. Sarri potrebbe trasformare un esubero in una risorsa fondamentale. Discorso chiuso invece per Lorenzo Lucca: valutato 18-20 milioni, non è un profilo adatto a questo calcio e verrà ceduto.

PROBABILE FORMAZIONE

La probabile formazione del Napoli di Sarri (4-3-3) Di Lorenzo

(Terzino Dx) Rrahmani – Buongiorno / Marín

(Centrali) Olivera / Gutierrez

(Terzino Sx) McTominay

(Mezzala Dx) Lobotka

(Regista) De Bruyne / Vergara

(Mezzala Sx) Politano – Neres

(Ala Dx) Hojlund

(Centravanti) Alisson Santos – Lang

(Ala Sx)

I BOCCIATI DI CONTE

Giocatore Situazione con Conte Prospettiva con Sarri Lorenzo Lucca In prestito al Nottingham Forest ❌ Cessione confermata (non adatto al 4-3-3) Noa Lang 1 gol in 36 gare, ceduto al Galatasaray ✅ Rivalutabile: ala tecnica perfetta per il tridente Rafa Marín Poco spazio, in prestito al Villarreal ✅ Rivalutabile: centrale tecnico per la difesa a 4 Antonio Vergara Minuti limitati e infortunio ✅ Opportunità reale come mezzala di inserimento

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo LA VARIABILE IMPAZZITA: IL TEMPO. Il Napoli di Sarri sarebbe una squadra profondamente diversa da quella di Conte: più propositiva, più bella da vedere, ma strutturalmente più vulnerabile dietro. Presentarlo come un cambio indolore sarebbe disonesto. Sarri non ottimizza ciò che trova, ma trasforma la squadra nella propria idea di calcio. Questo richiede tempo. Nel primo ciclo napoletano i risultati spettacolari arrivarono a partire dalla seconda stagione. Il rischio concreto è un avvio difficile, con una squadra in transizione che deve affrontare la Champions League. Il materiale umano per costruire qualcosa di straordinario c’è tutto, ma a Napoli la pazienza è la risorsa più difficile da trovare.

📌 Tutto sul possibile ritorno di Sarri al Napoli Quale modulo userebbe Maurizio Sarri al Napoli? Sarri passerebbe dal 3-4-2-1 di Conte al suo storico 4-3-3. Il sistema prevede una difesa a quattro alta, un regista basso (Lobotka) e un tridente offensivo con ali larghe pronte ad accentrarsi. Come giocherebbe Alisson Santos con Sarri? Il brasiliano, autore di 4 gol al Maradona, sarebbe esaltato dal 4-3-3. Agirebbe come ala sinistra titolare, con licenza di puntare l’uomo e convergere verso il centro per calciare o servire Hojlund. Qual è la situazione di Rafa Marín sul mercato? Il difensore è in prestito al Villarreal, che ha un diritto di riscatto a 12 milioni di euro. Tuttavia, il giocatore attende di capire chi sarà il nuovo allenatore del Napoli: con Sarri, le sue doti di palleggio lo renderebbero molto utile. Kevin De Bruyne resterà al Napoli la prossima stagione? La situazione è incerta. Il belga ha dichiarato di voler rispettare il contratto, ma i costi altissimi e i recenti infortuni pesano. La decisione definitiva verrà presa dalla società solo dopo i Mondiali.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

L’analisi tattica e le proiezioni di mercato presenti in questo articolo sono state elaborate dalla redazione di Napolissimo.it. Le informazioni contrattuali su Rafa Marín includono le dichiarazioni dell’esperto di mercato internazionale Matteo Moretto. I dati statistici sui gol di Alisson Santos e Hojlund sono aggiornati al 13 Maggio 2026.







