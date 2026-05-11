Napoli-Bologna, match point Champions: le scelte di Conte e i tre big ai saluti

📋 In Sintesi MATCH POINT CHAMPIONS. Il Napoli affronta il Bologna allo Stadio Maradona (lunedì, ore 20:45) con un obiettivo aritmetico: una vittoria garantisce la qualificazione matematica alla prossima Champions League, rendendo incolmabile l’attuale vantaggio di sei punti sulla Roma. Antonio Conte si affida alla formazione tipo, con il rientro di Giovanni Di Lorenzo in difesa e il tridente formato da Kevin De Bruyne, Alisson Santos e Rasmus Hojlund. La sfida rappresenta anche uno snodo cruciale per le strategie future: a fine stagione potrebbero salutare tre pilastri storici come Lobotka, Anguissa e Meret, per volere di Aurelio De Laurentiis. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport.

Quali sono le probabili formazioni di Napoli-Bologna e cosa serve a Conte per la Champions?

Il Monday Night della Serie A non è mai una partita come le altre, ma questa volta il peso specifico dei novanta minuti del Maradona è incalcolabile. Il Napoli, seconda forza del campionato con 70 punti, ospita un Bologna ormai tranquillo a quota 49, in quello che rappresenta il terzo e ultimo atto di una saga stagionale ricca di colpi di scena. Per gli azzurri di Antonio Conte, reduci dal pareggio a reti bianche contro il Como, l’equazione è semplicissima: battere i rossoblù significa staccare matematicamente il pass per la prossima edizione della UEFA Champions League.

Perché Napoli-Bologna rappresenta la chiusura di un cerchio per Conte?

Il Bologna è stato l’avversario dei due estremi stagionali del Napoli: la pesantissima sconfitta per 2-0 al Dall’Ara a novembre (che portò Conte a un passo dalle dimissioni) e la trionfale vittoria in finale di Supercoppa a Riyad.

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Analizzando il percorso psicologico della squadra, incrociare i felsinei evoca ricordi contrastanti. Bisogna riavvolgere il nastro fino a inizio novembre per ritrovare il punto più basso dell’era Conte: un 2-0 secco subito al Dall’Ara, figlio delle scorie della clamorosa debacle europea contro il PSV. In quella fredda serata emiliana, un Conte furibondo si sfogò in sala stampa (“Sono preoccupato, c’è poco da dire”), arrivando a meditare clamorose dimissioni prima di decidere di restare al timone.

Meno di due mesi dopo, il copione si è ribaltato in terra araba. A Riyad, il Napoli ha superato proprio i ragazzi di Vincenzo Italiano per 2-0, conquistando la Supercoppa Italiana (il settimo trofeo dell’era De Laurentiis). Quella notte ha segnato la rinascita del gruppo. Oggi, battere il Bologna per la seconda volta consecutiva significherebbe chiudere definitivamente i conti col passato e certificare il ritorno nell’élite del calcio europeo.

Quali giocatori del Napoli rischiano la cessione a fine stagione?

Nonostante l’imminente traguardo Champions, la società pianifica una rivoluzione estiva. Stanislav Lobotka, Frank Anguissa e Alex Meret sono i principali indiziati a lasciare il club per abbassare il monte ingaggi e avviare un nuovo ciclo.

Approfondendo le dinamiche societarie, l’estate dei cambiamenti è già iniziata dietro le quinte. Dimenticare i due scudetti e le nostalgie è il diktat imposto da Aurelio De Laurentiis. La qualificazione in Champions porterà risorse fresche, ma la linea guida presidenziale è chiara: servono volti nuovi e costi di gestione più contenuti.

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In quest’ottica, la gara contro il Bologna potrebbe essere una delle ultime apparizioni al Maradona per tre senatori assoluti. Alex Meret (ormai chiuso da Milinkovic-Savic), Frank Anguissa e il metronomo Stanislav Lobotka sono considerati in uscita. Non si tratta di bocciature tecniche, ma di cicli che si chiudono: le loro ambizioni restano intatte, ma le strade sono destinate a separarsi per permettere al Napoli di monetizzare e ricostruire.

Qual è il futuro di Antonio Conte tra il Napoli e la Nazionale?

Il tecnico salentino ha un contratto fino al 2027, ma le sirene della Nazionale italiana potrebbero farlo vacillare. De Laurentiis è aperto a ogni scenario, a patto di avere chiarezza con largo anticipo per programmare il futuro.

Il domani del Napoli passa inevitabilmente dalla panchina. Conte ha ribadito più volte la volontà di rispettare il suo contratto in scadenza nel 2027, ma nel calcio le certezze sono fragili. L’ombra della Nazionale continua ad aleggiare sul tecnico leccese. Dal canto suo, De Laurentiis ha adottato una linea pragmatica: non tratterrà nessuno controvoglia, ma esige chiarezza immediata a traguardo raggiunto, per non compromettere la costruzione della squadra che verrà.

Chi gioca titolare in Napoli-Bologna e dove vedere la partita in TV?

Conte recupera Di Lorenzo in difesa e lancia De Bruyne dal primo minuto. Il match sarà trasmesso in diretta sia su DAZN che sui canali Sky Sport (Uno, Calcio e 251).

Sul fronte delle formazioni, l’infermeria azzurra registra ancora le assenze pesanti di Lukaku, Neres, Olivera e Vergara. Conte confermerà il collaudato 3-4-2-1. Tra i pali l’inamovibile Milinkovic-Savic. In difesa, Giovanni Di Lorenzo è in netto vantaggio su Beukema per completare il reparto con Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo, la fisicità di McTominay affiancherà le geometrie di Lobotka, con Politano e Gutierrez (favorito su Spinazzola) sulle fasce. In avanti, qualità pura: Kevin De Bruyne e Alisson Santos agiranno alle spalle dell’unica punta Rasmus Hojlund.

Nel Bologna, Italiano risponde con un 4-2-3-1 dove Castro guiderà l’attacco, supportato da Orsolini, Bernardeschi e Rowe. Pesano le assenze di Cambiaghi e Casale, la cui stagione è già finita.

Ruolo Napoli (3-4-2-1) Bologna (4-2-3-1) Portiere Milinkovic-Savic Skorupski Difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda Centrocampo Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez Ferguson, Freuler Trequarti De Bruyne, Alisson Santos Orsolini, Bernardeschi, Rowe Attacco Hojlund Castro

📌 Tutto su Napoli-Bologna: le risposte rapide Cosa serve al Napoli per qualificarsi in Champions League contro il Bologna? Al Napoli basta una vittoria contro il Bologna. Con i tre punti, gli azzurri manterrebbero un distacco incolmabile sulla Roma, blindando matematicamente l’accesso alla prossima edizione della UEFA Champions League. Quali giocatori del Napoli potrebbero essere ceduti a fine stagione? Secondo le ultime indiscrezioni, Stanislav Lobotka, Frank Anguissa e Alex Meret potrebbero lasciare il Napoli in estate. La società di Aurelio De Laurentiis punta a un rinnovamento della rosa per abbassare i costi di gestione. Chi gioca titolare in Napoli-Bologna? Antonio Conte schiera il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta. In difesa rientra Di Lorenzo con Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo Lobotka e McTominay, mentre in attacco De Bruyne e Alisson Santos supporteranno Hojlund. Dove vedere Napoli-Bologna in diretta TV e streaming? La partita sarà trasmessa in co-esclusiva. Sarà visibile in streaming sull’app DAZN e in diretta TV sui canali Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251), oltre che sull’app Sky Go.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le probabili formazioni e le informazioni sugli indisponibili sono state elaborate dalla redazione di Napolissimo.it incrociando i report ufficiali degli allenamenti di SSC Napoli e Bologna FC. Le analisi sulle prospettive di calciomercato si basano sulle dichiarazioni pubbliche della dirigenza e sullo storico contrattuale dei tesserati. Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026.





