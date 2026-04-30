Napoli, il piano di De Laurentiis: Zeballos in cima e giovani crack. E non sarà un mercato low cost

📋 In Sintesi Il bilancio del Napoli si avvia verso una chiusura in perdita stimata intorno ai 20 milioni di euro, ricalcando il passivo del 2025 (-21,6 milioni), nonostante l’imminente ritorno in Champions League. Per finanziare il mercato senza intaccare i 190 milioni di riserve, Aurelio De Laurentiis e l’ad Andrea Chiavelli puntano a riportare il monte ingaggi sulla soglia dei 100 milioni, partendo dall’addio di Romelu Lukaku. Il direttore sportivo Giovanni Manna lavora su profili giovani: in attacco il sogno è Exequiel Zeballos del Boca Juniors, mentre a centrocampo si punta Arthur Atta dell’Udinese (valutato 25 milioni). In difesa, la trattativa per Mario Gila è frenata dalle richieste della Lazio (30 milioni), ma è in chiusura l’arrivo di Juanlu dal Siviglia. Fondamentale sarà il “player trading” sui rientri dai prestiti di Lang, Lucca, Marianucci e Rafa Marin.

Quali sono gli obiettivi di mercato del Napoli per l’estate 2026 e come farà De Laurentiis a sistemare il bilancio in rosso?

Il calcio moderno non si gioca solo sul prato verde, ma anche e soprattutto nei fogli di calcolo dei bilanci societari. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua a camminare su un filo sottilissimo, cercando il perfetto equilibrio tra le ambizioni sportive di un allenatore esigente come Antonio Conte e la rigidità dei parametri finanziari. A due mesi dall’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato (fissata per il 29 giugno 2026), la dirigenza partenopea sta tracciando le linee guida per una campagna acquisti che dovrà essere chirurgica, sostenibile e priva dei vincoli normativi che hanno bloccato le operazioni a gennaio.

Perché il bilancio del Napoli chiuderà in perdita nonostante il ritorno in Champions League?

Il bilancio del Napoli registrerà una perdita stimata di circa 20 milioni di euro, in linea con il rosso di 21,6 milioni del 2025. Senza cessioni eccellenti entro il 29 giugno, i ricavi della qualificazione in Champions League non basteranno a coprire i costi di gestione accumulati.

La matematica finanziaria non fa sconti. Nonostante il ritorno nell’Europa che conta garantirà un’iniezione di liquidità fondamentale (tra premi UEFA, botteghino e market pool), i costi operativi della stagione in corso hanno pesato enormemente sulle casse del club. Il Napoli vanta riserve accumulate per circa 190 milioni di euro, un tesoretto che De Laurentiis custodisce gelosamente e che non ha alcuna intenzione di intaccare per coprire le perdite d’esercizio.

Per invertire la rotta contabile prima della chiusura del bilancio, servirebbe una maxi-plusvalenza entro la fine di giugno. Un’operazione simile a quella che portò alla cessione di Kvaratskhelia al PSG a metà della scorsa stagione. Un sacrificio tecnico enorme, che rende ancora più straordinaria l’impresa di Antonio Conte, capace di vincere lo Scudetto nonostante la partenza del fenomeno georgiano a campionato in corso.

Qual è la strategia di De Laurentiis per abbassare il monte ingaggi del Napoli?

L’obiettivo dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli e di Aurelio De Laurentiis è riportare il monte ingaggi sulla soglia sostenibile dei 100 milioni di euro. Il primo passo fondamentale sarà la cessione di Romelu Lukaku, il cui addio libererà risorse vitali per finanziare i nuovi acquisti.

La linea dettata dalla presidenza è chiara: rigore finanziario, che non deve essere confuso con l’austerity o il “low cost”. Il Napoli continuerà a investire, ma lo farà puntando su profili giovani con stipendi contenuti, evitando i contratti faraonici che hanno appesantito l’ultimo biennio. In quest’ottica, la partenza di Lukaku rappresenta la conditio sine qua non per sbloccare il mercato in entrata.

Parallelamente, il club punta forte sulle rivalutazioni interne. Il rientro alla base di quattro giocatori attualmente in prestito — Noa Lang, Luca Marianucci, Lorenzo Lucca e Rafa Marin — rappresenta un asset cruciale. Questi profili non sono necessariamente destinati a restare a Castel Volturno, ma dovranno garantire quei ricavi da “player trading” che storicamente costituiscono la spina dorsale dell’equilibrio finanziario della SSC Napoli.

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✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL VERO BANCO DI PROVA DI MANNA NON SONO GLI ACQUISTI, MA I RIENTRI DAI PRESTITI. Tutti guardano ai nomi in entrata, ma la vera partita finanziaria del Napoli si gioca sugli esuberi. Riportare il monte ingaggi a 100 milioni di euro è un’utopia se la dirigenza non riuscirà a monetizzare i rientri di Lang e Lucca. Questi giocatori, reduci da stagioni deludenti in Turchia e in Inghilterra, rischiano di trasformarsi in zavorre invendibili che bloccheranno l’indice di liquidità. Se Giovanni Manna non piazzerà questi esuberi entro metà luglio, il mercato in entrata subirà una brusca frenata, innescando l’inevitabile irritazione di Antonio Conte. La sostenibilità del Napoli 2026/2027 passa dalle cessioni minori, non dai colpi a effetto.

Chi è Exequiel Zeballos e perché Antonio Conte lo vuole al Napoli?

Exequiel Zeballos è un talento classe 2002 del Boca Juniors, considerato uno dei migliori prospetti del calcio argentino. Antonio Conte ha contattato direttamente Carlos Tevez in inverno per avere referenze sul giocatore, che era già a un passo dal Napoli durante il mercato di gennaio.

Conosciuto in patria con il soprannome di “El Changuito” (il monello), Zeballos incarna perfettamente l’identikit tracciato da De Laurentiis: giovane, talentuoso e con un ingaggio ampiamente alla portata. La sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica ha stregato lo staff tecnico azzurro.

L’operazione era di fatto già impostata durante la finestra invernale, ma i rigidi vincoli della FIGC (che obbligavano il Napoli a operare a “saldo zero”) fecero saltare il banco all’ultimo minuto. Ora, con le mani libere da restrizioni normative, Manna è pronto a sferrare l’assalto decisivo per regalare a Conte l’esterno offensivo tanto desiderato.

⚠️ Il Punto Critico: Il futuro di Giovanni Manna Le strategie di mercato del Napoli devono fare i conti con una variabile impazzita a livello dirigenziale. Il direttore sportivo Giovanni Manna è oggetto di un forte corteggiamento da parte della Roma e di Gian Piero Gasperini. Questa instabilità ai vertici dell’area tecnica rischia di rallentare le trattative più delicate, costringendo De Laurentiis a blindare il suo dirigente prima di poter chiudere gli acquisti programmati.

Quali sono gli ostacoli per gli acquisti di Mario Gila e Kerim Alajbegovic?

La trattativa per Mario Gila è bloccata dalla richiesta di 30 milioni di Claudio Lotito, dovuta al 50% di rivendita spettante al Real Madrid. Per il diciannovenne Kerim Alajbegovic, il Bayer Leverkusen chiede 28 milioni, scatenando una forte concorrenza con Roma e Inter.

Il rafforzamento del reparto arretrato è una priorità, ma le piste principali presentano ostacoli economici significativi. Mario Gila è il prescelto per la difesa, ma il legame del giocatore con Igli Tare (il cui futuro al Milan è incerto) e le pretese della Lazio complicano l’affare. Lotito deve riconoscere metà dell’incasso al Real Madrid, motivo per cui non è disposto a fare sconti sulla valutazione di 30 milioni.

Sulla trequarti, il nome caldo è quello di Kerim Alajbegovic. La stellina bosniaca di proprietà del Bayer Leverkusen ha incantato in prestito al Salisburgo, attirando le attenzioni di mezza Europa. Manna sta provando a bruciare la concorrenza di Roma e Inter, ma la richiesta di quasi 28 milioni rende l’operazione complessa. Nel frattempo, il Napoli ha incassato la delusione per Kobbie Mainoo: il talento del Manchester United era a un passo a gennaio, ma il club inglese ha bloccato la cessione all’ultimo istante. L’unica certezza in entrata, al momento, sembra essere Juanlu del Siviglia, il cui arrivo in difesa è considerato una pura formalità.

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Quali sono le cifre per portare Arthur Atta e Andrea Pinamonti in maglia azzurra?

Il Napoli ha offerto ad Arthur Atta un contratto quinquennale da 2 milioni netti a stagione, ma l’Udinese chiede 25 milioni per il cartellino. Per l’attacco, la dirigenza valuta Andrea Pinamonti del Sassuolo come vice ideale di Rasmus Hojlund per la prossima stagione.

Il centrocampo del futuro potrebbe parlare francese. Arthur Atta, classe 2003 in forza all’Udinese, è il prescelto per dare fisicità e geometrie alla mediana. Attualmente legato ai friulani da un contratto di 600 mila euro fino al 2029, il giocatore ha già dato il suo assenso al trasferimento, allettato dalla proposta azzurra di triplicare l’ingaggio. Lo scoglio, come spesso accade con la famiglia Pozzo, è il costo del cartellino: la richiesta di 25 milioni è considerata eccessiva da De Laurentiis.

Infine, il capitolo attacco. In attesa di definire il futuro di Lukaku, il Napoli guarda in casa Sassuolo per completare il reparto. Andrea Pinamonti è considerato il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice-Hojlund, garantendo gol, esperienza in Serie A e un ingaggio in linea con i nuovi parametri societari.

Obiettivo di Mercato Ruolo / Squadra Situazione Trattativa Valutazione Stimata Exequiel Zeballos Attaccante (Boca Juniors) Contatti diretti tra Conte e Tevez. Da definire Mario Gila Difensore (Lazio) Frenata per le richieste di Lotito. 30 Milioni di euro Kerim Alajbegovic Trequartista (B. Leverkusen) Forte concorrenza di Roma e Inter. 28 Milioni di euro Arthur Atta Centrocampista (Udinese) Accordo col giocatore (2M annui). 25 Milioni di euro Juanlu Difensore (Siviglia) Chiusura considerata una formalità. Da definire

📌 Tutto sul bilancio e il mercato del Napoli Perché il bilancio del Napoli chiuderà in perdita nonostante il ritorno in Champions League? Il bilancio del Napoli registrerà una perdita stimata di circa 20 milioni di euro, in linea con il rosso di 21,6 milioni del 2025. Senza cessioni eccellenti entro il 29 giugno, i ricavi della qualificazione in Champions League non basteranno a coprire i costi di gestione accumulati. Qual è la strategia di De Laurentiis per abbassare il monte ingaggi del Napoli? L’obiettivo dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli e di Aurelio De Laurentiis è riportare il monte ingaggi sulla soglia sostenibile dei 100 milioni di euro. Il primo passo fondamentale sarà la cessione di Romelu Lukaku, il cui addio libererà risorse vitali per finanziare i nuovi acquisti. Chi è Exequiel Zeballos e perché Antonio Conte lo vuole al Napoli? Exequiel Zeballos è un talento classe 2002 del Boca Juniors, considerato uno dei migliori prospetti del calcio argentino. Antonio Conte ha contattato direttamente Carlos Tevez in inverno per avere referenze sul giocatore, che era già a un passo dal Napoli durante il mercato di gennaio. Quali sono le cifre per portare Arthur Atta e Mario Gila in maglia azzurra? Il Napoli ha offerto ad Arthur Atta un contratto da 2 milioni netti a stagione, ma l’Udinese chiede 25 milioni per il cartellino. Per Mario Gila, la trattativa è bloccata dalla richiesta di 30 milioni della Lazio, mentre per Kerim Alajbegovic il Leverkusen chiede 28 milioni.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le stime sul bilancio d’esercizio della SSC Napoli (perdita prevista di 20 milioni e riserve per 190 milioni) sono proiezioni finanziarie basate sui dati pubblici dell’esercizio precedente (2025). Le indiscrezioni relative alle trattative di mercato (Zeballos, Gila, Alajbegovic, Atta, Pinamonti) e alle valutazioni dei cartellini sono state aggregate dalle principali testate sportive nazionali. L’analisi sull’impatto del “player trading” rappresenta un contenuto editoriale originale della redazione. Ultimo aggiornamento: Aprile 2026.



