Terremoto AIA, il codice di Rocchi per condizionare il VAR: mano alzata e pugno chiuso, le accuse della Procura di Milano

📋 In Sintesi Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si è ufficialmente autosospeso dal suo incarico in seguito all’inchiesta per frode sportiva condotta dalla Procura di Milano. Dalle indagini emerge un dettaglio inquietante: l’uso di un codice segreto a gesti (ribattezzato ironicamente “Gioca Jouer”) all’interno della sala VAR di Lissone per condizionare le decisioni dei colleghi. L’inchiesta, che va avanti da oltre un anno, ipotizza designazioni pilotate a favore dell’Inter e si baserebbe su intercettazioni telefoniche non ancora rese pubbliche. Oggi, lunedì 27 aprile 2026, il Comitato Nazionale dell’AIA si riunisce d’urgenza per nominare un sostituto per il finale di stagione: il grande favorito è Domenico Celi, attuale responsabile del settore tecnico arbitrale.

Qual è il codice segreto usato da Rocchi al VAR, chi sarà il nuovo designatore AIA e cosa c’entra l’Inter nell’inchiesta della Procura di Milano?

Il castello di carte dell’Associazione Italiana Arbitri è definitivamente crollato. La pressione mediatica e giudiziaria scaturita dall’avviso di garanzia per concorso in frode sportiva ha costretto Gianluca Rocchi a rassegnare le proprie dimissioni temporanee. L’autosospensione del designatore non è solo un atto dovuto di fronte alla gravità delle accuse, ma rappresenta un terremoto istituzionale senza precedenti a sole cinque giornate dal termine del campionato di Serie A.

Tuttavia, a sconvolgere l’opinione pubblica non è tanto il passo indietro del vertice arbitrale, quanto i dettagli grotteschi e inquietanti che stanno emergendo dai faldoni della Procura della Repubblica di Milano. Il “bunker” di Lissone, venduto per anni ai tifosi come un santuario inaccessibile e tecnologicamente puro, si sta rivelando, secondo l’ipotesi accusatoria, un teatro di manipolazioni artigianali degne di un film di spionaggio di serie B.

Qual è il codice segreto usato da Gianluca Rocchi nella sala VAR di Lissone?

Secondo le indagini della Procura di Milano, Gianluca Rocchi avrebbe utilizzato un codice gestuale per condizionare gli arbitri al VAR. Una mano alzata significava l’ordine di non intervenire, mentre un pugno chiuso imponeva di richiamare l’arbitro al monitor. Questa pratica illecita è stata ironicamente ribattezzata “Gioca Jouer”.

Le indiscrezioni pubblicate dall’edizione odierna de La Repubblica delineano un modus operandi che distrugge l’autonomia dei direttori di gara. Oltre alle già note “bussate” sui vetri divisori delle stanze operative, Rocchi avrebbe codificato un vero e proprio linguaggio del corpo per aggirare le registrazioni audio ufficiali della sala VAR. Un sistema visivo, rapido e inequivocabile, per imporre la propria volontà gerarchica in frazioni di secondo.

L’episodio chiave che ha permesso agli inquirenti di decrittare questo sistema risale alla gara Udinese-Parma del 1° marzo 2025. I video acquisiti dalla Procura mostrano il VAR Daniele Paterna (oggi indagato per falsa testimonianza) inizialmente convinto di non assegnare un calcio di rigore ai friulani. Improvvisamente, l’operatore si gira di scatto verso l’esterno della sala. Il labiale catturato dalle telecamere interne è inequivocabile: “È rigore?”. Subito dopo, Paterna cambia radicalmente versione, contattando l’arbitro centrale Maresca per indurlo all’On-Field Review. È in quel preciso istante che si sarebbe materializzata l’interferenza visiva o sonora del designatore.

⚠️ Il Cortocircuito Tecnologico L’esistenza di un codice a gesti dimostra la vulnerabilità del protocollo VAR. Gli audio tra arbitro e sala operativa vengono registrati e periodicamente resi pubblici (il format “Open VAR”), ma le comunicazioni visive all’interno del centro di Lissone sfuggono al controllo ufficiale. Se confermato, questo “Gioca Jouer” rappresenterebbe la prova provata di una manipolazione premeditata per aggirare la trasparenza tecnologica imposta dalla FIFA.

Perché l’inchiesta della Procura di Milano coinvolge l’Inter e le intercettazioni telefoniche?

L’inchiesta milanese sulle presunte designazioni arbitrali pilotate a favore dell’Inter va avanti da oltre un anno. La richiesta di proroga delle indagini preliminari da parte del PM conferma la complessità del caso e suggerisce la presenza di intercettazioni telefoniche o ambientali non ancora rese pubbliche.

Il quadro accusatorio si allarga ben oltre i confini della sala VAR. Come riportato dal Corriere della Sera, l’indagine condotta dal PM Maurizio Ascione non è un fulmine a ciel sereno nato nelle ultime settimane, ma un’inchiesta strutturata che procede sotto traccia da più di dodici mesi. La certezza temporale deriva da un passaggio tecnico ineludibile: la Procura ha dovuto richiedere al GIP una proroga delle indagini preliminari, un atto obbligatorio quando le indagini superano l’anno di durata e si rivelano particolarmente complesse.

Questa tempistica dilatata porta con sé una conseguenza investigativa devastante. Per oltre un anno, i telefoni e gli ambienti frequentati dai vertici arbitrali potrebbero essere stati messi sotto controllo. Le intercettazioni sarebbero il tassello mancante per rispondere alla domanda cruciale dell’inchiesta: con chi parlava Rocchi? Il reato ipotizzato è “concorso in frode sportiva”, il che implica necessariamente l’esistenza di complici. L’accusa di aver “combinato” le designazioni a favore dell’Inter per indirizzare il campionato necessita di prove documentali che dimostrino un accordo tra il designatore e soggetti terzi, presumibilmente legati ai club.

Chi sarà il nuovo designatore degli arbitri di Serie A al posto di Rocchi?

Dopo l’autosospensione di Gianluca Rocchi, il Comitato Nazionale dell’AIA si riunisce oggi per nominare un nuovo designatore. Il grande favorito per guidare gli arbitri nel finale di stagione è Domenico Celi, attuale responsabile del settore tecnico, che supererebbe le candidature di Maurizio Ciampi e Matteo Trefoloni.

Con il campionato che deve emettere i suoi verdetti finali per Scudetto, Champions League e retrocessione, l’AIA non può permettersi un vuoto di potere. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile 2026, il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri si riunisce in seduta d’urgenza. Sul tavolo ci sono due opzioni: una gestione collegiale temporanea o la nomina immediata di un nuovo designatore unico.

Le indiscrezioni convergono tutte su un nome: Domenico Celi. L’attuale responsabile del settore tecnico arbitrale è una figura di garanzia, ben nota ai fischietti in attività avendo partecipato attivamente ai raduni stagionali a Coverciano. La sua candidatura ha superato quella di Maurizio Ciampi, il cui nome è stato escluso a causa del coinvolgimento in altre vicende spinose legate all’ex presidente AIA Antonio Zappi. Più defilata l’ipotesi Matteo Trefoloni, attualmente vincolato da impegni internazionali con la FIFA.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo L’AUTOSOSPENSIONE È UNA FOGLIA DI FICO: IL VERO TERREMOTO SONO I COMPLICI. L’uscita di scena di Rocchi e la nomina di Celi non salvano la regolarità del campionato. Se l’inchiesta dura da oltre un anno e si basa su intercettazioni telefoniche, significa che il designatore non parlava da solo. Il reato ipotizzato è “concorso in frode sportiva”. La vera domanda che terrorizza il palazzo non è chi sceglierà gli arbitri domani, ma chi rispondeva al telefono a Rocchi ieri. Se le intercettazioni dovessero svelare un filo diretto con i dirigenti dei club favoriti (l’Inter è esplicitamente citata nei capi d’accusa), la Giustizia Sportiva sarà costretta a intervenire sulla classifica attuale. Assegnare lo Scudetto in queste condizioni non è solo un azzardo sportivo, è una farsa che distrugge la credibilità dell’intera industria calcistica italiana.

🤫 Il Codice “Gioca Jouer” nella Sala VAR Gesto / Segnale Significato Impartito all’Operatore Obiettivo dell’Interferenza Mano Alzata “Non intervenire” Avallare la decisione di campo dell’arbitro, ignorando eventuali errori. Pugno Chiuso “Intervieni subito” Forzare l’On-Field Review per far cambiare la decisione all’arbitro centrale. Bussata sul Vetro Richiamo dell’attenzione Interrompere l’analisi indipendente del VAR per imporre la direttiva gerarchica.

👔 I Candidati per il Ruolo di Designatore Serie A Candidato Ruolo Attuale Status per la Nomina Domenico Celi Resp. Settore Tecnico Arbitrale Favorito assoluto. Figura di garanzia interna. Maurizio Ciampi Ex Dirigente AIA Escluso. Coinvolto nel caso Zappi/Pizzi. Matteo Trefoloni Collaboratore FIFA Defilato. Bloccato da impegni internazionali.

📌 Tutto sull’autosospensione di Rocchi e l’inchiesta VAR Qual è il codice segreto usato da Gianluca Rocchi nella sala VAR di Lissone? Secondo le indagini della Procura di Milano, Gianluca Rocchi avrebbe utilizzato un codice gestuale per condizionare gli arbitri al VAR. Una mano alzata significava l’ordine di non intervenire, mentre un pugno chiuso imponeva di richiamare l’arbitro al monitor. Questa pratica illecita è stata ironicamente ribattezzata “Gioca Jouer”. Perché l’inchiesta della Procura di Milano coinvolge l’Inter e le intercettazioni telefoniche? L’inchiesta milanese sulle presunte designazioni arbitrali pilotate a favore dell’Inter va avanti da oltre un anno. La richiesta di proroga delle indagini preliminari da parte del PM conferma la complessità del caso e suggerisce la presenza di intercettazioni telefoniche o ambientali non ancora rese pubbliche. Chi sarà il nuovo designatore degli arbitri di Serie A al posto di Rocchi? Dopo l’autosospensione di Gianluca Rocchi, il Comitato Nazionale dell’AIA si riunisce oggi per nominare un nuovo designatore. Il grande favorito per guidare gli arbitri nel finale di stagione è Domenico Celi, attuale responsabile del settore tecnico, che supererebbe le candidature di Maurizio Ciampi e Matteo Trefoloni. Cosa rischia l’arbitro Daniele Paterna? L’addetto VAR Daniele Paterna è attualmente indagato per falsa testimonianza. I video della gara Udinese-Parma dimostrano che ha cambiato improvvisamente decisione su un rigore dopo essersi girato verso l’esterno della sala, presumibilmente condizionato dai gesti di Rocchi. Le sue dichiarazioni ai PM sarebbero risultate incongruenti con le prove video.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni relative all’autosospensione di Gianluca Rocchi, all’esistenza di un codice gestuale in sala VAR e alle indagini della Procura di Milano sono state aggregate incrociando le inchieste giornalistiche pubblicate in data odierna da La Repubblica e dal Corriere della Sera. I dettagli sulla riunione del Comitato Nazionale dell’AIA e sulle candidature per il nuovo designatore (Domenico Celi) riflettono la situazione istituzionale aggiornata a lunedì 27 aprile 2026. Si ribadisce che le indagini per frode sportiva sono in corso e vige la presunzione di innocenza per tutti i soggetti citati fino a eventuale sentenza definitiva. L’analisi sulle implicazioni per la classifica (“Il Punto di Vista”) è un contenuto editoriale originale della redazione.



