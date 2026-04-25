Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano. Il caso VAR e l’esposto di Rocca

📋 In Sintesi Terremoto ai vertici del calcio italiano: il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha ricevuto un avviso di garanzia il 24 aprile con l’accusa di “concorso in frode sportiva”. L’inchiesta, condotta dal PM Maurizio Ascione della Procura di Milano, indaga su presunte interferenze esterne nelle decisioni della sala VAR di Lissone durante il campionato 2024-2025. Al centro delle indagini penali ci sono due gare chiave: Udinese-Parma (con il VAR Paterna indagato per falsa testimonianza dopo un improvviso cambio di decisione su un rigore) e Inter-Verona (mancato intervento sulla gomitata di Bastoni). L’indagine è scaturita da un durissimo esposto dell’ex assistente Domenico Rocca, che ha denunciato un sistema di valutazioni alterate, mobbing e assenza di meritocrazia all’interno dell’AIA per favorire arbitri “amici” e penalizzare gli sgraditi.

Perché Gianluca Rocchi è indagato per frode sportiva e quali sono le partite al centro dell’inchiesta?

Il calcio italiano si risveglia in un incubo giudiziario che minaccia di radere al suolo la credibilità dell’intero sistema arbitrale. La notizia, battuta dall’agenzia Agi, ha la potenza di un ordigno a orologeria: Gianluca Rocchi, il capo dei fischietti italiani, è formalmente indagato. L’ipotesi di reato formulata dalla Procura di Milano è la più infamante per chi opera nello sport: frode sportiva. La stessa identica dicitura giuridica che, quasi vent’anni fa, innescò lo scandalo di Calciopoli portando alla retrocessione della Juventus e alla riscrittura della storia del nostro calcio.

L’inchiesta, che cova sotto la cenere dall’estate del 2024, non si limita a valutare il singolo errore di campo. Il Pubblico Ministero Maurizio Ascione sta esplorando le viscere del sistema, puntando i fari sul “bunker” tecnologico di Lissone e sulle dinamiche di potere interne all’Associazione Italiana Arbitri (AIA). L’obiettivo degli inquirenti è devastante nella sua semplicità: verificare se le decisioni prese davanti ai monitor siano state inquinate da pressioni, “bussate” sul vetro e interferenze gerarchiche volte a indirizzare i risultati delle partite e, di conseguenza, le carriere degli stessi direttori di gara.

⚠️ Il Precedente Storico L’ipotesi di reato di “frode sportiva” (Legge 401/1989) è la stessa che fu contestata ai vertici arbitrali e societari durante lo scandalo Calciopoli nel 2006. Se le accuse venissero provate, le conseguenze non sarebbero solo penali per i singoli individui, ma potrebbero innescare procedimenti della Giustizia Sportiva con penalizzazioni dirette per i club eventualmente coinvolti o favoriti dal sistema.

Cosa è successo nella sala VAR durante Udinese-Parma e perché Paterna è indagato?

In Udinese-Parma del 1° marzo 2025, il VAR Daniele Paterna ha cambiato improvvisamente decisione su un fallo di mano dopo una presunta “bussata” sul vetro della sala da parte di Rocchi. Paterna è ora indagato per falsa testimonianza a causa di incongruenze nel suo racconto agli inquirenti.

Il nodo principale dell’inchiesta milanese ruota attorno a una partita apparentemente di seconda fascia, ma che nasconde dinamiche procedurali inquietanti. Il 1° marzo 2025, durante Udinese-Parma (terminata 1-0), si verifica un episodio da moviola in area friulana. I video e gli audio acquisiti dagli inquirenti documentano una prima fase in cui gli operatori VAR sono concordi nel non assegnare il penalty. L’arbitro VAR Daniele Paterna afferma chiaramente: “Non mi sembra fuori dalla sagoma, guarda la posizione del braccio, mi sembra sul corpo”.

Pochi istanti dopo, la narrazione subisce un ribaltamento totale e ingiustificato. Paterna si rivolge all’arbitro centrale Maresca con una direttiva opposta: “Un attimo Fabio, controllo l’APP. È possibile calcio di rigore, Fabio, ti consiglio on field review per possibile calcio di rigore”. L’ipotesi investigativa è che questo repentino cambio di rotta sia stato dettato da un’interferenza esterna. Secondo le accuse, Gianluca Rocchi, presente a Lissone come supervisore, si sarebbe alzato per “bussare” ripetutamente sul vetro della stanza VAR (rumore udibile nelle registrazioni), imponendo di fatto la revisione. Ascoltato come testimone, Paterna ha cambiato versione durante l’interrogatorio, finendo iscritto nel registro degli indagati per falsa testimonianza.

Qual è il legame tra l’inchiesta su Rocchi e l’errore in Inter-Verona?

Il fascicolo include la mancata revisione VAR per la gomitata di Bastoni su Duda in Inter-Verona del gennaio 2024. L’esposto denuncia una disparità di trattamento: in questo caso, il supervisore Gervasoni non è intervenuto per correggere l’errore, favorendo l’Inter nella corsa Scudetto contro il Napoli.

L’indagine non si ferma alla stagione in corso, ma scava anche nel recente passato, toccando nervi scopertissimi per la tifoseria del Napoli. Nel fascicolo del PM Ascione compare la sfida Inter-Verona (2-1) del 6 gennaio 2024. L’episodio incriminato è la netta gomitata di Alessandro Bastoni ai danni di Duda, avvenuta lontano dal pallone e pochi istanti prima del gol decisivo di Davide Frattesi.

In quell’occasione, il VAR Nasca ritenne l’intervento regolare, omettendo di richiamare l’arbitro all’on-field review. L’esposto che ha fatto scattare le indagini sottolinea una grave disparità di comportamento dei vertici arbitrali: perché a Lissone si “bussa” sui vetri per un fallo di mano in Udinese-Parma, mentre il supervisore Gervasoni è rimasto in silenzio di fronte a un errore macroscopico a favore dell’Inter? Un errore che, come sottolineato dal denunciante, ha avuto un peso specifico enorme nell’indirizzare la lotta Scudetto a discapito della società partenopea.

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Cosa denuncia l’esposto dell’ex assistente Domenico Rocca contro l’AIA?

L’esposto di Domenico Rocca accusa la commissione arbitrale di aver alterato voti e graduatorie per favorire arbitri “amici” e penalizzare gli sgraditi. Rocca denuncia un sistema in cui la CON (Commissione Osservatori) agisce in combutta con la CAN per manipolare le medie voto che determinano le dismissioni a fine anno.

La miccia che ha fatto esplodere la polveriera è una lettera di fuoco inviata nel giugno 2025 dall’ex assistente arbitrale calabrese Domenico Rocca. Un documento che descrive un’Associazione Italiana Arbitri (AIA) governata da logiche clientelari, dove le carriere vengono decise a tavolino. Rocca denuncia un sistema in cui la CON (Commissione Osservatori Nazionale), teoricamente organo terzo e imparziale, agirebbe in realtà come braccio armato della CAN (Commissione Arbitri Nazionale) guidata da Rocchi.

Il dossier di Rocca spiega il meccanismo: la permanenza nella categoria dipende da una graduatoria basata sulla media dei voti. Tuttavia, le designazioni non sono eque. Rocca denuncia di essere stato designato 14 volte (1 in Serie A e 13 in Serie B) senza alcun criterio meritocratico, subendo valutazioni punitive per errori marginali, mentre altri colleghi venivano sistematicamente salvati dai vertici.

Quali sono le altre partite denunciate da Rocca per voti alterati?

Rocca cita casi specifici di manipolazione dei voti: in Lazio-Genoa Rocchi avrebbe imposto di alzare il voto di Perrotti; in Cittadella-Bari le designazioni sarebbero state pilotate per salvare Massimi e Di Monte; in Cesena-Spezia il voto di Rocca sarebbe stato abbassato a posteriori per un fuorigioco inesistente.

L’esposto non si limita a vaghe accuse, ma fornisce un elenco dettagliato di presunti abusi e disparità di trattamento, facendo nomi e cognomi:

Frosinone-Sampdoria: Rocca viene penalizzato con un 8.30 per un fuorigioco millimetrico di difficilissima lettura. Nello stesso periodo, l’assistente Zingarelli in Milan-Atalanta commette un errore gravissimo (segnala un fuorigioco su un giocatore partito dalla propria metà campo) ma riceve un voto quasi identico. Dopo 4 turni di stop, Zingarelli viene designato per Juve Stabia-Sampdoria e premiato da Rocchi con un altissimo 8.60 per rimetterlo in carreggiata.

Rocca viene penalizzato con un 8.30 per un fuorigioco millimetrico di difficilissima lettura. Nello stesso periodo, l’assistente Zingarelli in commette un errore gravissimo (segnala un fuorigioco su un giocatore partito dalla propria metà campo) ma riceve un voto quasi identico. Dopo 4 turni di stop, Zingarelli viene designato per Juve Stabia-Sampdoria e premiato da Rocchi con un altissimo 8.60 per rimetterlo in carreggiata. Lazio-Genoa: L’assistente Perrotti riceve un 8.40 dall’osservatore Tozzi. Mezz’ora dopo la gara, Rocchi (supervisore a Lissone) contatta Tozzi intimandogli di alzare il voto a 8.50.

L’assistente Perrotti riceve un 8.40 dall’osservatore Tozzi. Mezz’ora dopo la gara, Rocchi (supervisore a Lissone) contatta Tozzi intimandogli di alzare il voto a 8.50. Cittadella-Bari: Designazioni pilotate all’ultima giornata per “sistemare” l’arbitro Massimi e l’assistente Di Monte, entrambi in zone basse della classifica, garantendo loro i voti necessari per salvarsi a giochi fatti.

Designazioni pilotate all’ultima giornata per “sistemare” l’arbitro Massimi e l’assistente Di Monte, entrambi in zone basse della classifica, garantendo loro i voti necessari per salvarsi a giochi fatti. Cesena-Spezia: Rocca riceve un 8.50 negli spogliatoi. Il giorno dopo viene contattato telefonicamente: il voto viene abbassato a 8.40 per un presunto fuorigioco “scovato” dalle immagini, utile solo per spingerlo verso la dismissione.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL CROLLO DEL BUNKER DI LISSONE: LA TECNOLOGIA NON PUÒ SALVARE UN SISTEMA OPACO. L’inchiesta della Procura di Milano distrugge l’ultimo grande alibi del calcio moderno: l’infallibilità della tecnologia. Il VAR era stato venduto ai tifosi come lo strumento definitivo per garantire trasparenza e giustizia. Ma l’esposto di Rocca e le indagini su Rocchi ci dicono una cosa spaventosa: non importa quanti monitor ad altissima definizione tu abbia a Lissone, se dietro quei monitor siedono uomini ricattabili, le cui carriere dipendono dalle “bussate sul vetro” dei propri superiori. Se le accuse di alterazione delle graduatorie e di pressioni esterne venissero confermate, l’attuale governance dell’AIA andrebbe azzerata immediatamente. Il calcio italiano non ha bisogno di nuove telecamere, ha bisogno di arbitri che non debbano temere per il proprio posto di lavoro se prendono una decisione sgradita al “palazzo”.

🔍 Le Partite al Centro dell’Inchiesta Penale Match Data Episodio Contestato Ipotesi Investigativa Udinese-Parma 1 Marzo 2025 Rigore concesso per fallo di mano dopo On-Field Review. Interferenza esterna. Rocchi avrebbe “bussato” sul vetro per forzare il VAR Paterna a cambiare idea. Inter-Verona 6 Gennaio 2024 Gomitata di Bastoni su Duda ignorata prima del gol di Frattesi. Omissione volontaria. Il supervisore Gervasoni non interviene, favorendo l’Inter nella corsa Scudetto.

⚖️ I Protagonisti dell’Inchiesta Nome Ruolo Status Legale / Coinvolgimento Gianluca Rocchi Designatore Arbitri (CAN) Indagato per concorso in frode sportiva. Daniele Paterna Arbitro VAR (Udinese-Parma) Indagato per falsa testimonianza al PM. Domenico Rocca Ex Assistente Arbitrale Denunciante. Autore dell’esposto contro l’AIA. Maurizio Ascione Pubblico Ministero Titolare dell’inchiesta (Procura di Milano).

📑 Il Dossier Rocca: Le Gare con Voti Alterati Partita Citata Presunta Irregolarità Denunciata Lazio-Genoa Rocchi avrebbe telefonato all’osservatore Tozzi per imporre di alzare il voto dell’assistente Perrotti da 8.40 a 8.50. Cittadella-Bari Designazioni “pilotate” all’ultima giornata per salvare arbitri (Massimi e Di Monte) in zona retrocessione nella graduatoria. Cesena-Spezia Voto abbassato a Rocca (da 8.50 a 8.40) il giorno dopo la gara per un fuorigioco “fantasma”, al fine di spingerlo verso la dismissione. Milan-Atalanta L’assistente Zingarelli commette un errore grave ma viene “salvato” con voti alti nelle gare successive (8.60 in Juve Stabia-Sampdoria).

📌 Tutto sull’inchiesta per frode sportiva a Gianluca Rocchi Perché Gianluca Rocchi è indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano? Gianluca Rocchi è indagato dal PM Maurizio Ascione per concorso in frode sportiva. L’indagine nasce da un esposto del 2025 dell’ex assistente Domenico Rocca, che denuncia alterazioni nelle valutazioni arbitrali e interferenze esterne nella sala VAR di Lissone per manipolare i risultati delle partite. Cosa è successo nella sala VAR durante Udinese-Parma e perché Paterna è indagato? In Udinese-Parma del 1° marzo 2025, il VAR Daniele Paterna ha cambiato improvvisamente decisione su un fallo di mano dopo una presunta “bussata” sul vetro della sala da parte di Rocchi. Paterna è ora indagato per falsa testimonianza a causa di incongruenze nel suo racconto agli inquirenti. Qual è il legame tra l’inchiesta su Rocchi e l’errore in Inter-Verona? Il fascicolo include la mancata revisione VAR per la gomitata di Bastoni su Duda in Inter-Verona del gennaio 2024. L’esposto denuncia una disparità di trattamento: in questo caso, il supervisore Gervasoni non è intervenuto per correggere l’errore, favorendo l’Inter nella corsa Scudetto contro il Napoli. Cosa denuncia l’esposto dell’ex assistente Domenico Rocca contro l’AIA? L’esposto di Domenico Rocca accusa la commissione arbitrale di aver alterato voti e graduatorie per favorire arbitri “amici” e penalizzare gli sgraditi. Rocca cita pressioni dirette per modificare le valutazioni degli osservatori in diverse partite, configurando un sistema di mobbing e assenza di meritocrazia. Questa inchiesta è davvero paragonabile a Calciopoli? L’ipotesi di reato è identica a quella di Calciopoli: frode sportiva. Ma al momento le analogie si fermano qui. L’inchiesta è in corso, nessuno è stato condannato e la presunzione di innocenza vale per tutti gli indagati. Quello che è certo è che le istituzioni del calcio italiano sono nuovamente sotto la lente della magistratura ordinaria.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le informazioni giudiziarie relative all’avviso di garanzia per “concorso in frode sportiva” a carico di Gianluca Rocchi e Daniele Paterna sono state diramate dall’agenzia di stampa Agi e confermate dagli atti della Procura di Milano (PM Maurizio Ascione). I virgolettati e le accuse specifiche sulle partite (Udinese-Parma, Inter-Verona, Lazio-Genoa, Cesena-Spezia, ecc.) sono estratti fedelmente dall’esposto ufficiale presentato dall’ex assistente arbitrale Domenico Rocca alla Commissione Arbitrale Nazionale. Tutte le accuse riportate sono ipotesi investigative in corso: nessuno degli indagati è stato condannato. Napolissimo.it rispetta il principio della presunzione di innocenza e aggiornerà questo articolo con ogni sviluppo ufficiale dell’inchiesta. Ultimo aggiornamento: 25 Aprile 2026.



