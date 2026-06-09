Mercato Napoli: Giuffredi fissa il prezzo di Vergara. Gila bloccato, Spalletti su Lobotka

📋 In Sintesi Vergara, Gila e il centrocampo. Il procuratore Mario Giuffredi ha dichiarato su CRC — radio partner ufficiale della SSC Napoli — che la cessione di Vergara dipende esclusivamente dal club: se De Laurentiis decide di incassare 25-30 milioni di euro, nessuno si opporrà. Plusvalenza pura al 100%, essendo il ragazzo un prodotto del vivaio azzurro. Il Como di Fabregas è il club più concreto in Italia, con sondaggi paralleli dalla Premier League. Sul fronte difensivo, la pista Mario Gila si complica: la Lazio fa muro e deve girare il 50% della rivendita al Real Madrid. Allegri ha blindato De Bruyne e Lobotka come incedibili, mentre Anguissa potrebbe partire. La Juventus segue Lobotka.

Quali sono le ultime notizie sul mercato del Napoli tra la cessione di Vergara, l’ostacolo Gila e le scelte di Allegri?

Il calciomercato del Napoli entra nella sua fase più calda e lo fa con una notizia che rimescola le carte sul centrocampo. Mario Giuffredi, procuratore di Vergara, è intervenuto ai microfoni di CRC — radio partner ufficiale della SSC Napoli — durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, rilasciando dichiarazioni che aprono concretamente alla cessione del talento azzurro. Parole che arrivano in un contesto già esplosivo: Allegri attende di liberarsi dal Milan, Gila è bloccato dalla Lazio e il puzzle economico del club deve quadrare prima dell’inizio del ritiro estivo.

Cosa ha detto l’agente Giuffredi su Vergara e perché le sue parole cambiano lo scenario di mercato

L’agente Mario Giuffredi ha dichiarato su CRC che la cessione di Vergara non dipende dal giocatore né dal procuratore, ma esclusivamente da una scelta del Napoli: se il club decide di incassare 25-30 milioni di euro, nessuno si opporrà. Il Como di Fabregas è il club più concreto, con sondaggi paralleli da diversi club di Premier League.

Le parole di Giuffredi meritano di essere analizzate frase per frase, perché contengono un messaggio politico prima ancora che sportivo.

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“Vergara è un giocatore di 23 anni, ha la classe più cristallina della nostra Serie A, c’ha grande cazzimma” — questa non è una semplice lode al proprio assistito. È un’operazione di posizionamento mediatico calcolata. Giuffredi sta dicendo ai club interessati: non stiamo parlando di un giovane di belle speranze, stiamo parlando del talento più puro del campionato italiano. È un modo per alzare il prezzo ancor prima di sedersi a trattare.

Tuttavia la frase successiva è quella che ha fatto tremare i tifosi azzurri: “Bisogna capire il pensiero del club: se per 25-30 milioni preferiscono venderlo, non tratteniamo nessuno”. Tradotto dal linguaggio degli agenti al linguaggio reale: il Napoli ha già ricevuto offerte concrete in quella fascia di prezzo e Giuffredi sta prendendo le distanze da una decisione che percepisce come già orientata verso la cessione.

La chiusura è altrettanto rivelatrice: “Non è una scelta di Vergara, né del suo procuratore: sarà una scelta del club. Al massimo potremmo chiedere di discutere il contratto”. Qui Giuffredi sta costruendo una narrativa pubblica di protezione per il suo assistito. Se Vergara viene ceduto, la colpa ricadrà sul Napoli, non sul giocatore. Se resta, il merito sarà della volontà del ragazzo. In entrambi i casi, l’agente esce pulito da qualsiasi scenario.

Non bisogna sottovalutare un dettaglio economico cruciale: Vergara è un prodotto del settore giovanile azzurro. Il Napoli lo ha a bilancio a costo zero. Una cessione a 25-30 milioni rappresenterebbe una plusvalenza pura al 100% — un’iniezione di liquidità immediata che potrebbe finanziare l’intero mercato in entrata per la difesa o il centrocampo senza intaccare gli equilibri del bilancio.

Como e Premier League: chi vuole davvero Vergara e perché il Napoli potrebbe cedere

Il Como di Fabregas è il club più attivo in Italia: Vergara è il primo nome per sostituire Nico Paz. Dalla Premier League arrivano sondaggi concreti da club non ancora ufficializzati. Il Napoli valuta se monetizzare la plusvalenza per finanziare Gila o il mantenimento di De Bruyne.

In Italia, il Como è il club più avanti nella trattativa. Cesc Fabregas, tecnico dei lariani, ha indicato Vergara come primo obiettivo per sostituire Nico Paz, il talento argentino che lascerà la Lombardia dopo una stagione straordinaria. Il Como ha la solidità economica necessaria — garantita dalla proprietà indonesiana — per presentare un’offerta nell’ordine dei 25-30 milioni senza difficoltà. Non si tratterebbe quindi di una cessione “di saldo” ma di un trasferimento tra club di Serie A con valutazione piena.

Dall’Inghilterra arrivano sondaggi che, secondo le ricostruzioni giornalistiche disponibili, sarebbero più di semplici interessamenti esplorativi. I club specifici non sono stati ancora ufficializzati e le cifre non sono state confermate. Tuttavia il profilo di Vergara — 23 anni, tecnico, italiano, con esperienza consolidata in Serie A — corrisponde esattamente all’identikit che diversi club di Premier League stanno cercando per rinforzare la mediana con investimenti nella fascia 20-35 milioni.

Analizzando nel dettaglio la strategia di De Laurentiis, emerge un bivio netto: tenere Vergara come perno del centrocampo del futuro oppure monetizzare al massimo per finanziare gli obiettivi primari. Non è possibile fare tutto senza sacrifici, e Vergara potrebbe essere la pedina più logica nel puzzle economico del mercato estivo 2026.

Perché la trattativa per Mario Gila con la Lazio si è complicata e cosa blocca il Napoli

La Lazio chiede 30 milioni per Gila ma deve girare il 50% della rivendita al Real Madrid. Gattuso lo ha chiesto come pilastro della difesa biancoceleste. Per il Napoli l’investimento è elevato e la resistenza del club romano rende la trattativa in salita.

Sul fronte difensivo le notizie sono meno incoraggianti. Mario Gila, difensore centrale spagnolo della Lazio, è il primo obiettivo di Allegri per la retroguardia del nuovo Napoli. Tuttavia la trattativa si è incagliata per ragioni che vanno ben oltre la semplice negoziazione economica.

La Lazio ha alzato il muro per una ragione precisa: Rino Gattuso, nuovo tecnico biancoceleste, considera Gila un pilastro del suo progetto e ha posto il suo mantenimento come condizione non negoziabile. Cedere Gila dopo averlo promesso a Gattuso significherebbe minare il rapporto con il nuovo allenatore ancor prima di iniziare, alimentando un malcontento nella piazza laziale che è già ai livelli di guardia dopo una stagione complicatissima.

La valutazione fissata dalla Lazio è di circa 30 milioni di euro, cifra che però racconta solo metà della storia. Nel contratto che ha portato Gila dal Real Madrid alla Lazio è inserita una clausola di rivendita del 50%. Questo significa che cedendo Gila per 30 milioni, i biancocelesti dovrebbero girarne 15 direttamente al Real Madrid, incassando effettivamente solo la metà. Di conseguenza, per la Lazio la cessione non ha quasi senso economico a quella cifra, mentre per il Napoli l’investimento da 30 milioni per un difensore centrale — pur di alto livello — rimane molto impegnativo in un mercato già complesso.

De Bruyne, Lobotka e Anguissa: le scelte di Allegri sul centrocampo del nuovo Napoli

Allegri ha blindato De Bruyne e Lobotka come incedibili. Anguissa può partire se arriva un’offerta importante. La Juventus segue Lobotka con insistenza: è un pallino storico di Spalletti, con cui ha vinto il terzo scudetto del Napoli.

Il capitolo centrocampo è il più strategico dell’intero mercato azzurro perché rivela le priorità tattiche di Allegri ancor prima della firma ufficiale sul contratto con il Napoli.

Secondo le ricostruzioni più accreditate, il tecnico livornese ha indicato chiaramente due giocatori come incedibili: Kevin De Bruyne e Stanislav Lobotka. Il belga, arrivato al Napoli nella sessione invernale, ha già dimostrato di poter alzare il livello qualitativo dell’intera manovra azzurra. Allegri lo considera la chiave per costruire un centrocampo che sappia dominare il possesso e gestire i ritmi della partita — un aspetto tattico che il tecnico ha sempre privilegiato nelle sue squadre più vincenti.

Per quanto riguarda Lobotka, la situazione è delicatissima. Lo slovacco è il regista naturale del Napoli, il metronomo che detta i tempi di tutta la manovra. Su di lui è piombata con insistenza la Juventus. Il motivo ha radici profonde: Luciano Spalletti ha sempre considerato Lobotka un giocatore ideale per il suo calcio e fu proprio con lui in panchina che lo slovacco si trasformò da riserva a protagonista assoluto del terzo scudetto del Napoli. L’interesse bianconero non è casuale e non va sottovalutato, anche se il Napoli per ora non ha intenzione di aprire nessuna trattativa.

Il nome che invece potrebbe fare le valigie è André-Frank Zambo Anguissa. A differenza di De Bruyne e Lobotka, il centrocampista camerunense non rientra nella lista degli intoccabili di Allegri. Se dovesse arrivare un’offerta significativa dalla Premier League — dove il suo profilo fisico e atletico è molto apprezzato — il Napoli potrebbe valutare la cessione per reinvestire il ricavato sul mercato in entrata.

Il quadro completo: Allegri ancora bloccato dal Milan e l’impatto sulle strategie di mercato

Allegri è ancora formalmente tesserato del Milan fino al 2027. La trattativa per la buonuscita da 5 milioni è in stallo. Ogni giorno di ritardo è un giorno in meno per pianificare ritiro, richieste tattiche e operazioni di mercato.

A complicare ulteriormente il quadro c’è il fatto che Allegri non è ancora formalmente libero. Come abbiamo analizzato nel dettaglio nel nostro approfondimento sulla guerra della buonuscita con il Milan, il tecnico livornese è ancora sotto contratto con i rossoneri fino al 2027 e la trattativa per la risoluzione da 5 milioni di euro — 2 per lui, 3 per lo staff — è in stallo per la resistenza di Gerry Cardinale.

Nel frattempo il panorama delle panchine di Serie A si muove velocemente. La Fiorentina ha ufficializzato il suo nuovo allenatore, il Milan è ancora a caccia del sostituto di Allegri e il valzer delle panchine sta entrando nella fase decisiva. Per il Napoli l’attesa non è drammatica — l’accordo con Allegri è blindato e le alternative sono state già esplorate e scartate — ma ogni giorno di ritardo è un giorno in meno per pianificare il ritiro estivo e lavorare sulle richieste tattiche dell’allenatore. Giovanni Manna sta operando come se Allegri fosse già in carica, ma senza la firma ufficiale ogni trattativa resta sospesa nel limbo delle intese verbali.

Giocatore Situazione Valutazione Club Interessati Vergara ⚠️ Cessione possibile 25-30 mln (plusvalenza 100%) Como, Premier League Mario Gila 🔴 Trattativa bloccata 30 mln (50% al Real Madrid) Napoli (primo obiettivo) Kevin De Bruyne ✅ Incedibile per Allegri Cifre non ufficializzate Nessuno Lobotka ✅ Incedibile — Juve alla finestra Cifre non ufficializzate Juventus (pallino Spalletti) Anguissa ⚠️ Possibile partenza Cifre non ufficializzate Sondaggi Premier League

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✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL DILEMMA VERGARA È IL VERO TERMOMETRO DEL PROGETTO. Le parole di Giuffredi sono una cartina di tornasole per capire che tipo di Napoli vedremo nella stagione del centenario. Un club che cede il talento più cristallino della Serie A — parole dell’agente, non nostre — per incassare 30 milioni di plusvalenza è un club che ragiona in termini di bilancio. Un club che lo trattiene e ci costruisce attorno è un club che ragiona in termini di ambizione. Allegri, che non ha ancora firmato ma già orienta le scelte, ha dimostrato alla Juventus di saper valorizzare i giovani solo quando ha le spalle coperte da una rosa profonda. Se il Napoli cede Vergara e non prende Gila, il rischio concreto è trovarsi con un allenatore da scudetto e una rosa da Europa League. De Laurentiis deve decidere adesso che tipo di progetto vuole costruire, perché il mercato non aspetta le buonuscite del Milan.

📌 Tutto su Vergara, Gila e il calciomercato Napoli 2026 Vergara viene ceduto dal Napoli nell’estate 2026? L’agente Mario Giuffredi ha dichiarato su CRC che la decisione spetta esclusivamente al club. Se il Napoli decide di incassare 25-30 milioni, né il giocatore né il procuratore si opporranno. Il Como di Fabregas è il club più concreto, con sondaggi paralleli dalla Premier League. 📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni di Mario Giuffredi sono state rilasciate in diretta su CRC, radio partner ufficiale della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”. I dettagli sulla clausola di rivendita del 50% al Real Madrid su Gila e sull’interesse del Como per Vergara sono basati su ricostruzioni giornalistiche. Le cifre relative alle valutazioni di Lobotka, Anguissa e De Bruyne non sono state ufficializzate e sono riportate come stime non confermate dai club. Ultimo aggiornamento: 10 Giugno 2026. Quanto vale Vergara sul mercato? L’agente Giuffredi ha indicato una fascia tra 25 e 30 milioni di euro. Essendo un prodotto del settore giovanile del Napoli, qualsiasi cifra incassata rappresenterebbe una plusvalenza pura al 100% per il bilancio del club. Perché la trattativa Gila-Napoli si è complicata? La Lazio fa muro perché Gattuso vuole Gila come pilastro. La valutazione è di 30 milioni ma la Lazio deve girare il 50% al Real Madrid per la clausola di rivendita, rendendo la cessione poco conveniente per i biancocelesti. De Bruyne resta al Napoli con Allegri? Sì. Allegri ha indicato Kevin De Bruyne come giocatore incedibile. Il tecnico lo considera la chiave del centrocampo e non intende privarsene nella prossima stagione. La Juventus può acquistare Lobotka dal Napoli? La Juventus segue Lobotka con insistenza: è un pallino storico di Spalletti, con cui ha vinto il terzo scudetto del Napoli. Il club azzurro per ora lo considera incedibile, salvo offerte economicamente irrinunciabili. Quando firma ufficialmente Allegri con il Napoli? Allegri è ancora formalmente tesserato del Milan fino al 2027. La trattativa per la buonuscita da 5 milioni è in stallo per il rifiuto di Cardinale. La firma con il Napoli è attesa non appena la situazione con i rossoneri si sblocca.

📊 Nota Metodologica & Fonti: Le dichiarazioni di Mario Giuffredi sono state rilasciate in diretta su CRC, radio partner ufficiale della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”. I dettagli sulla clausola di rivendita del 50% al Real Madrid su Gila e sull’interesse del Como per Vergara sono basati su ricostruzioni giornalistiche. Le cifre relative alle valutazioni di Lobotka, Anguissa e De Bruyne non sono state ufficializzate e sono riportate come stime non confermate dai club. Ultimo aggiornamento: 10 Giugno 2026.