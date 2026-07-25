LA RESA DEI CONTI IN ATTACCO E IL SOGNO SERBO. Il destino di Romelu Lukaku alla SSC Napoli è ormai segnato. A squarciare il velo di diplomazia è stato il suo agente, Federico Pastorello, che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato inequivocabilmente che il centravanti belga non accetterà mai di fare la riserva. La titolarità inamovibile di Rasmus Hojlund (reduce da una stagione da 12 gol in campionato e 3 in Champions) e la necessità societaria di abbattere il pesante ingaggio da 11 milioni lordi di Big Rom rendono la cessione l’unica via percorribile per il Direttore Sportivo Giovanni Manna. Il club non intende svendere il giocatore, pagato 30 milioni al Chelsea nel 2024, e attende offerte concrete dopo il buon Mondiale disputato negli States. Parallelamente, il Napoli deve risolvere la grana Lorenzo Lucca, attualmente infortunato e considerato fuori dal progetto tecnico. Ma la vera bomba di calciomercato, lanciata dal Corriere dello Sport, riguarda Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è attualmente svincolato dopo la frenata sul rinnovo con la Juventus. Manna ha riallacciato i contatti con il padre-agente Milos, strappando una promessa: se il Napoli riuscirà a piazzare sia Lukaku che Lucca, Vlahovic diventerà un obiettivo reale per l’attacco di Massimiliano Allegri, dovendo però superare la forte concorrenza del Besiktas.

Perché Romelu Lukaku lascia il Napoli e ci sono possibilità che Dusan Vlahovic arrivi a parametro zero?

Nel calcio, come nella vita, ci sono convivenze che nascono sotto una cattiva stella e finiscono per logorarsi sotto il peso delle gerarchie e dei bilanci. L’attacco del Napoli sta vivendo esattamente questa fase di transizione traumatica ma necessaria. Massimiliano Allegri ha bisogno di certezze, e la dirigenza ha il compito di fornirgliele disinnescando le bombe a orologeria presenti nello spogliatoio. Il caso Lukaku è esploso in tutta la sua evidenza, aprendo scenari di mercato che, fino a poche settimane fa, sembravano pura fantacalcio.

Perché Romelu Lukaku lascerà il Napoli e cosa ha detto l’agente Pastorello?

L’agente Federico Pastorello ha dichiarato che il belga non accetterà di fare la riserva di Hojlund, spingendo il club a cercare una cessione per abbattere l’ingaggio da 11 milioni lordi.

La diplomazia ha lasciato spazio alla cruda realtà. Le parole pronunciate venerdì sera da Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, non ammettono repliche: “Può fare il secondo al Napoli? Ovviamente no. È uno degli attaccanti più prolifici al mondo, difficilmente possiamo accettare una situazione del genere. Romelu non è un ragazzo che rimane dove non è voluto”.

Questa presa di posizione pubblica certifica la rottura. Il Napoli, dal canto suo, aveva già tracciato la strada. Come confermato dal DS Giovanni Manna nei giorni scorsi, la priorità assoluta del club è rientrare nei parametri economici UEFA. Mantenere a libro paga un giocatore che percepisce 11 milioni di euro lordi a stagione per fargli fare la riserva è un lusso che Aurelio De Laurentiis non vuole e non può permettersi.

Tuttavia, il Napoli non farà sconti. Acquistato nel 2024 per 30 milioni di euro dal Chelsea (con una percentuale sulla futura rivendita a favore dei londinesi), Lukaku ha dimostrato durante il Mondiale nordamericano di aver superato i gravi problemi fisici della passata stagione. Il club attende l’offerta giusta, consapevole che il mercato dei centravanti, come sottolineato dallo stesso Pastorello, è attualmente “bloccatissimo” in attesa del valzer delle punte di fine agosto.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: La cessione di Lukaku non è solo una questione tattica, ma una mossa di sopravvivenza ambientale. Massimiliano Allegri è un maestro nella gestione del gruppo, ma avere in panchina un “ingombro” da 11 milioni di euro, palesemente insoddisfatto e pronto a reclamare spazio tramite il suo procuratore, rischierebbe di minare la serenità dello spogliatoio fin dalla prima giornata. Risolvere questa grana è la priorità assoluta per blindare la leadership dell’allenatore.

Come ha giocato Rasmus Hojlund e perché Allegri lo ha scelto come titolare?

Il danese si è guadagnato la titolarità assoluta segnando 12 gol in campionato e 3 in Champions, diventando il perno inamovibile dell’attacco azzurro.

Se Lukaku è costretto a fare le valigie, il “colpevole” ha un nome e un cognome: Rasmus Hojlund. Acquistato in extremis nell’estate del 2025 per sopperire proprio al grave infortunio del belga, l’ex attaccante di Atalanta e Manchester United ha letteralmente preso in ostaggio la maglia da titolare, non lasciandola più.

I numeri della sua prima stagione all’ombra del Vesuvio sono inequivocabili: 12 reti e 6 assist in 33 presenze di Serie A, a cui si aggiungono 3 centri nel girone di Champions League e il gol decisivo nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Hojlund ha dimostrato una tenuta fisica e mentale straordinaria, caricandosi sulle spalle il peso dell’intero reparto offensivo. Per Massimiliano Allegri, che ama i centravanti capaci di attaccare la profondità ma anche di dialogare con gli esterni, il danese rappresenta il prototipo perfetto dell’attaccante moderno. Le gerarchie sono scritte nella pietra.

Qual è la situazione di Lorenzo Lucca nel nuovo attacco azzurro?

Rientrato dal prestito al Nottingham Forest, l’attaccante è attualmente infortunato e fuori dal progetto tecnico: il Napoli cerca una sistemazione definitiva.

A complicare il puzzle offensivo c’è la situazione di Lorenzo Lucca. L’ex centravanti dell’Udinese, rientrato dal prestito invernale al Nottingham Forest, non è mai riuscito a convincere pienamente l’ambiente partenopeo. Schierato nell’amichevole contro l’Arezzo, ha colpito un palo prima di fermarsi per un infortunio che, come confermato da Manna, lo terrà ai box per un paio di settimane.

Il messaggio della dirigenza è stato chiaro: Lucca deve dimostrare di meritare il Napoli. Ma la realtà dei fatti, confermata dalle indiscrezioni di mercato, è che il giocatore è considerato fuori dal progetto tecnico. Il club sta lavorando sotto traccia per trovargli una sistemazione a titolo definitivo, alleggerendo ulteriormente la rosa per fare spazio a eventuali nuovi innesti.

Il quadro riassuntivo delle gerarchie e dello status di mercato dei centravanti della SSC Napoli:

Tabella 1: Gerarchie tattiche e status di mercato dei centravanti (SSC Napoli, Estate 2026) Centravanti (SSC Napoli) Status Tattico con Allegri Situazione di Calciomercato Rasmus Hojlund ✅ Titolare Inamovibile Intoccabile. Perno del progetto presente e futuro. Romelu Lukaku ❌ Rifiuta il ruolo di riserva In uscita. Il club attende offerte per abbattere l’ingaggio da 11 milioni. Lorenzo Lucca 🔴 Fuori dal Progetto (Infortunato) In uscita. Si cerca una cessione a titolo definitivo.

Dusan Vlahovic andrà al Napoli? Il retroscena su Manna e le cifre del contratto.

Il DS Manna ha contattato il padre di Vlahovic (attualmente svincolato): se Lukaku e Lucca dovessero partire, il serbo diventerebbe un obiettivo concreto per affiancare Hojlund.

È in questo clima di smobilitazione offensiva che si inserisce la clamorosa indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport. Il nome che infiamma i sogni dei tifosi azzurri è quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sta vivendo una situazione paradossale: è attualmente svincolato. Le trattative per il rinnovo con la Juventus sono in fase di stallo a causa delle rigide condizioni imposte dai bianconeri (biennale da 7 milioni, ma con un bonus alla firma che il padre-agente Milos si rifiuta di dimezzare).

In questa crepa si è inserito con tempismo perfetto Giovanni Manna. Il DS azzurro aveva già approcciato papà Milos a inizio giugno, strappando una promessa: risentirsi più avanti nel caso in cui Dusan non avesse trovato una destinazione gradita. Quel momento è arrivato. I contatti sono ripresi, e la strategia del Napoli è chiara: se il club riuscirà a liberarsi dei pesanti contratti di Lukaku e Lucca, Vlahovic rientrerebbe prepotentemente nella lista dei giocatori “prendibili”.

L’operazione è complessa. Sul serbo c’è il forte pressing del Besiktas, pronto a ricoprirlo d’oro su esplicita richiesta del tecnico Vincenzo Italiano (che lo ha già allenato a Firenze). Tuttavia, il fascino di giocare la Champions League con il Napoli e di ritrovare Massimiliano Allegri (l’allenatore che lo ha gestito negli anni juventini) potrebbe fare la differenza.

Il riepilogo della situazione contrattuale e delle pretendenti per l’attaccante serbo:

Tabella 2: Status contrattuale e pretendenti per Dusan Vlahovic (Svincolato, Estate 2026) Club Interessato Offerta / Condizione Attuale Status della Trattativa Juventus Rinnovo biennale a 7 milioni, ma con bonus alla firma dimezzato. In fase di stallo. Il padre-agente Milos rifiuta le condizioni. Besiktas Rilancio economico importante su ingaggio e bonus. Trattativa calda, spinta dalla presenza del tecnico Vincenzo Italiano. SSC Napoli Ingaggio a parametro zero subordinato alle cessioni in attacco. Contatti riavviati da Manna. Operazione possibile solo se partono Lukaku e Lucca.

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL CAPOLAVORO POSSIBILE DI GIOVANNI MANNA. Sostituire un 33enne logoro e scontento (Lukaku) con un 26enne nel pieno della maturità agonistica (Vlahovic), prendendolo a parametro zero e affidandolo all’allenatore che lo conosce meglio di chiunque altro. Se Giovanni Manna dovesse riuscire a incastrare questo puzzle, firmerà il capolavoro assoluto del mercato europeo. L’operazione è in perfetta linea con i diktat di De Laurentiis: ci si libera di un ingaggio lordo devastante e di un cartellino in via di svalutazione, per investire su un patrimonio tecnico rivendibile. Il dualismo Hojlund-Vlahovic non deve spaventare: nel calcio moderno, con la nuova Champions League e 50 partite stagionali, avere due centravanti titolari non è un lusso, è una necessità vitale. Il Besiktas ha i soldi, ma il Napoli ha il blasone e Allegri. La partita a scacchi è appena iniziata.

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📌 Tutto sul mercato in attacco del Napoli Perché Romelu Lukaku lascerà il Napoli e cosa ha detto l’agente Pastorello? L’agente Federico Pastorello ha dichiarato che il belga non accetterà di fare la riserva di Hojlund, spingendo il club a cercare una cessione per abbattere l’ingaggio da 11 milioni lordi. Come ha giocato Rasmus Hojlund e perché Allegri lo ha scelto come titolare? Il danese si è guadagnato la titolarità assoluta segnando 12 gol in campionato e 3 in Champions, diventando il perno inamovibile dell’attacco azzurro. Qual è la situazione di Lorenzo Lucca nel nuovo attacco azzurro? Rientrato dal prestito al Nottingham Forest, l’attaccante è attualmente infortunato e fuori dal progetto tecnico: il Napoli cerca una sistemazione definitiva. Dusan Vlahovic andrà al Napoli? Il retroscena su Manna e le cifre del contratto. Il DS Manna ha contattato il padre di Vlahovic (attualmente svincolato): se Lukaku e Lucca dovessero partire, il serbo diventerebbe un obiettivo concreto per affiancare Hojlund.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

La redazione di Napolissimo.it precisa che le dichiarazioni di Federico Pastorello sul futuro di Romelu Lukaku sono state rilasciate in diretta ai microfoni di Sky Sport. Le statistiche relative a Rasmus Hojlund (12 gol in Serie A, 3 in Champions League) sono dati ufficiali della stagione 2025/2026. L’indiscrezione relativa ai contatti tra Giovanni Manna e l’entourage di Dusan Vlahovic, così come i dettagli sul mancato rinnovo con la Juventus, sono stati riportati originariamente dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ultimo aggiornamento: 25 Luglio 2026.