Cosa ha detto Aurelio De Laurentiis su Massimiliano Allegri e Rizzetta e perché il mercato del Napoli è bloccato?

📋 In Sintesi Rientrato in Italia, Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro del Napoli. Il presidente ha annunciato un anno di eventi per il Centenario (al via il 1° agosto) e ha liquidato l’offerta da 2,2 miliardi di Matt Rizzetta definendolo un “personaggio da film”. Su Massimiliano Allegri ha glissato in attesa dell’ufficialità, ma l’accordo c’è: biennale da 3,5 milioni più bonus (fino a 4). Tuttavia, questa lunga attesa per la risoluzione col Milan sta bloccando il mercato. Mario Gila ha un accordo di 5 anni col Napoli, ma la Lazio chiede 18 milioni più contropartite e l’Atalanta è in forte pressing. Sfumato Khalaili per i costi eccessivi, Manna lavora con il Genoa: possibile scambio tra Cajuste e l’esterno Norton-Cuffy.

Cosa ha detto Aurelio De Laurentiis su Massimiliano Allegri e Rizzetta e perché la trattativa per Gila al Napoli si è complicata?

Il ritorno in Italia di Aurelio De Laurentiis, intercettato all’imbarco dopo il suo viaggio negli Stati Uniti, ha riacceso i riflettori sulle strategie della SSC Napoli. Il presidente ha tracciato un bilancio dei suoi 22 anni di gestione, rivendicando la crescita costante del club, ma le sue parole hanno lasciato più di un interrogativo aperto. In un momento cruciale per la programmazione della stagione del Centenario, il silenzio su alcuni temi pesa quanto le dichiarazioni ufficiali.

Perché De Laurentiis non ha annunciato Allegri e quali sono le cifre del contratto?

Il presidente attende che il tecnico risolva la buonuscita col Milan. L’accordo col Napoli prevede un biennale (con opzione) da 3,5 milioni netti più bonus fino a 4 milioni.

Alla domanda diretta sul nuovo allenatore, De Laurentiis ha preferito glissare, affermando che non si può parlare di Massimiliano Allegri finché non ci sarà l’ufficialità. Un segreto di Pulcinella che conferma, di fatto, come l’intesa sia totale. Le cifre filtrate raccontano di un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, basato su un ingaggio fisso di 3,5 milioni di euro a stagione che, con i bonus legati ai risultati, sfiorerebbe i 4 milioni netti.

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Tuttavia, la piazza e gli addetti ai lavori iniziano a mostrare perplessità per le tempistiche. Il braccio di ferro tra Allegri e il Milan per la buonuscita sta tenendo in ostaggio il Napoli. Emerge una forte contraddizione gestionale: solo poche settimane fa, il club non ha voluto concedere tempo a Vincenzo Italiano (che ha poi firmato per il Besiktas in Turchia), mentre oggi accetta di aspettare Allegri a tempo indeterminato. Un doppio standard che, a ridosso del ritiro estivo, rischia di penalizzare la costruzione della squadra, considerando che quasi tutte le dirette concorrenti in Serie A hanno già ufficializzato e presentato i propri tecnici.

Cosa ha detto De Laurentiis sul Centenario del Napoli e sull’offerta di Matt Rizzetta?

Il presidente ha annunciato eventi per tutto l’anno a partire dal 1° agosto. Ha poi liquidato Rizzetta definendolo un “personaggio simpatico da inserire in un film”, chiudendo alla cessione.

Il 1° agosto 2026 il Napoli compirà 100 anni. De Laurentiis ha confermato che non ci sarà solo una festa isolata (che i tifosi, per tradizione, inizieranno a celebrare spontaneamente già la notte del 31 luglio), ma un palinsesto di manifestazioni che partiranno dal ritiro di Dimaro e si snoderanno per tutti i 12 mesi successivi.

Ma il passaggio più tagliente dell’intervento presidenziale ha riguardato Matt Rizzetta. Il frontman del gruppo americano Underdog Global Partners, che aveva presentato un’offerta da 2,2 miliardi di euro per rilevare il club creando una polisportiva calcio-basket, è stato derubricato a figura folcloristica. De Laurentiis lo ha definito un “personaggio simpatico”, aggiungendo ironicamente che lo vedrebbe bene in uno dei suoi film. Una stoccata in pieno stile ADL che chiude definitivamente, e non senza una punta di sarcasmo, le porte alla cessione della società.

Di seguito il confronto sulle tempistiche e la gestione societaria tra le due trattative per la panchina del Napoli:

Tabella 1: Il doppio standard del Napoli nella scelta dell’allenatore 2026 Parametro Valutato Vincenzo Italiano Massimiliano Allegri Pazienza del Club ❌ Nessuna (Trattativa interrotta) ✅ Attesa prolungata Ostacolo Principale Temporeggiamento del tecnico Buonuscita bloccata dal Milan Esito Attuale Firma con il Besiktas (Turchia) Accordo verbale (3,5M + bonus)

Perché la trattativa per Mario Gila si è complicata e chi lo vuole?

Il Napoli ha un accordo di 5 anni col giocatore, ma la Lazio chiede 18 milioni cash più contropartite tecniche. L’Atalanta è in forte pressing per soffiarlo agli azzurri.

L’attesa per l’ufficialità di Allegri sta avendo ripercussioni dirette sul mercato in entrata. Il caso più emblematico è quello di Mario Gila. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già raggiunto un accordo totale con il difensore spagnolo sulla base di un contratto quinquennale. Il giocatore vuole Napoli, ma l’ostacolo si chiama Claudio Lotito.

Come avevamo già analizzato, la Lazio deve riconoscere il 50% della futura rivendita al Real Madrid. Per questo motivo, i biancocelesti non fanno sconti: la richiesta attuale è di 18 milioni di euro di base fissa, a cui aggiungere contropartite tecniche gradite a Rino Gattuso per far lievitare la valutazione complessiva dell’operazione. Il Napoli temporeggia, e questo stallo ha permesso l’inserimento prepotente dell’Atalanta. La Dea, forte di una solidità economica e di un progetto tecnico già definito, sta pressando l’entourage del giocatore, mettendo a serio rischio il primo grande obiettivo difensivo degli azzurri.

Quali sono le alternative sugli esterni: sfuma Khalaili, spunta Norton-Cuffy?

Le richieste del St. Gilloise per Khalaili sono troppo alte. Manna lavora a uno scambio con il Genoa: Cajuste in rossoblù, Norton-Cuffy al Napoli.

Le difficoltà si registrano anche sulle corsie esterne. L’israeliano Anan Khalaili, a lungo corteggiato per diventare il vice-Di Lorenzo, sembra destinato a sfumare. La base economica richiesta dall’Union Saint-Gilloise è ritenuta fuori parametro dal Napoli, che preferisce destinare quel budget al centrocampo o alla difesa centrale.

Di conseguenza, Manna ha virato con decisione su Norton-Cuffy del Genoa. L’operazione potrebbe decollare grazie a un intreccio di mercato: il Grifone è molto interessato a Jens Cajuste. Lo svedese fa parte della famosa “lista degli 8 partenti” stilata da De Laurentiis per snellire la rosa. Uno scambio di cartellini (con eventuali conguagli da definire) risolverebbe due problemi in un colpo solo, garantendo ad Allegri un esterno di spinta fisico e liberando uno slot a centrocampo.

Il riepilogo delle trattative attuali di Giovanni Manna per il Napoli:

Tabella 2: Stato delle trattative del calciomercato Napoli (Giugno 2026) Giocatore Ruolo Status Trattativa Mario Gila Difensore 🔴 A rischio (Lazio chiede 18M + contropartite. Inserimento Atalanta) Anan Khalaili Esterno Destro ❌ Sfumato (Richieste economiche troppo alte) Norton-Cuffy Esterno Destro ✅ Possibile scambio con il Genoa Jens Cajuste Centrocampista ✅ In uscita (Piace al Genoa)

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL TEMPO È IL VERO NEMICO DEL CENTENARIO. Le parole di De Laurentiis confermano una pericolosa tendenza all’immobilismo. Derubricare l’offerta da 2,2 miliardi di Rizzetta a una battuta da cinema può far sorridere i nostalgici, ma nel calcio moderno i capitali fanno la differenza. Il vero campanello d’allarme, però, è la gestione della panchina. Aspettare Allegri all’infinito, giustificando i capricci milionari della sua buonuscita col Milan, sta paralizzando Giovanni Manna. Il caso Gila è la prova provata: il Napoli ha l’accordo col giocatore, ma senza l’avallo ufficiale del nuovo allenatore non si chiude con la Lazio, permettendo all’Atalanta (che ha le idee chiarissime) di inserirsi. Il Centenario non si costruisce con le feste di piazza il 1° agosto, si costruisce oggi, chiudendo i contratti e portando i giocatori in ritiro.

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📌 Tutto sulle parole di De Laurentiis e il mercato Perché De Laurentiis non ha annunciato Allegri e quali sono le cifre del contratto? Il presidente attende che il tecnico risolva la buonuscita col Milan. L’accordo col Napoli prevede un biennale (con opzione) da 3,5 milioni netti più bonus fino a 4 milioni. Cosa ha detto De Laurentiis sull’offerta di Matt Rizzetta? Il presidente ha liquidato l’offerta da 2,2 miliardi definendo Rizzetta un “personaggio simpatico da inserire in un film”, chiudendo di fatto alla cessione del club. Perché la trattativa per Mario Gila si è complicata e chi lo vuole? Il Napoli ha un accordo di 5 anni col giocatore, ma la Lazio chiede 18 milioni cash più contropartite tecniche. L’Atalanta è in forte pressing per soffiarlo agli azzurri. Quali sono le alternative sugli esterni: sfuma Khalaili, spunta Norton-Cuffy? Le richieste del St. Gilloise per Khalaili sono troppo alte. Manna lavora a uno scambio con il Genoa: Cajuste in rossoblù, Norton-Cuffy al Napoli.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sono state rilasciate a margine del suo rientro in Italia dagli Stati Uniti. I dettagli economici relativi al contratto di Massimiliano Allegri (3,5 milioni + bonus) e alla valutazione di Mario Gila (18 milioni + contropartite) sono frutto di indiscrezioni giornalistiche e non rappresentano comunicazioni ufficiali dei club coinvolti. Ultimo aggiornamento: 25 Giugno 2026.





