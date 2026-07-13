TENERE O CEDERE. Romelu Lukaku si è rilanciato ai Mondiali 2026 con il Belgio, segnando tre reti consecutive e fornendo un assist, nonostante una stagione travagliata al Napoli chiusa in anticipo per un rifiuto a curarsi a Castel Volturno. Il suo contratto con il club azzurro scade il 30 giugno 2027 e il nome dell’attaccante belga risulta inserito, secondo la Gazzetta dello Sport, nella lista dei 25 calciatori considerati cedibili in questa sessione di mercato. Decisivo sarà il giudizio del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, chiamato a valutare la convivenza tattica con Rasmus Hojlund, confermato dopo il riscatto dal Manchester United.

Lukaku rinato al Mondiale, il Napoli deve decidere: tenerlo o venderlo?

Il ritorno al gol di Romelu Lukaku ai Mondiali 2026 riapre un dibattito che a Castel Volturno sembrava già chiuso: tenere o cedere l’attaccante belga, reduce da una stagione vissuta in gran parte in infermeria e da una rottura mai del tutto rimarginata con l’ambiente Napoli. La domanda nasce proprio dal contrasto tra le prestazioni convincenti mostrate con la maglia del Belgio e le incognite fisiche, tattiche ed economiche che pesano sul suo futuro in azzurro.

Come ha giocato Lukaku ai Mondiali 2026?

Fino a poche settimane prima dell’inizio della competizione, la stessa convocazione di Lukaku appariva a rischio, complice una stagione vissuta per gran parte lontano dal campo. Il selezionatore Rudi Garcia ha però scelto di puntare su di lui, inserendolo nel gruppo e restituendogli l’occasione di un altro Mondiale, e il centravanti ha risposto nel modo che gli riesce meglio: segnando.

Il bilancio in Nord America parla di tre reti consecutive e un assist: il gol del momentaneo 2-2 contro il Senegal ai sedicesimi, il guizzo contro la Nuova Zelanda, la partecipazione decisiva all’esordio contro il Belgio e infine il destro vincente nel 4-1, accompagnato da un’esultanza provocatoria verso i tifosi di casa. Un dato che pesa particolarmente se si considera che Lukaku è partito titolare una sola volta, contro l’Iran, gara in cui peraltro non è riuscito a incidere.

Perché l’incognita fisica resta il problema principale?

Il vero nodo, secondo quanto dichiarato dallo stesso Garcia durante la fase a gironi, riguarda la tenuta atletica: “Romelu non è ancora in grado di giocare una partita intera. Deve adattarsi agli allenamenti e ai suoi ingressi da subentrato […] Sono molto contento di quello che sta facendo, ma dobbiamo stare attenti a non sovraccaricarlo”. Lukaku non ha infatti mai completato una gara per intero in questo Mondiale, avvicinandosi ai 90 minuti solo contro il Senegal, gara però prolungata dai tempi supplementari.

Non bisogna sottovalutare che questo dato clinico si somma a una stagione di club segnata da lunghi stop, culminata con la scelta del giocatore di curarsi definitivamente in Belgio piuttosto che rientrare a Castel Volturno. Un episodio che non è stato digerito dall’ambiente Napoli, né dalla dirigenza né dal suo ormai ex allenatore Antonio Conte, che a fine aprile aveva dichiarato: “Non ho avuto l’opportunità di parlare con lui. So che un nostro dirigente ci ha parlato, lui è venuto al centro. Il mio ufficio era lì, ma nessuno ha bussato alla porta. Questo mi è dispiaciuto tanto, perché mi sarei aspettato un saluto o un messaggio”. L’ultima apparizione di Lukaku in maglia Napoli resta così quella di Napoli-Torino del 7 marzo, per appena 7 minuti più recupero.

Lukaku e Hojlund possono giocare insieme con Allegri?

Analizzando l’aspetto tattico, la domanda centrale riguarda l’eventuale convivenza con Rasmus Hojlund, che dopo il riscatto dal Manchester United è certo di restare a Napoli e che nella stagione appena conclusa ha sostanzialmente trascinato l’attacco azzurro, sia in campionato che nel breve cammino di Champions League, proprio per l’assenza di un’alternativa affidabile.

Ipotizzare oggi Lukaku e Hojlund come coppia titolare in un eventuale 3-5-2 di Allegri — ammesso che il tecnico livornese scelga di replicare lo stesso assetto già visto al Milan, informazione che resta comunque un’ipotesi tecnica non confermata ufficialmente — appare complicato: sono due centravanti puri, ruolo che raramente permette una coesistenza naturale in campo. Hojlund, per il rendimento offerto da settembre a maggio, si è guadagnato la conferma da titolare, relegando Lukaku in seconda fila. Resta da capire se un giocatore abituato a essere protagonista in ogni squadra in cui ha giocato accetterebbe un ruolo da comprimario.

Cosa dice il contratto di Lukaku con il Napoli?

Il tema più concreto, e per questo il più urgente da affrontare, riguarda la situazione contrattuale. Il vincolo che lega Lukaku al Napoli scade il 30 giugno 2027, il che significa che la prossima stagione potrebbe essere l’ultima del centravanti in maglia azzurra, salvo un rinnovo. Di conseguenza, se il club non dovesse cederlo in questa finestra o in quella invernale, rischierebbe seriamente di perderlo a parametro zero al termine del campionato, senza alcun ritorno economico su un investimento che la stessa stampa sportiva aveva quantificato in circa 30 milioni di euro al momento dell’acquisto dalla Roma nel 2024.

Proprio per questo la Gazzetta dello Sport ha inserito Lukaku nella lista dei 25 calciatori considerati cedibili dal Napoli in questa sessione di mercato, insieme a nomi come Milinković-Savić, Lindstrom, Olivera e Cajuste. Un dato che, tuttavia, va letto come indicazione di mercato e non come conferma di una cessione già decisa, poiché la parola finale spetterà ad Allegri, che valuterà la situazione in accordo con la dirigenza.

⚡ Perché questa notizia conta per il Napoli: L’affidabilità fisica e comportamentale è il primo requisito richiesto da Aurelio De Laurentiis per il nuovo ciclo. Avere in rosa un giocatore da 8 milioni di euro netti a stagione che può garantire solo 30 minuti a partita rappresenta un lusso insostenibile per i parametri finanziari del club nell’anno del Centenario.

Lukaku e Hojlund possono giocare insieme nel Napoli di Allegri?

La convivenza tattica è quasi impossibile: entrambi sono centravanti puri e mancini. Hojlund si è guadagnato la titolarità, relegando Lukaku al ruolo di riserva di lusso.

Dal punto di vista puramente tecnico, il vero ostacolo alla permanenza di Lukaku si chiama Rasmus Hojlund. Il danese, appena riscattato dal Manchester United per 44 milioni di euro, ha tirato la carretta per tutta la scorsa stagione, dimostrando di poter reggere da solo il peso dell’attacco azzurro.

Pensare a una convivenza tra i due è pura utopia tattica. Che Allegri scelga il 4-3-3 o un potenziale 3-5-2, schierare contemporaneamente due centravanti puri, per di più entrambi mancini e con la tendenza a occupare la stessa porzione di area di rigore, significherebbe sbilanciare irrimediabilmente la squadra. La verità inoppugnabile è che Hojlund si è meritato i gradi di titolare indiscusso. Lukaku, abituato a essere il fulcro del progetto in ogni club in cui ha militato, accetterebbe mai di partire stabilmente in seconda fila?

Il confronto tecnico, fisico e contrattuale tra i due centravanti a disposizione della SSC Napoli:

Tabella 1: Analisi del dualismo offensivo tra Rasmus Hojlund e Romelu Lukaku (SSC Napoli 2026) Attaccante (SSC Napoli) Status Tattico 2026/2027 Condizione Fisica Attuale Scadenza Contratto Rasmus Hojlund ✅ Titolare Inamovibile Piena tenuta sui 90 minuti. Lungo termine (Appena riscattato) Romelu Lukaku ⚠️ Riserva / In Uscita Autonomia limitata (impiegato part-time). 30 Giugno 2027 (Rischio parametro zero)

Cosa succederà con il contratto in scadenza di Lukaku nel 2027?

Il contratto scade tra 12 mesi. Il Napoli deve cederlo ora o a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero, ma l’ultima parola spetterà a Massimiliano Allegri.

Dulcis in fundo, la spada di Damocle del contratto. Il vincolo che lega Lukaku al Napoli scadrà il 30 giugno 2027. Questo significa che il belga sta per entrare nel suo ultimo anno di contratto. Per una società attenta ai bilanci come quella di De Laurentiis, la regola è ferrea: o si rinnova, o si cede. Trattenere il giocatore senza un prolungamento significherebbe rischiare di perderlo a parametro zero tra dodici mesi, distruggendo il valore residuo del cartellino.

È per questo mix di ragioni (fisiche, tattiche ed economiche) che La Gazzetta dello Sport ha inserito Lukaku nella famosa lista dei 25 giocatori da cedere. Oggi, il belga sembra molto più fuori che dentro il progetto azzurro. Tuttavia, nel calciomercato l’ultima parola spetta sempre all’allenatore. Massimiliano Allegri valuterà il giocatore e prenderà una decisione in accordo con Giovanni Manna. Non va dimenticato che il tecnico livornese è un grande estimatore di Lukaku: lo avrebbe voluto fortemente ai tempi della Juventus, quando fu imbastito (e poi sfumato) il clamoroso scambio con il Chelsea per Dusan Vlahovic. Basterà questa vecchia stima per ribaltare un destino che sembra già scritto?

Il riepilogo della situazione attuale di Romelu Lukaku tra rendimento al Mondiale e futuro al Napoli:

Tabella 1: Status di Romelu Lukaku al Mondiale 2026 e situazione contrattuale con il Napoli Voce Dettaglio Reti al Mondiale 2026 3 gol consecutivi + 1 assist Presenze da titolare 1 (contro l’Iran, senza incidere) Scadenza contratto Napoli 30 giugno 2027 Ultima presenza con il Napoli Napoli-Torino, 7 marzo (7 minuti più recupero) Status mercato Inserito da Gazzetta dello Sport nella lista dei 25 cedibili

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo IL LUSSO CHE IL NAPOLI NON PUÒ PERMETTERSI. La stima di Allegri per Lukaku è nota, ma i numeri sono spietati. Pagare 8 milioni di euro netti a stagione per un attaccante che non ha i 90 minuti nelle gambe e che partirebbe alle spalle di Hojlund è un suicidio finanziario. Il Napoli ha bisogno di liquidità per ricostruire la difesa e le fasce. Il buon Mondiale disputato dal belga (almeno a livello realizzativo) è in realtà una benedizione per Giovanni Manna: ha riacceso i riflettori internazionali sul giocatore, offrendo al club la sponda perfetta per cercare acquirenti in Turchia o in Arabia Saudita. Trattenerlo per romanticismo o per una vecchia infatuazione tattica di Allegri significherebbe bloccare il mercato in entrata. È tempo di salutarsi, possibilmente senza i rancori visti con Conte.

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📌 Tutto sul futuro di Romelu Lukaku al Napoli Come ha giocato Romelu Lukaku al Mondiale 2026 con il Belgio? Nonostante l’eliminazione della squadra, Lukaku ha segnato tre reti e fornito un assist, dimostrando di aver recuperato fisicamente, seppur giocando principalmente da subentrato. Quali sono i problemi fisici e disciplinari di Lukaku a Napoli? Il belga non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e l’ambiente azzurro non ha digerito la sua fuga in Belgio per curarsi, che scatenò la delusione dell’ex tecnico Antonio Conte. Lukaku e Hojlund possono giocare insieme nel Napoli di Allegri? La convivenza tattica è quasi impossibile: entrambi sono centravanti puri e mancini. Hojlund si è guadagnato la titolarità, relegando Lukaku al ruolo di riserva di lusso. Cosa succederà con il contratto in scadenza di Lukaku nel 2027? Il contratto scade tra 12 mesi. Il Napoli deve cederlo ora o a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero, ma l’ultima parola spetterà a Massimiliano Allegri.

📊 Nota Metodologica & Linea Editoriale:

La redazione di Napolissimo.it precisa che le statistiche relative al Mondiale 2026 di Romelu Lukaku (gol e assist) sono dati ufficiali della competizione. Le dichiarazioni di Rudi Garcia e Antonio Conte sono citazioni storiche accertate. L’inserimento del giocatore nella lista dei 25 esuberi in uscita è un’indiscrezione di mercato riportata originariamente da La Gazzetta dello Sport. Ultimo aggiornamento: 13 Luglio 2026.







