Hojlund riscattato dal Napoli: come funziona la clausola rescissoria, vale anche in Italia?

📋 In Sintesi Rasmus Hojlund è ufficialmente un calciatore del SSC Napoli a titolo definitivo. Il club azzurro ha esercitato l’obbligo di riscatto nei confronti del Manchester United, versando 44 milioni di euro aggiuntivi rispetto ai 6 già corrisposti per il prestito annuale, per un investimento complessivo di 50 milioni. Il centravanti danese, 23 anni, ha firmato fino al 30 giugno 2030 con opzione per una stagione in più. Nella prima annata in azzurro ha totalizzato 44 presenze, 16 gol e 7 assist, contribuendo — tra gli altri obiettivi — alla qualificazione in Champions League, condizione che ha fatto scattare l’obbligo di acquisto. Nel nuovo contratto è però presente una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, pagabili in tre rate annuali da 28,3 milioni, attiva a partire dall’estate 2027 e valida anche per i club italiani di Serie A.

Quanto ha pagato il Napoli per riscattare Hojlund e come funziona la clausola rescissoria

Era nell’aria da settimane, ma adesso è nero su bianco e certificato dal comunicato ufficiale del club. Rasmus Winther Hojlund è un calciatore del Napoli a titolo definitivo. La SSC Napoli ha annunciato di aver esercitato il diritto di riscatto previsto nell’accordo di prestito stipulato la scorsa estate con il Manchester United, chiudendo definitivamente qualsiasi scenario alternativo sul futuro del centravanti danese. Una notizia attesa, voluta e meritata, alla luce di una stagione in cui il numero 19 azzurro ha dimostrato di saper fare la differenza nei momenti che contano.

Il comunicato ufficiale del club partenopeo non ha lasciato spazio a interpretazioni: «La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club». Poche righe, asciutte e precise, accompagnate dalle parole dello stesso Hojlund sui canali social azzurri: un messaggio che trasuda gratitudine verso la città e verso i tifosi che lo hanno accolto e sostenuto lungo tutto l’arco della stagione.

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Quanto ha pagato il Napoli per riscattare Hojlund dal Manchester United?

Il Napoli versa ai Red Devils 44 milioni di euro per il riscatto definitivo: sommati ai 6 milioni del prestito, l’operazione vale complessivamente 50 milioni.

La cifra del riscatto era stata concordata e blindata fin dal primo momento dell’accordo di prestito, nell’estate precedente. Il raggiungimento delle condizioni sportive stabilite contrattualmente — tra le quali figura la qualificazione alla Champions League, obiettivo centrato dal Napoli in questa stagione — ha fatto scattare in modo automatico l’obbligo di acquisto, senza necessità di ulteriori trattative tra i due club.

Analizzando nel dettaglio l’operazione finanziaria, si tratta di un investimento solido e coerente con i valori di mercato attuali. 50 milioni di euro complessivi per un attaccante di 23 anni, con una stagione da 16 gol e 7 assist in 44 presenze alle spalle, rappresentano una cifra competitiva rispetto agli standard del calcio europeo contemporaneo. Il Napoli ha di fatto acquistato un giocatore nel momento in cui il suo valore era ancora in fase di consolidamento, prima che le prestazioni lo portassero a cifre di mercato potenzialmente ben superiori.

Lo stesso Hojlund, nel messaggio pubblicato sui profili ufficiali del club, ha descritto con parole sincere il suo percorso napoletano: «È una sensazione strana, perché nell’ultimo anno mi sono già sentito un calciatore del Napoli. Il modo in cui voi tifosi mi avete sostenuto, facendomi sentire a casa e aiutandomi a ritrovare la fiducia in me stesso, è qualcosa di cui sono profondamente grato». Parole che raccontano non solo un riscatto contrattuale, ma anche un riscatto personale e sportivo di un giocatore che a Manchester non era riuscito a esprimere il proprio reale potenziale.

Come funziona la clausola rescissoria di Hojlund: importo, rate e data di attivazione

La clausola vale 85 milioni, pagabili in tre rate annuali da 28,3 milioni. Non è attivabile subito: scatta dal 2027 e vale anche per i club italiani.

Dietro la notizia del riscatto ufficiale si nasconde però un dettaglio contrattuale che merita un’analisi attenta. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nel contratto firmato da Hojlund con il Napoli fino al 30 giugno 2030 — con opzione per una stagione aggiuntiva — è stata inserita una clausola rescissoria da 85 milioni di euro.

Il meccanismo di funzionamento è articolato su più livelli. Sul fronte della tempistica: la clausola non è attivabile nell’estate corrente, offrendo al Napoli almeno una finestra di mercato al riparo da offerte vincolanti. Tuttavia, a partire dall’estate 2027, qualsiasi club interessato potrà esercitarla versando la cifra pattuita direttamente nelle casse del club azzurro, bypassando qualsiasi trattativa con Aurelio De Laurentiis.

Sul fronte economico, l’elemento che abbassa significativamente la barriera d’accesso è la modalità di pagamento: gli 85 milioni non devono essere corrisposti in un’unica soluzione, ma possono essere dilazionati in tre rate annuali da 28,3 milioni di euro. Una struttura che rende l’operazione sostenibile anche per club che non dispongono di una liquidità immediata elevatissima, allargando potenzialmente la platea degli acquirenti interessati.

Non bisogna sottovalutare, infine, l’aspetto forse più delicato dell’intera vicenda: la clausola è valida anche per i club italiani di Serie A. Non si tratta dunque di una protezione pensata per mantenere il giocatore nel campionato italiano — chiunque, da Milano a Madrid, potrà presentarsi con le rate in mano e portare via Hojlund dal Vesuvio senza dover aprire una trattativa. Di conseguenza, il Napoli si trova a gestire una situazione paradossale: ha investito 50 milioni per blindare il suo centravanti, ma ha contestualmente firmato un documento che, dal 2027, potrebbe renderlo acquistabile a prezzo fisso da chiunque.

La stagione di Hojlund al Napoli: i numeri che hanno convinto il club a riscattarlo

44 presenze, 16 gol, 7 assist e la Supercoppa Italiana: una prima stagione da protagonista che non ha lasciato dubbi sulla scelta del riscatto.

Per comprendere perché il Napoli non abbia avuto esitazioni nell’esercitare il riscatto, è sufficiente scorrere i dati statistici della stagione appena conclusa. Hojlund ha debuttato in azzurro il 13 settembre, realizzando il suo primo gol proprio all’esordio nella vittoria esterna per 3-1 sulla Fiorentina al Franchi. Un inizio che ha subito definito il tono della sua avventura napoletana.

Il percorso in Supercoppa Italiana ha rappresentato un ulteriore momento di crescita: il danese ha firmato il gol decisivo nella semifinale vinta contro il Milan, contribuendo alla conquista del trofeo. Nel complesso della stagione, le 16 reti e i 7 assist accumulati in 44 presenze tra tutte le competizioni dipingono il ritratto di un attaccante ritrovato, capace di incidere con regolarità sia in campionato che nelle coppe.

Tuttavia, non va ridotto tutto ai soli numeri. Hojlund è arrivato a Napoli con qualcosa da dimostrare a sé stesso prima ancora che agli altri. La Premier League non era riuscita a esaltarne le qualità, e lo United lo aveva progressivamente marginalizzato. Il prestito partenopeo si è rivelato la svolta: la fiducia dello staff tecnico, l’accoglienza calorosa della città e la struttura tattica della squadra hanno permesso al centravanti danese di ritrovare quella fluidità di gioco e quella sicurezza sotto porta che sembravano smarrite. Non a caso, nel suo messaggio d’addio ai Red Devils, ha tenuto a sottolineare il ruolo fondamentale dei tifosi azzurri nel processo di ritrovamento della propria identità calcistica.

Il rischio clausola: il Napoli non deve ripetere l’errore Kvaratskhelia

La gestione della clausola sarà il vero banco di prova della dirigenza: con Kvara i ritardi nei rinnovi costarono carissimo. Con Hojlund non ci sono più alibi.

Guardando al futuro con spirito analitico, la presenza di questa clausola riporta alla mente un precedente doloroso per la tifoseria partenopea. Con Khvicha Kvaratskhelia, i ritardi accumulati nella gestione dei rinnovi contrattuali avevano messo il club in una posizione di debolezza negoziale, contribuendo all’inevitabile cessione al Liverpool per una cifra — 70 milioni — considerata da molti osservatori al di sotto del reale valore di mercato del georgiano, specie se rapportata ai prezzi pagati nello stesso periodo per profili analoghi.

Con Hojlund, il rischio esiste ed è strutturato contrattualmente. A differenza del caso Kvaratskhelia, dove la fragilità era nelle tempistiche dei rinnovi, qui il pericolo è scritto nero su bianco nell’accordo firmato. La dirigenza azzurra dovrà lavorare nei prossimi due anni — prima che la clausola diventi attiva — per costruire attorno al danese un progetto tecnico, ambientale e sportivo talmente convincente da rendergli impossibile anche solo prendere in considerazione l’idea di lasciarsi acquistare a prezzo fisso. Il campo, ancora una volta, sarà l’unica vera risposta a una clausola che nessuna strategia legale potrà mai disattivare.

Hojlund al Napoli: tutti i numeri dell’operazione Dettaglio Dato verificato Costo prestito annuale 6 milioni di euro Costo riscatto definitivo 44 milioni di euro Investimento totale Napoli 50 milioni di euro Durata contratto Fino al 30 giugno 2030 + opzione stagione Clausola rescissoria 85 milioni di euro Modalità pagamento clausola 3 rate annuali da 28,3 milioni di euro Attivazione clausola Dal 2027 (valida anche per club italiani) Presenze in stagione 44 Gol in stagione 16 Assist in stagione 7 Condizione scatto riscatto Qualificazione alla Champions League raggiunta Trofeo vinto in stagione Supercoppa Italiana (gol in semifinale vs Milan)

✍️ Il Punto di Vista di Napolissimo QUELLA CLAUSOLA È UN’ARMA A DOPPIO TAGLIO. Il riscatto di Hojlund è una notizia che la piazza attendeva e che merita di essere celebrata. Tuttavia, da analisti e non da tifosi ciechi, non possiamo ignorare l’elefante nella stanza: una clausola da 85 milioni attiva dal 2027, pagabile comodamente in tre rate, non è una protezione — è un invito aperto al mercato europeo e italiano. Il Napoli ha già pagato carissimo, con la cessione di Kvaratskhelia, il prezzo dei ritardi e delle ingenuità contrattuali. Ora conosce il meccanismo in anticipo, il che è già un vantaggio. La risposta non può essere legale o burocratica: deve essere sportiva. Costruire attorno a Hojlund un progetto così ambizioso e coinvolgente da rendergli impossibile anche solo pensare di farsi acquistare a prezzo fisso. Il campo, ancora una volta, è l’unica clausola che conta davvero.

📌 Tutto sul riscatto e la clausola di Hojlund Quanto ha pagato il Napoli per riscattare Hojlund dal Manchester United? Il Napoli ha versato al Manchester United 44 milioni di euro per il riscatto definitivo. Sommando i 6 milioni già corrisposti per il prestito stagionale, l’investimento complessivo del club azzurro per Hojlund ammonta a 50 milioni di euro. Fino a quando ha firmato Hojlund con il Napoli? Il contratto firmato da Rasmus Hojlund con il SSC Napoli è valido fino al 30 giugno 2030, con opzione per un’ulteriore stagione aggiuntiva. Quanto vale la clausola rescissoria di Hojlund col Napoli? La clausola rescissoria inserita nel contratto di Hojlund ammonta a 85 milioni di euro, pagabili in tre rate annuali da 28,3 milioni ciascuna, senza necessità di corrispondere l’intera cifra in un’unica soluzione. Da quando è attiva la clausola rescissoria di Hojlund? La clausola non è attivabile nell’estate corrente. Diventerà effettiva a partire dall’estate 2027, quando qualsiasi club potrà esercitarla versando la cifra pattuita senza aprire trattative con il Napoli. La clausola di Hojlund vale anche per i club italiani di Serie A? Sì. A differenza di alcune clausole pensate solo per l’estero, quella inserita nel contratto di Hojlund è valida anche per i club italiani di Serie A. Dal 2027, qualsiasi squadra italiana o straniera potrà acquistarlo versando 85 milioni in tre rate. Quali sono le statistiche di Hojlund nella sua prima stagione al Napoli? Nella stagione trascorsa in prestito — poi trasformata in acquisto definitivo — Hojlund ha collezionato 44 presenze, realizzando 16 gol e fornendo 7 assist. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, segnando nella semifinale contro il Milan, e al raggiungimento della qualificazione in Champions League.

📊 Nota Metodologica & Fonti:

Le cifre relative al riscatto (44 milioni), al costo del prestito (6 milioni) e alle statistiche stagionali di Hojlund (44 presenze, 16 gol, 7 assist, gol in Supercoppa vs Milan) sono tratte dal comunicato ufficiale della SSC Napoli. I dettagli sulla clausola rescissoria (importo 85 milioni, tre rate da 28,3 milioni, attivazione dal 2027, validità anche per club italiani) sono stati riportati da Fabrizio Romano. Le dichiarazioni del giocatore sono tratte dai canali social ufficiali del SSC Napoli. Il messaggio del Manchester United è tratto dalla nota ufficiale dei Red Devils. Ultimo aggiornamento: articolo pubblicato alla data di ufficializzazione del riscatto.





